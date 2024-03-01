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Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11

Мы привыкли, что на ПК обычно стоит только одна версия Windows. Но, как оказалось, сразу две операционные системы дают массу преимуществ.
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Если взять 99% парка персональных компьютеров, то вы обнаружите, что на них установлена только одна операционная система. Пользователи ПК давно привыкли к формуле — один компьютер, одна Windows и встретить так называемый Dual Boot можно в основном у энтузиастов, использующих сразу Windows и Linux. Но я уже несколько лет держу на своем ПК сразу две актуальные версии Windows и, как оказалось, это дает массу преимуществ и новых возможностей, о которых я расскажу в этом блоге.

Безопасность

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После санкций, введенных Steam и другими игровыми магазинами против российских геймеров, стало большой проблемой купить новые игры. Но на торрент-трекерах есть практически все эти игры и скачать их можно совершенно бесплатно, правда, с риском получить троян, шифровальщик или программу майнер. А это очень неприятно, ведь на наших ПК сегодня хранится очень много ценного — пароли от платежных сервисов или кошельки с криптовалютой. Да и за аккаунтами в соцсетях и почтах мошенники, создающие трояны, тоже охотятся. Если выделить для использования репаков игр отдельную Windows, а все ценное держать в другой, риск становится минимальным. 

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Главное — удалить букву диска у тома с основной Windows, чтобы его не было видно в Проводнике, ведь большинство вредоносных программ не догадаются искать нужные файлы в таких томах. Делается это в утилите "Управление дисками", попасть в которую можно через Панель управления —Администрирование — Управление компьютером. А для верности можно еще и включить шифрование файлов с помощью BitLocker. На скриншоте выше видно, что у тома с Windows на одном из моих SSD, объемом 98 ГБ, нет буквы диска.

Конфиденциальность

Иногда мы хотим скрыть от супругов свою переписку, заначку в какой-либо платежной системе или историю браузера. Отдельный Windows с дополнительным браузером поможет и здесь, ведь очищенная история браузера или удаленные сообщения в основной Windows сразу наведут на подозрения. А догадаться, что на ПК есть еще один Windows, попасть в который можно, нажав кнопку выбора при загрузке, практически невозможно. 

Безотказность, устойчивость к кривым обновлениям и глюкам ОС или поломкам SSD

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Страшный сон любого работающего на ПК или ноутбуке человека — слетевшая после обновлений Windows как раз в то время, когда вам нужно срочно сделать важную работу. С двумя Windows это не проблема, просто перезагружаетесь в другую и продолжаете работу. Но максимально эффективно работать это будет в том случае, если две ваших Windows установлены на два разных физических накопителя. И в случае внезапной поломки SSD это тоже поможет. Многие пользователи сегодня недовольны стабильностью Windows 11 и хорошим вариантом будет держать ее для игр, а вот работать в более стабильной и надежной ОС, где нет ничего лишнего, например, в Windows 10 LTSC.

Легкая работа и игры двух пользователей за одним ПК

Часто нам приходится делить свой ПК или ноутбук с домочадцами, и особенно тяжелый случай, если им пользуются дети. После такого можно запросто найти скаченные с непонятных сайтов игры Roblox или Minecraft, зараженные вирусами, сбитые настройки Windows и потерянные важные файлы. Как-то раз я оставил за ПК двух племянников на несколько часов, а когда вернулся, обнаружил Windows в таком состоянии, что ей могла помочь только переустановка. И создание двух разных пользователей в Windows от этого не спасет, а вот две независимые Windows помогут. Одну Windows можно выделить для ребенка, установив туда все нужные игры, а в браузере настроить родительский контроль, который будет не пускать на опасные сайты. Это можно легко сделать, например, с помощью семейного режима фильтрации контента с помощью Яндекс.DNS.

Легкая и быстрая переустановка Windows

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Признаюсь — я уже разучился устанавливать Windows как обычно, создавая загрузочную флешку. Как только в моем ПК появилось два SSD с независимыми Windows, я стал делать установку новой Windows на другой SSD прямо из работающей основной Windows с помощью утилиты WinNTSetup. Про это я писал отдельную статью и этот способ переустановки Windows еще и гораздо быстрее, чем возня с флешками. А можно просто клонировать настроенную и обжитую Windows с одного SSD на другой с помощью утилиты AOMEI Partition Assistant — это тоже очень просто и удобно. А главное —  гораздо быстрее, чем обычная установка с флешками.

Возможность использовать ретро Windows на современном ПК

На моем ПК установлены сразу две актуальные ОС — Windows 10 и Windows 11. В основном я пользуюсь Windows 10, а Windows 11 использую в тестах или запускаю на ней некоторые современные игры. Но ничто не помешает установить второй системой старый Windows для ностальгии и запуска старых игр, ведь Windows 7 можно до сих пор установить на практически любой современный ПК. Энтузиасты ухитряются устанавливать на современное железо и гораздо более древние ОС — Windows XP или Windows 2000, и такие сборки старых ОС лежат на торрент-трекерах. Это отличный способ создать ретро машину для игр, не храня для этого дома отдельный громоздкий ПК.

Итоги

Как видите, использование двух Windows на одном ПК и ноутбуке дает массу преимуществ. Я начал использовать их случайно, в начале 2020 года, когда купил новый SSD-накопитель и установил на него свежую Windows 10, а на древнем SSD, объемом всего в 128 ГБ, осталась старая ОС Windows 7. Именно в конфигурации с двумя SSD такое использование Windows дает максимальную безотказность и надежность, и если бы у меня не было двух SSD, я бы купил бюджетную модель небольшого объема специально для этого. Тем более, что свободные SATA порты в 2024 году есть практически на каждом ПК, а в ноутбуках можно установить специальный переходник для 2.5" устройств на место ставшими бесполезными DVD-приводов.  

Да и стоят сегодня SSD небольшого объема сущие копейки, но лучше покупать модели объемом хотя бы 256 ГБ, ведь 128 ГБ хватает уже впритык только для Windows и набора необходимых программ. Например, в маркетплейсе Яндекс Маркет самые популярные SATA SSD объемом 256 ГБ стоят даже дешевле 1500 рублей — Billion Reservoir (J11-256GB), AMD Radeon R5 (R5SL256G) и SmartBuy Splash. Согласитесь — это очень небольшая плата за ту массу преимуществ, которую дает использование двух SSD. А у меня в ПК, кстати, как раз и стоит SSD SmartBuy Splash на 256 ГБ.

Пишите в комментарии, а вы пробовали установить на свой ПК сразу две версии Windows? 

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 



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