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GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD

Выбор видеокарты среднего уровня весной 2024 года очень непрост, ведь все актуальные модели имеют неоднозначные технические характеристики. Смотрим на плюсы и минусы самых популярных видеокарт.
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Если вы покупали два года назад видеокарту среднего уровня производительности для игр в самом массовом разрешении 1080p, то выбор был довольно прост. Даже несмотря на дикие цены, более, чем в два раза превышающие рекомендованные. Предпочитаете видеокарты от Nvidia —  берете GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, если денег не хватает, то GeForce RTX 3050, которая тогда существовала только в версии с 8 ГБ видеопамяти, если не считать мобильные версии. 

А если вы приверженцы моделей от AMD, то могли взять пару лет назад Radeon RX 6600 с 8 ГБ видеопамяти, которая стоила заметно меньше, чем GeForce RTX 3060, но почти дотягивалась до ее уровня во многих играх. Или более мощную Radeon RX 6600 XT, тоже с 8 ГБ видеопамяти, которая опережала GeForce RTX 3060 почти во всех играх. Но стоит сделать уточнение, что речь идет о не трассированных играх с классическим рендерингом.

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Сегодня, спустя два года использования GeForce RTX 3060, я жалею, что не взял более дешевую Radeon RX 6600, которая отлично справилась бы с моим набором игр. Особенно учитывая то, что после игровых "запоев", когда я месяц-два не могу оторваться от требовательных новинок: Horizon Zero Dawn, Remnant II или Assassin’s Creed Valhalla, следуют долгие периоды, в которые я не играю вообще или запускаю только старые добрые игры, которые пойдут даже на калькуляторе. 

Но от покупки моделей от AMD в 2022 году меня отпугнули сообщения ремонтников на YouTube об их массовом выходе из строя и неремонтопригодности, да и моя материнская плата поддерживает только шину PCI Express 3.0, а это значит, что я потеряю часть производительности, за которую заплачены деньги. Ну а GeForce RTX 3050 воспринималась уже в то время, более двух лет назад, "гадким утенком", и отдавать в 2022 году 45000 рублей за видеокарту с производительностью GeForce GTX 1070 из 2017 года совсем не хотелось. Но, когда я смотрю на видеокарты среднего уровня производительности, которые предлагаются на рынке в 2024 году, даже за намного меньшие деньги, понимаю, что выбор оптимальной модели стал куда сложнее. 

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Хотя ассортимент предлагаемых видеокарт гораздо шире, но и технические характеристики стали еще более противоречивыми. Вдобавок системные требования игр за два года выросли неимоверно — если видеокарта GeForce RTX 3060 в 2022 году тянула почти все новинки на "ультрах", то для 2024 года это средний уровень производительности, и во многих новых требовательных играх придется убавлять настройки графики или включать DLSS, только лишь для того, чтобы получить стабильные 60 FPS в разрешении Full HD. Да и трассировка лучей, которая казалась бестолковой маркетинговой технологией, в новых играх выглядит все лучше и лучше. Достаточно взглянуть, как преображается Cyberpunk 2077 с трассировкой пути — полном рейтрейсинге графики. А если еще добавить модов на графику, то картинку в игре уже трудно отличить от реальности.

В таком режиме GeForce RTX 3060 с трудом выдает 30 FPS даже с активацией DLSS

Какие видеокарты среднего уровня есть сегодня на рынке

Если посмотреть ассортимент видеокарт, ориентированных на гейминг в разрешении Full HD, то весной 2024 года на популярных торговых площадках можно найти вот такие модели с ценой от 24000 и до 46000 рублей:

GeForce RTX 3050 8 ГБ

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Radeon RX 7600

Radeon RX 6600
GeForce RTX 3060

Intel Arc A750

Radeon RX 6650 XT

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GeForce RTX 4060

Radeon RX 6700 XT

GeForce RTX 4060 Ti

Как видите, выбрать есть из чего, но сегодня я не буду кормить вас маркетологической шелухой про технологии и "супер фичи", а расскажу, какую видеокарту выбрал бы для себя, в свой довольно средненький игровой ПК с процессором Ryzen 5 5600X, для игр без фанатизма, на мониторе с разрешением 1080p и со стабильными 60 FPS. Видеокарты Intel Arc я сразу оставляю для энтузиастов или геймеров, набор игр у которых не слишком широкий и с которым справляются модели от Intel. Но то, что на рынке видеокарт появился третий игрок — это отлично, ведь конкуренция ведет только к снижению цен и ускорению внедрения новых технологий.

Radeon RX 6600, Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6700 XT предлагаются по очень вкусным ценам, за которые им можно простить слабую трассировку лучей, а Radeon RX 6700 XT еще и имеет 12 ГБ видеопамяти с довольно быстрой шиной. Но, на рынке они присутствуют уже почти три года — а это довольно долгий срок, ведь AMD поддерживает драйверами видеокарты уже не так долго, и почти десять лет сидеть на них, как на Radeon HD 7970, получая оптимизации для новых игр, не получится.
GeForce RTX 4060 Ti была бы отличным кандидатом на покупку, если бы не всего 8 ГБ видеопамяти, да еще на узкой 128-битной шине. 

О чем думали в корпорации Nvidia, когда выпускали эту модель? Но геймеры не дураки, и не собираются сметать с полок видеокарты по такой высокой цене, видеопамяти у которых уже сегодня хватает впритык. Даже у GeForce GTX 1070 и Radeon RX 480 уже восемь(!) лет назад было столько же видеопамяти. В результате цены на эти модели в Европе уже упали ниже рекомендованных — их слишком мало покупают. А вот у Radeon RX 7600 XT памяти более, чем достаточно — 16 ГБ, но чип довольно слаб для такой цены. Складывается ощущение, что в AMD считают, что чип памяти на видеокарте сегодня — это объект для вложения средств, как золотой слиток. 

И остаются всего три модели — GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600, и из них я сразу отметаю Radeon RX 7600. Цена у нее хороша, но при этом есть все недостатки конкурента — GeForce RTX 4060, в виде всего 8 ГБ видеопамяти и узкой 128-битной шины. Да еще и трассировка лучей более слабая, а ведь в плюсы GeForce RTX 4060 еще можно записать и DLSS 3.0, картинка с этой технологией все же лучше, чем с AMD FSR. 

Итоги

Остаются только GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060, и разница в цене между ними очень небольшая. Но GeForce RTX 4060 гораздо экономичнее, ее TDP равен всего 115 ваттам, а в играх она быстрее примерно на 10-13%, да еще и Frame Generation можно включить. И получается, что именно GeForce RTX 4060 остается для меня самым оптимальным выбором весной 2024 году, даже не смотря на всего 8 ГБ видеопамяти. Ее я бы и выбрал сегодня в свой ПК. Жду ваших комментариев — а какую видеокарту выбрали бы вы в 2024 году и почему? А еще предложу вам прочитать три своих новых блога:

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 
 

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