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Открыв утром в понедельник сайты популярных магазинов компьютерных комплектующих, я опять обнаружил, что цены на некоторые модели выросли. Рубль потерял 30% стоимости по отношению к доллару за последний год и цены комплектующих еще не в полной мере отыграли это падение и основной рост цен еще впереди.

Особенно сильно рост цен бьет по дорогостоящим комплектующим — если на 400 рублей подорожал кулер для процессора, это можно даже не заметить, а вот если видеокарта, которую вы собирались покупать, подорожала на 4000 рублей, а процессор — на 2000 рублей, это гораздо печальнее. В этой ситуации многие думают — а не купить ли подержанную видеокарту на Авито на треть дешевле, чем в магазине? Но это очень непростой вопрос даже для опытных пользователей, и сейчас я расскажу, почему.

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Очень давно интересуясь всем, что связано с компьютерами, я подписан на много популярных пабликов ВКонтакте, посвященных этой тематике. Да и многие из вас наверняка подписаны или заходили в паблики популярных блогеров Nitroxsenys, MaddyMurk, Этот Компьютер и TEHNOGLOBE TV. Ценность таких пабликов не только в информационных постах, а в общении с опытными пользователями, которые досконально разбираются в компьютерном "железе" и дают советы новичкам.

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Еще одно место обитания опытных пользователей ПК, некоторых из которых можно смело назвать профессионалами своего дела, конференция Overclockers.ru, где можно решить практически любую проблему с игровым ПК и ноутбуком, грамотно подобрать комплектующие и настроить их.

В этих пабликах и на нашей конференции мне помогли решить множество проблем, но, что самое главное, я нашел на них много знакомых, мнение которых по разным вопросам очень полезно, хотя и может заметно различаться. Один из таких аспектов, по поводу которого есть диаметрально противоположные, и при этом верные мнения — это отношение к покупке б\у комплектующих на Авито и других подобных площадках.

Одни пользователи активно покупают дорогостоящие видеокарты на Авито, тщательно проверяя их при покупке, гоняя тяжелые тесты и осматривая плату, причем иногда доходит даже до снятия системы охлаждения с разрешения продавца.

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А вот другие пользователи считают такую покупку неоправданным риском и готовы переплатить треть, но получить модель из магазина с гарантией. Вы возразите — "но ведь и на Авито продают видеокарты с гарантией"! К сожалению, знать точно, что видеокарта не вскрывалась и не чинилась, вы не сможете и это обнаружится только тогда, когда вы понесете купленную видеокарту в сервис-центр магазина. Ведь наклейки на винтиках системы охлаждения легко снять без повреждений, а ушлые товарищи и вовсе закупают их пачками на Аliexpress.

И у б/у видеокарты GeForce RTX 3070, на которой, по уверениям продавца "муха не сидела", и только ребенок раз в неделю играл в Minecraft, но почему-то сломавшейся через пару недель после покупки, могут обнаружиться ужаренные майнингом чипы памяти, замененные вентиляторы и даже перепаянный чип.

И чем выше стоимость б\у видеокарты с Авито, тем выше ваш риск потерять деньги в случае ее поломки. Ведь одно дело, если сломалась недорогая GeForce GTX 1050, и совсем другое — если это GeForce RTX 3080 Ti. Делая выводы из всего этого, можно составить список факторов, которые уменьшают риск нарваться на проблемную видеокарту с вторичного рынка и сейчас мы их разберем.

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Во-первых, видеокарта должна быть мало интересна майнерам. Это сразу отметает такие майнерские хиты последних лет, как Radeon RX 5700, GeForce RTX 3080 и прочие мощные видеокарты. Во-вторых, цена видеокарты должна быть такой, какую вам не будет жалко потерять, для каждого это будет разная сумма, но примерно стоит ориентироваться на 20000 рублей.

