Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году

Цены на видеокарты растут вслед за курсом валют и все более привлекательными становятся предложения на Авито. Но далеко не каждую модель видеокарты безопасно покупать на б/у рынке.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Открыв утром в понедельник сайты популярных магазинов компьютерных комплектующих, я опять обнаружил, что цены на некоторые модели выросли. Рубль потерял 30% стоимости по отношению к доллару за последний год и цены комплектующих еще не в полной мере отыграли это падение и основной рост цен еще впереди.

Особенно сильно рост цен бьет по дорогостоящим комплектующим — если на 400 рублей подорожал кулер для процессора, это можно даже не заметить, а вот если видеокарта, которую вы собирались покупать, подорожала на 4000 рублей, а процессор — на 2000 рублей, это гораздо печальнее. В этой ситуации многие думают — а не купить ли подержанную видеокарту на Авито на треть дешевле, чем в магазине? Но это очень непростой вопрос даже для опытных пользователей, и сейчас я расскажу, почему.   

реклама

Очень давно интересуясь всем, что связано с компьютерами, я подписан на много популярных пабликов ВКонтакте, посвященных этой тематике. Да и многие из вас наверняка подписаны или заходили в паблики популярных блогеров Nitroxsenys, MaddyMurk, Этот Компьютер и TEHNOGLOBE TV. Ценность таких пабликов не только в информационных постах, а в общении с опытными пользователями, которые досконально разбираются в компьютерном "железе" и дают советы новичкам.

реклама

Еще одно место обитания опытных пользователей ПК, некоторых из которых можно смело назвать профессионалами своего дела, конференция Overclockers.ru, где можно решить практически любую проблему с игровым ПК и ноутбуком, грамотно подобрать комплектующие и настроить их.

В этих пабликах и на нашей конференции мне помогли решить множество проблем, но, что самое главное, я нашел на них много знакомых, мнение которых по разным вопросам очень полезно, хотя и может заметно различаться. Один из таких аспектов, по поводу которого есть диаметрально противоположные, и при этом верные мнения — это отношение к покупке б\у комплектующих на Авито и других подобных площадках.

Одни пользователи активно покупают дорогостоящие видеокарты на Авито, тщательно проверяя их при покупке, гоняя тяжелые тесты и осматривая плату, причем иногда доходит даже до снятия системы охлаждения с разрешения продавца.

реклама

А вот другие пользователи считают такую покупку неоправданным риском и готовы переплатить треть, но получить модель из магазина с гарантией. Вы возразите — "но ведь и на Авито продают видеокарты с гарантией"! К сожалению, знать точно, что видеокарта не вскрывалась и не чинилась, вы не сможете и это обнаружится только тогда, когда вы понесете купленную видеокарту в сервис-центр магазина. Ведь наклейки на винтиках системы охлаждения легко снять без повреждений, а ушлые товарищи и вовсе закупают их пачками на Аliexpress. 

И у б/у видеокарты GeForce RTX 3070, на которой, по уверениям продавца "муха не сидела", и только ребенок раз в неделю играл в Minecraft, но почему-то сломавшейся через пару недель после покупки, могут обнаружиться ужаренные майнингом чипы памяти, замененные вентиляторы и даже перепаянный чип.
И чем выше стоимость б\у видеокарты с Авито, тем выше ваш риск потерять деньги в случае ее поломки. Ведь одно дело, если сломалась недорогая GeForce GTX 1050, и совсем другое — если это GeForce RTX 3080 Ti. Делая выводы из всего этого, можно составить список факторов, которые уменьшают риск нарваться на проблемную видеокарту с вторичного рынка и сейчас мы их разберем.

реклама

Во-первых, видеокарта должна быть мало интересна майнерам. Это сразу отметает такие майнерские хиты последних лет, как Radeon RX 5700, GeForce RTX 3080 и прочие мощные видеокарты. Во-вторых, цена видеокарты должна быть такой, какую вам не будет жалко потерять, для каждого это будет разная сумма, но примерно стоит ориентироваться на 20000 рублей.

В-третьих, видеокарта не должна быть слишком старой, поэтому GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080, Radeon RX 580 и Radeon RX 570, несмотря на привлекательную цену и отличную производительность, стоит вычеркивать из нашего списка. Ведь видеокарт, которые работают по 10 лет, уже давно не делают, а деградация чипов и мелкой элементной базы идет постоянно. Да и некоторые ремонтники, например, VIK-on, уже не берут эти видеокарты в ремонт и не советуют покупать.

И, наконец, в-четвертых, это должна быть видеокарта с умеренным энергопотреблением и нагревом, ведь одно дело охладить крошечную GeForce GTX 1650, и совсем другое — GeForce RTX 3070 Ti с энергопотреблением в 290 ватт. Да, охлаждение на таких монстрах мощное, но термопрокладки на них быстро деградируют, а термопаста — быстро высыхает, и шанс нарваться на ужаренную геймерскую видеокарту намного выше.

А чтобы оценить производительность разных видеокарт, выбирая их на Авито, и не перелопачивать десятки обзоров, можно использовать сводные таблицы производительности. Одну из таких таблиц регулярно стал выпускать канал Мой Компьютер.

Ну что же, теперь давайте приступим к поиску таких видеокарт, взяв за основу цены магазина Регард. А оптимальная цена для б\у видеокарты — это 70-75% от цены новой, не выше.

