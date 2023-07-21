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ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090

Рассказываю о пяти лучших CPU, хорошо подходящих для совместного использования с флагманским графическим ускорителем
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о пяти лучших центральных процессорах для игровой конфигурации, оснащенной флагманским графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090. Эта видеокарта обладает высочайшим уровнем производительности, поэтому CPU должен принадлежать к субфлагманскому или флагманскому сегменту, чтобы не стать узким местом конфигурации. Поехали!

AMD Ryzen 7 5800X3D

Открывает сегодняшнюю подборку восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор сокета AM4 – AMD Ryzen 7 5800X3D. Он является вершиной развития платформы, и за счет дополнительного 3D-кэша остается неплохим вариантом для геймеров даже в 2023 году. Конечно, новенькие Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000X3D его превосходят, но как вариант-минимум для «четыре тысячи девяностой» данный CPU рассматривать вполне можно. Благо, на него можно перейти, например, с Ryzen 5 5600X или даже Ryzen 5 3600 – в большинстве случаев для этого потребуется лишь обновить прошивку материнской платы. Именно подобный сценарий является оптимальным: если вы собираете компьютер с нуля, то лучше выберите процессор последнего поколения. А вот если апгрейдите конфигурацию, базирующуюся на сокете AMD AM4, то Ryzen 7 5800X3D – идеальный вариант для любителя компьютерных игр.

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Преимущества:

  • Адекватная стоимость
  • По-прежнему достаточно высокая производительность в играх
  • Возможность использования с доступными материнскими платами и DDR4 памятью
  • Отличный вариант для апгрейда конфигураций на основе сокета AM4
  • Невысокое энергопотребление по меркам игровых CPU

Недостатки:

  • Не лучший вариант при сборке компьютера с нуля
  • Немного слабее в играх, чем 12700K/12900K, и ощутимо слабее, чем 13700K/13900K
  • Уступает процессорам с большим количеством ядер в многопоточных рабочих нагрузках

Intel Core i7-13700KF 

Intel Core i7-13700KF – вероятно, один из лучших вариантов для продвинутых игровых конфигураций с точки зрения соотношения цены и производительности. Да, из-за падения курса рубля он заметно подорожал, но все-таки 45 тысяч – это не 60. К тому же, мы говорим не об обычном восьмиядернике, а о процессоре с восемью производительными и восемью энергоэффективными ядрами. Да, последние не особенно нужны для игр, но они успешно берут на себя различные фоновые задачи, а также обеспечивают солидную прибавку производительности в многопоточных рабочих приложениях.

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Стоит отметить, что если вы собираетесь в основном играть, то приобретать систему жидкостного охлаждения необязательно – с Core i5-13700KF вполне справится воздушный суперкулер, такой, например, как Noctua NH-D15. Если же сфера вашей деятельности предусматривает регулярную работу в ресурсоемком программном обеспечении, то желательно приобрести СЖО. Что же касается того, насколько 13700KF хорош в играх – очень хорош. Он ощутимо превосходит Ryzen 7 5800X3D в большинстве проектов, хотя и немного уступает Ryzen 7 7800X3D.

Преимущества:

  • Один из лучших вариантов с точки зрения соотношения цены и возможностей
  • Отличная производительность как в игровых, так и в рабочих сценариях использования
  • Для охлаждения в играх достаточно суперкулера – использовать СЖО необязательно
  • Поддержка как DDR4, так и DDR5 памяти
  • Возможность тонкой настройки и ручного разгона

Недостатки: 

  • Производительных ядер могло бы быть больше
  • Для работы в ресурсоемком софте желательно докупить 360-мм СЖО

AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D – возможно, лучший сейчас процессор для игр. Да, есть Ryzen 9 7950X3D, но из-за особенностей взаимодействия между чиплетами и наличия только у одного чиплета 3D-кэша флагман в ряде проектов оказывается медленнее, чем восьмиядерник, хотя, конечно, значительно опережает его в рабочих задачах. В свою очередь, Ryzen 7 7800X3D включает в себя только один лишенный каких-либо узких мест восьмиядерный 5-нм кристалл CCD. В некоторых современных играх при использовании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 модель занимает первое место по средней и минимальной частоте кадров как в FullHD, так и в 4K. Впрочем, в 4K на первом месте все-таки в большинстве случаев оказывается CPU от Intel, который также будет рассмотрен в рамках сегодняшней статьи – Core i9-13900KF. Что касается недостатков 7800X3D – главным из них является необходимость переплачивать за материнскую плату сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5.

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Преимущества:

  • Адекватная стоимость
  • Пожалуй, лучший процессор для гейминга в FullHD и QuadHD
  • Отнюдь не запредельные показатели энергопотребления и тепловыделения
  • Возможность беспроблемного использования с воздушными суперкулерами

Недостатки: 

  • Необходимость приобретения материнской платы на сокете AM5 и ОЗУ стандарта DDR5
  • Серьезно уступает в рабочих задачах актуальным CPU с большим количеством ядер

AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X3D – это вариант для пользователей, которые планируют не только играть, но и работать в ресурсоемком программном обеспечении, обеспечивающем серьезную нагрузку на любое количество ядер. Один восьмиядерный чиплет в данном случае оснащен 3D-кэшем, а другой – лишен его, но работает на более высоких частотах. Благодаря шестнадцати ядрам и тридцати двум потокам модель показывает себя в подобных сценариях использования очень достойно. Что же касается игр – в разрешении FullHD Ryzen 9 7950X3D часто занимает в связке с RTX 4090 первое или второе место, а вот в 4K нередко немного уступает Intel Core i9-13900KF. Впрочем, разница исчисляется процентами, а порой – даже долями процентов. Да и энергопотребление у «красного» флагмана куда ниже, чем у «синего». Поэтому выбор между Intel и AMD в данном случае во многом становится вопросом личных предпочтений, а не практической выгоды.

Преимущества:

  • Шестнадцать ядер, тридцать два потока
  • Отличный уровень производительности в играх и рабочем ПО
  • Далеко не такое огромное, как у Core i9-13900KF, энергопотребление и тепловыделение
  • Возможность использования с воздушными системами охлаждения

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Недостатки: 

  • Немного уступает «тринадцать тысяч девятисотому» в работе и во многих играх в разрешении 4K
  • Относительно частый выход из строя

Intel Core i9-13900KF

Intel Core i9-13900KF – двадцатичетырехъядерный процессор, включающий в себя 8 производительных ядер с поддержкой многопоточности, и 16 энергоэффективных без оной. Он демонстрирует превосходную производительность как в играх, так и, особенно, в многопоточных рабочих задачах, но при задействовании всех ядер «на полную катушку» очень сильно нагревается – для его полноценной неигровой эксплуатации требуется как минимум система жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Именно «тринадцать тысяч девятисотый» сейчас является наряду с AMD Ryzen 7 7800X3D одним из двух лучших игровых процессоров. Если вы планируете играть в разрешении 4K, то до выхода Raptor Lake Refresh, лучшего по производительности CPU вам не найти, но учтите, что, купив 7800X3D, вы точно сможете обойтись воздушным суперкулером, а приобретя Core i9-13900KF, будете вынуждены потратиться на качественную СЖО или андервольтить процессор, а возможно, снижать его рабочие частоты. В играх 13900KF в большинстве случаев еще можно охладить при помощи условного Noctua NH-D15, а вот в работе и стресс-тестах – уже нет.

Преимущества:

  • Лучший потребительский процессор для гейминга в разрешении 4K
  • Высокая производительность и в рабочих приложениях
  • Возможность небольшого ручного разгона и тонкой настройки
  • Значительное превосходство над Core i9-12900K в любых сценариях использования
  • Возможность установки в старые материнские платы сокета LGA 1700 и совместной работы с DDR4, а не только DDR5 памятью

Недостатки: 

  • Крайне высокое энергопотребление и тепловыделение
  • Производительных ядер могло бы быть больше 

FAQ (Вопросы и ответы)

А шестиядерного процессора для RTX 4090 не хватит?

Играть в современные игры можно будет без проблем, но такой процессор будет явным узким местом системы, ограничивающим ее производительность. Условно, у вас будет не 240 FPS, а 180-190 в FullHD и не 80, а 74 в 4K.

Есть ли у автора личный опыт использования RTX 4090 с одним из перечисленных процессоров?

Да, у меня Palit GameRock OC RTX 4090 и Intel Core i7-13700KF. Охлаждается процессор кулером Noctua NH-D15.

Почему в списке нет AMD Ryzen 7000 без 3D-кэша?

Они значительно уступают по игровой производительности как Ryzen 7000X3D, так и Intel Raptor Lake, например, уже упомянутому Core i7-13700KF.

Есть ли смысл рассматривать к приобретению процессоры Intel Core 12 поколения (Alder Lake)?

Нет, в поколении Raptor Lake произошел значительный скачок производительности, так что для совместного использования с топовой видеокартой лучше брать Core ix-13xxx.

Какие есть нюансы использования RTX 4090 и одного из перечисленных процессоров?

Вам потребуются качественный и мощный блок питания, выдающий от 950 Вт по линии 12В, а также просторный и продуваемый корпус, оснащенный хотя бы четырьмя вентиляторами.

Заключение

В этой статье я рассказал о пяти процессорах, отлично подходящих для совместного использования с флагманским графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090 в игровых конфигурациях. Сам я использую Core i7-13700KF, но вы можете выбрать любой вариант из пятерки, исходя из своих потребностей и финансовых возможностей, хотя если вы можете позволить себе «четыре тысячи девяностую», вряд ли приобретение CPU станет для вас проблемой. А что вы думаете по поводу перечисленных моделей? Какой процессор вы предложили бы для сборки с RTX 4090? Пишите в комментариях!

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