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5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году

Уже давно я присматриваюсь к быстрому NVMe SSD формата M.2 и даже выделил на него 10000 рублей из семейного бюджета, но месяц за месяцем откладываю покупку и сейчас расскажу почему.
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Я использую довольно шустрый по меркам 2024 года игровой ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060, который довольно неплохо сбалансирован, но вот одна вещь в нем сразу бросается в глаза тем, кто заглядывает в корпус. Это отсутствие NVMe SSD, который заменяют пара медленных накопителей формата 2.5" — это Samsung 860 EVO емкостью 1 ТБ, на котором установлены игры и тяжелый софт, и бюджетный SmartBuy Splash объемом 250 ГБ, на который установлены Windows и обычные программы, которые можно встретить на каждом ПК.

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Использовать сразу два SSD оказалось очень удобно, это дает возможность установить сразу две версии Windows, полностью независимые друг от друга, экспериментировать с Linux или Windows 11, которую я, попробовав и разочаровавшись, использую только для тестов и обзоров, оставаясь верным старой доброй Windows 10. И мысль поставить втором накопителем быстрый NVMe SSD появилась у меня довольно давно, а теперь, когда SmartBuy Splash стал работать с нестабильными скоростями, про что я писал в отдельном блоге, желание поменять его на емкий и быстрый SSD появляется все чаще.

Я регулярно почитываю ветку конференции Overclockers.ru, посвященную нюансам выбора и особенностям характеристик SSD — [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение и даже присмотрел себе пару быстрых, надежных и выносливых моделей емкостью 1 ТБ: ADATA LEGEND 960 MAX и Kingston KC3000. У этих моделей гарантия составляет целых пять лет, чего хватит на весь срок их актуальности. Но, каждый раз, когда я кладу один из них в корзину в магазине и мой палец уже тянется к кнопке "Оформить заказ", я передумываю и сегодня расскажу вам, почему. Думаю, вам будет это интересно, поскольку целых пять причин заставляют меня до сих пор пользоваться SATA SSD и начну я с самой главной.

Цена

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И ADATA LEGEND 960 MAX и Kingston KC3000 объемом 1 ТБ стоят в начале 2024 года почти 10000 рублей и это довольно весомая сумма, чтобы отдать ее за компонент ПК не самой первой важности, который, к тому же, не прибавит вам ни одного FPS в играх. Брать более дешевые популярные модели, например, от Western Digital или MSI, я, обжегшись на бюджетном SmartBuy Splash, не хочу. Тем более, Samsung 860 EVO, который стоит у меня, задал минимальную планку производительности, ниже которой опускаться уже не хочется. Это модель с DRAM буфером, и Samsung 860 EVO способен писать данные на всем своем объеме, не снижая скорости.

И, когда я вижу, как какой-нибудь популярный NVMe SSD после очень высоких скоростей записи в начале, после исчерпания SLC-кеша обрушивает ее до жалких 100 МБайт/с, а то и меньше, отдавать за него несколько тысяч рублей совсем не хочется. Нужно учитывать еще и то, что тесты проводят на чистом SSD, а после его заполнения данными скорости будут гораздо ниже.

Прирост скорости практически не виден в играх

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Помните тот момент, когда вы первый раз установили SSD в свой ПК? После медленного HDD это был настоящий вау-эффект — Windows и игры загружается за секунды, а отклик системы на действия пользователя мгновенный. Не стоит рассчитывать на такой эффект при замене старого SATA SSD на быстрый NVMe SSD — в сети полно обзоров, в которых видно, что игры загружаются всего на две-три секунды быстрее, а ведь ради игр большинство из нас и покупают быстрые и емкие SSD.

На нашей конференции некоторые пользователи согласны с этим, вот, к примеру, совсем свежее сообщение.

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Конечно, отклик на действия пользователя программ и Windows на быстром SSD, особенно с DRAM-буфером, будет быстрее и иногда это заметно. Но что такое этот отклик? Например, это пауза между нажатием на ярлык программы и ее запуском, или открытие папки с картинками или видео и скорость построения превьюшек. И на самом деле эта разница между SATA SSD и NVMe SSD составляет всего лишь доли секунды и отдавать за это несколько тысяч тоже не хочется.

M.2 SSD отнимет два порта SATA

На многих материнских платах установка SSD в слот M.2 отнимет у вас два порта SATA. Для кого-то это не имеет значения, но у меня в ПК уже заняты жесткими дисками и SSD все SATA порты на материнской плате MSI B450-A PRO MAX, у которой их шесть, и терять пару из них для меня дело критичное. Конечно, может выручить дополнительный SATA-контроллер, но стоит он недешево, а проблем с ним можно получить множество — от просадок скорости, до нестабильной работы накопителей. А о том, что отказываться от HDD для многих пользователей в ПК еще рано, я недавно писал в блоге Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против».

NVMe SSD очень горячие

Моя парочка SATA SSD просто валяются на дне корпуса и я даже не думал о том, чтобы их охлаждать дополнительно или хотя бы расположить на пути воздуха от вдувных вентиляторов. В этом нет никакой нужды, ведь они не разогреваются даже до 45 градусов, а уж температурный троттлинг на SATA SSD — это и вовсе фантастика. С M.2 SSD все совсем по-другому, причем они не просто горячие — они огненные. Если их чипы памяти греются не очень сильно, то вот контроллер запросто может разогреться до 100 градусов, причем вы даже не будете знать о таком диком нагреве, ведь все больше производителей идут на хитрости и занижают температуру SSD, которую вы видите в мониторинге, на десятки градусов. 


А это значит, надо покупать радиатор, и не абы какой, а качественный — с двухсторонним отводом тепла, за который придется отдать еще около 1000 рублей. А в перечне точек в ПК, за нагревом которых мы следим — процессор, видеокарта и VRM материнской платы, добавится еще одна, температура SSD. Еще один нюанс — у очень горячего Kingston KC3000 радиатор придется устанавливать прямо на наклейку, чтобы не потерять гарантию — а это снизит эффективность отвода тепла. Производитель почему-то назвал эту наклейку из тоненького листика металла радиатором, да не простым, а графеновым. Но в активной работе со штатным радиатором Kingston KC3000 перегревается и снижает скорости.

Ограничивать быстрый SSD шиной PCI Express 3.0 не хочется

SSD быстро развиваются и сегодня на рынке уже есть модели с шиной PCI Express 5.0, которые показывают просто огромные скорости чтения и записи. SSD, которые я присмотрел, предназначены для шины PCI Express 4.0 и покупать в 2024 году накопитель, который будет ограничен шиной PCI Express — не хочется, ведь на материнской плате MSI B450-A PRO MAX она лишь третьей версии. Конечно, заметить эту потерю в реальной эксплуатации, на глаз, а не в бенчмарках, будет трудно, но все же терять скорость, за которую вы отдаете деньги, довольно обидно и не рационально. И уж лучше дождаться покупки нового ПК и сразу поставить в него современный SSD.

Итоги

Вот такие причины отталкивают меня от покупки быстрого NVMe SSD, а еще одна причина, по которой хороши бюджетные SATA SSD —  это то, что их совсем не жалко. SmartBuy Splash объемом 256 ГБ я купил всего за 1400 рублей и использую его максимально активно, не заботясь о ресурсе, если он и сломается совсем, ничего страшного. А вот новенький и дорогой NVMe SSD я наверняка буду беречь, экономя его ресурс.

Пишите в комментарии, заметили ли вы увеличение отзывчивости Windows и рост скорости загрузки игр от перехода с SATA SSD на M.2 NVMe SSD?

 

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