GeForce GT 1030

Не надо говорить "Фу!", ведь GeForce GT 1030 на вторичном рынке можно найти за 3000-4000 рублей, а производительность у нее как у GeForce GTX 750, и она тянет огромное количество игр, ускоряет видео, не греется, не требует дополнительного питания и занимает мало места в ПК.

Radeon RX 6400

Radeon RX 6400 — компактные холодные видеокарты, которые не успели поучаствовать в майнинге, и, в отличие от GeForce GT 1030, уже позволят пройти Ведьмак 3: Дикая Охота с комфортным FPS.

GeForce GTX 1050 Ti

GeForce GTX 1050 Ti модель старая, но их выпуск возобновили в 2021 году, поэтому при покупке смотрите дату покупки в чеке. Тянет множество игр, мало потребляет — отличная бюджетная модель за 6000 рублей на Авито.

GeForce GTX 1650

Но еще более предпочтительнее GeForce GTX 1650 — чуть дороже, но заметно быстрее при таком же низком энергопотреблении. Идеальная модель для тех, кто играет редко, и в ПК нужна недорогая видеокарта, которая потянет новинки игр на минималках, когда захочется поиграть.

Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6500 XT не участвовали в майнинге, показывают отличную производительность для своей цены и очень экономичны.

GeForce GTX 1660

В свое время GeForce GTX 1660 были "ни рыба, ни мясо", не самая быстрая память GDDR5 и производительность не намного выше, чем у GeForce GTX 1060. Но сегодня, на вторичном рынке это только плюс — эту холодную видеокарту практически не покупали майнеры.

GeForce GTX 1660 Ti

А вот с GeForce GTX 1660 Ti уже стоит проявлять осторожность и внимательно осматривать ее и дату покупки, видеокарта шустрая и вполне могла поработать в майнерской ферме.

GeForce GTX 1660 Super

Это касается и сопоставимой по мощности GeForce GTX 1660 Super, но если повезет найти недорогую модель с малым пробегом — это будет отлично, ведь производительность у нее практически на уровне GeForce RTX 3050, а потребляет она всего 120 ватт и тянет все новинки игр.

GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050 — модель довольно новая, экономичная, тянет все новые игры и вряд ли успела долго помайнить.

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 еще быстрее GeForce RTX 3050 при сопоставимом энергопотреблении, а в некоторых играх даже шустрее, чем GeForce RTX 3060 — отличная покупка за 16000-17000 рублей на Авито, но, как и с GeForce RTX 3050, стоит проявлять особую внимательность и проанализировать профиль продавца.

Итоги

Надеюсь, эти советы помогут вам найти отличную недорогую видеокарту. Пишите в комментарии, а вы не опасаетесь покупать видеокарты на Авито?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты цены выбор лучшие майнеры авито брак вторичный рынок видеокарты после майнинга
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
27
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
7
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
7
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
8
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
25
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
1
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
21
СМИ: Пентагон расследует утечку связи на 17 объектах ВВС США
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
22
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
1
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
15
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
22
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
1
Как правильно наносить термопасту на процессор
12
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
2
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
10
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Сергей Борисов
13:52
В продаже навалом CL32-39-39 на 6400... В чём прикол данной новости? Или я чего-то не знаю?
Team Group выпускает JEDEC DDR5-6400 память ELITE в преддверии выхода новых процессоров Intel
Максим Мартынов
13:43
Да? А если мать на 1200 сокете? Что делать будешь? Затычки это и есть затычки.
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Vic Levi
13:43
Авторы подобных публикаций не понимают, что чем длиннее, тем скучнее. Если краткость мать таланта, а здравый смысл его отец, то автор круглый сирота.
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Максим Мартынов
13:41
Ну ээмм... Про удел дешмана... 4090 имеет множество версий на воздушном охлаждении, по мне так лучше видиокарту получше взять чем вот это вот всё.
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Максим Мартынов
13:39
500 ватт + стоять они будут плотненько. Без копусных не вытянет. А БП вообще берут так чтоб он на 50-75% загружен был если ты не знал. Хотя как там воткнуть 10 я хз. А твоё неаргументированное неприня...
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
VictoR_VK
13:37
Нахрен, в черный список очередного балабола, тут не киносайт блин
Обзор фильма "Любовь и другие лекарства" - анализ повесточки и поиск скрытых смыслов
Tin Terner
13:36
нужно ввести НАЛОГ!!!!!!!! не хочешь общаться со своей личинкой?-Плати!!! хотя уже есть алименты, но надо еще значит придумать налоги!!!! Или отдавать детей чуркам на рынок. (госдура)
Депутат Чернышов заявил о «скрытой эпидемии безотцовщины» в России
Артём Николаев
13:33
Дед решил пропиариться? Надо было заявить, что его изнасиловали лет 20 назад и подать в суд на любого понравившегося NPC - профита было бы больше.
Роберт Кеннеди открыто обвинил ЦРУ в убийстве его дяди отца и потребовал обнародовать правду
Андрей Фомин
13:24
Информация доставлена красивой! Лубянке зачёт)))
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
Алексей Иванов
13:24
Сами надули этот пузырь, вот он и лопнул! Кто успел соскочить, те в плюсе остались, остальные либо в минус ушли, либо при своих остались. Но в любом случае крайними остались при этом покупатели видеок...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем