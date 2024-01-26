Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет

Собирая игровой ПК на несколько лет, нужно особо тщательно подходить к выбору комплектующих, не экономя на спичках. Но новые модели процессоров и видеокарт позволяют собрать такой ПК за разумную сумму.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Идею собрать игровой компьютер на пять и более лет, который будет оставаться актуальным и справляться с требовательными играми, некоторые читатели воспринимают со скепсисом. Но, чтобы понять, что это вполне возможно, если выбрать правильные комплектующие, можно оглянуться на пять лет назад, в 2019 год. И посмотреть, какой ПК можно было собрать тогда за разумную сумму и справится ли он с играми 2024 года.

реклама



Например, еще в 2018 году вышел замечательный шестиядерный процессор Core i7-8700K и, если добавить к нему в пару видеокарту GeForce RTX 2070, появившуюся в конце 2018 года и стоившую вполне демократично, можно было собрать ПК, который отлично чувствовал бы себя и в 2024 году, позволяя поиграть в Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor и другие требовательные хиты. А если еще расширить бюджет и взять тогда, в январе 2019 года, восьмиядерный процессор Core i9-9900K вместе с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti, можно и вовсе не думать об апгрейде года так до 2026, ведь по объему памяти, которой у нее целых 11 ГБ, эта видеокарта все еще актуальна, обгоняя такие модели, как GeForce RTX 3070.

Но, можно было сделать в 2019 году и серьезную ошибку, взяв, к примеру, восьмиядерный Ryzen 7 2700 вместе с видеокартой Radeon VII, которая, правда, вышла чуть позже, в феврале 2019 года. Производительность Ryzen 7 2700 в 2024 году просто плачевна, а живых экземпляров Radeon VII практически не осталось, после частых выходов из строя их прекратили выпускать уже летом 2019 года.

реклама



Сегодня мы с вами постараемся собрать мощный и надежный компьютер, который, как в первом примере, будет уверенно чувствовать себя в играх и через пять лет. Без неоправданной переплаты за слишком большое количество ядер процессора, которые не используются в играх, или за разгон, который в 2024 году не приносит практически ничего, кроме растущего тепловыделения. Примеры цен комплектующих возьмем из ассортимента магазина Регард, а начнем с сердца любой сборки — процессора.

Процессор

В 2024 году быстрые шестиядерные процессоры пока еще справляются с большинством игр, но в новинках пара дополнительных ядер дает хороший прирост. Да и фоновые задачи на восьмиядерниках не так режут производительность в играх. А учитывая то, что тенденция к задействованию большего количества ядер в играх будет только нарастать, лучшим выбором в нашу сборку станет Ryzen 7 7700 в восемью ядрами. Стоит он ненамного дороже младшего брата — шестиядерного Ryzen 5 7600, имеет умеренное энергопотребление и встроенное графическое ядро.

Кулер процессора

реклама



Процессоры Ryzen 7000 сложно охладить из-за слишком толстой крышки и небольшой площади ядер и переплачивать за суперкулер или навороченную водянку нет смысла — они все равно будут горячими. Поэтому мы возьмем кулер Jonsbo CR-1000 V2 Pro Color White, который имеет целых шесть теплотрубок с прямым контактом, спрессованных в широкую монолитную подошву  — это идеальное решение для охлаждения Ryzen 7 7700.

Материнская плата

реклама



Несмотря на заявленное TDP в 65 ватт, Ryzen 7 7700 может потреблять более сотни ватт в тяжелой нагрузке с включенной функцией Precision Boost Overdrive, которая требуется для получения максимальной производительности. Поэтому экономить на материнской плате для него не стоит и лучше взять качественную модель, которая имеет мощную систему питания с хорошим охлаждением, например, MSI MAG B650M MORTAR WIFI. У платы еще и отличный функционал — есть Wi-Fi и Bluetooth, куча портов USB и пара разъемов M.2 с радиаторами.

Оперативная память

Для процессоров Ryzen 7000 нет смысла гнаться за частотами ОЗУ выше 6000 МГц, а вот низкие тайминги, как у планок Acer Predator Pallas II Black, не помешают. Ну а объем ОЗУ, конечно же, нужен 32 ГБ, меньше брать нет смысла, и такого объема хватит лет на пять, а то и больше.

Видеокарта

А теперь можно перейти к главному компоненту, который позволит вам играть в игры с комфортным FPS и через пять лет — видеокарте. Можно сразу забыть про модели с 8 ГБ видеопамяти, которой хватает впритык уже в разрешении Full HD, да и 12 ГБ, как на GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7700 XT, будет явно мало через несколько лет, особенно в разрешении QHD. Но если найти несколько лишних тысяч, то можно взять великолепную видеокарту Radeon RX 7800 XT с 16 ГБ видеопамяти, которая обгоняет GeForce RTX 4070 в играх без трассировки лучей почти на 20%, а стоит дешевле.


SSD-накопитель

В 2024 году стало впритык хватать и SSD объемом 1 ТБ — новые игры весят больше сотни гигабайт, а еще нужно место для программ, Windows и файлов пользователя. Поэтому для ПК, который будет долго оставаться актуальным, нужен, как минимум, SSD объемом 2 ТБ. Нужны и высокие скорости, например, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty явно указывает, что нужен NVME SSD для ультра настроек графики. 

Мы возьмем ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-2TCS), быструю и очень выносливую модель с огромным ресурсом перезаписи (TBW), равным 1560 ТБ. Радиатор на этом SSD уже есть — а это значит, что не нужно напрягаться с поиском и установкой стороннего радиатора — купил SSD, поставил в ПК и сразу приступай к установке игр.

Блок питания

Radeon RX 7800 XT имеет потребление в 263 ватта, и если добавить то, сколько ест Ryzen 7 7700, можно было бы вполне обойтись качественным БП на 650 ватт, но производитель рекомендует БП с мощностью, как минимум, 800 ватт. БП с запасом мощности будет меньше шуметь, меньше греться и дольше проработает, поэтому мы не будем экономить пару тысяч рублей и возьмем качественную модель мощностью 850 ватт — DeepCool DQ850-M-V2L. Это одна из самых популярных моделей в Регарде, с сертификатом 80 PLUS Gold, полностью модульными проводами, современной схемотехникой с LLC и DC-DC преобразователями. До нагрузки в 500 ватт DeepCool DQ850-M-V2L остается тихим и не будет мешать вам шумом в играх по ночам.

Корпус

Такое мощное железо, как наше, не стоит устанавливать в дешевые корпуса, да и требования к его охлаждению будут серьезные, поэтому мы возьмем просторный и красивый корпус Zalman Z10 Duo Black. Стоит он лишь чуть дороже популярных моделей от Cougar, AeroCool и DeepCool, но выглядит гораздо богаче и имеет более толстые металл и стекло, очень грамотную внутреннюю компоновку и удобные пылевые фильтры. В Zalman Z10 Duo Black помещаются видеокарты длиной до 395 мм и процессорные кулеры высотой до 173 мм, есть четыре предустановленные вертушки диаметром 120 мм с подсветкой.

Дополнительные вентиляторы

Но одного вентилятора диаметром 120 мм, установленного в Zalman Z10 Duo Black на выдув, для отвода тепла, которое будут выделять Ryzen 7 7700 и Radeon RX 7800 XT, явно не хватит и мы добавим еще парочку вентиляторов 1STPLAYER F2-PLUS Black на верхнюю панель, которые имеют подсветку и отлично впишутся в сборку.

Итоги

Цена сборки вышла немаленькая, 166550 рублей, но за возможность без проблем играть в игры пять и более лет — это вполне приемлемо. Да и железо в нашей сборке гораздо качественнее и надежнее, чем в бюджетных сборках, а ПК будет работать тихо.   

Пишите в комментарии, готовы ли вы отдать за игровой ПК такую сумму?

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

цены игровой компьютер radeon rx 7800 xt игровая сборка ryzen 7 7700 adata legend 960 max msi mag b650m mortar wifi deepcool dq850-m-v2l acer predator pallas ii black jonsbo cr-1000 v2 pro color white zalman z10 duo black
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
3
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
6
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
3
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
1
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
6
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
Илон Маск заявил, что в 2040-х годах ожидается около 1 миллиарда человекоподобных роботов
4
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
4
Wildberries и Ozon совместно занимают 80% российского рынка маркетплейсов
+
Motorola готовится выпустить смартфон на Snapdragon 8 Gen 3
+
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
КАМАЗ так и не смог обогнать танк Т-90А во время заезда на скорость по заснеженному полю
4
Новый драйвер AMD предлагает повышение кадров во всех компьютерных играх
+
Китай снизит норму банковских резервов в попытке стимулировать экономический рост и рынки
+

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
14
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
78
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
55
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
27
Крышка от процессора в новом качестве
9
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
7
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
40

Сейчас обсуждают

NIK1457
23:26
Тупик-для НАТО. Это понятно.
Министр обороны Германии заявил, что конфликт на Украине «зашёл в тупик»
swr5
23:26
Что противоречит? По твоему графику примерно на треть, ну на четверть если тебе так принципиально: PC games - 38.4 Console games - 53.2
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
Игорь Быков
23:04
Эскинос 2400 при нагрузке на все ядра, 23w жрет) так что этот снап еще холодный))
Парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО
VRoman
22:58
"Однажды даже на задней оси был установлен 1340-кубовый двигатель мотоцикла Suzuki Hayabusa, позволивший автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 3.5 секунды." - не однажды. Это была серийная модиф...
Автомобили Smart: от идеи до реализации
Midnight Sun
22:56
Это был предварительный список, а не список реально обменянных.
Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании крушения российского Ил-76
rackshazz
22:43
А текст комментов ему в зачет идет? Если да - то или промолчу, или старое доброе КГ/АМ.
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Суходрищев
22:37
У меня вопрос автору: Скажите пожалуйста, у вас в процентном соотношении сколько ушло времени на фотографии и написание текста, на что вы больше потратили больше времени, фото или текст?
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Сан Фран
22:35
Ну вообще у ксяоми и самсунга неплохие телефоны, ц меня был самсунг 18 года, 5 лет проработал и сменил я его на поко(а потом и на другой поко), просто потому что играть люблю, ну а тот самсунг не тяну...
Poco x3 pro после 3 лет использования
Суходрищев
22:32
Не знаю, может ты лох, всем платили, кроме тебя.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
KENDOR
22:32
Я так понял из опуса, что Линух по сей день не умеет прогревать карты в духовке... Это-же каким надо быть кривожопом и жлобом, а потом писать подобную ахинею. Или наоборот, хитрожопый очень и просто р...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем