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Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia

Это невероятно, но факт — цены на комплектующие ПК наконец-то пошли вниз, что позволит нам собрать мощный компьютер за вполне разумную сумму.
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Я могу вас обрадовать, вслед за укреплением рубля цены на комплектующие для ПК наконец-то пошли вниз. За то время, как курс рубля просел с 62 до 92 рублей за доллар, цены на комплектующие выросли пропорционально, а еще к их стоимости добавились издержки параллельного импорта. Все это сделало мощный игровой ПК роскошью, доступной не каждому и заставило нас экономить и более тщательно выбирать бренды производителей компонентов ПК.

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За время, прошедшее после роста цен, видеокарты от AMD стали гораздо более популярны, но сказать, что ситуация на рынке радикально изменилась — нельзя. Большинство покупателей все так же продолжает выбирать GeForce, даже серьезно переплачивая за видеокарту от "зеленых". И в названии блога не просто так присутствует упоминание видеокарты от Nvidia, поскольку после целого ряда блогов про сборки с видеокартами от AMD сегодня мы соберем мощный игровой компьютер с "зеленой" видеокартой, способный справиться с новинками игр даже в разрешении QHD. Но и компанию AMD тоже не обидим, как и ее фанатов и процессор в этой сборке будет от "красных", а комплектующие подберем на маркетплейсе Яндекс Маркет. 

Процессор

Несмотря на то, что шестиядерные процессоры начали активно появляться в игровых ПК еще семь лет назад, после выхода доступного по цене Ryzen 5 1600X, даже в 2024 году еще нельзя сказать, что эра шестиядерников закончилась. Шести быстрых ядер пока хватает во всех новых играх вместе с мощными видеокартами и собирая игровой ПК сейчас, лучше сделать ставку именно на шестиядерник. Брать процессор с запасом, с прицелом на будущее — не самая оптимальная стратегия, что могут подтвердить геймеры, которые покупали в игровые ПК восьмиядерные процессоры Ryzen 7 1700X и даже более мощные Ryzen 7 3700, которые сегодня уступают в играх дешевому шестиядернику Ryzen 5 5600. Поэтому и мы не будем бежать впереди паровоза и возьмем шестиядерник Ryzen 5 7500F, который продолжает дешеветь и стоит уже почти 16000 рублей.

Кулер процессора

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Охлаждать Ryzen 5 7500F будет проверенный временем кулер ID-COOLING SE-214-XT, со стандартной конструкцией из четырех теплотрубок и вентилятора диаметром 120 мм. Это проверенная временем конструкция, и таких кулеров сотни, но ID-COOLING SE-214-XT выделяется среди них низкой ценой.

Материнская плата

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Даже несмотря на то, что в нашем ПК будет трудиться шестидярный процессор Ryzen 5 7500F, ничто не помешает в будущем сделать апгрейд на восьмиядерники 8000-серии, ведь платформа AM5 обещает быть такой же долгоиграющей, как и ее предшественница — AM4. И для возможности апгрейда в будущем стоит выбрать не самую дешевую материнскую плату, с хорошей системой питания и широкими возможностями расширения. Например — MSI PRO B650M-P на чипсете AMD B650. У платы есть пара слотов M.2, 2.5-гигабитная сетевая карта, четыре слота для ОЗУ и неплохие возможности разгона. Но главный плюс модели — привлекательная цена, лишь ненамного превышающая стоимость плат на чипсете AMD A620.

Оперативная память

Читатели блогов про сборки ПК часто критикуют выбор бюджетных модулей памяти и сегодня в этот ПК, который будет собран из качественных комплектующих, мы возьмем модули G.Skill RIPJAWS S5 с частотой 6000 МГц, формулой таймингов 32-38-38-96 и отличным разгонным потенциалом. А их объем, конечно же — 32 ГБ, брать 16 ГБ в 2024 году можно только в бюджетные ПК.

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Видеокарта

Главная деталь нашей сборки — видеокарта Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC, цена которой наконец-то снизилась ниже психологической отметки в 60000 рублей. И заслуга в этом не только укрепившегося рубля, но и отличных видеокарт конкурента — AMD Radeon RX 7700 XT и AMD Radeon RX 7800 XT, которые стоят заметно дешевле.

SSD-накопитель

В блоге 11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме, где мы смотрели на самые продаваемые в мае 2024 года SSD-накопители, читателей удивило количество моделей объемом 2 ТБ. Но, если вы играете в современные игры и у вас установлено сразу несколько игр, то объема в 1 ТБ становится уже мало. Я и сам недавно купил в свой ПК второй SSD, доведя их общий объем до 2 ТБ. И сравнивая в реальных условиях эксплуатации, а не в бенчмарках SATA и NVMe SSD могу сказать, что разница совершенно не ощущается. Поэтому мы сэкономим на скорости, которую видно только в синтетических тестах, но не на объеме, и возьмем в эту сборку SSD ADATA Legend 800 объемом 2 ТБ. Эта модель имеет скорость чтения в 3500 МБ/с, а записи — 2800 МБ/с, и весьма неплохой ресурс записи (TBW), равный 1200 ТБ.

Блок питания

Сегодня мы отложим в сторону блоки питания Deepcool серии PF и возьмем кое-что подороже — БП Chieftec Core BBS-700S мощностью 700 ватт с сертификатом 80 PLUS Gold. Несмотря на аскетичное исполнение — у этого БП провода без оплетки, во всем остальном это добротная и надежная модель на современной платформе CWT с резонансной топологией и DC-DC преобразователями. Блок питания очень тихий и до нагрузки в 60% раскручивает вентилятор всего лишь до 700 об/мин, и только после нагрузки в 80% обороты превысят 1000 в минуту.

Корпус

Если уж мы сегодня ищем альтернативы популярным комплектующим, то и корпус поищем поинтереснее, чем вездесущие Deepcool серии Matrexx. И чтобы найти такой корпус, мне пришлось потратить немало времени, но результат того стоил. Это MSI MAG FORGE M100R с ценой всего в 4682 рубля, при этом оснащенный четырьмя вентиляторами с подсветкой, сетчатой передней панелью и имеющий весьма приличную вместимость. Все остальные атрибуты геймерского корпуса у MSI MAG FORGE M100R присутствуют — прозрачное окно, пылевые фильтры и кожух блока питания.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется вам в 126160 рублей с картой Пэй или в 127535 рублей без нее. На первый взгляд — сумма очень внушительная, но если бы мы собирали аналогичный компьютер двумя неделями ранее, то переплатили бы не менее 5000-7000 рублей, что не может не радовать. А учитывая, что впереди лето — традиционный период падения спроса на электронику и компьютеры, то есть надежда, что цены вернуться на позиции, делающие доступными мощный ПК практически каждому геймеру. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не сильно увеличивая его стоимость? А еще я порекомендую вам пару своих блогов, вышедших на днях: 

Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году

Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

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