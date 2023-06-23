ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о девяти лучших видеокартах, актуальных для гейминга с трассировкой лучей в 2023 году. Вопреки привычному формату, в этот раз я начну с флагманского сегмента, и лишь потом перейду к субфлагманскому, продвинутому среднему, среднему и бюджетному. Также я расскажу о некоторых нюансах выбора графического ускорителя для игрового ПК, и о преимуществах и недостатках тех или иных моделей. Но хватит предисловий, поехали!
Ультимативный суперфлагман – NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ
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Открывает сегодняшний список самая монструозная одночиповая игровая видеокарта «зеленых» в XXI веке – NVIDIA GeForce RTX 4090. Передовая литография тайваньского полупроводникового гиганта TSMC позволила создать невероятно производительный чип – достаточно взглянуть на числовые характеристики. Речь идет не только о 76 миллиардах транзисторов, но и об огромном количества CUDA-ядер, RT-ядер, блоков наложения текстур и блоков растеризации. Если вы выбираете графический ускоритель для гейминга в разрешении 4K, то «четыре тысячи девяностая» однозначно будет наилучшим выбором. И даже если у вас пока нет 4K-монитора, вы можете использовать масштабирование DLDSR или DSR, благодаря которому качество картинки на условном FullHD-дисплее будет гораздо выше, чем при использовании нативного разрешения. Не стоит забывать и о технологиях DLSS 3/Frame Generation, позволяющих значительно увеличить частоту кадров в поддерживаемых играх.
RTX 4090 – не только крайне производительная видеокарта, но и крайне требовательная к блоку питания, а также горячая. TGP решения составляет 450 Вт, при этом некоторые модификации допускают его увеличение до 500, 520 или даже 600 Вт. Практического смысла в этом немного – энергопотребление и тепловыделение растут гораздо сильнее, чем производительность. Кстати, о тепловыделении – изначально вендоры проектировали системы охлаждения RTX 4090 именно под 600 Вт, поэтому большинство вариантов видеокарты радуют сравнительно невысокими для суперфлагмана температурами и комфортным уровнем шума. Так, версии Palit GameRock OC и GIGABYTE Gaming OC – достаточно тихие, тише, чем RTX 3090. Проблема писка дросселей у них также встречается реже, чем у продуктов ASUS или MSI, так что советую в первую очередь рассматривать именно их. Напоследок – о минусах. К ним можно отнести высокую стоимость, крупные габариты и значительное энергопотребление, но все они с лихвой перекрываются плюсами.
Преимущества
- Невероятная производительность в любых играх
- Использование большинством вендоров качественных систем охлаждения с большим запасом (испарительные камеры, массивные радиаторы, множество тепловых трубок)
- Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation
- Существенный прирост вычислительной мощности по сравнению с решениями Ampere
- Сравнительно низкий по меркам флагманского сегмента уровень шума
Недостатки
- Крайне высокая цена
- Внушительные габариты
- Нескромные энергетические аппетиты
Игровая видеокарта для 4K – NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ
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Второй в настоящий момент по старшинству графический ускоритель NVIDIA, RTX 4080, на фоне старшего брата выглядит отнюдь не так впечатляюще, но и предлагается в магазинах модель примерно на треть дешевле. При этом ее производительности с лихвой хватает не только для разрешения QuadHD – купив такую видеокарту, вы можете комфортно играть и в более тяжелом режиме 4K, хотя в наиболее требовательных играх, таких, как Cyberpunk 2077, и придется при выставлении максимальных настроек задействовать технологии DLSS 3/Frame Generation. Впрочем, никакого ухудшения картинки в динамике от них не наблюдается – искать их нужно буквально под микроскопом, записав видео с игры или сделав скриншоты и увеличивая интересующую область сцены.
Несмотря на то, что большинство вендоров не используют в системах охлаждения своих модификаций «четыре тысячи восьмидесятой» испарительные камеры; массивные радиаторы, тепловые трубки и вентиляторы все равно позволяют этим видеокартам оставаться тихими и холодными. Также следует отметить, что по сравнению с решениями предыдущего поколения RTX 4080 предоставляет значительный прирост производительности за пропорциональную доплату. Если у вас не хватает бюджета на RTX 4090, RTX 4080 будет отличным выбором. Если же деньги есть, и вы планируете активно играть в современные игры, но «душит жаба» – лучше все же переплатите за суперфлагман. Он того стоит.
