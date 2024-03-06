В соревновании между системными требованиями игр и процессорами первые всегда выступали в роли догоняющих. Начиная с 2005 года, когда корпорации AMD выпустила первый двухъядерный процессор для настольных ПК — Athlon 64 X2, игровые движки лишь спустя довольно долгое время получили возможность использовать дополнительную мощность, появившуюся в их распоряжении. Довольно забавно, но в обзорах тех лет, чтобы показать преимущество новых двухъядерных моделей процессоров, авторы не могли придумать ничего лучше, чем запускать игры вместе с тестами архивации. Ведь процессор с одним ядром, но с более высокой частотой, не оставлял шансов новинкам, удвоенную мощность которых игры еще не умели использовать.

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И вот уже почти двадцать лет мы с вами следим за этой гонкой ядер, которая, правда, заметно сбавила темп. Ведь первый четырехъядерник для десктопов, Core 2 Quad Q6600, появился уже спустя два года после Athlon 64 X2, в далеком 2007 году, а в наше время все еще продолжают выпускаться модели процессоров с двумя ядрами. Да, вы не ослышались, Intel Celeron G6900 со всего парой ядер Alder Lake-S и всего с двумя потоками можно купить для платформы LGA 1700, и стоит он, кстати, весьма немало.

Ну а четырехъядерного восьмипоточного процессора Core i3-12100F и в 2024 году и вовсе хватает для очень многих довольно требовательных игр, но ждать от него рекордов производительности вместе с мощными видеокартами на стоит. Эра четырехъядерников продолжалась очень долго, достаточно вспомнить, как компания Intel много лет подряд выпускала модели с минимальными изменениями и мизерным приростом производительности: Core i7-960, Core i7-2600K, Core i7-3770K, Core i7-4770K, Core i7-6700K и Core i7-7700K. И только в 2017 году пользователи получили по-настоящему доступные шестиядерные модели — Core i5-8400 от Intel и Ryzen 5 1600 от AMD.

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Сегодня, спустя шесть с половиной лет, ни у кого не осталось сомнений, что шесть ядер — это необходимый минимум для игрового компьютера, но не пора ли делать ставку на большее количество ядер? А следующей ступенью в многоядерности стали восьмиядерные модели. Ассортимент таких процессоров на рынке в 2024 году очень широк и есть что выбрать для любого бюджета. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, вникнув во все нюансы выбора между современными шестиядерниками и восьмиядерниками. И стоит уточнить, что речь пойдет именно про игровые ПК, ведь в рабочих задачах шести ядер уже давно стало мало.

Шестиядерники доминируют на рынке в 2024 году

Если посмотреть на статистику сервиса Steam, то видно, что шестиядерные процессоры занимают огромную долю в 34%, то есть почти треть игровых ПК в мире имеют шесть ядер. Число ПК с процессорами с четырьмя и восемью ядрами примерно одинаково и составляет по 19%. А процессоры с еще большим количеством ядер не дотягивают даже до доли в 6%. Такой расклад сил дает надежду на то, что игроделы еще долго будут ориентироваться на самые массовые процессоры и в ближайшие годы шести ядер будет продолжать хватать для большинства игр. Исключая, конечно, плохо оптимизированные проекты.

Покупка восьмиядерников прошлых поколений не оправдала себя в играх

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Некоторые геймеры сделали ставку на восьмиядерники еще несколько лет назад и не получили выигрыша в играх. Прошлые поколения восьмиядерников — Ryzen 7 1700X, Ryzen 7 3700X, Core i7-9700K и Core i7-10700K в подавляющем большинстве игр уступали не только более экономичным и дешевым шестиядерниками на новой архитектуре, но часто даже быстрым четырехъядерникам типа Core i3-12100F. Это можно увидеть в сводной таблице производительности процессоров с сайта TechPowerUp из обзора Intel Core i5-14600K, где авторы собрали вместе множество моделей прошлых лет.

Восьмиядерники потребуют от вас покупки продвинутой материнской платы и мощной системы охлаждения

Парадокс нашего времени состоит в том, что процессоры становятся все прожорливее, несмотря на уменьшение техпроцесса. И если при покупке шестиядерника обычно можно ориентироваться на теплопакет в 60-90 ватт, который не потребует топовой материнской платы с мощной системой питания, то выбирая восьмиядерник, на этом экономить нельзя. А еще нельзя экономить на системе охлаждения, если вы не хотите получить температуры под 100 градусов и постоянный троттлинг с потерей производительности.

Цены на современные модели процессоров с восемью ядрами высоки

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Для начала давайте взглянем, сколько стоят популярные и актуальные шестиядерники, взяв цены на площадке Яндекс Маркет.

Бюджетный Ryzen 5 5500 можно найти даже дешевле 8000 рублей.

Ryzen 5 5600, с более высокими частотами и с удвоенным кэшем второго уровня, стоит лишь немногим дороже.

А вот Core i5-12400F на Яндекс Маркет можно найти гораздо дешевле, чем в других крупных торговых сетях.

Ryzen 5 7500F стал очень популярным шестиядерником для платформы AM5, совсем немного уступающим более дорогим Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X.

Ну а топовое решение от Intel — Core i5-14600KF, стоит почти 30000 рублей, но и производительность у этого процессора просто потрясающая. А теперь можно перейти к восьмиядерникам, начав с моделей для платформы AM4, которая и не думает сдавать позиции в популярности среди геймеров.

Ryzen 7 5700X стоит заметно дороже Ryzen 5 5600 с сопоставимой игровой производительностью.

Процессоры Intel 12-го поколения все еще активно покупают, несмотря на выход 14-го поколения, ведь разница между ними совсем небольшая. Популярным восьмиядерником остается Core i7-12700F, вышедший в начале 2022 года.



А вот сугубо игровая новинка — Ryzen 7 5700X3D с огромным количеством кэша L3, стоит пока довольно дорого, но не потребует наличия продвинутой материнской платы.

Ryzen 7 7700X перевалил в цене за 30000 рублей и покупателям придется поломать голову, что выбрать — его или Core i5-14600KF, который не уступает ему в играх и рабочих задачах.

И, наконец, топовое решение с восемью производительными ядрами — Core i7-14700KF, обойдется весной 2024 года почти в 45000 рублей.

Intel размыла грань между шести и восьмиядерниками

Выход процессоров Intel с «большими» и «малыми» ядрами размыл грань между шести и восьмиядерными процессорами. Если, к примеру, Core i5-12400F — это классический шестиядерник, то Core i5-13400F с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами занимает промежуточное место и по цене, и по производительности, ведь он способен выполнять 16 потоков одновременно. А еще — по энергопотреблению, которое у него в рабочих задачах достигает почти 120 ватт. Но именно подобные процессоры можно назвать лучшим выбором для тех пользователей, которые уже опасаются покупать шестиядерник, боясь, что в новых играх он будет загружен на 100%, но и не готовы отдавать в два раза большие суммы за всего два дополнительных ядра.

Итоги

Так какой же вывод можно сделать из всего вышенаписанного? По моему мнению, восьмиядерные модели даже в 2024 году стоит оставить для универсальных ПК, на которых не только играют, но еще и работают. А для обычного геймерского компьютера лучше выбрать быстрый шестиядерник, а разницу в цене по сравнению с более продвинутым процессором вложить в видеокарту.

Пишите в комментарии, а для вас все еще достаточно шестиядерного процессора в игровом ПК?

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