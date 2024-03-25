Большинство из программ, которые мы рассмотрели в прошлой части блога, можно найти в портативном или портабельном варианте, который не требует установки. Вам достаточно лишь распаковать архив с утилитой в нужное место и создать ярлык для ее исполняемого файла. Но возникает вопрос — откуда скачивать все эти программы? Ведь нарваться на сайт, где в выложенные для скачивания программы будут интегрированы вредоносные функции — проще простого.

реклама





И в поисках наиболее безопасного способа пополнять свою коллекцию утилит я наткнулся на авторитетный сайт PortableApps.com, где собраны сотни бесплатных портативных утилит. Их можно скачать прямо с сайта, а можно установить на ПК специальный менеджер утилит, который скачает для вас те, которые вы отметите. В нем они рассортированы по категориям, а еще менеджер утилит может обновлять все ваши портабельные программы до последних версий, что чрезвычайно удобно и экономит массу времени.

А начать сегодняшний блог хотелось как раз с утилит, которые помогают найти новые трояны и вирусы на вашем ПК, с которыми еще не способен справится антивирус и которые умеют прятаться при запуске стандартного Диспетчера задач Windows.

Autoruns

реклама





Autoruns — это утилита, разработанная специалистами из Microsoft, которая предлагает гораздо больше функционала, чем вкладка "Автозагрузка" в стандартном Диспетчере задач Windows. Autoruns показывает абсолютно все, что стартует при запуске вашей Windows, включая драйвера и планировщик задач. Эту утилиту желательно иметь на ПК каждому опытному пользователю.

Process Hacker

А чтобы разобраться со всеми запущенными процессами в Windows, установите утилиту Process Hacker — расширенный аналог Диспетчера задач Windows. Он предоставляет исчерпывающие данные о каждом процессе и способен останавливать и завершать любые процессы в системе, недоступные стандартному Диспетчеру задач, в том числе даже процессы антивирусов.

Kaspersky TDSSKiller

реклама





Бесплатная утилита от Kaspersky Lab — Kaspersky TDSSKiller, борется с вредоносными программами, записывающими свой код в загрузочную область накопителей и недоступными для стандартных антивирусов. Это так называемые руткиты и буткиты, например: TDSS, SST, Rloader, Cmoser, Pihar, ZeroAccess и множество других. И наряду с обычной полной проверкой вашего ПК антивирусом, не помешает иногда запускать еще и Kaspersky TDSSKiller.

BlueScreenView

Если на вашем ПК появился так называемый синий экран смерти или BSOD, то дело плохо. BSOD указывает на вирусное заражение, проблемы с процессором, материнской платой или памятью, или серьезный программный сбой Windows. И при появлении синего экрана смерти нужно сразу начинать искать его причину. В этом поможет утилита BlueScreenView, показывающая исчерпывающую информацию о произошедшей ошибке, на основании которой удобно гуглить причины, вызвавшие критическую ошибку на вашем ПК.

Edge Blocker

реклама





К браузеру Edge, встроенному в Windows 10 и 11, у пользователей двоякое отношение. С одной стороны, он гораздо удобнее и функциональнее, чем Internet Explorer, который десятилетиями использовался только для того, чтобы скачать Google Chrome или Mozilla Firefox. С другой — он слишком навязчив и почти намертво зашит в систему. И если вам не требуется Edge, то заблокировать его можно с помощью крохотной утилиты Edge Blocker, нажатием всего одного переключателя.

Auto PowerOFF

Странно, что внедрив в Windows 10 и Windows 11 огромное количество полезного функционала, Microsoft до сих пор не добавила такой нужной функции, как выключение ПК в нужное время по таймеру. Например, вы оставили ПК кодировать на ночь видео или скачивать торрент на сотни гигабайт и вам нужно, чтобы он выключился через два-три часа автоматически. Для этого есть отличная утилита Auto PowerOFF, которая может выключить ПК не только по таймеру, но и после остановки активности пользователя. А так же — после того, как закончилась сетевая активность на ПК — например, скачался торрент, или после того, как упадет загрузка процессора.

My Audiobook Reader

За последний год я крепко подсел на прослушивание аудиокниг, которые можно слушать в машине, поезде, да и за сыпать под них ночью просто замечательно. Да и хороший чтец иногда может вытянуть даже не самую лучшую книгу, добавив в нее эмоций и расставив акценты на разных персонажей. Но, если вы решите слушать аудиокниги на ПК или ноутбуке, то быстро обнаружите, что обычные проигрыватели подходят для них не лучшим образом. И самой удобной утилитой мне показалась утилита My Audiobook Reader, которая позволяет менять скорость аудио, высоту звука и имеет удобную систему закладок, чтобы быстро возвращаться к нужной главе.

MKVToolNix

Если вы решите сохранить на жестком диске любимый сериал, например, чтобы посмотреть его летом на даче, а он не влезает на диск полностью, то есть простой способ прилично уменьшить занимаемый им объем. Часто в сериалы и фильмы вставляют сразу несколько видов озвучки от нескольких студий, да еще авторский одноголосый перевод и оригинальную дорожку на английском языке. И весит все это добро иногда столько же, сколько и сам видеоряд. Самым простым способом вырезать ненужные озвучки станет утилита MKVToolNix, которая очень быстро обрабатывает файлы формата *.mkv.

Awesome Duplicate Photo Finder

Если сразу не начать сохранять свою коллекцию фотографий на ПК правильно, то потом можно запутаться в бесконечных папках с названиями "Camera", "DCIM" или "Новая папка 2" в которых лежат ваши фотографии, сохраненные со смартфона или фотоаппарата. Быстро найти среди них дубликаты и удалить лишние поможет утилита Awesome Duplicate Photo Finder, которая может искать не только полные копии изображений, но и сходные по содержанию.

qBittorrent

Долгие годы для скачивания торрентов почти на каждом ПК была установлена утилита µTorrent, но после скандала, когда разработчики втихомолку вставили в нее майнер биткоинов, а потом и кучу рекламы, доверие к ней упало до нуля. Хорошим аналогом оказалась утилита qBittorrent — простая, удобная, бесплатная, которая может делать все, что и µTorrent, а еще — позволяет смотреть фильм практически сразу после начала его скачивания.

Если у вас простой ПК или ноутбук, на котором установлена Windows и несколько нетребовательных игр, и нужно еще и место под полезные утилиты, то для этого вполне хватит бюджетного SSD объемом 240-256 ГБ, так как все утилиты из этой подборки блогов занимают очень мало места. Одними из самых популярных SSD такого объема, с универсальным интерфейсом SATA III и ценой до 2000 рублей, на Яндекс Маркете стали Smartbuy Splash, Smartbuy Nova и Kingspec P4-240.

Пишите в комментарии, а какие программы стали наиболее полезными для вас?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.