Преимущества
- Выдающаяся производительность, достаточная для разрешения 4K
- Отличные системы охлаждения (в случае большинства модификаций)
- Комфортные температуры и невысокий уровень шума
- Поддержка передовых технологий, таких, как DLSS 3 и Frame Generation
- Наличие разгонного потенциала в рамках 6-12% производительности
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Недостатки
- Высокая цена
- Не самая оптимальная «стоимость FPS»
- Крупные габариты
- Не такой выдающийся прирост производительности, как в случае RTX 4090
Вариант для QuadHD с запасом – NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ
Если предыдущие графические ускорители явно ориентированы в первую очередь на разрешение 4K, то RTX 4070 Ti предназначена для режима QuadHD – на это красноречиво намекает наличие лишь 12 гигабайт видеопамяти. К сожалению, стоимость модели в российских магазинах выглядит несколько завышенной. Впрочем, с учетом того, что RTX 4070 Ti легко оставляет позади одну из флагманских видеокарт Ampere, RTX 3090, причем без использования DLSS 3 и Frame Generation, позволяет частично оправдать такую цену. CUDA-ядер у карточки 7680 (для сравнения – у старших моделей 18432 и 10752), а основана она на полностью функциональном чипе AD104.
Рассматриваемый графический ускоритель можно считать идеальным вариантом для гейминга в разрешении QuadHD – он обеспечивает в любых проектах безоговорочно комфортную частоту смены кадров в сценариях без трассировки лучей, а в большинстве случаев – и с ней. Если же где-то чистой производительности для рейтрейсинга не хватает – на помощь приходят уже неоднократно упомянутые технологии DLSS 3 и Frame Generation. Среди дополнительных плюсов решения можно отметить хороший разгонный потенциал и невысокие для такой производительности показатели энергопотребления и тепловыделения.
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Преимущества
- Исчерпывающий уровень производительности для разрешения QuadHD
- Невысокий по меркам сегмента TGP
- Качественное охлаждение у всех версий от топовых брендов
- Приличный разгонный потенциал (7-14% FPS сверху)
- Ощутимое превосходство над RTX 3090 при двух третях ее энергопотребления
Недостатки
- Завышенная стоимость в российских магазинах
- Видеопамяти могло бы быть и 16 ГБ
- Часто – достаточно крупные габариты
Оптимальная видеокарта для QuadHD-гейминга – NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 стоит в российской рознице значительно дешевле старших предложений линейки Ada Lovelace – разница с RTX 4070 Ti достигает 20-25 тысяч рублей. При этом по паспортным характеристикам модель не так и сильно позади: например, она оснащена все теми же 12 гигабайтами видеопамяти. Да, CUDA-ядер только 5888, но для разрешения QuadHD их хватает с лихвой, при этом небольшой и достаточно холодный чип позволят использовать не самые габаритные системы охлаждения. С учетом TGP в 200 Вт, многие модификации «четыре тысячи семидесятой» оснащены двумя вентиляторами – и их хватает.
Если говорить о производительности, то RTX 4070 выдает примерно на 12-20% больше кадров в секунду, чем RTX 3070 Ti. Дополнительным преимуществом Ada Lovelace над Ampere является и наличие 12 ГБ памяти. Пожалуй, разрешение QuadHD – это идеальная среда для использования такой видеокарты, хотя можно ее покупать и для FullHD-гейминга. В этих двух режимах карта обеспечит комфортный FPS в любых проектах на максимальных настройках графики. Разве что при включении рейтрейсинга иногда придется активировать и DLSS/FG. Стоила бы RTX 4070 еще тысяч 50, а не 65…
Преимущества
- Отличная приспособленность для гейминга в разрешении QuadHD
- 12 гигабайт быстрой видеопамяти GDDR6X
- Высокая энергоэффективность
- Неплохой разгонный потенциал
Недостатки
- И снова – завышенная стоимость в рублях
- Для 4K-гейминга лучше выбрать более производительную видеокарту
Устарела, но не потеряла актуальности – NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ
Несмотря на то, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti выпущена в середине 2021 года и относится к предыдущему поколению графических ускорителей NVIDIA, будучи основанной на архитектуре Ampere, она по-прежнему не утратила своей актуальности. Рассматриваемая модель ощутимо превосходит недавно вышедшую RTX 4060 Ti в играх, хотя и стоит тоже дороже. Использовать ее разумно для гейминга в разрешениях FullHD и QuadHD, хотя в последнем в некоторых проектах уже может наблюдаться нехватка видеопамяти – RTX 4070 с ее 12 гигабайтами здесь выглядит явно лучше. Тем не менее, если вы хотите играть с трассировкой лучей на максимальных настройках в режиме FullHD, улучшенная «три тысячи семидесятая» может стать одним из оптимальных вариантов, несмотря на то что она поддерживает только вторую версию технологии DLSS.
