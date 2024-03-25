Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5

У многих опытных пользователей ПК есть папка с полезными программами, которые собираются годами и заметно облегчают игры и работу на ПК. Продолжаю перечислять свои любимые программы.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Большинство из программ, которые мы рассмотрели в прошлой части блога, можно найти в портативном или портабельном варианте, который не требует установки. Вам достаточно лишь распаковать архив с утилитой в нужное место и создать ярлык для ее исполняемого файла. Но возникает вопрос — откуда скачивать все эти программы? Ведь нарваться на сайт, где в выложенные для скачивания программы будут интегрированы вредоносные функции — проще простого. 

реклама



И в поисках наиболее безопасного способа пополнять свою коллекцию утилит я наткнулся на авторитетный сайт PortableApps.com, где собраны сотни бесплатных портативных утилит. Их можно скачать прямо с сайта, а можно установить на ПК специальный менеджер утилит, который скачает для вас те, которые вы отметите. В нем они рассортированы по категориям, а еще менеджер утилит может обновлять все ваши портабельные программы до последних версий, что чрезвычайно удобно и экономит массу времени.

А начать сегодняшний блог хотелось как раз с утилит, которые помогают найти новые трояны и вирусы на вашем ПК, с которыми еще не способен справится антивирус и которые умеют прятаться при запуске стандартного Диспетчера задач Windows.

Autoruns

реклама



Autoruns — это утилита, разработанная специалистами из Microsoft, которая предлагает гораздо больше функционала, чем вкладка "Автозагрузка" в стандартном Диспетчере задач Windows. Autoruns показывает абсолютно все, что стартует при запуске вашей Windows, включая драйвера и планировщик задач. Эту утилиту желательно иметь на ПК каждому опытному пользователю.

Process Hacker

А чтобы разобраться со всеми запущенными процессами в Windows, установите утилиту Process Hacker — расширенный аналог Диспетчера задач Windows. Он предоставляет исчерпывающие данные о каждом процессе и способен останавливать и завершать любые процессы в системе, недоступные стандартному Диспетчеру задач, в том числе даже процессы антивирусов.

Kaspersky TDSSKiller

реклама



Бесплатная утилита от Kaspersky Lab — Kaspersky TDSSKiller, борется с вредоносными программами, записывающими свой код в загрузочную область накопителей и недоступными для стандартных антивирусов. Это так называемые руткиты и буткиты, например: TDSS, SST, Rloader, Cmoser, Pihar, ZeroAccess и множество других. И наряду с обычной полной проверкой вашего ПК антивирусом, не помешает иногда запускать еще и Kaspersky TDSSKiller.

BlueScreenView

Если на вашем ПК появился так называемый синий экран смерти или BSOD, то дело плохо. BSOD указывает на вирусное заражение, проблемы с процессором, материнской платой или памятью, или серьезный программный сбой Windows. И при появлении синего экрана смерти нужно сразу начинать искать его причину. В этом поможет утилита BlueScreenView, показывающая исчерпывающую информацию о произошедшей ошибке, на основании которой удобно гуглить причины, вызвавшие критическую ошибку на вашем ПК.

Edge Blocker

реклама



К браузеру Edge, встроенному в Windows 10 и 11, у пользователей двоякое отношение. С одной стороны, он гораздо удобнее и функциональнее, чем Internet Explorer, который десятилетиями использовался только для того, чтобы скачать Google Chrome или Mozilla Firefox. С другой — он слишком навязчив и почти намертво зашит в систему. И если вам не требуется Edge, то заблокировать его можно с помощью крохотной утилиты Edge Blocker, нажатием всего одного переключателя.

Auto PowerOFF

Странно, что внедрив в Windows 10 и Windows 11 огромное количество полезного функционала, Microsoft до сих пор не добавила такой нужной функции, как выключение ПК в нужное время по таймеру. Например, вы оставили ПК кодировать на ночь видео или скачивать торрент на сотни гигабайт и вам нужно, чтобы он выключился через два-три часа автоматически. Для этого есть отличная утилита Auto PowerOFF, которая может выключить ПК не только по таймеру, но и после остановки активности пользователя. А так же — после того, как закончилась сетевая активность на ПК — например, скачался торрент, или после того, как упадет загрузка процессора.

