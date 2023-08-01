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Разгон компьютерного железа появился в 90-х годах прошлого века, но сначала был уделом узкого круга энтузиастов. Одни использовали Intel 80486, одни из первых процессоров, позволяющие получить приличный прирост частоты, другие — удваивали частоту процессора Zilog Z80 в мощных клонах обретшего вторую жизни на просторах СНГ микрокомпьютера ZX Spectrum — ATM-turbo и Profi. И только к концу 90-х годов оверклокинг начинает распространятся массово, о нем начали писать компьютерные издания, появляются форумы в интернете, а немалая часть информации о разгоне передавалась по старинке, в разговорах на компьютерных рынках, игровых компьютерных клубах и развалах с пиратскими дисками, существовавших тогда практически в любом городе России.

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Производители процессоров и видеокарт тогда практически не ограничивали возможности разгона, видя в нем модную рекламную фишку, с помощью которой можно в разы поднять популярность бюджетных моделей. В 1998 году вы могли купить недорогой Celeron 300A с частотой 300 Мгц, материнскую плату на чипсете Intel 440BX и без всяких танцев с бубнами, выбором дорогих термопаст и покупками суперкулеров получить производительность гораздо более дорогого Pentium II 400 МГц. Практически любой экземпляр Celeron 300A брал частоту 450 МГц, а многие шли дальше — до 464 МГц и даже до 500 МГц.

Не отставала и компания AMD, предлагая отлично разгоняющиеся Athlon, а потом и Athlon XP. С некоторыми моделями можно было провернуть не только увеличение частоты, но и разблокировку кэша L2 с 256 до 512 Кбайт, получая громадный прирост производительности. Отлично разгонялись и видеокарты тех лет, ведь энергопотребление их, по сегодняшним меркам, было очень небольшим и мощнейшая GeForce 6800 Ultra, поразившая геймеров в 2004 году не только почти двукратным приростом в играх по сравнению с прошлым флагманом, GeForce FX 5950 Ultra, но и "огромным" энергопотреблением в 81 ватт.

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Нельзя не вспомнить великолепные процессоры Core 2 Duo, появившиеся на закате эпохи бесплатного разгона и достигающие частот до 3.5-4 ГГц, при совершенно сумасшедших частотах шины FSB, которые в те годы еще никто не ограничивал. Это были золотые времена оверклокинга, продолжались они почти целое десятилетие и закончились они так же внезапно, как и начались. Корпорация Intel решила брать деньги с энтузиастов за разгон и, покупая бюджетный Core i3-2100 для популярной платформы 1155 в 2011 году, никаких возможностей разогнать его не было. И вам оставалось только покупать специальные процессоры с разблокированным множителем Core i5-2500K и Core i7-2600K.

Компания AMD, находящаяся в состоянии догоняющей, на такой шаг не пошла, и ее Phenom и Phenom II имели разблокированный множитель и шину, но, учитывая резко возросшие аппетиты этих моделей, разгон требовал от вас качественную материнскую плату, блок питания и мощный кулер. Но даже если вы достигали заветной частоты в 4000 МГц на Phenom II X4, такой разгон оставался довольно непрактичным занятием, разгоном ради разгона, ведь производительность конкурирующей системы на Core i5-750 в играх все равно оставалась недостижимой.

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Я познакомился с разгоном как раз на примере легендарного Celeron 300A, на компьютере у друга, когда своего ПК у меня еще не было. Играя в свежевышедший хит Quake III Arena мы мучились от низкого FPS, скорее всего находившегося на отметке 15-20 кадров. Понятие FPS мы в те годы не знали, а вот про то, что Celeron отлично разгоняются, я уже много раз слышал. Уговорив друга на авантюру с разгоном и войдя в BIOS, я увидел, что Celeron работает на частоте 450 МГц и уж частоту в 500 МГц он должен быть взять элементарно. Но, выставив шину в 113 Мгц, вместо летающего Quake III Arena мы увидели только черный экран, а компьютер, который стоил тогда целое состояние, теперь просто не включался.

Мои эмоции, думаю, описывать не стоит, но обошлось без долговой ямы и каторжных работ на рудниках. Вернувшийся с работы отец друга объяснил, что процессор уже был разогнан и под угрозой полного запрета доступа к ПК запретил нам какие-либо действия на нем, кроме игр. Несмотря на первый неудачный опыт, я стал оверклокером сразу после покупки первого ПК и первые годы разгонял практически все, что можно было разгонять, вплоть до герцовки ЭЛТ-монитора, что кстати, давало весьма отличный результат, ведь глаза сразу чувствовали разницу между 75 и 90 Гц.

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Pentium III 650, Athlon XP 2500, Core 2 Duo E7300, Phenom II X4 925 — все эти процессоры работали у меня в приличном разгоне и отказываться от него у меня даже не было и мысли. Тоже касается и видеокарт — в те годы не разгоняли видеокарты только люди, совсем не разбирающиеся в компьютерном железе. И как раз на Phenom II X4 925 я первый раз почувствовал разочарование от разгона. Мой ПК с кучей вентиляторов, большим радиатором на теплотрубках и дорогой материнской платой уступал во многих играх ПК друга с Core i5 650, под крошечным кулером и на дешевой материнской плате.

