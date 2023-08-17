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Количество моих блогов на «Overclockers.ru», посвященных сборкам игровых компьютеров, перевалило за пару сотен и обычно они не оставляют читателей равнодушными, вызывая много конструктивной (и не очень) критики в комментариях. Если не считать вечного противостояния лагерей любителей видеокарт AMD и NVIDIA, критика касается и других аспектов сборок — моделей используемых SSD-накопителей, блоков питания, корпусов и распределению бюджета, выделенного на ПК, между ними.

В эту "игру" можно играть практически бесконечно — сэкономить на одном компоненте, перекинув деньги на другой, взяв модель немного мощнее или вовсе обратится к вторичному рынку, рискнув взять товар без гарантии. Не спорю, каждую сборку можно довести до совершенства, но нужно учитывать несколько факторов, которые влияют на большинство пользователей, решивших собрать себе новый ПК и выбирающих его конфигурацию.

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Во-первых, бюджет, выделенный на покупку игрового компьютера, у большинства покупателей ограничен и добавить 5000, а тем более, 10000 рублей на более оптимальную модель видеокарты или качественную материнскую плату они попросту не смогут. Во-вторых, не стоит забывать, что компоненты, на которых обычно рекомендуют экономить критики — корпус, блок питания и кулер процессора, являются самыми долговечными в ПК и запросто могут пережить два-три апгрейда. И именно в них стоит вкладывать деньги, если вы рассчитываете, что будете апгрейдить ваш игровой компьютер, а не продавать его целиком. А вот видеокарта — это самый быстро обесценивающийся компонент ПК, ведь новое поколение выходит менее, чем раз в два года.

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И, наконец, в-третьих, нужно учитывать, что у всех нас разные требования к игровому компьютеру. Кому-то нужно, чтобы он без проблем тянул простые онлайн-игры, и лишь изредка мог позволить запускать новые одиночные требовательные хиты. А у кого-то наоборот, подобные игры будут в приоритете, да еще и FPS нужен не стандартный, 60 или 75 кадров, которых хватает большинству, а более 120 кадров для гладкой картинки на современном мониторе. Из-за этого мы смотрим на сборки через призму своего субъективного взгляда и некоторые решения кажутся нам не оптимальными, и это надо учитывать, критикуя чужие сборки в комментариях.

И сегодня утром, глядя на то, как сильно выросли цены в магазинах на компьютерные комплектующие за август 2023 года, мне стало интересно, а какой-бы компьютер я купил бы для себя в таких условиях? И это будет не абстрактная "сборка мечты" за миллион рублей, а такая, за которую мне было бы не жалко отдать деньги, а для меня это примерно 100000 рублей. А еще нужно учесть, что Zystax — заказчик довольно требовательный и вот критерии, по которым я сегодня буду подбирать для него железо:

Компьютер должен быть очень тихим с малой нагрузкой и тихим в играх, так как используется практически весь день для работы и как мультимедийный центр.

Играю я "редко, но метко" и долгие периоды, когда вообще не запускается ни одна игра, сменяются месяцами, проведенных в старых играх, а затем — почти круглосуточной игрой в новые хиты, поэтому видеокарта должна быть актуальной и довольно мощной, но без переплаты. Мне вполне хватает стабильных 60 FPS и разрешения Full HD, а это заметно упрощает выбор видеокарты.

Для работы блогера требуется вместительный SSD-накопитель, ведь связки из двух SSD объемом в 256 и 1000 ГБ уже не хватает. Помимо игр, в которые я играю или собираюсь поиграть, а их может быть установлен десяток, на SSD лежат и установленные актуальные игры для тестов в блогах: Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Horizon Zero Dawn и другие.

Одного SSD-накопителя мне будет мало, так как на ПК хранится довольно много "холодной" информации, например, домашнее фото и видео, для которой пока ничего более практичного, чем жесткие диски, не придумано. Ну и даже в 2023 году SSD все еще не настолько выносливы, чтобы качать на них игры и фильмы в 4K с торрентов.

Компьютер должен выглядеть строго, а не светиться, как новогодняя елка.

Именно такой компьютер я использую сейчас, на базе процессора Ryzen 5 5600X, видеокарты GeForce RTX 3060 и материнской платы MSI B450-A PRO MAX. Все это установлено в корпусе Fractal Design Define R4 и питается от БП Chieftronic GPU-750FC мощностью 750 ватт, и это не назовешь оптимальным сборкой, ведь за некоторые комплектующие я, пусть и осознанно, переплатил. Но сегодняшние цены диктуют совсем другой подход к выбору компонентов ПК, ведь доходы у большинства из нас не растут. И отдавать за компьютер несколько своих месячных зарплат слишком расточительно, тем более, что 90% времени он задействован такими задачами, с которыми справится дешевый смартфон.

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Руководствуясь этим и стараясь разумно экономить, я попробую собрать такую сборку, которая полностью бы удовлетворила мои запросы на сегодня и за которую мне не жалко было бы отдать деньги. А ассортимент и цены комплектующих, как обычно, буду смотреть в магазине Регард.

Процессор

Ryzen 5 5600 — отличный процессор для тех, кому нужен универсальный компьютер, который позволит и в новые игры с комфортом поиграть, и при этом стоит весьма умеренно. Шести ядер еще долго будет хватать в обычном игровом ПК, а на фоне заметно подорожавших конкурентов — Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600 все еще сохраняет адекватную цену. Да и отстает он от более дорогих шестиядерников своего поколения всего на несколько процентов.

