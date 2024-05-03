Всем нам, пользователям ПК, хочется, чтобы компьютер работал долго и мог пережить один или два апгрейда. Для этого часто покупается дорогая материнская плата, большой кулер с кучей теплотрубок или оперативная память в таком объеме, который не требуется в данный момент играм. И я уже много раз убеждался, что гораздо практичнее собрать игровой компьютер в законченном виде, чтобы после того, как он перестанет тянуть новые игры, просто продать его целиком на Авито или подарить младшему брату. И сегодня я расскажу, почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания с большим запасом, в надежде, что он проработает 10 лет, на примере своего неудачного опыта.

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В начале 2021 года мой старый БП Chieftec тихо скончался, отработав несколько лет и даже выдержав две волны майнинга, работая целым месяцами круглые сутки. К счастью, другое "железо" он с собой не забрал, а это иногда случается при выходе из строя блоков питания, особенно дешевых, в которых нет необходимых защит. К тому времени в моем ПК стоял процессор Ryzen 5 1600 и видеокарта GeForce GTX 1060, железо весьма слабое по меркам 2021 года и с невысоким энергопотреблением. Максимум, который можно было видеть по ваттметру — это 250 ватт, а значит даже блока питания мощностью 400 ватт для этого ПК хватило бы за глаза.

Но, мне хотелось иметь запас для работы в ПК двух видеокарт, ведь несколько месяцев в первую волну майнинга в моем компьютере стояло сразу две GeForce GTX 1060. Да еще и апгрейд процессора я планировал сделать сразу на восьмиядерник. В то время были популярны AMD Ryzen 7 PRO 3700 и именно на эту модель я ориентировался. Не внушали оптимизма и тенденции повышения энергопотребления видеокарт — если GeForce GTX 1060 ела всего 120 ватт, то GeForce RTX 2060 уже 160 ватт, а вышедшая позднее GeForce RTX 3060, которая и стоит в моем ПК сейчас, и вовсе 170 ватт. Еще мощный блок питания позволяет получить более тихую работу ПК, ведь если он загружен всего на половину, то и нагрев соответственно будет небольшим.

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А во многих моделях БП скорость работы вентилятора прямо привязана к текущему энергопотреблению. Низкий нагрев внутренностей блока питания создает гораздо более щадящие условия работы для электролитических конденсаторов, которые являются самым слабым местом в БП. При сильном нагреве они быстро деградируют, теряют емкость и фильтрующие свойства. А потом и вовсе вздуваются, а электролит из них вытекает. В старом блоке питания я уже менял вздувшиеся конденсаторы, установленные в дежурной цепи питания и это стало мне хорошим уроком, после которого я всегда обесточиваю БП на ночь. Ведь если этого не делать, цепь дежурного питания всегда находится под напряжением и греется.

Но, если вы хотите по-настоящему долговечный блок питания, то одного запаса мощности мало, нужно еще доплатить за бренд и качество. Ведь в топовых моделях с сертификатом 80 PLUS Gold будут надежные японские и тайваньские конденсаторы, зачастую даже твердотельные, набор всевозможных защит, современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей и LLC-резонатора. А еще — модульные провода со всеми нужными разъемами и качественный, тихий вентилятор. В 2024 году за такой блок питания придется отвалить не меньше 8700 рублей. На Яндекс Маркете я нашел несколько таких моделей:

Deepcool PM750D

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Chieftec Polaris Gold PPS-750FC

Be quiet! Pure Power 12 M

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Deepcool Quanta DQ750-M-V2L

В 2021 году мне пришлось расстаться с 8000 рублей, которые я отдал за БП CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-750FC мощностью 750 ватт, а учитывая инфляцию, на сегодняшние деньги это эквивалентно сумме 12000-13000 рублей. В теории с использованием избыточно мощного БП все хорошо и замечательно, если конечно, не считать зря потраченных 5000 рублей, которые можно было бы вложить в видеокарту или более емкий SSD-накопитель. Но как дело обстоит на практике? И сейчас я расскажу о том, почему покупка такого блока питания не оправдала себя, на основе опыта его использования в течении трех лет.

Избыточная мощность так и не понадобилась

Даже если учесть потребление моего нового железа в разгоне, Ryzen 5 5600X в котором достигает 120 ватт, а GeForce RTX 3060 — 180 ватт, оно лишь немного переваливает за 300 ватт в стресс-тестах, а в играх и того меньше. То есть блока питания на 500 ватт этому ПК хватило бы с головой, а такие БП стоили в 2021 году 3000-4000 рублей.

В погоне за тишиной нужно ориентироваться на самый громкий компонент ПК

CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-750FC в нагрузке до 70% раскручивает вентилятор всего до 700 оборотов в минуту, но если вы думаете, что я играю в полнейшей тишине, то это не так. Все портят дешевые вентиляторы видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Dual, которые слышно уже на 1100 оборотах в минуту даже в корпусе Fractal Design Define R4 с шумоизоляцией. А еще они издают стрекочущий звук при раскручивании, так что даже в полупассивном режиме работы в нетребовательных играх нет тишины.

Качество топовых БП уже не то, что раньше

Как оказалось, общее падение качества сборки комплектующих ПК, да и всей электроники в целом, сказалось и на топовых блоках питания. Вентилятор в моем блоке питания, даже несмотря на то, что он на шарикоподшипнике, уже стал похрустывать и его отчетливо слышно вечером и ночью с полутора метров. Но больше всего разочаровали провода, разъемы питания SATA-устройств изогнулись, как будто это самый дешевый китайский noname БП, а это чревато плохим контактом и сбоем работы накопителей.

Мой блок питания уже успел устареть

Несмотря на то, что прошло всего три года после покупки CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-750FC, он уже успел устареть, ведь актуального разъема питания видеокарт 16-pin 12VHPWR у него нет. А это значит, что при покупке новой мощной видеокарты от Nvidia придется использовать переходники.

Итоги

Учитывая все это, у меня полностью пропало желание покупать "железо" с запасом, и сегодня для своего ПК я бы выбрал качественный БП мощность 500 ватт, например:

Chieftec Proton BDF-500S

Deepcool PK500D

Chieftec ECO GPE-500S

COUGAR CGR BS-500R

И после того, как он отработает пять лет, его смело можно менять на новую и актуальную модель, теряя минимум вложенных средств. Пишите в комментарии, а какой блок питания стоит в вашем компьютере? А еще я посоветую вам несколько своих новых блогов:

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