My Audiobook Reader

За последний год я крепко подсел на прослушивание аудиокниг, которые можно слушать в машине, поезде, да и за сыпать под них ночью просто замечательно. Да и хороший чтец иногда может вытянуть даже не самую лучшую книгу, добавив в нее эмоций и расставив акценты на разных персонажей. Но, если вы решите слушать аудиокниги на ПК или ноутбуке, то быстро обнаружите, что обычные проигрыватели подходят для них не лучшим образом. И самой удобной утилитой мне показалась утилита My Audiobook Reader, которая позволяет менять скорость аудио, высоту звука и имеет удобную систему закладок, чтобы быстро возвращаться к нужной главе.

MKVToolNix

Если вы решите сохранить на жестком диске любимый сериал, например, чтобы посмотреть его летом на даче, а он не влезает на диск полностью, то есть простой способ прилично уменьшить занимаемый им объем. Часто в сериалы и фильмы вставляют сразу несколько видов озвучки от нескольких студий, да еще авторский одноголосый перевод и оригинальную дорожку на английском языке. И весит все это добро иногда столько же, сколько и сам видеоряд. Самым простым способом вырезать ненужные озвучки станет утилита MKVToolNix, которая очень быстро обрабатывает файлы формата *.mkv.

Awesome Duplicate Photo Finder

Если сразу не начать сохранять свою коллекцию фотографий на ПК правильно, то потом можно запутаться в бесконечных папках с названиями "Camera", "DCIM" или "Новая папка 2" в которых лежат ваши фотографии, сохраненные со смартфона или фотоаппарата. Быстро найти среди них дубликаты и удалить лишние поможет утилита Awesome Duplicate Photo Finder, которая может искать не только полные копии изображений, но и сходные по содержанию.

qBittorrent

Долгие годы для скачивания торрентов почти на каждом ПК была установлена утилита µTorrent, но после скандала, когда разработчики втихомолку вставили в нее майнер биткоинов, а потом и кучу рекламы, доверие к ней упало до нуля. Хорошим аналогом оказалась утилита qBittorrent — простая, удобная, бесплатная, которая может делать все, что и µTorrent, а еще — позволяет смотреть фильм практически сразу после начала его скачивания.

Если у вас простой ПК или ноутбук, на котором установлена Windows и несколько нетребовательных игр, и нужно еще и место под полезные утилиты, то для этого вполне хватит бюджетного SSD объемом 240-256 ГБ, так как все утилиты из этой подборки блогов занимают очень мало места. Одними из самых популярных SSD такого объема, с универсальным интерфейсом SATA III и ценой до 2000 рублей, на Яндекс Маркете стали Smartbuy Splash, Smartbuy Nova и Kingspec P4-240.

Пишите в комментарии, а какие программы стали наиболее полезными для вас?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10 windows 11 программы софт утилиты полезное
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
65
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
6
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
1
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
4
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
7
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
3
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
7
Прорыв солнечных панелей из «чудо-материала» близок к коммерциализации
4
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
3
Визитная карточка компании Apple с подписью Стива Джобса была продана за 181 тысячу долларов
+
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
13
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
1
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
+
Компания AMD представила два новых процессора Ryzen 8000: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
+
Зеленский рассказал об использовании иностранных компонентов в БПЛА «Герань-2»
3

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
+
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
62
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
30
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
107
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
44
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
51
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
8
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
29

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
20:59
Второй чумба
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Вадим Кудрявцев
20:53
Включил,посмотрел на эту жиробасину страхуидную -снес игру
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
AleksK
20:52
Ну так вынесли то из-за теракта. Так что все логично.
Россия предпочла самостоятельное расследование теракта, отклонив международную помощь
Робин Гудеичь
20:50
А так тебе то будет приятно? Служить и воевать на технике и названием - Жо разрываеть или Солнцепёк? Оба названия говорящие, но приятней Солнцепёк.
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
:-) ПеРеЦ
20:46
Да... Как не выдрёпывалиль... но так и остались на FHD... Зачем нужна эта технология маштабирования.. и на*ра эти ваши современные видяхи ))... переходите тогда уже на мониторы HD ))) и наслаждайтесь ...
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
Henry Morgan
20:43
У меня тут билеты есть в одну Перуанскую деревню. Не хочешь отдохнуть? Место знакомое. Все свои.
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Eaeц
20:40
А может это тебе не огород копают, а яму для тебя добрые люди заранее готовят 2 метра в длину, 1 метр в ширину и 1,5 метра в глубину.
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
Артём Николаев
20:39
Хммм.... не слышал даже о такой теме. Интересно.
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
Блейд
20:36
Да завязывай ты уже со своим наркотой, Я только что час назад такого как ты выгнал, вы задолбали уже здесь за двором огород копать. Ты конченая мразь, ты всегда ей останешься, remember
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
Eaeц
20:36
Ну вот видишь, получается ты мой молочный брат.
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем