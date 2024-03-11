В первый блог, посвященный набору полезных программ, которые я использую на своем ПК, уместились далеко не все из них, и я решил сделать еще один блог - продолжение. И сегодня расскажу про еще один десяток наиболее полезных утилит, которые пригодятся практически любому пользователю ПК, от начинающего, до опытного. К этому обзору утилит приступим без лишних вступлений, стоит только отметить, что надо проявлять внимательность, скачивая их из интернета. Ведь не всегда первые строки выдачи поисковой системы ведут на сайт разработчика утилиты и это стоит уточнять, чтобы не нарваться на вредоносный софт. Большинство утилит в этой подборке бесплатные.

Autologon

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Вводить пароль каждый раз при запуске Windows — дело довольно утомительное, особенно на домашнем ПК или ноутбуке, к которому не имеют доступа третьи лица. Много лет подряд я отключал ввод пароля стандартным способом, который не менялся в Windows 7, но в Windows 10 и Windows 11 Microsoft уже пару раз поменяла привычный алгоритм действий, нужный для отключения ввода пароля. И мне оказалось удобнее один раз, после установки Windows, воспользоваться утилитой Autologon, которая отключает ввод пароля, чем разбираться в нововведениях от Microsoft.

Windows Update Blocker

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Microsoft не только постоянно выпускает проблемные обновления, которые могут создать вам множество проблем, но и не дает возможности отключить их совсем, позволяя только отложить на время. А ведь довольно часто требуется взять обновления Windows под полный контроль. Например, у меня стоит второй системой Windows 10, захожу я в нее нечасто и из-за этого она сразу начинает проверять и скачивать обновления, забивая интернет канал и нагружая процессор и SSD. И самым простым способом взять обновления под полный контроль оказалась простая утилита Windows Update Blocker, с помощью которой я обновляю Windows 10 только тогда, когда на это есть время.

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys — это целый пакет полезных утилит от Microsoft, в котором есть много полезного для тех, кто работает за ПК. Активировать их можно выборочно, и я пользуюсь всего двумя утилитами. Первая позволяет менять размер изображений из контекстного меню, что очень удобно, если вам надо уменьшить большие картинки при отправке через мессенджер или загрузке на сайт. А вторая дает возможность переназначить любые клавиши на клавиатуре, повесив на них полезные действия. Например, нажатие клавиши Scroll Lock на моем ПК работает как Win + PrtScn и создает скриншот экрана, автоматически сохраняя его в папку "Снимки экрана".

Movavi Photo Editor

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Иногда требуется чуть-чуть подправить фотографию, увеличив на ней контраст или прибавив цветности и запускать для этого громоздкий Adobe Photoshop или даже такую мощную, но ставшую тяжеловесной утилиту ACDSee совсем не хочется. И я использую для этого простую и удобную программу Movavi Photo Editor, которая позволяет не только изменять яркость, контраст и цветность изображения, но еще и быстро наложить на него другую картинку с прозрачным фоном.

XnView

Выбирая удобную утилиту для просмотра изображений на ПК, я несколько лет назад перепробовал практически все самые известные и остановился на программе XnView в портабельной версии. Она оказалось гораздо проще и удобнее популярной ACDSee, не уступая таким известным программам, как FastStone Image Viewer или Irfan View. При этом XnView позволяет делать пакетную обработку изображений, например, можно подкрутить яркость или обрезать края сразу на десятках фотографий.

XnConvert

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В прошлом блоге я рассказывал об утилите File Converter, которую используя для перевода изображений в формате WebP в форматы PNG или JPG и ею я пользуюсь, когда нужно сделать это с парой десятков картинок, лежащих на Рабочем столе. А если требуется сделать это сразу с несколькими сотнями изображений, то я использую гораздо более продвинутую утилиту XnConvert.

MozBackup

После переустановки Windows мы первым делом устанавливаем любимый браузер и синхронизируем наши вкладки из облака, или восстанавливая их из файла. Но при этом значки сайтов будут сброшены, как и поля заполнения форм, их масштаб и многое другое, что хранится в самом браузере и в cookie файлах. Если вы пользуетесь браузером Mozilla Firefox, то можете сохранить состояние браузера в файл и восстановить его полностью после переустановки Windows или на другом ПК, включая даже открытые вкладки.

HiBit Uninstaller

HiBit Uninstaller (не путать с IObit Uninstaller) — мощная утилита для удаления программ, которая интересна в первую очередь тем, что позволяет удалять сразу несколько программ одновременно. Думаю, каждый пользователь ПК был вынужден ждать, пока стандартное средство Windows удалит одно игру, прежде чем можно приступать к удалению другой. В HiBit Uninstaller встроено множество полезных инструментов, благодаря которым он может заменить другие утилиты: доступ к планировщику заданий, автозагрузке, службам и контекстному меню. А еще — удобный диспетчер обновлений и приложений Windows.

Punto Switcher

Если вам приходится много печатать на ПК, то утилита Punto Switcher может очень упростить этот процесс. Например, я многие сотни раз печатал в блогах такие слова, как "энергопотребление", "тепловыделение" или "четырехъядерный" и с помощью Punto Switcher можно задать короткие слова, которые утилита будет автоматически заменять. Например, "эн" Punto Switcher заменит на "энергопотребление" и так далее, сэкономив вам массу времени. А еще Punto Switcher автоматически переключает раскладку клавиатуры с русского языка на английский и может вести дневник, в который записывает весь набранный текст, что может очень выручить, если вы не сохранили документ в Word, а дома внезапно отключили свет.

Wise Disk Cleaner

В блоге Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD, я привел пример, насколько эффективно работает программа - чистильщик от мусора, Wise Disk Cleaner. Ведь даже после очистки штатной утилитой от Windows эта программа нашла еще 4.2 ГБ мусора, и это даже без включения глубокой очистки. Для пользователей ПК с небольшими SSD, постоянно забитыми почти на 100%, эта утилита просто спасение. О чем я могу ответственно заявлять, как пользователь, который использует для Windows и программ SSD объемом всего 120 ГБ. И просидев на таком SSD всего несколько дней, я уже склоняюсь к покупке более быстрого и емкого M.2 SSD объемом 500 ГБ, ведь стоят они в 2024 году не так уж и много. Например, на Яндекс Маркете можно найти такие модели всего за 4000 рублей — Adata XPG SX8100, WD Blue SN570 и MSI SPATIUM M371.

Итоги

Надеюсь, вам пригодятся утилиты из этой подборки. Но я не перестаю искать новые полезные утилиты, ведь привыкнув к определенному набору, можно пропустить что-нибудь интересное. Например, утилита Punto Switcher уже сэкономила мне массу времени. Пишите в комментарии, а какие программы стали незаменимыми для вас?

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