Преимущества
- Значительно более высокая производительность в играх, чем у RTX 4060 Ti
- Широкий выбор модификаций в российских магазинах
- Более, чем достаточная производительность для комфортного FullHD-гейминга
- Позволяет играть в большинство проектов и в разрешении QuadHD
Недостатки
- Довольно высокие энергопотребление и тепловыделение
- Только 8 гигабайт видеопамяти
- Отсутствие поддержки DLSS 3/Frame Generation – только DLSS 2
Вариант для FullHD c запасом – NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ
Новенькая RTX 4060 Ti во многом разочаровала обозревателей и геймеров – по чистой производительности она уступает не только RTX 3070 Ti, но и RTX 3070. Среди дополнительных ее недостатков – лишь 8 гигабайт видеопамяти и использование восьми, а не шестнадцати линий PCI-Express 4.0. Проще говоря, в конфигурации с поддержкой только третьей версии PCI-Express данную видеокарту лучше не ставить. Тем не менее, сценарии применения у решения есть – в первую очередь, это FullHD-гейминг на максимальных настройках со включенной трассировкой лучей, а также с активированными опциями DLSS 3.0 и Frame Generation. В разрешении QuadHD RTX 4060 Ti порой может не хватать видеопамяти – 8 гигабайт в 2023 году – это отнюдь не 8 гигабайт, например, в 2019. Есть у рассматриваемого графического ускорителя и преимущества – поддержка новых технологий, скромные габариты многих модификаций, а также сравнительно малые показатели энергопотребления и тепловыделения.
Преимущества
- Не самая высокая по нынешним меркам цена
- Более, чем достаточная для FullHD-гейминга производительность
- Невысокий TGP
- Небольшие габариты (у большинства модификаций)
- Поддержка технологий DLSS 3 и Frame Generation
Недостатки
- Уступает не только RTX 3070 Ti, но и RTX 3070
- Только 8 гигабайт видеопамяти
- Задействует лишь 8 линий PCI-Express
Будущая новинка – NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ
RTX 4060 еще не вышла, но ее официальный релиз ожидается менее, чем через неделю, поэтому большая часть информации о данной видеокарте уже доступна. Вероятно, она будет несколько производительнее RTX 3060, а значит, идеальный сценарий ее использования – разрешение FullHD, но, в отличие от «три тысячи шестидесятой» – не просто на максимальных настройках, но еще и со включенной трассировкой лучей. От просадок FPS в требовательных играх защитят DLSS 3 и Frame Generation. Только не забудьте, что RTX 4060, как и RTX 4060 Ti, задействует лишь 8 линий PCI-Express: использовать ее со старыми материнскими платами, поддерживающими лишь третью версию данного интерфейса – не лучшая идея. Одним же из главных плюсов новинки является ее весьма низкий для игровой видеокарты TGP – всего 115 Вт. Это означает, что на рынке будут не только двухвентиляторные, но и одновентиляторные модификации данного графического ускорителя.