В-третьих, видеокарта не должна быть слишком старой, поэтому GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080, Radeon RX 580 и Radeon RX 570, несмотря на привлекательную цену и отличную производительность, стоит вычеркивать из нашего списка. Ведь видеокарт, которые работают по 10 лет, уже давно не делают, а деградация чипов и мелкой элементной базы идет постоянно. Да и некоторые ремонтники, например, VIK-on, уже не берут эти видеокарты в ремонт и не советуют покупать.

И, наконец, в-четвертых, это должна быть видеокарта с умеренным энергопотреблением и нагревом, ведь одно дело охладить крошечную GeForce GTX 1650, и совсем другое — GeForce RTX 3070 Ti с энергопотреблением в 290 ватт. Да, охлаждение на таких монстрах мощное, но термопрокладки на них быстро деградируют, а термопаста — быстро высыхает, и шанс нарваться на ужаренную геймерскую видеокарту намного выше.

А чтобы оценить производительность разных видеокарт, выбирая их на Авито, и не перелопачивать десятки обзоров, можно использовать сводные таблицы производительности. Одну из таких таблиц регулярно стал выпускать канал Мой Компьютер.

Ну что же, теперь давайте приступим к поиску таких видеокарт, взяв за основу цены магазина Регард. А оптимальная цена для б\у видеокарты — это 70-75% от цены новой, не выше.

GeForce GT 1030

Не надо говорить "Фу!", ведь GeForce GT 1030 на вторичном рынке можно найти за 3000-4000 рублей, а производительность у нее как у GeForce GTX 750, и она тянет огромное количество игр, ускоряет видео, не греется, не требует дополнительного питания и занимает мало места в ПК.

Radeon RX 6400

Radeon RX 6400 — компактные холодные видеокарты, которые не успели поучаствовать в майнинге, и, в отличие от GeForce GT 1030, уже позволят пройти Ведьмак 3: Дикая Охота с комфортным FPS.

GeForce GTX 1050 Ti

GeForce GTX 1050 Ti модель старая, но их выпуск возобновили в 2021 году, поэтому при покупке смотрите дату покупки в чеке. Тянет множество игр, мало потребляет — отличная бюджетная модель за 6000 рублей на Авито.

GeForce GTX 1650

Но еще более предпочтительнее GeForce GTX 1650 — чуть дороже, но заметно быстрее при таком же низком энергопотреблении. Идеальная модель для тех, кто играет редко, и в ПК нужна недорогая видеокарта, которая потянет новинки игр на минималках, когда захочется поиграть.

Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6500 XT не участвовали в майнинге, показывают отличную производительность для своей цены и очень экономичны.

GeForce GTX 1660

В свое время GeForce GTX 1660 были "ни рыба, ни мясо", не самая быстрая память GDDR5 и производительность не намного выше, чем у GeForce GTX 1060. Но сегодня, на вторичном рынке это только плюс — эту холодную видеокарту практически не покупали майнеры.

GeForce GTX 1660 Ti

А вот с GeForce GTX 1660 Ti уже стоит проявлять осторожность и внимательно осматривать ее и дату покупки, видеокарта шустрая и вполне могла поработать в майнерской ферме.

GeForce GTX 1660 Super

Это касается и сопоставимой по мощности GeForce GTX 1660 Super, но если повезет найти недорогую модель с малым пробегом — это будет отлично, ведь производительность у нее практически на уровне GeForce RTX 3050, а потребляет она всего 120 ватт и тянет все новинки игр.

GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050 — модель довольно новая, экономичная, тянет все новые игры и вряд ли успела долго помайнить.

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 еще быстрее GeForce RTX 3050 при сопоставимом энергопотреблении, а в некоторых играх даже шустрее, чем GeForce RTX 3060 — отличная покупка за 16000-17000 рублей на Авито, но, как и с GeForce RTX 3050, стоит проявлять особую внимательность и проанализировать профиль продавца.

Итоги

Надеюсь, эти советы помогут вам найти отличную недорогую видеокарту. Пишите в комментарии, а вы не опасаетесь покупать видеокарты на Авито?

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