Обычный геймер, который умеет считать деньги, рассчитывает, что нового игрового ПК хватит, как минимум, лет на пять. А для этого нужно купить достаточно производительную видеокарту, которая справится с будущими игровыми хитами, которые наращивают системные требования с каждым годом. Вспомните игру Alan Wake 2, которая отправила на свалку истории огромный пласт довольно шустрых видеокарт, от GeForce GTX 1660 SUPER, до Radeon RX 5700 XT. Да и даже старый добрый Cyberpunk 2077, вышедший в 2020 году, с дополнением Phantom Liberty заметно поднял системные требования.

реклама





И если вы откроете каталог любого компьютерного магазина, то увидите, что модели видеокарт среднего уровня, что от компании AMD, что от Nvidia, за исключением морально устаревшей GeForce RTX 3060, имеют всего восемь гигабайт видеопамяти. Это Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, и в диапазоне цен между 30000 и 45000 рублей найти видеокарту 2023-2024 модельного года с большим объемом видеопамяти не получится. Есть, конечно, неплохие Radeon RX 6750 XT или Radeon RX 6750 GRE, но это уже прошлое поколение, а компания AMD показала, что теперь поддерживать старые видеокарты драйверами будет не так долго, как раньше.

Но покупать сегодня видеокарту с восемью гигабайтами видеопамяти, которых уже давно хватает впритык даже в разрешении Full HD и надеяться, что она прослужит пять лет — слишком оптимистично. Поэтому стоит ориентироваться, как минимум, на модель с 12 ГБ видеопамяти и самая недорогая актуальная видеокарта от Nvidia, с достаточным на будущее запасом производительности — это GeForce RTX 4070, с ценой от 65000 рублей.

реклама





Совсем недавно за такую сумму мы покупали игровой ПК целиком, и отдать столько за видеокарту сможет только очень увлеченный геймер. И дело даже не в материальном достатке, а в том, что все имеет свою цену и для многих компьютерные игры не настолько ценны, чтобы платить за них такую цену. Ведь эти деньги можно потратить на другие развлечения и получить от них гораздо больше удовольствия.

И здесь, как обычно, на помощь приходит компания AMD, предлагающая больше производительности за меньшие деньги. Но, выбирая "красную" видеокарту, придется смириться с тем, что производительность в играх с трассировкой лучей будет ниже, а технология апскейлинга — FidelityFX Super Resolution, дает не такую четкую картинку, как DLSS от Nvidia. Но если вы готовы пойти на такие жертвы, и сэкономить при этом весьма приличную сумму, то сегодня мы соберем игровой ПК на комплектующих от AMD, выдающий максимальную производительность за свою стоимость. И при этом надежный и качественный, способный без проблем проработать пять и более лет.

За комплектующими, как обычно, отправимся в Яндекс Маркет, где и выбор широк, и цены низки, и начнем с процессора.

Процессор

реклама





На процессорном рынке AMD тоже может предложить гораздо лучшие цены за сопоставимую с продуктами от Intel производительность. Например, шестиядерник Ryzen 5 7500F почти не уступает более дорогому Core i5-12600K в играх, будучи при этом гораздо экономичнее и нетребовательнее к системе питания материнской платы. Производительности Ryzen 5 7500F хватает в 2024 году для всех новых и самых требовательных игр.

Кулер процессора

реклама





Реальное энергопотребление Ryzen 5 7500F в тяжелых рабочих задачах, например,в рендеринге, составляет 90 ватт, в играх — 70-80 ватт, поэтому с ним справится любая стандартная "башня" с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, например, Id-cooling SE-214-XT RING.

Материнская плата

Одна из самых недорогих плат AM5 на чипсете AMD B650 — Asrock B650M-H/M.2+, про которую мы недавно упоминали в блоге 8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года. Несмотря на бюджетность, у нее есть радиатор на цепях питания и достаточное количество фаз, чтобы отвести те 70-90 ватт, что будет потреблять наш Ryzen 5 7500F. Все нужные игровому ПК разъемы и функционал присутствуют, а интересная расцветка будет радовать глаз в корпусе с окном.





Оперативная память

Ryzen 5 7500F не настолько быстр, чтобы гнаться за топовой оперативной памятью для него, да и для систем AMD AM5 нет смысла в частоте ОЗУ выше 6000 МГц, поэтому мы возьмем комплект ADATA XPG Caster RGB AX5U6000C4016G-DCCAGY. Это надежный середнячок с таймингами 40-40-40, которые можно будет занизить, получив прирост в играх.

Видеокарта

Видеокарта у нас будет стоить чуть дороже, чем GeForce RTX 4060 Ti, но быстрее ее в играх без трассировки лучей примерно на 20%, а в играх с включенной трассировкой — почти на одном уровне. И при этом без недостатка видеопамяти. Это Sapphire AMD Radeon RX 7700 XT PURE, модель в белом исполнении и с очень мощной системой охлаждения.



SSD-накопитель

Судя по тому, какой объем занимают новые игры, года через три они массово перешагнут за планку в 200-300 ГБ, а значит SSD-накопитель в нашу сборку нужен объемом на 2 ТБ. Например, A-DATA XPG GAMMIX S50 Lite — быстрый, со скоростью чтения в 3800 МБ/с , а записи — 3200 МБ/с. А еще —очень выносливый — параметр TBW (суммарное число записываемых байтов) у него равен 1480 ТБ.

Блок питания

Radeon RX 7700 XT потребляет 245 ватт, и это немало. Ryzen 5 7500F — под сотню ватт, а еще его можно разогнать и энергопотребление вырастет, и выбирая блок питания под такую систему, нужно обязательно оставить запас по мощности. Да и производитель рекомендует для этой видеокарты БП от 700 ватт, поэтому мы возьмем Chieftec Core BBS-700S. Мощный, надежный, на современной схемотехнике, достаточно тихий и с сертификатом 80 PLUS Gold. Такой БП точно проработает пять лет и даже больше.

Корпус

Для таких мощных сборок, как наша, нужны особые корпуса. Просторные, с сетчатой передней панелью, не создающей препятствия на пути воздуха, и большим количеством вентиляторов. Например, как Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS, у которого уже предустановлены четыре вертушки диаметром 120 мм. Это просторная модель с отличным дизайном, мощной вентиляцией и боковой крышкой из закаленного стекла.

Но для нашей сборки нужно поставить в Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS еще парочку вентиляторов на верхнюю панель — на выдув. Например, 1STPLAYER F1-PLUS Black, диаметром 140 мм и небольшими оборотами, всего 1000 в минуту.



Итоги

Итак, наш компьютер готов, и он обойдется в 131146 рублей с картой Пэй или в 135092 рубля без нее. Это немало, но по меркам 2024 года уже не кажется такой пугающей суммой за мощный игровой ПК, особенно учитывая, что наша сборка надежна и будет еще очень долго справляться с играми. Пишите в комментарии, а на какую видеокарту сделаете ставку вы в 2024 году — AMD или Nvidia?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.