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10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет

У каждого из нас есть папка с отборными программами, которые облегчают игры и работу на ПК, и сегодня я расскажу о своей коллекции.
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Windows 10 и Windows 11 стали намного удобнее в использовании, чем операционные системы прошлых поколений и нужда во многих утилитах, которые мы использовали еще совсем недавно в Windows 7, попросту отпала. Например, если для автоматического создания скриншота экрана в Windows 7 нужно было устанавливать отдельную программу, то в современных ОС достаточно нажать комбинацию клавиш Win+PrntScrn и система создаст скриншот и сохранит его в папке "Изображения". Или такое привычное действие, как монтирование образа диска в формате ISO, которое в два клика делается в Windows 10, раньше требовало установки утилит Daemon Tools или Alcohol 120%. 

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И многим пользователям в 2024 году вполне хватает встроенного в Windows 10 и Windows 11 набора программ, ведь даже браузер от Microsoft наконец-то стал полноценным продуктом, а не программой, которой пользовались всего один раз, для того чтобы ввести в строку поиска "скачать Chrome". Но мне дефолтного набора программ в Windows 10 не хватает и постепенно я собрал целую коллекцию полезных утилит, которые делают работу и игры на ПК гораздо удобнее или добавляют новый функционал. И сегодня я рассажу вам о них, начав с тех, которые пригодятся геймерам.

Xpadder

Утилита Xpadder пригодится тем геймерам, которые используют геймпад на ПК, ведь для прохождения платформеров, файтингов, гонок и многих ретро игр, запускаемых через эмуляторы он гораздо удобнее клавиатуры. Утилита Xpadder позволяет переназначить любые клавиши клавиатуры и мыши на кнопки геймпада и использовать его в играх, в которых поддержки геймпада нет. И с помощью Xpadder я уже много лет играю в игры с приставки Sega MegaDrive через эмулятор.

Gamminator

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Думаю, что практически каждому геймеру попадались слишком темные игры, в которых ничего не видно в темное время суток. Можно конечно, подкрутить цветовую гамму в настройках игры или панели управления драйвером видеокарты, но если это придется делать раз в несколько минут? Например, когда заходите вы в пещеру в игре, в которой слишком темно, или когда наступает игровая ночь. В этом случае выручит утилита Gamminator, которая позволяет мгновенно прибавлять и убавлять гамму в играх с помощью горячих клавиш.

Borderless Gaming

Игровой режим "в окне без рамки" очень удобен, ведь при нем игра сворачивается и разворачивается мгновенно, а всплывающие уведомления от мессенджеров не вызывают проблем с полноэкранным режимом игры, когда она сама сворачивается в самый неподходящий момент. Но не все игры поддерживают такой режим и именно для таких игр предназначена утилита Borderless Gaming, которая превращает обычный оконный режим игры в режим "в окне без рамки".

HideVolumeOSD

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Как только я перешел с Windows 7 на Windows 10, меня стал ужасно раздражать экранный регулятор громкости звука, всплывающий в левом углу. К счастью, избавится от него оказалось очень просто, достаточно установить утилиту HideVolumeOSD, которая скрывает его полностью. Но у этой утилиты есть небольшой и не особо критичный минус — при регулировке звука игры через мультимедийные клавиши на клавиатуре, она может вызывать в этот момент фризы в игре.

ICE Book Reader Professional

Начав читать книги с экрана монитора более 10 лет назад, я наткнулся на утилиту ICE Book Reader Professional, читалку с поддержкой огромного формата электронных книг, установил ее в портативном режиме и с тех пор она кочует с одного моего ПК на другой без переустановки и обновлений. Я настроил в ней комфортный размер букв, чтобы отодвинуться подальше от монитора, и не сильно контрастные цвета шрифта и фона. Ничего более удобного для чтения электронных книг за это время мне найти не удалось.

Camel Disc Catalog

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Утилита Camel Disc Catalog изначально создавалась как каталогизатор CD и DVD дисков, но, как оказалось, она чрезвычайно удобна для создания каталогов файлов на переносных HDD. И если вы храните на них коллекцию аудиокниг, домашних видео или фильмотеку, то с помощью Camel Disc Catalog можете создать каталог и в любой момент посмотреть, что и где у вас лежит без подключения внешних дисков к ПК

Media Preview

Еще одна утилита для коллекционеров фильмов и видео — Media Preview. Утилита позволяет автоматически выбрать, из какого временного отрезка видеофайла будет браться кадр для создания его превью в Проводнике Windows. Это исправляет проблему, когда в превью видеофайла с неинформативным названием попадают одинаковые кадры с титрами из начала видео и разобраться в том, что в нем происходит, невозможно без его запуска. 

File Converter

После того, как в интернете все чаще стали использоваться графические файлы формата WebP, это стало большой проблемой для многих пользователей, работающих с графикой. Даже выбирая картинки для этого блога, мне приходится конвертировать WebP изображения в привычный формат PNG или JPG. Удобнее всего это оказалось делать с помощью утилиты File Converter, которая встраивается в Проводник и позволяет конвертировать файлы прямо из контекстного меню.

WinDirStat

Игры на ПК становятся все объемнее и свободное место на SSD в 2024 году заканчивается очень быстро. И вычислить главного пожирателя свободного места на накопителе удобнее всего с помощью специальной утилиты WinDirStat, которая наглядно показывает содержимое всех папок, отображая их в виде квадратов разного цвета и размера. Но я все больше склоняюсь к мысли, что для игр пора покупать SSD объемом 2 ТБ, пока они еще не подорожали. На Яндекс Маркете можно найти модели от известных производителей всего за 11000 рублей, например, ADATA LEGEND 710, ADATA LEGEND 800 или Patriot P220.

Notepad++

Многие блогеры пишут тексты в Word, ведь он автоматически исправляет многие ошибки в тексте. Мне же оказалось удобнее использовать для этого более легковесный и простой текстовый редактор Notepad++, который стал для меня еще и отличной заменой стандартного Блокнота в Windows. Notepad++ позволяет выставить разные цветовые темы, которые гораздо меньше утомляют глаза, чем стандартный черный текст на белом фоне.

Итоги

Вот такая десятка полезных утилит используется мной постоянно уже много лет и, если вам понравится этот блог, в следующем я расскажу еще о нескольких программах, на которые сегодня не хватило места в блоге. Пишите в комментарии, а какие утилиты стали незаменимыми для вас?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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