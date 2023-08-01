Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
реклама
Разгон компьютерного железа появился в 90-х годах прошлого века, но сначала был уделом узкого круга энтузиастов. Одни использовали Intel 80486, одни из первых процессоров, позволяющие получить приличный прирост частоты, другие — удваивали частоту процессора Zilog Z80 в мощных клонах обретшего вторую жизни на просторах СНГ микрокомпьютера ZX Spectrum — ATM-turbo и Profi. И только к концу 90-х годов оверклокинг начинает распространятся массово, о нем начали писать компьютерные издания, появляются форумы в интернете, а немалая часть информации о разгоне передавалась по старинке, в разговорах на компьютерных рынках, игровых компьютерных клубах и развалах с пиратскими дисками, существовавших тогда практически в любом городе России.
реклама
Производители процессоров и видеокарт тогда практически не ограничивали возможности разгона, видя в нем модную рекламную фишку, с помощью которой можно в разы поднять популярность бюджетных моделей. В 1998 году вы могли купить недорогой Celeron 300A с частотой 300 Мгц, материнскую плату на чипсете Intel 440BX и без всяких танцев с бубнами, выбором дорогих термопаст и покупками суперкулеров получить производительность гораздо более дорогого Pentium II 400 МГц. Практически любой экземпляр Celeron 300A брал частоту 450 МГц, а многие шли дальше — до 464 МГц и даже до 500 МГц.
Не отставала и компания AMD, предлагая отлично разгоняющиеся Athlon, а потом и Athlon XP. С некоторыми моделями можно было провернуть не только увеличение частоты, но и разблокировку кэша L2 с 256 до 512 Кбайт, получая громадный прирост производительности. Отлично разгонялись и видеокарты тех лет, ведь энергопотребление их, по сегодняшним меркам, было очень небольшим и мощнейшая GeForce 6800 Ultra, поразившая геймеров в 2004 году не только почти двукратным приростом в играх по сравнению с прошлым флагманом, GeForce FX 5950 Ultra, но и "огромным" энергопотреблением в 81 ватт.
реклама
Нельзя не вспомнить великолепные процессоры Core 2 Duo, появившиеся на закате эпохи бесплатного разгона и достигающие частот до 3.5-4 ГГц, при совершенно сумасшедших частотах шины FSB, которые в те годы еще никто не ограничивал. Это были золотые времена оверклокинга, продолжались они почти целое десятилетие и закончились они так же внезапно, как и начались. Корпорация Intel решила брать деньги с энтузиастов за разгон и, покупая бюджетный Core i3-2100 для популярной платформы 1155 в 2011 году, никаких возможностей разогнать его не было. И вам оставалось только покупать специальные процессоры с разблокированным множителем Core i5-2500K и Core i7-2600K.
Компания AMD, находящаяся в состоянии догоняющей, на такой шаг не пошла, и ее Phenom и Phenom II имели разблокированный множитель и шину, но, учитывая резко возросшие аппетиты этих моделей, разгон требовал от вас качественную материнскую плату, блок питания и мощный кулер. Но даже если вы достигали заветной частоты в 4000 МГц на Phenom II X4, такой разгон оставался довольно непрактичным занятием, разгоном ради разгона, ведь производительность конкурирующей системы на Core i5-750 в играх все равно оставалась недостижимой.
реклама
Я познакомился с разгоном как раз на примере легендарного Celeron 300A, на компьютере у друга, когда своего ПК у меня еще не было. Играя в свежевышедший хит Quake III Arena мы мучились от низкого FPS, скорее всего находившегося на отметке 15-20 кадров. Понятие FPS мы в те годы не знали, а вот про то, что Celeron отлично разгоняются, я уже много раз слышал. Уговорив друга на авантюру с разгоном и войдя в BIOS, я увидел, что Celeron работает на частоте 450 МГц и уж частоту в 500 МГц он должен быть взять элементарно. Но, выставив шину в 113 Мгц, вместо летающего Quake III Arena мы увидели только черный экран, а компьютер, который стоил тогда целое состояние, теперь просто не включался.
Мои эмоции, думаю, описывать не стоит, но обошлось без долговой ямы и каторжных работ на рудниках. Вернувшийся с работы отец друга объяснил, что процессор уже был разогнан и под угрозой полного запрета доступа к ПК запретил нам какие-либо действия на нем, кроме игр. Несмотря на первый неудачный опыт, я стал оверклокером сразу после покупки первого ПК и первые годы разгонял практически все, что можно было разгонять, вплоть до герцовки ЭЛТ-монитора, что кстати, давало весьма отличный результат, ведь глаза сразу чувствовали разницу между 75 и 90 Гц.
реклама
Pentium III 650, Athlon XP 2500, Core 2 Duo E7300, Phenom II X4 925 — все эти процессоры работали у меня в приличном разгоне и отказываться от него у меня даже не было и мысли. Тоже касается и видеокарт — в те годы не разгоняли видеокарты только люди, совсем не разбирающиеся в компьютерном железе. И как раз на Phenom II X4 925 я первый раз почувствовал разочарование от разгона. Мой ПК с кучей вентиляторов, большим радиатором на теплотрубках и дорогой материнской платой уступал во многих играх ПК друга с Core i5 650, под крошечным кулером и на дешевой материнской плате.
А потом процессор, разогнанный по всем правилам, и вовсе деградировал и частоту разгона пришлось сначала снизить с 3700 МГц до 3600 МГц, а потом и вовсе до 3400 МГц. Я решил больше не связываться с разгоном процессоров и купил Core i5-3570, на котором спокойно просидел несколько лет. Но, когда подошла пора апгрейда, я поддался на информационную шумиху, раздутую просто до неимоверных пределов вокруг первых Ryzen, решил снова поразгонять и купил Ryzen 5 1600.
Но результат получился не лучше, чем с Phenom II X4 925. Мой Ryzen 5 1600 оказался отличным экземпляром, способным работать на частоте 4000 МГц при напряжении всего в 1,16 В, и, казалось бы, пользуйся и радуйся, но болячки первого поколения Ryzen не исправишь никаким разгоном и в некоторых играх он показывал результаты на уровне моего старого Core i5-3570, а потом тоже начал деградировать, несмотря на очень щадящие напряжения и температуры, о чем я писал отдельный блог. И много раз, замечая очередные фризы в игре, которыми славятся первые Ryzen, я думал, что надо было покупать Core i7-8700 и спокойно сидеть на нем лет пять-семь.
Сейчас в моем ПК стоит Ryzen 5 5600X, но я уже боюсь разгонять его, и даже наоборот, понизил напряжение через Curve и использую его на заводских настройках. По иронии судьбы, мне опять достался отличный экземпляр, способный работать при Curve, равной -30 по всем ядрам при повышении частоты PBO на максимум, на 200 МГц. Но этот потенциал я не буду использовать, пусть лучше поработает подольше.
Что касается видеокарт, то наверняка вы гораздо чаще встречали сочетания слов "андервольтинг видеокарты", чем "разгон видеокарты" в последние годы. Разгон видеокарт, тепловыделение которых все продолжает расти, потерял всякий смысл. Получить прибавку в пару процентов FPS ценой повышения энергопотребления на 50 и более ватт может позволить себе только энтузиаст, но никак не практичный геймер.
Поэтому уже лет пять главным в настройке видеокарт стал андервольтинг с подборкой оптимальных частот, который позволяет получить тихую и холодную работу почти без потерь производительности. Или даже обогнать видеокарту, работающую на заводских частотах, за счет более высокой энергоэффективности. В таком режиме работали за последние семь лет пара моих GeForce GTX 1060, а потом и GeForce RTX 3060, не шумя и не греясь.
Итоги
Давайте же подытожим причины, сделавшие разгон практически бесполезным занятием.
- Разгон младших моделей процессоров заблокирован.
- Если же разгон есть, архитектурные ограничения уже не позволят достичь производительности модели, стоящей на более высокой ступеньке. Как бы вы ни разгоняли Ryzen 5 5500, в реальных задачах и играх он не достигнет производительности Ryzen 7 5700X.
- Экономическая нецелесообразность. Разгон процессора потребует от вас дорогой материнской платы и кулера, просторного корпуса с хорошей вентиляцией и качественного блока питания. Если посчитать, эти деньги гораздо проще сразу вложить в более производительную модель процессора.
- Технологии турбобуста. Производители научились сами разгонять процессоры гораздо эффективнее пользователей. Турбобуст выжимает из них практически все соки и максимум, на что вы можете рассчитывать при ручном разгоне, это жалкая прибавка частоты в 5-7%, которую не увидишь в реальном использовании.
- Видеокарты потребляют слишком много, даже несмотря на снижение техпроцесса. Частоты видеокарт растут и уже вплотную подошли к 3000 МГц, но тепловыделение производительных моделей так и держится в пределах 200-300 ватт, как и десять лет назад, что не дает никакого простора для разгона.
Что же остается оверклокеру в 2023 году, кроме как андервольтить видеокарту, и подбирать "курву" для процессора? Пока остается эффективным разгон оперативной памяти и им обязательно стоит воспользоваться. Он дает отличную производительность при совсем небольшом повышении нагрева, совсем как разгон процессоров в начале эпохи разгона. Но и здесь есть нюанс. Несколько лет назад рынок был завален недорогими модулями памяти Crucial Ballistix AES и U4, которые легко могли разгоняться с 3000 МГц до 4000 МГц и даже выше, не говоря уже о королях разгона — модулях на чипах Samsung B-Die.
Вот и в моем ПК трудятся пара модулей Crucial Ballistix AES, разогнанных с 3000 МГц до 3600 МГц, но покупал я их почти в два раза дороже, чем аналогичные модули, которые можно найти сегодня. В 2023 году найти недорогие модули памяти с отличным разгоном гораздо труднее, но зато цены на ОЗУ DDR4 упали почти в два раза и можно смело брать пару модулей с частотой 3600 МГц и адекватными таймингами, и их хватит для большинства процессоров на рынке, а уж с разгоном — как повезет.
Комплект из двух модулей G.Skill Ripjaws V объемом 32 ГБ стоит сегодня менее 10000 рублей. Модули имеют частоту 3600 МГц и тайминги 16-19-19-39.
На этой ноте можно заканчивать этот блог, и, скорее всего, похожую историю про конец эпохи разгона на ПК могут рассказать тысячи пользователей, почувствовавшие это на себе и своем кошельке. Пишите в комментарии, а как вы относитесь к разгону, и какие самые лучшие результаты у вас получались?
Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила