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Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер

В продаже еще можно найти комплектующие по старым ценам, а некоторые из них даже дешевеют и сегодня мы воспользуемся этим, собрав отличный недорогой компьютер.
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Курс валют всегда очень быстро отражался на стоимости компьютерных комплектующих — стоило цене доллара и евро повыситься, как ценники в магазинах быстро менялись в сторону увеличения. Иногда этот процесс занимал всего сутки и "знающие люди" на форумах и в соцсетях объясняли недоумевающим и возмущенным геймерам — "Вы просто не понимаете, как работает бизнес". Вполне возможно, что мы этого не понимаем, но, что интересно, после того как рубль укреплялся, цены на комплектующие возвращались на прежние значения очень неохотно.

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За последний год курс рубля по отношению к доллару просел на треть, но процессоры и видеокарты пока еще не подорожали на 30%, а это значит, что рост цен все еще впереди.

Но, несмотря на такую печальную ситуацию на рынке, мне удалось найти комплектующие, которые не подорожали, а наоборот, подешевели за последние дни. Например, Ryzen 5 5600 в Регарде снова стоит менее 12000 рублей — снижение небольшое, но приятное. А сколько он стоил совсем недавно, можно посмотреть в моем блоге "13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года".

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Мне стало интересно посчитать, во сколько обойдется оптимальный игровой ПК, который будет справляться со всеми новыми играми, собранный на базе Ryzen 5 5600, и я обнаружил, что в Регарде подешевел не только он. Но, обо всем по порядку и для начала давайте подберем остальные комплектующие в этот ПК, стараясь уложиться в 70000 рублей.

Кулер процессора

Если не разгонять Ryzen 5 5600, то его тепловыделение не превысит 76 Вт и с ним справится практически любой кулер даже с одной теплотрубкой. Но цены на простые кулеры настолько выросли, что брать их в сборку не поднимается рука. Лучше немного доплатить и взять качественный кулер, который сможет обеспечить тихую работу процессора без сильного нагрева, а если надо — позволит разогнать его. Например, ID-COOLING SE-213V2, с тремя теплотрубками и вентилятором размером 120 мм, который может бесшумно вращаться всего на 800 об/мин.

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Материнская плата

Даже если не заниматься разгоном, для шестиядерного процессора лучше выбирать материнскую плату с радиаторами на чипсете питания. Одной из самых дешевых таких моделей в Регарде стала плата CBR B550M Terminator, которая продается в OEM, комплектации, то есть, просто в антистатическом пакете, без коробки. На плате установлен массивный радиатор на цепях питания, а слоты под видеокарту армированы. Но главный плюс модели — она построена на базе чипсета AMD B550, а это значит, что у нас будет полноценная шина PCI Express 4.0 и видеокарты, и SSD-накопители будут работать с полной отдачей.

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А это важно, ведь даже новые видеокарты GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti имеют только восемь линий PCI Express 4.0, а учитывая объем видеопамяти, которого уже хватает впритык и ее небольшую пропускную способность, быстрая шина им очень понадобится.

Оперативная память

А вот оперативная память DDR4 в 2023 продолжает радовать своими ценами, за 6000-7000 рублей можно купить комплект объемом 32 ГБ и брать даже в средний игровой ПК 16 ГБ ОЗУ сегодня не стоит. Главное, выбирать модули с частотой от 3200 МГц и достаточно низкими таймингами. Причем стоит смотреть не только на тайминг CL, но и на остальные первичные тайминги. Мы возьмем модули
GeIL Orion Red (GOR432GB3200C16BDC), формула таймингов которых — 16-18-18-36.

Видеокарта

Еще один компонент в нашей сборке, который подешевел — видеокарта SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6600. Я упоминал ее пару дней назад в блоге "Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых" и за это время ее цена упала с 28320 до 27700 рублей. Снижение цены на 620 рублей — это отлично, учитывая, что цена главного конкурента, GeForce RTX 3060 с 12 ГБ, в самом бюджетном исполнении уже почти достигла 34000 рублей.


SSD-накопитель

В 2023 году в мире подешевела не только оперативная память, но и SSD-накопители и это влияет на цены в РФ даже несмотря на санкции, вынуждающие закупать электронику по схеме параллельного импорта. Поэтому брать в игровой компьютер среднего уровня SSD объемом менее, чем 1 ТБ — нет никакого смысла, тем более, что их цены опустились ниже 5000 рублей. 

Например, шустрый SSD ADATA Legend 800 (ALEG-800-1000GCS) со скоростью чтения в 3500 МБ/сек, а записи — в 2200 МБ/сек, можно купить всего за 4840 рублей. Такая высокая скорость держится при записи до 30% объема накопителя, что отлично для SSD в игровом ПК, где сценарии с разовой записью более, чем 300 ГБ данных трудно представить.


Блок питания


А вот блоки питания, к сожалению, не дешевеют, и модели от Chieftec с современной схемотехникой, например, Chieftec Proton, за год подорожали почти на 1000 рублей и уже не вписываются в среднюю сборку. Но у Chieftec появились отличные конкуренты — блоки питания от DeepCool серий PK и PF. Это качественно собранный современные бюджетники, с высокой отдачей мощности по линии 12 В, тихими вентиляторами и длинными проводами - шлейфами. Они отлично впишутся в любую сборку, а еще стоит отметить длительный срок гарантии. Мы возьмем модель DeepCool PK550D, мощностью 550 ватт и с сертификатом 80 PLUS Bronze.

Корпус

Выбирая корпус, стоит обратить внимание на площадь, которую он займет на полу или, тем более, на столе. Часто покупаются огромные корпуса, способные вместить материнские платы стандарта E-ATX, место в которых не используется и на 50%. А вот корпуса типа Powercase Mistral T4B Black в этом плане гораздо практичнее. Такой корпус вмещает материнскую плату ATX и видеокарту длиной до 300 мм, при этом сохраняя компактность и обеспечивая комплектующим отличную продуваемость. 

Вентиляторы на передней панели таких корпусов дуют прямо на торец видеокарты, отлично сбивая температуру ее системы питания и видеопамяти, и не давая сильно нагреваться в режиме FAN STOP. А еще один плюс Powercase Mistral T4B Black — сразу четыре предустановленных вентилятора, три на передней панели и один — сзади. На месте и все остальные признаки добротной модели — возможность установки СВО, два пылевых фильтра и боковая крышка из закаленного стекла.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 69140 рублей, что по меркам 2023 года совсем неплохо за такой быстрый игровой ПК. Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке, не теряя в производительности?

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