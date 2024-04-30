Количество жестких дисков, на которых я храню важные данные, достигло восьми штук и это стало доставлять довольно много неудобств — в основной игровой ПК установлено пять штук, еще парочка — в USB док-станции, и еще один, ноутбучный, формата 2.5", установлен в карман с USB интерфейсом для переносных HDD. В коробках с компьютерными комплектующими еще валяются старые HDD небольшого объема, от 80 до 250 ГБ, но их я уже даже не считаю. Неудобства заключаются в первую очередь в том, что много HDD — это много проводов и мой ПК уже просто опутан ими, и даже просто почистить его от пыли или заменить SATA SSD превращается в большую проблему.

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И, конечно, HDD не работают в моем ПК постоянно — это только лишний шум и износ, и я включаю их по мере надобности с помощью специальной платы JEYI i Control, регулирующей питание четырех HDD, которую купил на AliExpress. В любой момент можно нажать кнопочку на задней стороне ПК и нужный HDD включится.

Общий объем этого зоопарка накопителей уже перевалил за 16 ТБ и если вы думаете, что это большой объем, то значит не пробовали хранить на ПК много отснятого видео и фото с хорошим качеством. После появления дома видеокамеры, а потом и "зеркалки", которыми пользуются домашниe, свободное место на жестких дисках исчезает с катастрофической скоростью, ведь особо ценные данные приходится еще и дублировать. Я уже несколько раз сталкивался с отказом HDD и знаю, насколько они ненадежны — обнаружить утром, что новый HDD на три терабайта не включается и все данные на нем пропали — это самая настоящая трагедия.

Самый старый жесткий диск в моей коллекции — Western Digital Green объемом 1 ТБ, куплен 15 лет назад и продолжает исправно работать, а самый новый Western Digital серии Purple объемом 3 ТБ я купил пару лет назад. Но большинство дисков уже перевалили за 10-ти летний возраст, и продолжают исправно работать, а самый активно используемый HDD объемом 2 ТБ, который постоянно крутится в ПК — Western Digital RED, уже имеет пробег в 43589 часов или почти пять лет непрерывной работы.

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Конечно, с таким огромным дисковым объемом находится место, чтобы хранить и другие полезные файлы: любимые сериалы в хорошем качестве, чтобы можно было смотреть летом на даче, игры с модами, настраивать которые заново очень сложно, бэкапы и многое другое, что обычно свалено на наших жестких дисках в ПК. Уже много раз мне приходила в голову мысль — а не продать ли всю эту кучу старых HDD, избавившись от массы неудобств, купив парочку новых моделей объемом 8 или 10 ТБ? Ведь два диска такого объема будут практически не заметны в корпусе ПК после того, как там стояли сразу семь накопителей с учетом SATA SSD. Но каждый раз я решаю отложить эту покупку и сейчас расскажу вам о причинах, по которым откладываю это на будущее.

Больше дисков — больше надежность

Вот так выглядит мой ПК с семью SATA накопителями

Несмотря на то, что самая ценная часть информации, например, все фотографии, у меня не просто дублируются, а еще и хранятся в облаке, продублировать все видео не представляется возможным — слишком много места они занимают. Поэтому видео из разряда "Кот смотрит на муху 10 минут" или "Собака храпит и пукает одновременно", я храню в одном экземпляре. И если представить, что случится отказ одного из восьми моих HDD, то я потеряю только небольшую часть информации. Если же представить, что отказал новый диск большого объема, то это будет самая настоящая катастрофа, если данные не продублированы, а покупать HDD объемом 8 или 10 ТБ только для дублирования — очень дорого.

Надежность новых HDD гораздо ниже

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Жесткие диски в начале нулевых годов славились своей надежностью, и я еще помню, как пользователи, переходившие на модели большого объема — 500-750 ГБ, жаловались на более частый выход таких HDD из строя. Но по сравнению с современными жесткими дисками, уже и те модели кажутся архинадежными, и работающий у меня 15 лет Western Digital Green объемом 1 ТБ — это скорее правило, чем исключение. Главное — создать HDD комфортные условия работы, без вибраций и перегрева.



Но новые диски больших объемов похвастаться такой надежностью уже не могут, о чем, к примеру, свидетельствует и статистика компании Backblaze, предлагающей услуги по резервному копированию и облачному хранению данных. Плотность данных на современных HDD просто чудовищная, и чтобы ее достичь, приходится сильно усложнять механику, а на подходе уже модели с лазерным подогревом поверхности.

Стоимость жестких дисков сильно выросла

Если раньше, когда мне не хватало места на HDD, я просто шел и покупал качественную модель объемом 2 ТБ примерно за 3500 рублей, а объемом 3 ТБ — за 6000 рублей, то в 2024 году цены уже совсем другие. Модели объемом 2 ТБ стоят от 5800 рублей, до 7000 рублей.

Toshiba P300

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WD Purple WD23PURZ

WD Blue WD20EZBX

А HDD объемом 3 ТБ перевалили в цене за 8000 рублей.

WD Red WD30EFRX

Toshiba P300 HDWD130UZSVA

WD Purple WD33PURZ





Это настолько противоречит привычному пользователям ПК ходу вещей, ведь мы привыкли к постоянному прогрессу и удешевлению накопителей, что просто рука не поднимается отдать за жесткий диск цену большую, чем ту, что я отдавал за такой же объем 10 лет назад. Представьте, что SSD объемом 120 ГБ не дешевели, а только дорожали все эти годы — у вас поднялась бы рука отдать за них 5000 рублей?

Б\у HDD стоят копейки на вторичном рынке

Жесткие диски — это такой специфический товар, который многие пользователи ПК предпочитают покупать только в магазине и с гарантией. И я их прекрасно понимаю, хотя пару раз покупал по очень вкусной цене HDD из систем видеонаблюдения, которые работают у меня уже 10 лет, но важные данные я на них не храню, а использую для дублирования ценных данных. И из-за низкой цены подержанных дисков не получится продать мои хотя бы по такой цене, чтобы хватило на новый HDD объемом 6 ТБ.

SSD-накопители большого объема дешевеют

Еще одна причина, по которой не хочется отдавать за жесткие диски такие суммы, это то, что SSD-накопители быстро дешевеют и модели объемом 2 ТБ уже можно найти за 10000-11000 рублей. Конечно, для долговременного хранения информации они не подходят, но заменить один HDD, который я использую под закачки и временные большие файлы, на SSD, совсем не помешало бы.

Colorful CN600

Colorful SL500

Итоги

Вот по таким причинам я решил оставить у себя старенькие HDD объемом от 1 до 3 ТБ и буду использовать их до полного износа, заменяя по мере необходимости новыми. Пишите в комментарии — а вашем ПК еще остались жесткие диски? И если да, то в каком количестве? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

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