А потом процессор, разогнанный по всем правилам, и вовсе деградировал и частоту разгона пришлось сначала снизить с 3700 МГц до 3600 МГц, а потом и вовсе до 3400 МГц. Я решил больше не связываться с разгоном процессоров и купил Core i5-3570, на котором спокойно просидел несколько лет. Но, когда подошла пора апгрейда, я поддался на информационную шумиху, раздутую просто до неимоверных пределов вокруг первых Ryzen, решил снова поразгонять и купил Ryzen 5 1600.

Но результат получился не лучше, чем с Phenom II X4 925. Мой Ryzen 5 1600 оказался отличным экземпляром, способным работать на частоте 4000 МГц при напряжении всего в 1,16 В, и, казалось бы, пользуйся и радуйся, но болячки первого поколения Ryzen не исправишь никаким разгоном и в некоторых играх он показывал результаты на уровне моего старого Core i5-3570, а потом тоже начал деградировать, несмотря на очень щадящие напряжения и температуры, о чем я писал отдельный блог. И много раз, замечая очередные фризы в игре, которыми славятся первые Ryzen, я думал, что надо было покупать Core i7-8700 и спокойно сидеть на нем лет пять-семь.

Сейчас в моем ПК стоит Ryzen 5 5600X, но я уже боюсь разгонять его, и даже наоборот, понизил напряжение через Curve и использую его на заводских настройках. По иронии судьбы, мне опять достался отличный экземпляр, способный работать при Curve, равной -30 по всем ядрам при повышении частоты PBO на максимум, на 200 МГц. Но этот потенциал я не буду использовать, пусть лучше поработает подольше.





Что касается видеокарт, то наверняка вы гораздо чаще встречали сочетания слов "андервольтинг видеокарты", чем "разгон видеокарты" в последние годы. Разгон видеокарт, тепловыделение которых все продолжает расти, потерял всякий смысл. Получить прибавку в пару процентов FPS ценой повышения энергопотребления на 50 и более ватт может позволить себе только энтузиаст, но никак не практичный геймер.

Поэтому уже лет пять главным в настройке видеокарт стал андервольтинг с подборкой оптимальных частот, который позволяет получить тихую и холодную работу почти без потерь производительности. Или даже обогнать видеокарту, работающую на заводских частотах, за счет более высокой энергоэффективности. В таком режиме работали за последние семь лет пара моих GeForce GTX 1060, а потом и GeForce RTX 3060, не шумя и не греясь.

Итоги

Давайте же подытожим причины, сделавшие разгон практически бесполезным занятием.

Разгон младших моделей процессоров заблокирован.

Если же разгон есть, архитектурные ограничения уже не позволят достичь производительности модели, стоящей на более высокой ступеньке. Как бы вы ни разгоняли Ryzen 5 5500, в реальных задачах и играх он не достигнет производительности Ryzen 7 5700X.

Экономическая нецелесообразность. Разгон процессора потребует от вас дорогой материнской платы и кулера, просторного корпуса с хорошей вентиляцией и качественного блока питания. Если посчитать, эти деньги гораздо проще сразу вложить в более производительную модель процессора.

Технологии турбобуста. Производители научились сами разгонять процессоры гораздо эффективнее пользователей. Турбобуст выжимает из них практически все соки и максимум, на что вы можете рассчитывать при ручном разгоне, это жалкая прибавка частоты в 5-7%, которую не увидишь в реальном использовании.

Видеокарты потребляют слишком много, даже несмотря на снижение техпроцесса. Частоты видеокарт растут и уже вплотную подошли к 3000 МГц, но тепловыделение производительных моделей так и держится в пределах 200-300 ватт, как и десять лет назад, что не дает никакого простора для разгона.

Что же остается оверклокеру в 2023 году, кроме как андервольтить видеокарту, и подбирать "курву" для процессора? Пока остается эффективным разгон оперативной памяти и им обязательно стоит воспользоваться. Он дает отличную производительность при совсем небольшом повышении нагрева, совсем как разгон процессоров в начале эпохи разгона. Но и здесь есть нюанс. Несколько лет назад рынок был завален недорогими модулями памяти Crucial Ballistix AES и U4, которые легко могли разгоняться с 3000 МГц до 4000 МГц и даже выше, не говоря уже о королях разгона — модулях на чипах Samsung B-Die.

Вот и в моем ПК трудятся пара модулей Crucial Ballistix AES, разогнанных с 3000 МГц до 3600 МГц, но покупал я их почти в два раза дороже, чем аналогичные модули, которые можно найти сегодня. В 2023 году найти недорогие модули памяти с отличным разгоном гораздо труднее, но зато цены на ОЗУ DDR4 упали почти в два раза и можно смело брать пару модулей с частотой 3600 МГц и адекватными таймингами, и их хватит для большинства процессоров на рынке, а уж с разгоном — как повезет.

Комплект из двух модулей G.Skill Ripjaws V объемом 32 ГБ стоит сегодня менее 10000 рублей. Модули имеют частоту 3600 МГц и тайминги 16-19-19-39.

На этой ноте можно заканчивать этот блог, и, скорее всего, похожую историю про конец эпохи разгона на ПК могут рассказать тысячи пользователей, почувствовавшие это на себе и своем кошельке. Пишите в комментарии, а как вы относитесь к разгону, и какие самые лучшие результаты у вас получались?

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