Покупая свой первый компьютер более 20 лет назад, я меньше всего думал о дизайне его корпуса и качестве охлаждения. В те годы рынок был завален однообразными коробками светло бежевого цвета, которые были одинаковы и для дома, и для офиса, и в лучшем случае имели вентилятор диаметром 80 мм на задней стенке. Но большинство ПК тех лет имели скромное энергопотребление и обходились тем потоком воздуха, который создавал вентилятор в блоке питания.

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О том, что в корпусе необходимо создать качественную вентиляцию, мне пришлось задуматься после покупки нового ПК на базе Athlon XP в конце 2004 года — он настолько быстро перегревался, что не давал даже установить игру, выдавая ошибки. После того, как я поменял на нем термопасту и поставил в корпус на выдув вентилятор диаметром 92 мм, а на вдув — 80 мм, которые еще и обдувал жесткий диск, температуры нормализовались, а я получил хороший урок, заставивший меня пересмотреть отношение к корпусам ПК.

В те годы как раз происходила революция на рынке корпусов для ПК — из утилитарных коробок они стали превращаться в красивые устройства с отличным дизайном, которые становились украшением комнаты и сразу показывали, насколько крутой у тебя ПК. Увеличивались размеры вентиляторов, применяемых в них, и надолго стал стандартом их диаметр в 120 мм, а боковые стенки и передние панели получали перфорацию для лучшего потока воздуха.

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Это было необходимо еще и по той причине, что компьютерные комплектующие стали резко наращивать энергопотребление и, соответственно, тепловыделение. Если Pentium III последних ревизий на ядре Tualatin потреблял всего 32 ватта, то последние модели Pentium 4 на ядре Prescott — почти 150 ватт. А учитывая то, что в те годы только начали появляться кулеры на теплотрубках, можно представить, что тогда творилось с температурами внутри корпусов ПК.

В те годы я увлекался разгоном, да и польза от него все еще была видна на глаз в играх, и проблему нагрева в бюджетном корпусе решил просто — открыв его крышку и поставив дополнительный обдув на греющиеся компоненты. Да и с деньгами в то время было туго, поэтому я начал экономить на корпусе, долгие годы используя самые бюджетные модели, без новомодных изысков, типа кабельменджмента, нижнего расположения блока питания или подсветки. А иногда мой ПК и вовсе месяцами работал без корпуса, разложенный на столе и это было очень эффективно в плане охлаждения, но в любой момент могло закончится поломкой из-за кота или случайно пролитой воды.

Фото моего ПК из 2014 года с GeForce GTX 960, которая проработала всего пару месяцев и сгорела

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В результате даже в начале 2020 года я все еще использовал обычную "жестянку" с верхним расположением блока питания на ПК с процессором Core i5-3570 и GeForce GTX 1060, но это доставляло мне все больше неудобств. Шум от ПК утомлял, а большое количество жестких дисков, которое у меня все увеличивалось, создавало вибрации, которые раздражали не меньше, чем шум от вентиляторов. Но последней каплей стало то, что у меня один за другим вышли из строя два надежных HDD Western Digital Red первых ревизий. И в поисках причины я наткнулся на то, что как раз вибрации корзин для жестких дисков в дешевых корпусах без виброгасителей могут стать причиной выхода из строя HDD, которые могут создавать резонанс и изнашивать друг друга вибрацией.

Да и "железо" у меня становилось все горячее — Ryzen 5 1600 в разгоне и GeForce RTX 3060 эффективно и без сильного шума охладить в обычном корпусе старого типа практически невозможно. И я начал искать себе корпус для ПК, определив главные критерии — строгий дизайн без подсветки, возможность установить несколько HDD с эффективным обдувом, шумоизоляция и наличие пылевых фильтров. И как оказалось, это становится большой проблемой, если количество жестких дисков у вас превышает пять штук.

Если раньше практически любой корпус мог вместить несколько пять-шесть HDD, то современные модели массово отказываются от корзин для 3.5" устройств. И если вы отсортируете корпуса в любом крупном магазине, выставив наличие числа внутренних отсеков 3.5" от пяти штук, то получите всего несколько моделей с ценой от 15000-17000 рублей. Отдавать такую сумму за корпус я не был готов, но дело было не только в этом. Найти современный корпус со строгим дизайном тоже оказалось слишком сложно — большинство моделей используют стекло, светящиеся вентиляторы и сомнительные дизайнерские изыски, которые режут глаз тем, кто застал появление китайских магнитофонов с мигающими светодиодами.

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Еще одна проблема современных корпусов — обилие перфорации, которое превращает их в решето, отлично пропускающее все звуки изнутри. Причем на качестве охлаждения это может сказываться отрицательно, когда вентиляторы, установленные на выдув, не протягивают воздух через весь корпус, а забирают его из ближайших щелей. Ну а найти хорошо продуваемую модель с шумоизоляцией и вовсе оказалось невозможно. А напоследок оказалось, что толщина металла даже в дорогих моделях корпусов сегодня очень небольшая и, если их покрутить по диагонали, они сохраняют жесткость только за счет боковой крышки из стекла.

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Все это заставило меня отправится на вторичный рынок и поискать подходящий корпус там. Я мониторил Авито несколько месяцев и когда увидел объявление о продаже корпуса Fractal Design Define R4 по цене в 3000 рублей, решился на покупку, несмотря на его плачевное состояние. Он не чистился от пыли несколько лет, некоторые резинки внутри рассохлись, а внешние панели имели царапины. Но вмятин не было, все корзины, болтики и пылевые фильтры были на месте, а еще владелец отдавал вместе с ним кучу вентиляторов диаметром 120 и 140 мм.

После отмывки и небольшой покраски корпуса я собрал в нем ПК и поразился тому, как отлично он гасит вибрации жестких дисков и вентиляторов, при этом обеспечивая отличный продув всех комплектующих. Еще один плюс модели — возможность установить вентилятор диаметром 140 мм на заднюю стенку, большинство корпусов с умеренной ценой сегодня имеют там только 120 мм вентилятор.

Я установил пару вентиляторов диаметром 140 мм на вдув, еще пару на выдув, и дополнительный — 120 мм, на вдув на нижнюю панель, для создания избыточного давления воздуха внутри и его поступления прямо к видеокарте. И при оборотах вентиляторов в 700-800 оборотов в минуту процессор Ryzen 5 5600X, на который я поменял Ryzen 5 1600 и GeForce RTX 3060 в играх не нагреваются даже до 60 градусов, правда, в этом им заметно помогает андервольт.

Итоги

Корпус Fractal Design Define R4 стал одной из самых моих удачных покупок на вторичном рынке за последние годы, особенно учитывая то, что подобную модель найти сегодня практически невозможно. Несмотря на то, что этой модели уже 12 лет, ее возраст чувствуется разве что в отсутствии портов USB Type-C на передней панели и я собираясь пользоваться им еще много лет, если только не захочу чего-либо более компактного. Но у таких корпусов есть и минус — огромный вес, даже без комплектующих он весит 12 кг, а с ними вес переваливает за 25 кг и перемещать его для сборки и чистки очень тяжело.

Пишите в комментарии, а какой корпус ПК используете вы и как относитесь к тенденциям на рынке современных корпусов?

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