Идею собрать игровой компьютер на пять и более лет, который будет оставаться актуальным и справляться с требовательными играми, некоторые читатели воспринимают со скепсисом. Но, чтобы понять, что это вполне возможно, если выбрать правильные комплектующие, можно оглянуться на пять лет назад, в 2019 год. И посмотреть, какой ПК можно было собрать тогда за разумную сумму и справится ли он с играми 2024 года.

реклама





Например, еще в 2018 году вышел замечательный шестиядерный процессор Core i7-8700K и, если добавить к нему в пару видеокарту GeForce RTX 2070, появившуюся в конце 2018 года и стоившую вполне демократично, можно было собрать ПК, который отлично чувствовал бы себя и в 2024 году, позволяя поиграть в Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor и другие требовательные хиты. А если еще расширить бюджет и взять тогда, в январе 2019 года, восьмиядерный процессор Core i9-9900K вместе с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti, можно и вовсе не думать об апгрейде года так до 2026, ведь по объему памяти, которой у нее целых 11 ГБ, эта видеокарта все еще актуальна, обгоняя такие модели, как GeForce RTX 3070.

Но, можно было сделать в 2019 году и серьезную ошибку, взяв, к примеру, восьмиядерный Ryzen 7 2700 вместе с видеокартой Radeon VII, которая, правда, вышла чуть позже, в феврале 2019 года. Производительность Ryzen 7 2700 в 2024 году просто плачевна, а живых экземпляров Radeon VII практически не осталось, после частых выходов из строя их прекратили выпускать уже летом 2019 года.

реклама





Сегодня мы с вами постараемся собрать мощный и надежный компьютер, который, как в первом примере, будет уверенно чувствовать себя в играх и через пять лет. Без неоправданной переплаты за слишком большое количество ядер процессора, которые не используются в играх, или за разгон, который в 2024 году не приносит практически ничего, кроме растущего тепловыделения. Примеры цен комплектующих возьмем из ассортимента магазина Регард, а начнем с сердца любой сборки — процессора.

Процессор

В 2024 году быстрые шестиядерные процессоры пока еще справляются с большинством игр, но в новинках пара дополнительных ядер дает хороший прирост. Да и фоновые задачи на восьмиядерниках не так режут производительность в играх. А учитывая то, что тенденция к задействованию большего количества ядер в играх будет только нарастать, лучшим выбором в нашу сборку станет Ryzen 7 7700 в восемью ядрами. Стоит он ненамного дороже младшего брата — шестиядерного Ryzen 5 7600, имеет умеренное энергопотребление и встроенное графическое ядро.

Кулер процессора

реклама





Процессоры Ryzen 7000 сложно охладить из-за слишком толстой крышки и небольшой площади ядер и переплачивать за суперкулер или навороченную водянку нет смысла — они все равно будут горячими. Поэтому мы возьмем кулер Jonsbo CR-1000 V2 Pro Color White, который имеет целых шесть теплотрубок с прямым контактом, спрессованных в широкую монолитную подошву — это идеальное решение для охлаждения Ryzen 7 7700.

Материнская плата

реклама





Несмотря на заявленное TDP в 65 ватт, Ryzen 7 7700 может потреблять более сотни ватт в тяжелой нагрузке с включенной функцией Precision Boost Overdrive, которая требуется для получения максимальной производительности. Поэтому экономить на материнской плате для него не стоит и лучше взять качественную модель, которая имеет мощную систему питания с хорошим охлаждением, например, MSI MAG B650M MORTAR WIFI. У платы еще и отличный функционал — есть Wi-Fi и Bluetooth, куча портов USB и пара разъемов M.2 с радиаторами.

Оперативная память

Для процессоров Ryzen 7000 нет смысла гнаться за частотами ОЗУ выше 6000 МГц, а вот низкие тайминги, как у планок Acer Predator Pallas II Black, не помешают. Ну а объем ОЗУ, конечно же, нужен 32 ГБ, меньше брать нет смысла, и такого объема хватит лет на пять, а то и больше.

Видеокарта

А теперь можно перейти к главному компоненту, который позволит вам играть в игры с комфортным FPS и через пять лет — видеокарте. Можно сразу забыть про модели с 8 ГБ видеопамяти, которой хватает впритык уже в разрешении Full HD, да и 12 ГБ, как на GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7700 XT, будет явно мало через несколько лет, особенно в разрешении QHD. Но если найти несколько лишних тысяч, то можно взять великолепную видеокарту Radeon RX 7800 XT с 16 ГБ видеопамяти, которая обгоняет GeForce RTX 4070 в играх без трассировки лучей почти на 20%, а стоит дешевле.





SSD-накопитель

В 2024 году стало впритык хватать и SSD объемом 1 ТБ — новые игры весят больше сотни гигабайт, а еще нужно место для программ, Windows и файлов пользователя. Поэтому для ПК, который будет долго оставаться актуальным, нужен, как минимум, SSD объемом 2 ТБ. Нужны и высокие скорости, например, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty явно указывает, что нужен NVME SSD для ультра настроек графики.

Мы возьмем ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-2TCS), быструю и очень выносливую модель с огромным ресурсом перезаписи (TBW), равным 1560 ТБ. Радиатор на этом SSD уже есть — а это значит, что не нужно напрягаться с поиском и установкой стороннего радиатора — купил SSD, поставил в ПК и сразу приступай к установке игр.

Блок питания

Radeon RX 7800 XT имеет потребление в 263 ватта, и если добавить то, сколько ест Ryzen 7 7700, можно было бы вполне обойтись качественным БП на 650 ватт, но производитель рекомендует БП с мощностью, как минимум, 800 ватт. БП с запасом мощности будет меньше шуметь, меньше греться и дольше проработает, поэтому мы не будем экономить пару тысяч рублей и возьмем качественную модель мощностью 850 ватт — DeepCool DQ850-M-V2L. Это одна из самых популярных моделей в Регарде, с сертификатом 80 PLUS Gold, полностью модульными проводами, современной схемотехникой с LLC и DC-DC преобразователями. До нагрузки в 500 ватт DeepCool DQ850-M-V2L остается тихим и не будет мешать вам шумом в играх по ночам.

Корпус

Такое мощное железо, как наше, не стоит устанавливать в дешевые корпуса, да и требования к его охлаждению будут серьезные, поэтому мы возьмем просторный и красивый корпус Zalman Z10 Duo Black. Стоит он лишь чуть дороже популярных моделей от Cougar, AeroCool и DeepCool, но выглядит гораздо богаче и имеет более толстые металл и стекло, очень грамотную внутреннюю компоновку и удобные пылевые фильтры. В Zalman Z10 Duo Black помещаются видеокарты длиной до 395 мм и процессорные кулеры высотой до 173 мм, есть четыре предустановленные вертушки диаметром 120 мм с подсветкой.

Дополнительные вентиляторы

Но одного вентилятора диаметром 120 мм, установленного в Zalman Z10 Duo Black на выдув, для отвода тепла, которое будут выделять Ryzen 7 7700 и Radeon RX 7800 XT, явно не хватит и мы добавим еще парочку вентиляторов 1STPLAYER F2-PLUS Black на верхнюю панель, которые имеют подсветку и отлично впишутся в сборку.

Итоги

Цена сборки вышла немаленькая, 166550 рублей, но за возможность без проблем играть в игры пять и более лет — это вполне приемлемо. Да и железо в нашей сборке гораздо качественнее и надежнее, чем в бюджетных сборках, а ПК будет работать тихо.

Пишите в комментарии, готовы ли вы отдать за игровой ПК такую сумму?

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.