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7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году

Корпус ПК — самая долговечная его деталь, которая может не меняться годами. Но старые корпуса страдают из-за слабой вентиляции и низкого функционала и сегодня мы это исправим.
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Корпус ПК — это самая долговечная и надежная часть компьютера, ломаться в которой практически нечему. В нем лишь могут износиться и затрещать вентиляторы, да разъемы на передней панели могут разболтаться и начать плохо контачить, но это довольно легко исправить. И за несколько лет эксплуатации мы настолько привыкаем к корпусу своего ПК, что многих пользователей мысль о его замене начинает пугать, ведь это почти тоже самое, что расстаться с давним другом.

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Старые корпуса хороши еще и тем, что в прошлые годы в них использовали гораздо более толстый металл, который отлично гасил вибрации и шумы от вентиляторов. А уж об их прочности и говорить нечего, если на старенький Inwin, сделанный из стали толщиной 0.8 мм я спокойно смогу встать ногами, и он выдержит центнер моего веса, то новенькие Cougar, DEEPCOOL или Montech, представляющие из себя решето из тонкого металла, скорее всего сплющатся в лепешку.

Недавно я писал блог про то, что купил на Авито старый, но очень продвинутый и функциональный корпус Fractal Design Define R4 и настолько доволен им, что не собираюсь менять его еще лет десять. И у меня дома есть еще парочка старых корпусов из нулевых годов - Inwin и ASUS, но, несмотря на свою прочность и основательность, похвалиться широким функционалом и удобством они не могут. У таких старых корпусов есть целый ряд недостатков, довольно критичных в 2024 году, особенно, если вы хотите собрать в них производительный игровой ПК:

  • Слабая вентиляция
  • Отсутствие пылевых фильтров
  • Нет разъемов USB 3.0
  • Нет картридера
  • Нарушение контакта в аудио разъемах
  • Отсутствие подсветки
  • Проблемы с укладкой проводов

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Сейчас мы по пунктам разберем все эти проблемы и методы их устранения, которые не потребуют от вас больших затрат денег и времени, но дадут вашему железному другу вторую жизнь.

Улучшаем вентиляцию

В корпусах старого типа с верхним расположением блока питания обычно стоит всего пара вентиляторов диаметром 80 или 92 мм на вдув и выдув и для современного горячего железа это очень и очень мало. Да еще и решетки вентиляторов бывают настолько плотные, что пропускают только половину воздушного потока от вентиляторов. Я еще в нулевые годы срезал эти решетки в корпусах, получая гораздо более эффективный продув, а еще вырезал в корпусе пару посадочных мест под вентиляторы диаметром 120 мм. Одно из них можно расположить на дне корпуса, под видеокартой, и вентилятор будет подавать на нее холодный воздух, а на боковой стенке рядом с видеокартой можно расположить вентилятор на выдув — который будет откачивать горячий воздух.

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Часто данный моддинг делают с помощью дрели и напильника, но несколько часов сверлить сотни дырочек и потом выравнивать получившееся отверстие не пожелаешь и врагу. Проще купить дремель - недорогой и очень полезный в быту инструмент, который работает сразу как маленькая болгарка, дрель, шлифмашинка и гравер. Например, DEKO DKRT200E.

Или более мощная модель — Deko DKRT350E-LCD.

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В большинстве старых корпусов на передней панели можно установить вентилятор диаметром 120 и даже 140 мм на вдув, вырезав под него отверстие. А в некоторых можно врезать 120-ку и на выдув. А вот портить верхнюю панель, ставя вентилятор туда, как было популярно у моддеров нулевых годов — не стоит. Пользы для вентиляции мало, а аутентичность корпуса сразу теряется, и он становится похож на колхозную самоделку.

Ставим пылевые фильтры

В продаже есть множество видов и типов пылевых фильтров, которые можно установить на вентиляторы, которые мы врезали в старый корпус. Они бывают в виде квадратных металлических или пластиковых сеточек, которые стоят буквально копейки.

Или в виде большого рулона самоклеящегося поролона, которые еще и заметно улучшит шумоизоляцию в корпусе, как, например, «Самоклейкин».

А добавить эстетики и обеспечить дополнительный приток воздуха помогут специальные заглушки для PCI слотов расширения.

 

А чтобы случайно в вентилятор не попали пальцы вашего ребенка или хвост кота, снаружи отверстия под них стоит прикрыть защитными решетками — это еще и добавит солидности нашему моддингу, и дополнительный вентилятор будет выглядеть совсем как заводской.

Добавляем порты USB 3.0, audio и картридер

Это наиболее простая модернизация, ведь в продаже имеются разнообразные панели со скоростными портами USB 3.0, а у старых корпусов, в отличие от современных моделей, есть много внешних отсеков 5.25", в которые раньше устанавливали CD и DVD приводы, и даже один или два отсека 3.5" для флоппи дисководов. Например, панель Exegate U5H-614 можно установить в отсек 5.25".

А модель от Espada EBrFr-2USB3 - в отсек 3.5". Она, кстати, имеет и аудио порты, которые часто расшатываются и глючат у старых корпусов.

Кстати, возможностями установить в эти панели большинство владельцев новых корпусов обделено, а мы можем поставить туда еще и реобас с ЖК-экраном для удобного управления вентиляторами, например, CM430 PWM.

А есть и такая экзотика, как мини сейф, запирающийся на ключ, в котором можно хранить денежную заначку или флешки с важными данными — NZXT Bunker 5,25 Zoll USB Security Hub.

Не помешает на передней панели и картридер для чтения карт памяти — AeroCool AT981.

Добавляем подсветку

Довольно просто добавить в старый корпус и подсветку, если, конечно, она вам нужна. Например, дополнительный боковой RGB-вентилятор — Deepcool RF120 FS.

А по периметру корпуса снизу можно приклеить светодиодную ленту.

 

Кабельменеджмент

Места для укладки проводов в старых корпусах очень мало, поэтому их надо уложить максимально эстетично. Помогут в этом специальные органайзеры для проводов.

А еще — специальные гребенки, в которые вставляют провода.

Итоги

Как видите, старый корпус легко превратить в удобное и функциональное устройство, а еще это хороший способ сделать что-то своими руками. Если вы загорелись этой идеей, а под рукой дома нет старого корпуса — не беда, на Авито их продается масса и за пару сотен рублей можно найти модель на любой вкус и цвет. Главное — выбирайте модели, в которых уже есть посадочные места для вентиляторов диаметром 120 мм на вдув и выдув, такой корпус вполне справится с охлаждением ПК, например, на базе процессора Ryzen 5 5500 и видеокарт GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600. А я теперь, похоже, займусь модернизацией своего своего старенького корпуса Inwin и вскоре напишу про это отдельный блог.

Пишите в комментарии, а какой корпус у вашего ПК и как долго вы его не меняли?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

корпус компьютер usb 3.0 вентилятор подсветка картридер
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