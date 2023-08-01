Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ

Несмотря на то, что маркетологи продолжают продвигать "OC" видеокарты и "K" процессоры, разгон интересует пользователей ПК все меньше, и сегодня я расскажу свою историю о том, чем был разгон ПК в моей жизни.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Разгон компьютерного железа появился в 90-х годах прошлого века, но сначала был уделом узкого круга энтузиастов. Одни использовали Intel 80486, одни из первых процессоров, позволяющие получить приличный прирост частоты, другие — удваивали частоту процессора Zilog Z80 в мощных клонах обретшего вторую жизни на просторах СНГ микрокомпьютера ZX Spectrum — ATM-turbo и Profi. И только к концу 90-х годов оверклокинг начинает распространятся массово, о нем начали писать компьютерные издания, появляются форумы в интернете, а немалая часть информации о разгоне передавалась по старинке, в разговорах на компьютерных рынках, игровых компьютерных клубах и развалах с пиратскими дисками, существовавших тогда практически в любом городе России.

реклама

Производители процессоров и видеокарт тогда практически не ограничивали возможности разгона, видя в нем модную рекламную фишку, с помощью которой можно в разы поднять популярность бюджетных моделей. В 1998 году вы могли купить недорогой Celeron 300A с частотой 300 Мгц, материнскую плату на чипсете Intel 440BX и без всяких танцев с бубнами, выбором дорогих термопаст и покупками суперкулеров получить производительность гораздо более дорогого Pentium II 400 МГц. Практически любой экземпляр Celeron 300A брал частоту 450 МГц, а многие шли дальше — до 464 МГц и даже до 500 МГц.

Не отставала и компания AMD, предлагая отлично разгоняющиеся Athlon, а потом и Athlon XP. С некоторыми моделями можно было провернуть не только увеличение частоты, но и разблокировку кэша L2 с 256 до 512 Кбайт, получая громадный прирост производительности. Отлично разгонялись и видеокарты тех лет, ведь энергопотребление их, по сегодняшним меркам, было очень небольшим и мощнейшая GeForce 6800 Ultra, поразившая геймеров в 2004 году не только почти двукратным приростом в играх по сравнению с прошлым флагманом, GeForce FX 5950 Ultra, но и "огромным" энергопотреблением в 81 ватт.

реклама

Нельзя не вспомнить великолепные процессоры Core 2 Duo, появившиеся на закате эпохи бесплатного разгона и достигающие частот до 3.5-4 ГГц, при совершенно сумасшедших частотах шины FSB, которые в те годы еще никто не ограничивал. Это были золотые времена оверклокинга, продолжались они почти целое десятилетие и закончились они так же внезапно, как и начались. Корпорация Intel решила брать деньги с энтузиастов за разгон и, покупая бюджетный Core i3-2100 для популярной платформы 1155 в 2011 году, никаких возможностей разогнать его не было. И вам оставалось только покупать специальные процессоры с разблокированным множителем Core i5-2500K и Core i7-2600K.

Компания AMD, находящаяся в состоянии догоняющей, на такой шаг не пошла, и ее Phenom и Phenom II имели разблокированный множитель и шину, но, учитывая резко возросшие аппетиты этих моделей, разгон требовал от вас качественную материнскую плату, блок питания и мощный кулер. Но даже если вы достигали заветной частоты в 4000 МГц на Phenom II X4, такой разгон оставался довольно непрактичным занятием, разгоном ради разгона, ведь производительность конкурирующей системы на Core i5-750 в играх все равно оставалась недостижимой.

реклама

Я познакомился с разгоном как раз на примере легендарного Celeron 300A, на компьютере у друга, когда своего ПК у меня еще не было. Играя в свежевышедший хит Quake III Arena мы мучились от низкого FPS, скорее всего находившегося на отметке 15-20 кадров. Понятие FPS мы в те годы не знали, а вот про то, что Celeron отлично разгоняются, я уже много раз слышал. Уговорив друга на авантюру с разгоном и войдя в BIOS, я увидел, что Celeron работает на частоте 450 МГц и уж частоту в 500 МГц он должен быть взять элементарно. Но, выставив шину в 113 Мгц, вместо летающего Quake III Arena мы увидели только черный экран, а компьютер, который стоил тогда целое состояние, теперь просто не включался.

Мои эмоции, думаю, описывать не стоит, но обошлось без долговой ямы и каторжных работ на рудниках. Вернувшийся с работы отец друга объяснил, что процессор уже был разогнан и под угрозой полного запрета доступа к ПК запретил нам какие-либо действия на нем, кроме игр. Несмотря на первый неудачный опыт, я стал оверклокером сразу после покупки первого ПК и первые годы разгонял практически все, что можно было разгонять, вплоть до герцовки ЭЛТ-монитора, что кстати, давало весьма отличный результат, ведь глаза сразу чувствовали разницу между 75 и 90 Гц.

реклама

Pentium III 650, Athlon XP 2500, Core 2 Duo E7300, Phenom II X4 925 — все эти процессоры работали у меня в приличном разгоне и отказываться от него у меня даже не было и мысли. Тоже касается и видеокарт — в те годы не разгоняли видеокарты только люди, совсем не разбирающиеся в компьютерном железе. И как раз на Phenom II X4 925 я первый раз почувствовал разочарование от разгона. Мой ПК с кучей вентиляторов, большим радиатором на теплотрубках и дорогой материнской платой уступал во многих играх ПК друга с Core i5 650, под крошечным кулером и на дешевой материнской плате.

А потом процессор, разогнанный по всем правилам, и вовсе деградировал и частоту разгона пришлось сначала снизить с 3700 МГц до 3600 МГц, а потом и вовсе до 3400 МГц. Я решил больше не связываться с разгоном процессоров и купил Core i5-3570, на котором спокойно просидел несколько лет. Но, когда подошла пора апгрейда, я поддался на информационную шумиху, раздутую просто до неимоверных пределов вокруг первых Ryzen, решил снова поразгонять и купил Ryzen 5 1600.

Но результат получился не лучше, чем с Phenom II X4 925. Мой Ryzen 5 1600 оказался отличным экземпляром, способным работать на частоте 4000 МГц при напряжении всего в 1,16 В, и, казалось бы, пользуйся и радуйся, но болячки первого поколения Ryzen не исправишь никаким разгоном и в некоторых играх он показывал результаты на уровне моего старого Core i5-3570, а потом тоже начал деградировать, несмотря на очень щадящие напряжения и температуры, о чем я писал отдельный блог. И много раз, замечая очередные фризы в игре, которыми славятся первые Ryzen, я думал, что надо было покупать Core i7-8700 и спокойно сидеть на нем лет пять-семь.

Сейчас в моем ПК стоит Ryzen 5 5600X, но я уже боюсь разгонять его, и даже наоборот, понизил напряжение через Curve и использую его на заводских настройках. По иронии судьбы, мне опять достался отличный экземпляр, способный работать при Curve, равной -30 по всем ядрам при повышении частоты PBO на максимум, на 200 МГц. Но этот потенциал я не буду использовать, пусть лучше поработает подольше. 


Что касается видеокарт, то наверняка вы гораздо чаще встречали сочетания слов "андервольтинг видеокарты", чем "разгон видеокарты" в последние годы. Разгон видеокарт, тепловыделение которых все продолжает расти, потерял всякий смысл. Получить прибавку в пару процентов FPS ценой повышения энергопотребления на 50 и более ватт может позволить себе только энтузиаст, но никак не практичный геймер.

Поэтому уже лет пять главным в настройке видеокарт стал андервольтинг с подборкой оптимальных частот, который позволяет получить тихую и холодную работу почти без потерь производительности. Или даже обогнать видеокарту, работающую на заводских частотах, за счет более высокой энергоэффективности. В таком режиме работали за последние семь лет пара моих GeForce GTX 1060, а потом и GeForce RTX 3060, не шумя и не греясь.

Итоги

Давайте же подытожим причины, сделавшие разгон практически бесполезным занятием.

  • Разгон младших моделей процессоров заблокирован.
  • Если же разгон есть, архитектурные ограничения уже не позволят достичь производительности модели, стоящей на более высокой ступеньке. Как бы вы ни разгоняли Ryzen 5 5500, в реальных задачах и играх он не достигнет производительности Ryzen 7 5700X.
  • Экономическая нецелесообразность. Разгон процессора потребует от вас дорогой материнской платы и кулера, просторного корпуса с хорошей вентиляцией и качественного блока питания. Если посчитать, эти деньги гораздо проще сразу вложить в более производительную модель процессора.
  • Технологии турбобуста. Производители научились сами разгонять процессоры гораздо эффективнее пользователей. Турбобуст выжимает из них практически все соки и максимум, на что вы можете рассчитывать при ручном разгоне, это жалкая прибавка частоты в 5-7%, которую не увидишь в реальном использовании.
  • Видеокарты потребляют слишком много, даже несмотря на снижение техпроцесса. Частоты видеокарт растут и уже вплотную подошли к 3000 МГц, но тепловыделение производительных моделей так и держится в пределах 200-300 ватт, как и десять лет назад, что не дает никакого простора для разгона.

