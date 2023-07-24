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Выбирая игровой компьютер, некоторые геймеры стараются брать модель среднего уровня и цены, надеясь, что она будет справляться с новыми играми еще несколько лет. Стоит такой ПК немало, и при этом может внезапно устареть, когда свежевышедший игровой хит потребует больше оперативной памяти или более производительную видеокарту.

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Но есть и другой путь, который позволяет неплохо сэкономить. Геймеры, идущие по этому пути, покупают бюджетный ПК, который справляется с уже вышедшими играми, а игры будущего, которые он "не тянет", откладывают на потом. Такая стратегия позволяет покупать игровой компьютер практически за полцены, и именно такой ПК мы соберем сегодня, взяв за основу цены магазина Регард.

Процессор

Мы возьмем в нашу сборку Core i3-12100F, современный четырехъядерник, который обгоняет в играх такие популярные шестиядерники, как Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F. При этом Core i3-12100F заметно экономичнее, несмотря на заявленный параметр Maximum Turbo Power (MTP), равный 89 ваттам. В тяжелых рабочих задачах, таких, как Blender, процессор потребляет около 53 ватт, а в требовательных играх максимум того, что наблюдали в обзорах — 52 ватта.

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Это позволит убить сразу двух зайцев при сборке недорогого игрового компьютера — сэкономить на материнской плате, выбрав самую доступную модель без охлаждения цепей питания, и обойтись самым недорогим классическим кулером без теплотрубок.

Кулер процессора

Например, таким, как ExeGate ETA-20.V1700, который стоит сегодня 790 рублей. Дороговато, но стоит учитывать повышение цен на комплектующие и то, что кулеры для платформы LGA 1700 стоят дороже из-за высокого спроса, за что стоит благодарить корпорацию Intel, изменившую расстояние между отверстиями крепления кулера на материнских платах. Вы уже наверняка собрались писать комментарий, что кулеры с теплотрубками стоят всего на 200 рублей дороже, но не торопитесь. Ведь процессор у нас очень холодный, и будет прекрасно работать под ExeGate ETA-20.V1700, а вот цепи питания материнской платы однозначно будут меньше греться, так их будет обдувать воздух, который вентилятор гонит прямо на плату.

Материнская плата

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Совсем недавно материнские платы на чипсете Intel H610 стоили около 5000 рублей, но теперь нам надо привыкать к новым ценникам, и, скорее всего, это еще не максимальная цена, которую мы увидим. В эту сборку отлично подойдет MSI PRO H610M-E DDR4, бюджетная плата, которая имеет армированный слот для видеокарты и порт M.2 для быстрых SSD-накопителей. В процессе эксплуатации нашего ПК, в играх, цифровых развлечениях и обычной офисной работе вы наверняка не почувствуете никакой разницы между бюджетной и навороченной материнской платой.

Оперативная память

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Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 поддерживает частоту ОЗУ в 3200 МГц и именно такие модули памяти мы и возьмем. Это будет GeIL ORION Black (GOG416GB3200C16BDC), общим объемом 16 ГБ, симпатичными радиаторами и формулой таймингов 16-20-20-40. Если для топовых и средних игровых сборок однозначно стоит брать 32 ГБ ОЗУ, то для бюджетных, где мы экономим каждую тысячу рублей, пока стоит ориентироваться на 16 ГБ, но, в некоторых новых играх с таким объемом оперативной памяти уже лучше закрывать все фоновые задачи для более комфортного игрового процесса, ведь недостаток ОЗУ в первую очередь вызывает фризы в играх.

Видеокарта

Выросли этим летом и цены на видеокарты. Radeon RX 6500 XT с хорошим охлаждением стоят около 20000 рублей, а самые дешевые версии GeForce RTX 3050 приблизились к отметке в 27000 рублей. Но, если на GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 денег не хватает, а брать довольно спорные Radeon RX 6500 XT не хочется, можно поискать в продаже недорогие GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. Производительность у этих моделей почти на уровне GeForce RTX 3050, а видеопамяти больше, чему у Radeon RX 6500 XT.





Тем более, что это быстрая видеопамять, подключенная по полноценной шине PCI-express с 16-ю линиями. Одна из таких видеокарт в Регарде — GeForce GTX 1660 Ti Maxsun 6Gb (GTX1660TI ICRAFT 6G), модель с мощным трехвентиляторным охлаждением. На ней вы сможете пройти все новинки игр 2023 года с комфортным FPS, но кое-где настройки графики придется скинуть на "средние".

SSD-накопитель

Разницу между топовым SSD-накопителем NVMe M.2 и обычным бюджетным заметить на глаз в играх и обычной работе практически невозможно. Даже разницу в скорости загрузки игр на SATA SSD и NVMe M.2 видно только с включенным секундомером. Поэтому приоритетным фактором при выборе SSD в недорогую сборку будет объем, а не скорость. И самым оптимальным объемом в 2023 году стал 1 ТБ — такого SSD еще долго будет хватать для новых игр, а стоимость одного гигабайта заметно меньше, чем у моделей на 512 ГБ. Мы возьмем в наш ПК недорогой SSD ADATA Legend 710 (ALEG-710-1TCS), который имеет скорость чтения в 2400 МБ/сек, а записи — 1800 МБ/сек, а ресурс перезаписи (TBW) равен 260 ТБ.

Блок питания

Отличным выбором в бюджетный ПК стали блоки питания от DeepCool серии PF. Стоят они заметно меньше аналогов по цене от Chieftec, имея при этом более продвинутую и современную схемотехнику. У блока питания DeepCool PF500 приличная "честная" мощность в 480 ватт, к тому же есть плоские мягкие провода достаточной длины и отличный внешний вид. Что важно в современных сборках в корпусах с прозрачным окном, куда совсем не подходят недорогие БП из оцинкованного металла с проводами без оплетки, которые часто еще и слишком коротки для корпусов, где БП стоит внизу. Мощности DeepCool PF500 для нашего ПК хватит с большим запасом, что гарантирует тихую работу и небольшой нагрев БП.

Корпус

В продаже опять появились корпуса Zalman S2 TG Black, которые отлично подходят для бюджетных сборок игровых компьютеров. У Zalman S2 TG Black есть полный джентльменский набор игрового корпуса: крышка из закаленного стекла, возможность установки больших видеокарт, три предустановленных вентилятора и отличная продуваемость. А еще — строгий дизайн, из-за которого корпус выглядит дороже своей цены.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется вам в 56670 рублей. Сумма, на первый взгляд, немаленькая, но если вспомнить, что средний игровой ПК уже лет 25 стоит около 1000 долларов, что в июле 2023 года составит более 90000 рублей, то на цену нашего ПК начинаешь смотреть уже по-другому.

Пишите в комментарии, что бы вы заменили в этой сборке, не теряя в ее производительности?

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