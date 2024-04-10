Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов

Версию Windows 11 с долгосрочной поддержкой ждали очень многие пользователи ПК, и сегодня мы посмотрим на утекший до официального анонса в сеть билд под номером 26100.1.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Версии Windows с долгосрочной поддержкой или LTSC предназначены для предприятий, но привлекают многих опытных пользователей ПК своей стабильной работой, отсутствием лишнего софта и своей завершенностью. Ведь если вы установили Windows в редакции LTSC, то никаких сюрпризов от Microsoft в виде обновлений функций уже не получите. А обновления для Windows 10 и Windows 11, хоть и стали гораздо более качественными за последние годы, все равно периодически вызывают различные массовые проблемы.

Еще один важный фактор, из-за которого версии Windows LTSC более привлекательны, чем обычные, это то, что в них используются максимально стабильные и отполированные билды операционной системы. И то, что Microsoft наконец-то готова запустить Windows 11 с долгосрочной поддержкой говорит о многом, ведь эта версия Windows в плане технических проблем переплюнула Windows 10, которую, в свою очередь, тоже ругали за меньшую стабильность и надежность, чем та, что была у Windows 8.1 и Windows 7.

реклама



И наконец, третий фактор, подталкивающий к выбору Windows LTSC — это более долгая поддержка обновлениями. Например, поддержка Windows 10 Home и Pro заканчивается 14 октября 2025 года, а Windows 10 Enterprise LTSC версии 21H2 будет поддерживаться до 2026 года. И когда стало известно, что в сеть утекла, еще до официального анонса, версия Windows 11 24H2 LTSC это обрадовало многих опытных пользователей ПК, ценящих стабильность и неизменность операционной системы.

реклама



Сегодня мы посмотрим на эту версию Windows 11 с билдом под номером 26100.1, которую я для ознакомительного тестирования установил на виртуальную машину, имитирующую не самый мощный ПК — четыре ядра для процессора, 16 ГБ оперативной памяти и обычный SATA SSD, от которого под виртуальную машину я выделил 64 ГБ. И начнем знакомство с процесса установки.

Установка мало отличается от установки обычной Windows11 — iso-образ под названием 26100.1.240331-1435.ge_release_CLIENT_ENTERPRISES_OEM_x64FRE_en-us весит 4292 МБ. И виртуальная машина VMware 17.0.2 сразу начинает установку Windows, при запуске со смонтированным образом. Первая проблема в том, что без ключа активации продолжить установку невозможно, но в сети уже есть официальный универсальный ключ корпоративной лицензии.

Далее установка не отличается от установки обычной версии Windows 11, но поддержки русского языка в образе нет, и выбрать его при установке нельзя. Проблема с требованием входа в учетную запись Microsoft никуда не делась, но ее просто решить отключением интернета на время установки.

реклама



Проходит еще несколько минут и нас встречает Windows 11 с открытым меню Пуск, гораздо более лаконичным, чем у обычной версии.

Включив интернет и дав Windows 15 минут на самообслуживание и скачивание обновлений, можно приступать к обзору, который стоит начать с потребления системных ресурсов. Загрузка оперативной памяти немного меньше, чему у обычной Windows 11 и составляет 1.8 ГБ.

реклама



Меньше и количество запущенных процессов.

И уже при работе со скриншотами заметна такая особенность версий LTSC, как отсутствие даже стандартного средства просмотра фотографий и они открываются в Paint. А теперь попробуем вернуть Windows поддержку русского языка, для чего переходим в настройки, жмем на вкладку "Time & Language", выбираем раздел "Language & region" и нажимаем на кнопку "Add language". В открывшемся окне поиска вводим "Russian" и выбираем его из списка языков. 

Далее я перезагружаю виртуальную машину и сталкиваюсь с первой проблемой — Windows не хочет принимать пароль, выдавая сообщение об ошибке. Раз за разом вводя его, а он очень простой и ошибиться при вводе просто невозможно, печатая его даже с виртуальной клавиатуры, я добился только того, что Windows заблокировала аккаунт пользователя и с таким поведением ОС я сталкиваюсь впервые.

Разблокировав учетную запись и отключив ввод пароля при помощи утилиты Autologon, я порадовался возвращению интерфейса на русском языке, но радость продолжалась недолго. Поскольку он установился лишь частично и если Проводник отображался с русским языком, то приложение Параметры так и осталось на английском.

Что же, можно списать эти глюки на неофициальный билд, но ведь вряд ли билд изменится после официального выхода, ведь это уже готовая к выпуску версия ОС. Как говорится — "будем посмотреть".

Теперь можно посмотреть на список установленных приложений и, несмотря на то, что их установлено самый минимум, браузер EDGE и Copilot уже присутствуют, как и Microsoft Outlook.  