Преимущества
- Скорее всего, будет одним из оптимальных вариантов для гейминга в разрешении FullHD
- Очень низкие для игровой видеокарты показатели энергопотребления и тепловыделения
- Поддержка технологий DLSS 3 и Frame Generation
- Невысокая рекомендованная цена
Недостатки
- Уровень чистой производительности на момент написания статьи неизвестен
- Использует только 8 линий PCI-Express
Все еще позволяет комфортно играть в FullHD – NVIDIA GeForce RTX 3060 8/12 ГБ
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, откровенно говоря, слабовата для того, чтобы играть в большинство проектов со включенной трассировкой лучей. Но если вы активируете опцию DLSS 2 в режиме Performance или Balanced – частота смены кадров в разрешении FullHD будет комфортной даже в Cyberpunk 2077. Альтернативный вариант – не выкручивать все настройки на максимум. Впрочем, стоит ли приобретать «три тысячи шестидесятую» сейчас – большой вопрос. Высока вероятность, что после появления на рынке новенькой RTX 4060, замещаемая ей модель резко подешевеет – у нее нет поддержки некоторых новых технологий. Проще говоря, тем, кто планирует покупать в ближайшие недели видеокарту за 30-40 тысяч рублей, стоит немного повременить. Есть, конечно, риск дальнейшего ослабления курса рубля, но экономисты оценивают его как достаточно низкий.
Преимущества
- Доступная по нынешним меркам для игровой видеокарты цена
- Достаточная для разрешения FullHD производительность
- Адекватный для своей ценовой категории объем видеопамяти
- Сравнительной небольшой TGP и компактные габариты в случае большинства модификаций
Недостатки
- Поддержка только второй версии DLSS
- Может во многом потерять актуальность с выходом RTX 4060 – лучше повременить с покупкой
Входной билет в мир игр – NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ
NVIDIA GeForce RTX 3050 не подходит для того, чтобы играть с трассировкой лучей в требовательные игры, но вполне подходит для того, чтобы ознакомиться с этой технологией и оценить, стоит ли в дальнейшем приобрести более производительную видеокарту для полноценного ее использования. Также с RTX 3050 можно выкручивать настройки в условном «Киберпанке» на максимум и снимать красивые скриншоты. В целом же это, конечно, графический ускоритель, предназначенный для того, чтобы играть в основном без рейтрейсинга. И его цена в текущих условиях выглядит несколько завышенной. Но в любом случае, это входной билет в мир FullHD-гейминга для экономных любителей компьютерных игр, поэтому я и включил рассматриваемое решение в сегодняшний список.
Преимущества
- Позволяет комфортно играть в разрешении FullHD, хотя и без рейтрейсинга
- Подходит для ознакомления с трассировкой лучей (именно для ознакомления, FPS при этом будет низким)
- 8 гигабайт видеопамяти
- Скромный TGP и небольшие габариты
Недостатки
- Стоимость в текущих условиях выглядит несколько завышенной
- Слабовата для гейминга с трассировкой лучей
FAQ (Вопросы и ответы)
Почему в списке нет ни одной видеокарты AMD?
К сожалению, графические ускорители «красных» по-прежнему не слишком конкурентоспособны в сценариях с трассировкой лучей. А вот если выбирать карточку для того, чтобы играть без рейтрейсинга, то на некоторые модели Radeon определенно стоит обратить внимание.
Правда ли технологии DLSS 3/Frame Generation так хороши, как о них пишут?
Да. Я являюсь обладателем видеокарты RTX 4090 (Palit GameRock OC) и пробовал включать их – частота кадров в условном Cyberpunk 2077 или The Witcher 3: Wild Hunt версии 4.03 с трассировкой лучей значительно увеличивается при неразличимом в динамике ухудшении картинки.
Зачем включать в список еще не вышедшую RTX 4060?
Большая ее характеристик уже известна. К тому же, главным преимуществом «четыре тысячи шестидесятой» является поддержка новых технологий, увеличивающих частоту смены кадров. Целевые сценарии использования модели также известны – это, в первую очередь, FullHD гейминг на максимальных настройках.
При условно неограниченном бюджете стоит брать RTX 4090?
Если вы требовательный геймер или играете и работаете с графикой – да. Эта карта хороша по всем параметрам, а ее недостатки весьма условны – это цена, габариты и высокий TGP.
Будет ли подборка лучших видеокарт AMD?
Скорее всего, да. В среднем и бюджетном сегменте у «красных» много интересных предложений для тех геймеров, которых не интересует трассировка лучей.
Заключение
В этой статье я рассказал о девяти лучших графических ускорителях, актуальных в 2023 году и хорошо подходящих для гейминга с трассировкой лучей. Думаю, ближе к концу года, с появлением на рынке новых моделей видеокарт, я выпущу обновленную версию списка, рассказав в ней о вышедших решениях. А что вы думаете по поводу перечисленных GPU? И какая у вас сейчас установлена видеокарта? Пишите в комментариях!
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