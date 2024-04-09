Практически у каждого геймера есть список игр, которые он собирается пройти, и обычно он резко увеличивается после покупки новой видеокарты. Я начал собирать такой список после покупки GeForce RTX 3060, откладывая в закладки новые игры и с высоким рейтингом и хорошими отзывами игроков и постепенно у меня накопилась целая подборка. Стоит отметить, что в моей подборке не будет скучных игр типа Alan Wake 2, а также скандальных и распиаренных, как Starfield или Cities: Skylines II. Эти игры я не собираюсь даже скачивать бесплатно с торрентов, как и многие другие геймеры.

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Мне кажется — это отличный показатель того, насколько популярна или нет новая игра, когда вы не хотите скачивать ее даже бесплатно. Хотя, если признаться честно, похоже мне придется все игры из этого блога скачать бесплатно из-за ограничений, введенных игровыми компаниями и магазинами против российских и белорусских геймеров. И эти ограничения в очередной раз показали, что в реальности мы не владеем играми и другим контентом, хранящимся на серверах в интернете. А вот старый добрый репак, который лежит на вашем жестком диске, позволит вам поиграть, даже если интернета не станет и вовсе.

Но, пора заканчивать со вступлением и переходить к обзору игр, и начну я со стратегий и тактик, так как это мой самый любимый жанр игр на ПК.

Jagged Alliance 3

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Новую часть знаменитой серии Jagged Alliance геймерам пришлось ждать 24 года и, судя по отзывам в Steam, она определенно стоит того, чтобы ее пройти.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Тактическая игра с упором на скрытность, выполненная в пиратском сеттинге, получила отличные оценки от игровых журналистов, и все обзоры в Steam весьма положительные — 94%. Но недавние позитивные обзоры в Steam составляют всего 72%, что скорее всего означает, что разработчики выпустили неудачный патч.

Farthest Frontier

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Экономическая стратегия Farthest Frontier находится в раннем доступе и вполне играбельном состоянии уже два года, и я больше не могу ждать, когда разработчики сделают финальный релиз. И начну проходить Farthest Frontier сразу после стратегии Anno 1800, в которую залип в очередной раз уже на пару месяцев.

Age of Wonders 4

Глобальных стратегий за последние годы вышло совсем немного, поэтому пропустить Age of Wonders 4, с умным и неторопливым геймплеем, никак нельзя.

Stronghold: Definitive Edition

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Страшно представить, но первая часть серии Stronghold, стратегии, посвященной строительству и осаде средневековых замков, вышла в 2001 году. И тогда я довольно много времени провел за нею, поэтому Stronghold: Definitive Edition просто обязательна к прохождению.

А теперь можно переходить к ролевым или RPG играм, которых за последние пару лет вышло немало.

Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden — совсем свежая игра жанра action/RPG, вышедшая месяц назад. Изюминка игры в сразу двух персонажах, между которыми придется постоянно переключаться, а сеттинг игры — Америка 1695 года с призраками и нежитью.

Lies of P

Lies of P — ролевая игра про Пиноккио на новый лад, в которой он является андроидом, у которого можно заменять части тела, постепенно улучшая его.

Horizon Forbidden West

Прохождение Horizon Zero Dawn пару лет назад оставило самые приятные впечатления и продолжение — игру Horizon Forbidden West, я очень ждал. И, скорее всего, она будет пройдена первой из этого списка.

Baldur’s Gate III

А вот классическую партийную RPG Baldur’s Gate III я собираюсь пройти последней, так как игру до сих пор правят патчами, которые исправляют множество ошибок. И лучше не торопиться и подождать, пока игра достигнет стабильного и завершенного состояния, тем более, что других игр для прохождения накопилось очень много.

Elden Ring

Я несколько раз пытался проходить игры серии Dark Souls, но меня отпугивала неказистая графика и чрезмерная сложность игрового процесса. Но вот Elden Ring я собираюсь пройти обязательно, ведь пропускать такой хит нельзя.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Да, я до сих пор не прошел Cyberpunk 2077 и нисколько не жалею об этом, ведь только после множества патчей и финального DLC Phantom Liberty игра стала похожа на ту, что нам обещали разработчики.

А завершат мою подборку экшены и адвенчуры.

Tunic

Tunic — довольно простая игра жанра action-adventure с изометрической графикой, которая напоминает The Legend of Zelda, и прелесть таких игр в том, что они проходятся легко, не требуя от вас напряжения и многих часов времени.

RoboCop: Rogue City

Хороших шутеров за последние годы вышло довольно мало, поэтому я собираюсь пройти довольно среднюю по оценкам игру RoboCop: Rogue City, которая, тем не менее, отлично передает дух фильмов RoboCop.

Dead Space

Первая часть Dead Space при прохождении подарила мне море адреналина, и пропустить ремейк с улучшенной графикой я просто не могу. Но учтите, таких жутких и пугающих игр на ПК совсем немного.

Evil West

Evil West — простой и адреналиновый шутер про Дикий Запад, в котором вам придется истреблять полчища вампиров. Отличная игра для того, чтобы отключить мозги и отдохнуть от сложных стратегий и RPG.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

За свою долгую карьеру ПК-геймера я еще ни разу не попробовал ни одной игры симулятора мехов. Поэтому пропустить Armored Core VI: Fires of Rubicon, которая позволит вам управлять огромным роботом, я не могу, ведь и графика у игры отличная, и отзывы неплохие.

Resident Evil 4 Remake

Из серии Resident Evil я прошел только игру Resident Evil Village, поэтому знакомство с этими пугающими хоррорами продолжу с ремейка четвертой части — Resident Evil 4 Remake, ведь графика оригинальных игр довольно примитивна для 2024 года.

Dying Light 2: Stay Human

Я обожаю сеттинг постапокалипсиса и зомби, и с удовольствием прошел первую часть серии Dying Light, поэтому игра Dying Light 2: Stay Human, про выживание в открытом мире среди орд зомби, тоже отмечена в моем списке.

Итоги

Вот такая подборка из 18 отличных игр у меня получилась и, надеюсь, она поможет тем геймерам, которые ищут свежие игры для прохождения. Но, если вы решите установить сразу несколько новых игр в 2024 году, то столкнетесь с тем, что SSD объемом даже 1 ТБ уже ощущается, как недостаточный. Да и стоимость одного гигабайта у таких SSD не такая выгодная, как у моделей объемом 2 ТБ. В Яндекс Маркете одними из самых популярных SSD такого объема стали ADATA XPG Gammix S50 Lite, ADATA LEGEND 800 и Western Digital Green SN350.

Пишите в комментарии, а вы уже играли в игры из этого блога? А еще я хочу порекомендовать вам три моих новых блога на компьютерную тематику:

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