Кстати, Windows 11 24H2 LTSC оказалась чрезвычайно нетребовательной к дисковому пространству — она занимает на накопителе всего 17.8 ГБ и это с учетом файла подкачки, который занимает почти 3 ГБ.

Затем мне стало интересно, можно ли интегрировать в Windows 11 24H2 LTSC магазин приложений Microsoft Store с помощью скрипта с GitHub, который создан для Windows 10 LTSC. И, несмотря на то, что скрипт выдал пару ошибок, Microsoft Store быстро и легко появился в Windows 11 24H2 LTSC.

Теперь можно доустановить все необходимые компоненты и Windows 11 24H2 LTSC не будет уступать по функционалу обычной Windows 11. Например, я установил приложение "Записки".

Итоги

Итак, какие же впечатления оставила ОС Windows 11 24H2 LTSC? С одной стороны, это шустрая и легкая система, заметно менее прожорливая в плане ОЗУ и дискового пространства. С другой — мелкие проблемы и шероховатости оставляют ощущение незавершенности, но их можно простить новой системе, ведь наверняка их исправят. И теперь пользователи, которые ждали стабильную версию Windows 11, могут смело переходить на нее с Windows 10. Несколько лет поддержки и возможность работать с самым новым железом — похоже, для многих Windows 11 24H2 LTSC станет идеальным выбором и очень надолго.

На фоне слухов о том, что Microsoft поднимет системные требования к ОЗУ до 16 ГБ в Windows 11, и все возрастающих требованиях новых игр, объем ОЗУ в 16 ГБ уже выглядит оптимальным только для бюджетных ПК. Да и цены на ОЗУ стандарта DDR4 сегодня довольно демократичные, даже на достаточно быстрые модули с частотой 3600 МГц. Например, в Яндекс Маркете самыми популярными комплектами такой ОЗУ объемом 32 ГБ стали Patriot Viper 4 Blackout, ADATA XPG GAMMIX D20 и Adata XPG Spectrix D35G RGB с ценой всего в 8500-10000 рублей.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу Windows редакции LTSC и хватает ли вам 16 ГБ оперативной памяти? А еще я порекомендую вам несколько своих новых блогов:

18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia

Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест windows 11 операционные системы критика windows 11 24h2 ltsc
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
12
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
2
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
21
Завод «Москвич» в ближайшее время планирует перейти на производство по полному циклу
3

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
109
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
71
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
62
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
126
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
160
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16

Сейчас обсуждают

AlexR1973
09:36
Хочешь жить - вызывай "Волгу"!!!
После землетрясения на Тайване ожидается ещё больший рост цен на память
AlexR1973
09:35
Хохлам что не дай - все просрут.
Глава МИД ФРГ признала почти полное исчерпание немецких запасов систем Patriot
kitava
09:34
Игр нет. Вот чтобы ты купил 5090. Выкрутил графон недоступный для 4090 и не рассматривал с лупой что поменялось там. Всё потому что индустрия пошла в сторону эффектов, а не реалистичных текстур.
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
От LoL до KeK один шаг
09:31
"Это ситуацию не спасает, раз лидер заранее известен"
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
Uralskij Tip
09:29
Какой чудесный посыл у новости. AMD это вам не NVidia, её продукция гораздо дешевле, а мощность больше, драйвера беспроблемнее и, вообще - тот, кто так не думает,тот дурак.
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
NelEvg
09:24
Карта еще не вышла, а он уже оправдывается. Автору никогда не понять почему мерседес стоит дороже соляриса. Большинство дорогих (а соотв качественных) товаров имеют высокую остаточную ценность (кварти...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Чаtо - Боt
09:20
>приехать в Украину... ...в дупу. И даже самому распоследнему бомжу давно известно, что туда единственное может приехать-въехать. Автор опуса - колерованный вукряинец? А так-то всё это их западное бе...
Украинский ТГ-канал расписал возможность приостановки боевых действий с участием западных войск
Александр Пашков
09:16
Все просто, основной компонент пороха хлопковая целлюлоза. В России растёт хлопок? Вот ответ о зарубежных поставках. Сей час налаживают производство целлюлозы необходимой чистоты из другого сырья. Это...
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Дмитрий
09:16
в днс. все 3060 исчезли из продажи😁 не пойму глюки магазина или правда. только уведомить есть. а купить ниодной. но вот 4060 полно. это они так сняли с производства?)
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Chimbal
09:15
Эх, линуксоиды (не очень адекватная часть) совсем унылыми стали, даже 20 минусов не осилили накрутить за ночь под неугодными комментариями, опять наверное поломались боты для накруток работающие на ве...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем