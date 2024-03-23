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10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4

У всех опытных пользователей ПК есть папка с полезными утилитами, которые собираются годами и заметно облегчают игры и работу на ПК. Продолжаю рассказ о своей подборке программ.
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Это уже четвертый блог про полезные программы, которые я собирал и проверял в работе уже несколько лет. И постепенно мы с вами подбираемся к самым редким экземплярам, которые требуются не очень часто, но принесут гораздо больше пользы опытным пользователям ПК. Стоит отметить, что некоторые из них нужно регулярно обновлять и поддерживать в актуальном состоянии — например, утилиты, которые работают с железом вашего компьютера, без обновлений они просто не будут знать о новых процессорах и чипсетах.

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Еще нужно обновлять утилиты, работающие с настройками Windows — твикеры, оптимизаторы, отключатели телеметрии и так далее. Windows 10, а особенно — Windows 11 сегодня, это постоянно меняющийся и очень сложный программный конструкт с множеством взаимозависимостей, и если вмешиваться в его работу некорректно, старым софтом, то в лучшем случае можно не получить никакого результата, а в худшем — сломать систему. А вот утилиты для работы с файлами, изображениями, образами дисков или аудио и видео проигрыватели можно не обновлять годами. 

К слову, вторым проигрывателем музыки вместе с современным и сложным AIMP у меня стоит старый добрый Winamp из начала нулевых годов - он прост, удобен, чрезвычайно шустро запускается и вызывает приятное чувство ностальгии. В прошлом блоге я рассказывал о замечательной утилите Simplewall, которая гибко блокирует доступ в интернет как компонентам Windows, так и всем установленным программам и сегодняшний блог начну с похожей, но еще более простой утилиты.

Firewall App Blocker

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В отличие от крайне неудобного встроенного фаервола Windows эта утилита интуитивно понятна и позволит легко, в пару кликов, запрещать доступ в интернет отдельным приложением. А это требуется довольно часто, ведь сегодня практически любая программка пытается обновляться каждую неделю, выдавая раздражающие сообщения.

Windows Update MiniTool

В прошлых блогах я рассказывал про утилиту Windows Update Blocker, которая позволяет блокировать обновления Windows и включать их только тогда, когда вам это надо, и, как оказалось, нужда в таких утилитах возникает все чаще даже у пользователей Windows 10, системы, которую Microsoft постепенно списывает в утиль. Причем не защищены от кривых обновлений даже пользователи стабильной Windows 10 LTSC, недавно кривое обновление прилетело мне на ПК, а вчера я увидел сообщение об этом от одного пользователя и на нашей конференции.

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Поэтому я решил полностью взять обновления Windows под ручной контроль с помощью мощной утилиты Windows Update MiniTool. Она не только может блокировать их, но и скрывает нежелательные, удаляет ненужные, получает ссылки на скачивание *.cab/*.exe/*.psf/*.esd файлов обновлений, и устанавливает нужные обновления по расписанию. Одним словом — идеальная утилита для 2024 года и особенно для Windows 11.

Windows 11 Classic Context Menu

Еще одна полезная утилита для Windows 11, которую я держу для того, чтобы исправлять сделанное очень неудобным меню в этой операционной системе, которую часто просят установить друзья и знакомые — Windows 11 Classic Context Menu. Утилита возвращает привычное удобство меню из Windows 10 и более старых ОС.

VCRHybGuiSetup

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Наверняка каждый геймер сталкивался с ситуацией когда игра требует библиотеку Microsoft Visual C++ определенной версии, да еще и не всегда 64-битную. И ставить все их после установки Windows дело довольно скучное и муторное. И я нашел утилиту, которая ставит всех их сразу автоматически -VCRHybGuiSetup. А еще — может удалить ненужные.

Everything

Когда вам часто требуется искать файлы на ПК, попробуйте утилиту Everything — она работает настолько быстро, что это кажется какой-то магией. Секрет такого быстрого поиска в том, что при первом запуске Everything индексирует содержимое всех подключённых несъёмных томов NTFS и ReFS. А еще утилиту можно добавить в файловый менеджер Total Commander и сделать поиск еще удобнее.

Defender Exclusion Tool

Когда я наказываю рублем западные игровые компании, оставившие российских геймеров без игр и скачиваю их продукцию бесплатно с торрентов, иногда приходится добавлять исполняемые файлы пиратских игр в исключения антивируса Microsoft Defender. А делать это настолько неудобно, что кажется, что это сделано специально, чтобы пользователь продирался к "исключениям" через кучу дополнительных окон и так и не нашел нужный пункт меню. К счастью, есть удобная утилита Defender Exclusion Tool, которая позволяет сделать это в несколько кликов.

Windows Privacy Dashboard (WPD)

Компания Microsoft очень часто прячет настройки, не желая того, чтобы их легко отключали пользователи, например, настройки конфиденциальности и телеметрии. Но есть удобная и простая утилита Windows Privacy Dashboard (WPD), которая предоставляет доступ к этим настройкам в одном окне. Отключить все это особенно полезно на слабых ПК, которые справляются с Windows 10 и Windows 11 с трудом.

MultiClipBoardSlots

Не прошло и 20 лет, как Microsoft внедрила в буфер обмена возможность сохранять сразу несколько объектов, что очень полезно для тех, кто работает на ПК с текстом. Но подобные и гораздо более удобные и функциональные утилиты были созданы еще для Windows XP, например — MultiClipBoardSlots. Утилита создает 10 слотов для хранения файлов и имеет еще несколько полезных функций, например, озвучивание копирования и вставки.

Run-Command

Опытные пользователи часто используют сочетание клавиш Win+R для запуска программ и оснасток Windows и есть утилита Run-Command, которая добавляет в это меню множество полезных ссылок.

AutoHideDesktopIcons

Иногда блогерам требуется показать Рабочий стол при записи видео, а ведь ярлыки наших программ и игр могут многое рассказать о нас и это не всем приятно. В этом случае поможет крошечная утилитка AutoHideDesktopIcons, которая скрывает ярлыки и панель задач по нажатию горячей клавиши или по таймеру.

Я долгое время хранил свой запас полезных утилит на флешке, но когда он перестал на ней помещаться, передо мной стал выбор — что купить, емкую флешку, внешний жесткий диск или внешний SSD? И знаете, я склоняюсь к SSD, ведь он нечувствителен к тряске и падениям, скорость гораздо выше чему у HDD, а стоимость хранения гигабайта данных меньше, чем у емких флешек, да и выносливость SSD гораздо выше. Модели объемом 250 ГБ можно купить сегодня примерно за 3000 рублей, например, Smartbuy M1 Drive, Netac Z9 или Netac Z SLIM.

Пишите в комментарии, а какие программы стали наиболее полезными для вас?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

windows 10 windows 11 программы софт утилиты полезное
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