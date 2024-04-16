Уже более 20 лет, собирая игровые ПК себе, своим друзьям и родственникам, я старался выбрать материнскую плату подешевле, останавливая внимание на самых простых моделях. Ведь производительность в играх зависит в первую очередь от видеокарты, а во-вторую — от процессора, и кажется логичным потратить максимум бюджета, выделенного на компьютер, именно на них. А навороченные платы с огромными радиаторами, десятками фаз питания и несколькими слотами PCI Express я считал игрушками энтузиастов, оверклокеров и богатых геймеров, которым некуда девать деньги.

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К тому же, разгон процессоров практически умер и даже на нашей конференции большинство пользователей ПК занимаются в первую очередь оптимизацией работы процессоров, подбирая оптимальную частоту и напряжение или и вовсе делая глубокий андервольтинг, сильно снижая энергопотребление процессора. Но на практике, покупая материнские платы за последние несколько лет и пытаясь сэкономить на них, я каждый раз жалел в последствии и, если бы удалось повернуть время вспять, то я смело доплатил бы несколько тысяч рублей, но взял бы качественные материнские платы.

Например, в начале 2020 года я сделал апгрейд своего ПК, и купил процессор Ryzen 5 1600 и материнскую плату для него, MSI B450-A PRO MAX, за смешную по меркам 2024 года сумму в 6000 рублей. Это плата на чипсете AMD B450 — типичная представительница добротных бюджетных моделей, имеет всего один разъем M.2 для SSD, систему питания, выполненную по схеме 4+2 фазы, полностью накрытую радиаторами, простенький звуковой кодек Realtek ALC892/ALC897 и четыре разъема для подключения корпусных вентиляторов.

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На первый взгляд, отличная плата для Ryzen 5 1600, но я брал ее с прицелом на дальнейший апгрейд, ожидая выхода процессоров Ryzen 5000 и хотел поставить в нее потом восьмиядерный процессор. Покупать для этого материнскую плату на чипсете AMD B550 мне показалось в то время расточительством, хотя можно было взять модель начального уровня всего за 9000-10000 рублей, например — MSI B550M PRO-VDH WIFI или ASUS PRIME B550M-A, которые продаются и сегодня.

Когда наконец вышли процессоры Ryzen 5000-й серии, мои надежды на покупку восьмиядерника пошли прахом, поскольку даже шестиядерный Ryzen 5 5600X долгое время стоил очень дорого —25000 рублей, а Ryzen 7 5800X оказался довольно прожорливым и 142 ватта его энергопотребления моя плата MSI B450-A PRO MAX могла бы выдержать только с сильным нагревом системы питания.

Еще одна проблема с материнскими платами на чипсете AMD B450 — поддержка шины PCI Express только третьей версии, поначалу меня совершенно не волновала, но в 2024 году это стало критичным моментом. Большинство видеокарт среднего уровня, что от AMD, что от Nvidia, имеют теперь только восемь линий PCIe для подключения и на системах с шиной PCI Express 3.0 могут терять до 10% производительности. А если их видеопамять, которой щедро отсыпали аж 8 ГБ, как, например, у GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 7600, заполнится полностью и начнется активная перекачка текстур из ОЗУ в видеопамять — то производительность упадет еще сильнее.

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Кстати, чипсеты AMD B450 поддерживают шину PCI Express 4.0 и даже есть бета BIOS для некоторых плат AM4 с поддержкой этой версии шины, но компания AMD решила ограничить эти чипсеты третьей версией PCI Express, чтобы стимулировать продажи чипсетов AMD B550. Сегодня даже при выборе быстрого SSD-накопителя приходится смотреть на версию шины PCI Express, ведь новые производительные модели поддерживают не только четвертую, но уже и пятую версию шины.

В результате, в 2024 году вместе с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060 плата MSI B450-A PRO MAX работает нормально, но потенциала для апгрейда у нее нет абсолютно никакого. Но, как выяснилось, я не хочу учиться на своих ошибках, и покупая бюджетную плату для процессора Ryzen 5 1600, который не стал продавать после апгрейда, я еще раз решил сэкономить, взяв одну из самых дешевых материнских плат на чипсете AMD B450 — GIGABYTE B450M H. Она даже не имеет радиаторов на системе питания и, несмотря на то, что я думал использовать Ryzen 5 1600 на ней в андервольте, она справляется с этим процессором с трудом.

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Ведь тепловыделение у Ryzen 5 1600 равно 65 ваттам только на бумагах в отделе маркетинга компании AMD, а в реальности он потребляет в тяжелых тестах почти 90 ватт. И только с сильным андервольтом, напряжение Vcore при котором в моем случае составляет всего 0.988В, можно достичь 60-70 ватт энергопотребления при заводской частоте.

Да и в целом GIGABYTE B450M H выглядит таким "дешманом" буквально во всем, что я уже сто раз пожалел, что не купил нормальную плату — тонкий текстолит, убогий BIOS, минимум портов и разъемов. Очень важно учитывать то, что современные платы, хотя и имеют поддержку мощных процессоров, в реальности будут троттлить из-за перегрева системы питания. Например, один мой друг тоже решил сэкономить, и купил процессор Core i5-12400F и дешевую плату на чипсете Intel H610. И его процессор теперь не держит заявленную частоту при более-менее серьезной нагрузке.

Но, покупая качественную плату, мы получаем не только нормальную систему питания и поддержку актуальной версий шины PCI Express, но еще и целый ряд "плюшек", которых нет у бюджетных плат. Качественный звук, встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth, богатые настройки BIOS для разгона и андервольта процессора и тюнинга оперативной памяти. А также — два и более разъема для M.2 SSD, для которых у многих качественных материнских плат еще есть и отличные радиаторы, большое количество разъемов для 4-х пиновых вентиляторов с поддержкой ШИМ, много USB-портов, среди которых будут и современные USB Type-C. Не говоря уже о прочном многослойном текстолите, в который не страшно устанавливать ОЗУ или крепить кулер.

Итоги

Вот по таким причинам я больше не буду экономить на материнских платах и буду покупать только качественные модели среднего уровня. И для своих процессоров в 2024 году я бы выбрал совсем другие платы AM4. Для Ryzen 5 1600 я бы взял MSI B450M PRO-VDH MAX на чипсете AMD B450.

А для Ryzen 5 5600X уже присмотрелся бы к платам на чипсете AMD B550, например, ASRock B550M Pro4.

Пишите в комментарии, а вы экономите на материнской плате, когда собираете игровой ПК? А еще я порекомендую вам прочитать три моих блога, которые вышли совсем недавно:

12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок

GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет

Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один

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