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Еще с 90-х годов прошлого века корпорация AMD дает шанс пользователям получить больше производительности за меньшие деньги, особенно для компьютерных энтузиастов и оверклокеров. Достаточно вспомнить процессоры Am5x86, бывшие разогнанными аналогами популярных Intel 80486, Athlon XP, которые успешно конкурировали с более дорогими Pentium 4 и удачные Phenom II. А еще — AMD FX, которые за счет восьми потоков и сегодня тянут новые игры, когда конкурирующие с ними по цене двухъядерные Core i3 давно отправились на свалку истории.

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С видеокартами от AMD такая же история, обычно более дешевые, чем аналоги от главного конкурента — компании Nvidia, со временем они становятся только лучше за счет долгой поддержки в драйверах. Видеокарта AMD Radeon HD 7970, которая на старте продаж конкурировала с GeForce GTX 580 и побеждала ее в большинстве тестов, со временем не оставила шансов в играх GeForce GTX 680 и GeForce GTX 960.

Но есть у продукции AMD и минусы, которые нужно учитывать. Иногда энергопотребление будет выше, или некоторые современные функции будут плохо поддерживаться, как трассировка лучей в видеокартах Radeon RX 6000 или Radeon RX 7000. А иногда комплектующие от AMD показывают максимум того, на что способны только после тонкой ручной настройки или разгона. Но почти всегда железо от AMD позволяет получить больший FPS в играх за меньшие деньги и сегодня мы этим воспользуемся, собрав мощный игровой ПК с производительностью выше, чем на компонентах от Intel и Nvidia, за меньшую сумму. За комплектующими отправимся в магазин Регард.

Процессор

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Основой нашей сборки станет Ryzen 7 5800X3D, восьмиядерник с огромным кэшем L3 объемом в 92 МБ. За счет кэша он отлично показывает себя в играх, обгоняя остальные процессоры Ryzen 5000 вне зависимости от их числа ядер. Процессор, увы, подорожал, но все еще остается очень привлекательным выбором в игровой ПК. Его конкурент по цене — Intel Core i5-13600KF, стоит немного дешевле, но имеет только шесть производительных ядер и потребует заметно более продвинутого охлаждения и материнской платы с мощной системой питания. Но если их сравнить, Ryzen 7 5800X3D лидирует с небольшим отрывом.





Кулер процессора

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В тяжелых рабочих задачах, например, в Blender, Ryzen 7 5800X3D потребляет около 100 ватт, а в процессорозависимых играх — примерно 80 ватт, но, выбирая для него кулер, не стоит экономить. Процессор очень горяч из-за того, что построен с помощью двухслойной архитектуры, когда горячий кэш L3 накрывает ядра процессора, выглядит это как колбаса и хлеб в бутерброде.

А отвод тепла затруднен за счет небольшой площади кристалла, поэтому переплачивать за суперкулер тоже нет смысла. Поэтому мы возьмем популярный кулер ID-COOLING SE-224-XTS, рассчитанный на отвод 220 ватт тепла. Он построен по распространенной схеме — четыре теплотрубки с прямым контактом и вентилятор диаметром 120 мм.

Материнская плата

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С Ryzen 7 5800X3D справится материнская плата среднего уровня на чипсете AMD B550, и это позволит нам неплохо сэкономить. Мы возьмем в сборку MSI B550-A PRO, популярную модель с качественной системой питания, большим количеством разъемов для вентиляторов и парой разъемов под быстрые SSD, охлаждать один из которых поможет качественный комплектный радиатор.

Оперативная память

Еще один фактор, который позволит нам сэкономить в этой сборке — нетребовательность Ryzen 7 5800X3D к скорости оперативной памяти. Большой объем кэша третьего уровня позволяет заметно минимизировать обращение к ОЗУ и можно обойтись парой недорогих модулей с частотой 3200 МГц. Но покупать совсем дешевые не стоит, и тайминг CL желателен равный 16 или ниже, как у модулей GeIL Orion Red (GOR432GB3200C16BDC). А еще не стоит экономить на объеме ОЗУ и оптимальным объемом для игровых ПК в 2023 году становится 32 ГБ.

Видеокарта

Но главный плюс нашей сборки, за счет которого мы обгоним компьютеры с Intel и Nvidia — видеокарта AMD Radeon RX 6750 XT. Большой объем видеопамяти, который на треть больше, чем у главных конкурентов — GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti, и сопоставимая производительность при отличной цене.

Мы возьмем модель с продвинутой системой охлаждения — MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G, с которой можно не беспокоиться о перегреве при невысоком уровне шума.

SSD-накопитель

Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X) — недорогой SSD с интерфейсом PCI Express 4.0, который показывает результаты на уровне более дорогих Samsung 980 и ADATA XPG Gammix S70. На максимальной скорости накопитель позволяет записать около 30% своего объема, а дельше скорость снижается, но до вполне приемлемых значений. Неплохо у этого SSD и со скоростью случайного чтения 4K. Что важно при покупке недорогих моделей — вам не придется тратиться на радиатор, так как у Netac NV7000 он уже установлен и весьма неплохой, не тонкая пластинка, как у некоторых конкурентов, а массивный кусок металла.





Блок питания

Энергопотребление видеокарты Radeon RX 6750 XT поднялось с 230 Вт до 250 Вт в сравнении с моделью Radeon RX 6700 XT, поэтому на блоке питания в этой сборке лучше не экономить и взять мощный и качественный БП на 750 ватт, такой, как DeepCool DQ750ST. Он имеет сертификат 80 Plus Gold, построен на популярной "голдовой" платформе CWT, которая встречается, например, в БП Cheftec и Enermax. В схемотехнике БП используются DC/DC-преобразователи, а вентилятор работает очень тихо при небольшой нагрузке и не будет досаждать шумом.

Корпус

У нас получается очень мощный игровой компьютер и корпус должен быть под стать остальным комплектующим, да и вентиляция в нем должна быть на высоком уровне, так как суммарно наша сборка может выделить до 400 ватт тепла. С этим справится вместительный корпус Zalman Z10 Black. Модель позволяет установить видеокарты длиной до 395 мм, а процессорные кулеры высотой до 173 мм, что позволяет вместить практически любое топовое железо. И за такую цену мы, конечно же, получаем боковое окно из закаленного стекла и возможность установки СЖО, а еще у Zalman Z10 Black уже предустановлены четыре вентилятора, чего вполне хватит для охлаждения нашей сборки.

Итоги

Компьютер готов, и он обойдется вам в 130010 рублей. Сумма впечатляющая, но и производительность этого ПК в играх будет впечатлять, он справится с большинством новинок в разрешении 2560x1440 или выдаст FPS за сотню в разрешении Full HD.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке? И как вы относитесь к процессорам и видеокартам от AMD.

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