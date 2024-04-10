Версии Windows с долгосрочной поддержкой или LTSC предназначены для предприятий, но привлекают многих опытных пользователей ПК своей стабильной работой, отсутствием лишнего софта и своей завершенностью. Ведь если вы установили Windows в редакции LTSC, то никаких сюрпризов от Microsoft в виде обновлений функций уже не получите. А обновления для Windows 10 и Windows 11, хоть и стали гораздо более качественными за последние годы, все равно периодически вызывают различные массовые проблемы.

Еще один важный фактор, из-за которого версии Windows LTSC более привлекательны, чем обычные, это то, что в них используются максимально стабильные и отполированные билды операционной системы. И то, что Microsoft наконец-то готова запустить Windows 11 с долгосрочной поддержкой говорит о многом, ведь эта версия Windows в плане технических проблем переплюнула Windows 10, которую, в свою очередь, тоже ругали за меньшую стабильность и надежность, чем та, что была у Windows 8.1 и Windows 7.

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И наконец, третий фактор, подталкивающий к выбору Windows LTSC — это более долгая поддержка обновлениями. Например, поддержка Windows 10 Home и Pro заканчивается 14 октября 2025 года, а Windows 10 Enterprise LTSC версии 21H2 будет поддерживаться до 2026 года. И когда стало известно, что в сеть утекла, еще до официального анонса, версия Windows 11 24H2 LTSC это обрадовало многих опытных пользователей ПК, ценящих стабильность и неизменность операционной системы.

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Сегодня мы посмотрим на эту версию Windows 11 с билдом под номером 26100.1, которую я для ознакомительного тестирования установил на виртуальную машину, имитирующую не самый мощный ПК — четыре ядра для процессора, 16 ГБ оперативной памяти и обычный SATA SSD, от которого под виртуальную машину я выделил 64 ГБ. И начнем знакомство с процесса установки.

Установка мало отличается от установки обычной Windows11 — iso-образ под названием 26100.1.240331-1435.ge_release_CLIENT_ENTERPRISES_OEM_x64FRE_en-us весит 4292 МБ. И виртуальная машина VMware 17.0.2 сразу начинает установку Windows, при запуске со смонтированным образом. Первая проблема в том, что без ключа активации продолжить установку невозможно, но в сети уже есть официальный универсальный ключ корпоративной лицензии.

Далее установка не отличается от установки обычной версии Windows 11, но поддержки русского языка в образе нет, и выбрать его при установке нельзя. Проблема с требованием входа в учетную запись Microsoft никуда не делась, но ее просто решить отключением интернета на время установки.

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Проходит еще несколько минут и нас встречает Windows 11 с открытым меню Пуск, гораздо более лаконичным, чем у обычной версии.

Включив интернет и дав Windows 15 минут на самообслуживание и скачивание обновлений, можно приступать к обзору, который стоит начать с потребления системных ресурсов. Загрузка оперативной памяти немного меньше, чему у обычной Windows 11 и составляет 1.8 ГБ.

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Меньше и количество запущенных процессов.

И уже при работе со скриншотами заметна такая особенность версий LTSC, как отсутствие даже стандартного средства просмотра фотографий и они открываются в Paint. А теперь попробуем вернуть Windows поддержку русского языка, для чего переходим в настройки, жмем на вкладку "Time & Language", выбираем раздел "Language & region" и нажимаем на кнопку "Add language". В открывшемся окне поиска вводим "Russian" и выбираем его из списка языков.

Далее я перезагружаю виртуальную машину и сталкиваюсь с первой проблемой — Windows не хочет принимать пароль, выдавая сообщение об ошибке. Раз за разом вводя его, а он очень простой и ошибиться при вводе просто невозможно, печатая его даже с виртуальной клавиатуры, я добился только того, что Windows заблокировала аккаунт пользователя и с таким поведением ОС я сталкиваюсь впервые.

Разблокировав учетную запись и отключив ввод пароля при помощи утилиты Autologon, я порадовался возвращению интерфейса на русском языке, но радость продолжалась недолго. Поскольку он установился лишь частично и если Проводник отображался с русским языком, то приложение Параметры так и осталось на английском.

Что же, можно списать эти глюки на неофициальный билд, но ведь вряд ли билд изменится после официального выхода, ведь это уже готовая к выпуску версия ОС. Как говорится — "будем посмотреть".

Теперь можно посмотреть на список установленных приложений и, несмотря на то, что их установлено самый минимум, браузер EDGE и Copilot уже присутствуют, как и Microsoft Outlook.

Кстати, Windows 11 24H2 LTSC оказалась чрезвычайно нетребовательной к дисковому пространству — она занимает на накопителе всего 17.8 ГБ и это с учетом файла подкачки, который занимает почти 3 ГБ.

Затем мне стало интересно, можно ли интегрировать в Windows 11 24H2 LTSC магазин приложений Microsoft Store с помощью скрипта с GitHub, который создан для Windows 10 LTSC. И, несмотря на то, что скрипт выдал пару ошибок, Microsoft Store быстро и легко появился в Windows 11 24H2 LTSC.

Теперь можно доустановить все необходимые компоненты и Windows 11 24H2 LTSC не будет уступать по функционалу обычной Windows 11. Например, я установил приложение "Записки".

Итоги

Итак, какие же впечатления оставила ОС Windows 11 24H2 LTSC? С одной стороны, это шустрая и легкая система, заметно менее прожорливая в плане ОЗУ и дискового пространства. С другой — мелкие проблемы и шероховатости оставляют ощущение незавершенности, но их можно простить новой системе, ведь наверняка их исправят. И теперь пользователи, которые ждали стабильную версию Windows 11, могут смело переходить на нее с Windows 10. Несколько лет поддержки и возможность работать с самым новым железом — похоже, для многих Windows 11 24H2 LTSC станет идеальным выбором и очень надолго.

На фоне слухов о том, что Microsoft поднимет системные требования к ОЗУ до 16 ГБ в Windows 11, и все возрастающих требованиях новых игр, объем ОЗУ в 16 ГБ уже выглядит оптимальным только для бюджетных ПК. Да и цены на ОЗУ стандарта DDR4 сегодня довольно демократичные, даже на достаточно быстрые модули с частотой 3600 МГц. Например, в Яндекс Маркете самыми популярными комплектами такой ОЗУ объемом 32 ГБ стали Patriot Viper 4 Blackout, ADATA XPG GAMMIX D20 и Adata XPG Spectrix D35G RGB с ценой всего в 8500-10000 рублей.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу Windows редакции LTSC и хватает ли вам 16 ГБ оперативной памяти? А еще я порекомендую вам несколько своих новых блогов:

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