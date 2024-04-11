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Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один

Если теория подсказывала, что два SSD в ПК — это удобно, надежно и экономно, то практика показала совершенно обратное.
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Уже несколько лет, после того, как я купил в начале 2020 года SSD объемом 1 ТБ под игры, в моем ПК стоят сразу два SSD, ведь старенький, объемом 120 ГБ, я не стал отключать. А потом, когда его все-таки пришлось поставить в другой мой мультимедийный ПК, я купил на его место бюджетную модель объемом 256 ГБ. В теории использование сразу двух SSD в игровом ПК дает массу плюсов: можно использовать две независимые операционные системы, например, две разные версии Windows или Windows и Linux. Подобная связка из двух SSD, даже если они с SATA интерфейсом, должна работать быстрее и отзывчивее при высоких нагрузках, ведь Windows у нас на одном SSD, а игры — на другом. И, если игровой SSD занят установкой игры объемом 100-150 ГБ, на отзывчивости и отклике системы это никак не скажется.

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Использование сразу двух независимых накопителей и двух Windows позволяет создать безотказную рабочую систему, в которой продублированы все важные данные и программы и, если что-то случится с одной Windows и SSD — от вирусного заражения до выхода из строя контроллера, вы просто загружаетесь с другого SSD и продолжаете работу.

Еще один плюс связки из двух SSD в том, что можно перенести все ресурсоемкие задачи на бюджетную модель, которую не жалко — Windows, файл подкачки, браузер, а более дорогой SSD большого объема использовать только для игр, что позволит сэкономить его ресурс. Ну и последний плюс — легкость создания бэкапов, для которых нужно сразу два накопителя, иначе они теряют смысл. Ведь если вы сохраняете данные только с логического диска C:\ на логический диск D:\, то при выходе из строя SSD потеряете и ценные данные и их бэкап.

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Как видите, в теории все просто замечательно, но что можно сказать про практику? Ведь четыре года использования связки из двух SSD позволили мне сделать выводы об оправданности такого решения и сегодня расскажу, стоит ли вам ставить в ПК два и даже более SSD. И начнем с возможности использования двух операционных систем.

Большинству геймеров не нужно две Windows

В теории две Windows или связка из Windows или Linux — это просто замечательно, но на практике я перезагружался в другую Windows довольно редко. Да и актуальность установленных в ней программ и их настроек быстро терялась. Даже сохранения игр теряли актуальность всего за сутки. Ну а привыкнуть к Linux мне так и не удалось и эта ОС оказалась мне попросту не нужна.

Прирост скорости от двух SSD не ощущается

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Если использование сразу двух HDD, системного и игрового, в прошлом давало отличный прирост скорости и отзывчивости системы, то в случае двух SSD, даже медленных, с SATA интерфейсом, разницу в скорости на глаз не видно. Все работает шустро и отзывчиво и на одном SSD.

За 4 года не было ни одного критического сбоя в ПК

Второй SSD с Windows, который должен был спасти меня в случае заражения вирусами, шифровальщиками, серьезного сбоя основной Windows или полного отказа другого SSD, так и не пригодился. Ведь за 4 года ничего из этого списка не произошло, как писал Мишель де Монтень — «Моя жизнь была полна страшных несчастий, большинства из которых никогда не было».

SSD, купленный для игр, потратил только 2% ресурса за 4 года

Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ, который я купил за 10000 рублей и так сильно берег, потерял только 2% своего ресурса за четыре года, и дальше экономить его ресурс я не вижу смысла. Так как у правнуков, которые получат его в наследство, наверняка уже не будет SATA портов, чтобы его подключить. Да и объем в 1 ТБ в 2024 году уже выглядит не таким большим, как четыре года назад, а еще через пару лет станут массовыми SSD объемом 4 ТБ.

Бэкапы можно делать и на жесткий диск

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Я пока еще не готов отказаться от обычных жестких дисков, поэтому можно потерпеть то, что автоматические ежедневные бэкапы с помощью Acronis True Image делаются на них дольше, чем на SSD. К тому же, HDD гораздо надежнее бюджетного SSD и обычно не выходит из строя внезапно.

Чем больше устройств, тем выше риск выхода из строя

А вот бюджетный SSD SmartBuy Splash у меня в ПК вышел из строя, проработав всего год, и деньги, потраченные на него, оказались просто выкинутыми. А еще было потрачено много времени на его тесты, поиск причин неисправности и перенос Windows с него на другой SSD. Чем больше устройств в ПК — тем выше риск выхода из строя одного из них и лучше иметь одну надежную модель SSD с длительным сроком гарантии, чем пару бюджетных, которые вряд ли проработают долго.

Дополнительный SATA SSD — это лишние провода, а M.2 SSD часто лишает нас двух SATA портов

Два SSD и несколько HDD в моем ПК дают такую вязанку SATA кабелей и проводов питания, что простая очистка ПК от пыли превращается в квест. И убрав из него даже один SSD я сразу получил больше пространства. По этой же причине я пока не собираюсь покупать M.2 SSD — прирост скорости в играх на глаз я не замечу, а вот сразу два SATA порта на материнской плате потеряю.

Кстати, SATA SSD до сих пор популярны не только потому, что их проще подключать к ПК и ноутбуку, но и из-за очень невысокого нагрева, что очень важно в ноутбуках. Да и в обычном ПК такой SSD можно просто прикрутить за задней стенкой корпуса и забыть про него. Если посмотреть ассортимент накопителей в крупных магазинах, то можно заметить, что SATA SSD и не думают исчезать с рынка. Например, на Яндекс Маркете очень популярны вот такие SATA SSD объемом 1 ТБ от именитых производителей — Samsung 870 QVO, WD Blue SA510 и Crucial BX500.

Итоги

Как видите, на практике использование сразу двух SSD принесло мне больше проблем, чем выгоды. Но это не значит, что вам стоит выкидывать из своего ПК старенький SSD объемом 120 или 250 ГБ — если у вас всего два или три накопителя, то это не критично. А вот покупать для целей, озвученных в начале блога новый SSD, бюджетный и небольшого объема — не стоит. В моем же случае на материнской плате заняты уже все SATA порты и одного SSD объемом 1 ТБ мне пока хватает, хоть уже и впритык, ведь несколько новых игр могут запросто занять все свободное место на SSD такого объема. Пишите в комментарии, сколько SSD установлены в вашем ПК? А еще я порекомендую вам несколько своих новых блогов:

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Легенда
09:56
Отличная статья, у меня тоже два SSD nvme.1 в.д black на 2tb, второй samsung 980 под систему. А ещё парни , я себе ветровочку на лето заказал, очень дорогая, говорю сразу. Элитная качество материала.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Легенда
09:55
Он и тут неплохо зарабатывает, зачем завод.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
daimos
09:55
Почему мне кажется, что zystax - особа женского пола?! Поток сознания безостановочный обо всем подряд и много. Откуда только время берется, на завод тебе надо или в поля
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
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