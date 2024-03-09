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Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD

Научившись переносить Windows с одного SSD на другой, можно сэкономить массу времени и сегодня я расскажу про несколько нюансов, которые помогут сделать это быстро и безопасно.
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Думаю, практически каждый пользователь ПК попадал в такую ситуацию, когда после покупки нового SSD-накопителя требуется установить на него Windows. Или, когда покупается новый компьютер целиком, а старый отдается родственникам или продается на Авито вместе с SSD, на котором установлена Windows со всеми программами, тщательно настроенная под себя. Если у вас много свободного времени, то это не проблема, ведь установка Windows 10 стала намного проще, чем Windows 7, а вот Windows 11 может преподнести при установке в 2024 году сюрпризы, требуя учетную запись Microsoft и подключение к интернету.

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Но, когда вы делаете переустановку Windows уже в сотый раз, это кажется жуткой рутиной и бесполезной потерей времени. Ведь если устанавливается она на современный ПК минут за 10, то тщательная настройка под себя и установка всех нужных программ в моем случае занимает пару часов, которые можно было бы потратить с большей пользой. И когда пару дней назад передо мной встала задача перенести Windows на другой SSD, я подумал, что стоит написать об этом блог и рассказать об утилитах, которые я использую. А заодно — о некоторых не самых очевидных нюансах, которые помогут вам не потерять важные данные и сделать процесс клонирования Windows проще и быстрее. К тому же, в моем случае требуется не просто перенести одну Windows, а поменять местами две Windows на паре SSD.

Дело в том, что на моем втором мультимедийном ПК используется старенький SSD объемом всего в 120 ГБ, которого стало катастрофически не хватать. А на основном, игровом ПК, есть пара SSD — объемом 256 ГБ под Windows и программы, и 1 ТБ — под игры. И я поставлю маленький SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ в свой игровой ПК, где его должно хватить для Windows, а Smartbuy Splash на 256 ГБ — в мультимедийный ПК, на котором иногда играют домашние и требуется хотя бы 100 свободных гигабайт под игры.

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Есть несколько утилит, способных перенести установленный Windows на другой SSD, например, недавно я опробовал MiniTool Partition Wizard, которая успешно справилась с задачей, но сегодня попробую сделать это с помощью Acronis True Image. У меня установлена Acronis True Image 2019, но если вы хотите получить эту утилиту бесплатно, то это возможно в том случае, если у вас есть накопитель от Western Digital, Sandisk, Kingston, Crucial или A-Data. Например, Acronis True Image WD Edition можно скачать прямо с сайта Western Digital.

Нужно учесть, что для такого сложного переноса Windows, как в моем случае, потребуется еще один дополнительный накопитель, в роли которого может выступать внешний жесткий диск или быстрая флешка достаточного объема. Как оказалось, даже модели объемом 64 ГБ можно купить сегодня всего за 500 рублей, например, Netac UM1, SmartBuy CLUE или Kingston DataTraveler Exodia Onyx.



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Я же буду использовать в качестве промежуточного накопителя свой SSD с играми, и подключив к ПК третий SATA SSD, получаю вот такую гроздь накопителей.

Ну что же, все готово к переносу Windows. Первым делом стоит удалить все лишнее с SSD, например, игры, в которые вы давно забросили играть. Ведь чем меньше места будет занято на SSD, тем быстрее пройдет процесс переноса, а игры потом проще установить заново. Я решил удалить World of Tanks, но на этом борьба за свободное место на SSD не заканчивается, ведь мне предстоит впихнуть содержимое накопителя объемом 256 ГБ на вдвое меньший объем.

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Проще всего сделать это с помощью утилиты WinDirStat, про которую я недавно рассказывал в блоге 10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. И она сразу находит главного пожирателя свободного места — файлы с бекапом, созданные с помощью Acronis True Image, а еще — файл MEMORY.DMP, весом аж в 1.4 ГБ, который можно смело удалить.

Теперь можно запустить встроенное в Windows средство очистки диска, которое нашло 4.7 ГБ мусора.

Мне стало интересно, а сможет ли популярное средство очистки диска — Wise Disk Cleaner, найти что-нибудь для удаления сразу после стандартного средства Windows, и утилита нашла еще 4.2 ГБ мусора, даже несмотря на то, что очистка кэша браузера была отключена.

Обычно я совмещаю такой поиск лишних файлов с сохранением важных данных, которые не хотелось бы потерять, а еще это помогает навести порядок в папках на SSD. Теперь, когда все лишнее из Windows удалено, стоит сделать образы обоих SSD с помощью Acronis True Image. Это поможет вернуть все как было, если что-то пойдет не так. По моему опыту, проблемы при манипуляциях с разделами дисков иногда возникают и лучше заранее "подстелить соломку". А образ SSD объемом 128 ГБ мне необходим еще и потому, что я не просто клонирую один Windows, а меняю их местами. Теперь, когда образы дисков созданы и сохранены на третьем SSD, можно заняться клонированием, для чего перейти в раздел "Инструменты" утилиты Acronis True Image.

Теперь выбираем исходный диск — в моем случае, Smartbuy Splash 256 ГБ, затем целевой диск, на который будет произведено копирование — Samsung 850 EVO 120 ГБ. Затем соглашаемся с предупреждением об уничтожении данных на целевом диске, выбираем пропорциональный способ изменения разделов и запускаем процесс, который в моем случае занял всего лишь несколько минут.

Если вам требовалось перенести Windows на новый SSD, то на этом процесс завершен, перезагружайте ПК, выбирайте в BIOS диск, с которого теперь должен загружаться ПК и проверяйте результат. Для уточнения стоит заглянуть в "Управление дисками" и убедиться, что вы загрузились именно с нового накопителя. В моем случае теперь нужно развернуть ранее созданный с помощью Acronis True Image образ диска Samsung 850 EVO на Smartbuy Splash. И этот процесс тоже происходит быстро и без проблем — главное, не перепутать место извлечения образа диска, ведь по умолчанию он может развернуться на тот диск, с которого был скопирован.

Проходит еще несколько минут и все сделано, я поменял местами SSD в своих ПК и сохранил на них установленные и настроенные Windows. А еще отметил для себя, что для таких задач утилита Acronis True Image оказалась более универсальным средством, чем MiniTool Partition Wizard, позволяющим легко создавать образы дисков и развертывать их на новые накопители.

Но есть у этого способа переноса Windows и один минус. Так можно полностью разучиться устанавливать Windows, я, например, последний раз устанавливал ее два года назад. И с тех пор развертываю на накопители сохраненный с помощью Acronis True Image образ диска, где установлена настроенная Windows 10 со всеми нужными программами. А затем Windows сама качает обновления и нужные драйвера, ведь в этом плане Windows 10 гораздо более продвинутая ОС, чем Windows 7.

Пишите в комментарии, а вы пробовали переносить Windows на другой SSD и какой программой это делали?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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