Кулер процессора

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Ryzen 5 5600 — весьма экономичный процессор, для охлаждения которого вполне хватит бюджетного кулера с одной теплотрубкой. Но, если стремиться к тихой работе и температурам, которые не превышают 65 градусов, стоит немного доплатить и взять кулер с небольшим запасом. Например, ID-COOLING SE-903-SD, который имеет три теплотрубки с прямым контактом и вентилятор диаметром 92 мм. Он даже позволит разогнать Ryzen 5 5600, хотя я вижу в этом мало смысла, ведь на сегодняшний день такой производительности вполне хватает для видеокарты уровня GeForce RTX 3060. А вот в будущем вполне можно будет выжать все соки из Ryzen 5 5600, когда его производительности станет не хватать, а сам он будет стоить копейки.

Материнская плата

Если не углубляться в нюансы, в которых разбираются только профи с нашей конференции, для Ryzen 5 5600 вполне хватит любой бюджетной материнской платы на чипсете AMD B450. Но, если немного доплатить, можно получить низкие температуры системы питания и возможность неплохого разгона. Такие платы стоят уже почти 10000 рублей, например, ASRock B450M Pro4 R2.0. Минус у платы только один — отсутствие поддержки шины PCI Express 4.0, и, если это критично, стоит добавить еще 1500-2000 рублей за плату на чипсете AMD B550. Но, сборку с платой по цене процессора уже трудно назвать оптимальной.

Оперативная память

Модули памяти Crucial Ballistix AES в своем ПК я разогнал с 3000 до 3600 МГц с тонкой настройкой первичных и вторичных таймингов. Но где я увидел прирост от этого разгона, кроме красивых цифр в бенчмарках? Абсолютно нигде, даже в процессорозависимых играх прирост от такого тюнинга ОЗУ невозможно заметить на глаз, если исключить эффект плацебо, когда у оверклокера все начинает "летать" и пропадают тормоза в играх. Поэтому для сегодняшней сборки вполне хватит недорогих модулей памяти G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-18-18-38. А вот на объеме экономить не стоит и новый стандарт для сборок среднего уровня в 2023 году — 32 ГБ.

Видеокарта

Глядя на модельный ряд и цены видеокарт среднего уровня в конце лета 2023 года я думаю — "как же хорошо, что мне не приходится сегодня выбирать видеокарту по-настоящему". Выбрать популярную GeForce RTX 3060 в момент, когда ее жизненный цикл уже подходит к концу, я бы не решился. Да, у нее 12 ГБ быстрой видеопамяти, но GeForce RTX 4060 все же немного, на 10-13 процентов, быстрее, заметно меньше потребляет, поддерживает DLSS версии 3.0 и уже сравнялась с GeForce RTX 3060 в цене. Недорогие одновентиляторные GeForce RTX 4060 от Palit в Регарде уже дешевле даже GeForce RTX 3060 с 8 ГБ, но я чуть переплачу и возьму двухвентиляторную версию — MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC, компактную, тихую и холодную.

SSD-накопитель

Если вы устанавливаете много игр, то стоит поторопиться купить SSD-накопитель объемом 2 ТБ, пока они не подорожали. Хорошую модель, надежную и быструю, например ADATA XPG Blade S70 (AGAMMIXS70B-2T-CS), можно купить дешевле 12000 рублей, но надо учитывать, что для полного раскрытия скорости ей потребуется шина PCI Express 4.0, которой нет в этой сборке. Но заметить разницу в играх между работой SSD на шине PCI Express 4.0 и PCI Express 3.0 пока еще невозможно.





Жесткий диск

Производители жестких дисков сделали неприятный сюрприз для пользователей, который называется черепичная магнитная запись или SMR (Shingled Magnetic Recording). Разбор ее особенностей в этом блоге можно пропустить но, важно знать, что жесткий диск с таким типом записи начинает "тупить" при записи больших объемов информации, а если в этот момент еще и отключить питание, то можно потерять не только отдельные файлы, но и логическую структуру диска. Поэтому мой выбор —

WD Purple (WD30PURX), диск, предназначенный для видеозаписи, в котором используется проверенная временем CMR запись. Объема в 3 ТБ мне будет маловато, но покупать больше по таким ценам я не готов.

Блок питания

Благодаря экономичным процессору и видеокарте для этой сборки вполне хватит качественного блока питания на 500 ватт. Например, Chieftec Proton (BDF-500S), построенного на базе современных схемотехнических решений с использованием DC/DC-преобразователей. БП имеет сертификацию 80 PLUS Bronze и работает тихо при умеренной нагрузке, раскручивая вентилятор до 900 оборотов в минуту при потреблении в 100 ватт, и до 1150 оборотов — при 200 ваттах потребления. А эта сборка в играх никогда не перешагнет порог энергопотребления в 200 ватт без разгона, а еще в запасе остается андервольт, который может превратить ее в ультраэкономичную. В таких условиях Chieftec Proton (BDF-500S) предпочтительнее других тихих современных БП, которые стоят дороже.

Корпус

DeepCool MATREXX 40 Black — отличный строгий корпус для тех, кому мешает подсветка комплектующих. Классический черный цвет, окно из закаленного стекла, кожух над блоком питания и строгая передняя панель — в этом корпусе можно собрать очень стильную и красивую сборку. А еще — это довольно компактная модель с поддержкой материнских плат формфактора mATX и внутреннее пространство в ней используется эффективнее, чем в корпусах типоразмера Midi-Tower.

Итоги

Итак, мне удалось вписаться в 100000 рублей и именно такой компьютер я купил бы для себя, если бы покупал его прямо сейчас. А если вы возьмете эту сборку за основу, то сможете заметно удешевить ее, заменив SSD-накопитель на модель объемом 1 ТБ и отказавшись от жесткого диска, если он вам не нужен.

Пишите в комментарии, а какую сборку вы бы собрали сейчас для себя?

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