Что же остается оверклокеру в 2023 году, кроме как андервольтить видеокарту, и подбирать "курву" для процессора? Пока остается эффективным разгон оперативной памяти и им обязательно стоит воспользоваться. Он дает отличную производительность при совсем небольшом повышении нагрева, совсем как разгон процессоров в начале эпохи разгона. Но и здесь есть нюанс. Несколько лет назад рынок был завален недорогими модулями памяти Crucial Ballistix AES и U4, которые легко могли разгоняться с 3000 МГц до 4000 МГц и даже выше, не говоря уже о королях разгона — модулях на чипах Samsung B-Die.

Вот и в моем ПК трудятся пара модулей Crucial Ballistix AES, разогнанных с 3000 МГц до 3600 МГц, но покупал я их почти в два раза дороже, чем аналогичные модули, которые можно найти сегодня. В 2023 году найти недорогие модули памяти с отличным разгоном гораздо труднее, но зато цены на ОЗУ DDR4 упали почти в два раза и можно смело брать пару модулей с частотой 3600 МГц и адекватными таймингами, и их хватит для большинства процессоров на рынке, а уж с разгоном — как повезет.

Комплект из двух модулей G.Skill Ripjaws V объемом 32 ГБ стоит сегодня менее 10000 рублей. Модули имеют частоту 3600 МГц и тайминги 16-19-19-39.

На этой ноте можно заканчивать этот блог, и, скорее всего, похожую историю про конец эпохи разгона на ПК могут рассказать тысячи пользователей, почувствовавшие это на себе и своем кошельке. Пишите в комментарии, а как вы относитесь к разгону, и какие самые лучшие результаты у вас получались?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel видеокарты процессоры технологии разгон история ностальгия оверклокинг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
16
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
16
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
11
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
2
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
1
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
1
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
21
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4
Почему слабеющий американский ВПК положит конец союзным отношениям США и Израиля
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
63
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
16
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
12
Как правильно наносить термопасту на процессор
17
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
146
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+

Сейчас обсуждают

Китя.
15:56
С процессорами с тобой не давно спорили помнишь. а называешь меня фанатом AMD. Мне интересна чистая производительность. еще скажи что это не так.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
15:54
Ремастер полное говно с убитой производительностью.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
15:52
И мультами сразу же плюсики ставят. Насколько же фанатики амд ничтожные что свою самооценочку так повышают ))))))))))))
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
GrozaX
15:51
Ну а реакция Польши - легендарная)
Лукашенко назвал шуткой слова об «экскурсии» ЧВК «Вагнер» в Жешув и высмеял польские власти
Victorius_Y
15:41
Забытое дополнение к статье - " 4. Возьмите небольшое количество термопасты, примерно 2 гр." Если вы купили шприц где всего 1.5 грамма то купите ещё один! " 9. Проверьте температуру CPU и убедитес...
Как правильно наносить термопасту на процессор
Александр
15:41
Работает всё, чему разрешают работать из коробки. Стабилизация съемки сейчас присутствует на смартах от 10 тыс/р., хотя возможны варианты. Даже на моём смарте, камера "типа" 48 Мп. Текст на бумажке на...
iPhone 15 выйдет в сентябре — SoC Apple A17, USB-C, титановая рамка, Dynamic Island в базе
Aleksei Didenko
15:41
А вариант, что ты всех тут достал даже не рассматривается?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Светлана Небесная
15:28
Про днс орнула. Вы сами то свой сайт во что превратили? Главная превратилась в желтушную помойку. Кроме рвотных рефлексов ничего не вызывает. Даже вспоминать данные от старого аккаунта нет желания ибо...
В западной прессе назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим»
Дядя Z
15:25
в африке будет замес щас,там ложку выбил нигер изо рта у французов,воспретив поставки урана свои.В африке можно будет западное оружие и войска уничтожать,как на украине,а украина уже заканчивается,эта...
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
Robertas Balt
15:25
Есть же и ракеты, не только надводные или подводные дроны.
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем