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Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей

Играете на ПК не часто и не хотите тратить много денег на видеокарту? Потратьте несколько минут на чтение этого блога — мы выберем лучшие видеокарты со вторичного рынка и новые, из магазинов.
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Все большее и большее количество геймеров испытывают разочарование от новых игр и того направления, куда катится вся игровая индустрия в целом. Новинки игр выходят в массе своей сырыми, недоработанными, с кучей багов, с обязательным внедрением элементов "повесточки" от меньшинств и чудовищно раздутыми системными требованиями. А чтобы поиграть в эти новинки, требуется мощная видеокарта, которая в 2024 году стоит сумму, за которую мы несколько лет назад умудрялись собрать неплохой игровой ПК целиком.

При этом отказаться от ПК совсем и пересесть на смартфоны, планшеты и игровые консоли у многих не получится — компьютер нужен для работы. И даже если вам приходится только работать с текстами и графикой, то здесь ПК на голову выше android устройств, а что уж говорить про более серьезные задачи, типа видеокодирования или рендеринга. Игровые консоли тоже стали очень дорогим удовольствием, да еще с кучей специфических проблем, которые добавили ограничения, введенные западными компаниями против россиян.

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И в таких условиях многим в ПК нужна видеокарта, которая позволит поиграть в The Elder Scrolls V: Skyrim, Ведьмак 3: Дикая Охота или Elden Ring, если будет желание, но при этом будет стоить недорого. Такую сумму, которую не жалко отдать за возможность нечасто поиграть — эта сумма для каждого будет своя, но ориентироваться стоит на диапазон 7500-25000 рублей. А при этом такая видеокарта должна быть довольно экономичной, компактной и не требовать особого внимания и обслуживания. А это значит, что старые прожорливые модели размером с крыло Боинга нам не подойдут.

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Выбирая такую модель, стоит сразу забыть про бюджетные модели типа GeForce GT 730, GeForce GT 1030 и даже Radeon RX 560, они стоят слишком дорого для той производительности, которую предлагают. И, к примеру, даже в Ведьмаке 3 выдадут лишь 30-40 кадров в секунду на "минималках", что уж говорить про новые игры. Поэтому мы подберем видеокарты помощнее, а цены и ассортимент сегодня будем смотреть в маркетплейсе Яндекс Маркет, и начнем с очень популярной модели.

Radeon 580 8 ГБ

На Яндекс Маркете можно найти Radeon 580 всего за 10000 рублей, но, как говориться, "есть нюанс". И нюанс очень серьезный, ведь большинство видеокарт Radeon 480, Radeon 570 или Radeon 580, которые массово продаются сегодня — провели несколько лет в фермах майнеров. И кому-то из покупателей может повезти, и купленная по дешевке Radeon 580 проработает еще несколько лет, а у кого-то "откиснет" за пару недель.
Но уж очень заманчива цена, ведь на этой видеокарте можно пройти почти все новые игры и, если вы готовы рискнуть, попробуйте выиграть в этой кремниевой лотерее. Учтите только, что у Radeon 580 довольно высокое энергопотребление — 185 ватт, поэтому в корпусе для нее стоит создать хорошую вентиляцию, а при подключении питания не стоит пользоваться дешевыми переходниками. На этом в свое время погорело немало майнеров.

GeForce 1050 Ti

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Еще одна устаревшая, но все еще довольно актуальная модель — GeForce 1050 Ti, продается по таким же ценам, что и Radeon 580, несмотря на меньшую производительность. Дело в том, что майнерам эта видеокарта была не особо интересна, а греется она не сильно — ее теплопакет составляет всего 75 ватт, и шансов того, что GeForce 1050 Ti проработает еще долго, гораздо больше. Ведьмак 3 отлично пойдет на GeForce 1050 Ti на средних настройках и можно рискнуть взять ее на маркетплейсе, ведь в крупных магазинах эта модель стоит в два раза дороже.

Intel Arc A380

Если вы не хотите связываться с видеокартами со "вторички" и получить новое устройство и полноценную гарантию, то присмотритесь к Intel Arc A380 — она стремительно дешевеет, показывает производительность на уровне GeForce GTX 1650, а ест всего 75 ватт. Отличная модель - "затычка", производительность которой Intel регулярно подтягивает в новых драйверах, ведь на старте продаж они были очень сырыми. Но и здесь есть важный нюанс — для видеокарт Intel Arc очень важна функция PCIe Resizable BAR, без нее на старых ПК производительность в играх просядет примерно на 22%.


GeForce GTX 1650

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GeForce GTX 1650 — видеокарта, долгое время удерживающая лидерство по популярности среди геймеров в Steam и это неудивительно. Экономичная, компактная, справляющаяся с огромным количеством игр и при этом без проблем, присущих бюджетным видеокартам от AMD — число линий PCI Express здесь не урезано и составляет 16. Просят за нее немало, но эта модель без проблем будет работать даже в ПК на 775-сокете. И если вы решитесь на ее покупку, ищите модель с памятью GDDR6 — они немного быстрее.

GeForce GTX 1650 SUPER

На Яндекс Маркет все еще можно встретить GeForce GTX 1650 SUPER — ускоренную версию предыдущей модели, которая обгоняет обычную GeForce GTX 1650 на треть и показывает производительность уровня GeForce GTX 1060 и Radeon 580 при энергопотреблении всего в 100 ватт. Отличная модель, а если бы еще видеопамяти было побольше, то GeForce GTX 1650 SUPER стала бы хитом по статистике Steam.

Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6500 XT — противоречивая модель от AMD, получившая после выхода огромное количество критики, в первую очередь за количество линий PCI Express, которых у нее всего четыре. Поэтому брать ее в ПК с шиной PCI Express 3.0 не стоит, а вот в новый, на платформе LGA 1700 или AM5, вполне можно, ведь производительность у нее достаточная для средних настроек в большинстве новых игр.

GeForce RTX 3050 6 ГБ

Еще одна сильно раскритикованная модель — GeForce RTX 3050 6 ГБ, вышедшая совсем недавно. Конечно, она заметно уступает версии GeForce RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти, но ведь и стоит заметно дешевле, а за счет большего количества видеопамяти, чем Radeon RX 6500 XT, обходит ее в некоторых играх, например, в Baldur’s Gate III, в пять раз. И это при аналогичной стоимости, а еще в плюсах этой модели — очень низкое энергопотребление, всего 70 ватт, даже дополнительное питание ей не требуется. Одним словом — идеальная видеокарта-затычка, если бы не цена. Но если готовы отдать за GeForce RTX 3050 20000 рублей, то вряд ли разочаруетесь, ведь на ее стороне еще и поддержка функции DLSS 2.0, которая даст прибавку в играх, заметно меньше мыля картинку, чем AMD FSR.

Итоги

Как видите, в начале 2024 года выбор недорогих видеокарт довольно широк и можно найти модель на любой вкус и кошелек. Но нельзя не отметить тот факт, что компании AMD и Nvidia забросили этот сегмент рынка и давно не выпускают бюджетных моделей на новой архитектуре. Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу положения дел на рынке видеокарт? 

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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