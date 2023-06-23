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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о девяти лучших видеокартах, актуальных для гейминга с трассировкой лучей в 2023 году. Вопреки привычному формату, в этот раз я начну с флагманского сегмента, и лишь потом перейду к субфлагманскому, продвинутому среднему, среднему и бюджетному. Также я расскажу о некоторых нюансах выбора графического ускорителя для игрового ПК, и о преимуществах и недостатках тех или иных моделей. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает сегодняшний список самая монструозная одночиповая игровая видеокарта «зеленых» в XXI веке – NVIDIA GeForce RTX 4090. Передовая литография тайваньского полупроводникового гиганта TSMC позволила создать невероятно производительный чип – достаточно взглянуть на числовые характеристики. Речь идет не только о 76 миллиардах транзисторов, но и об огромном количества CUDA-ядер, RT-ядер, блоков наложения текстур и блоков растеризации. Если вы выбираете графический ускоритель для гейминга в разрешении 4K, то «четыре тысячи девяностая» однозначно будет наилучшим выбором. И даже если у вас пока нет 4K-монитора, вы можете использовать масштабирование DLDSR или DSR, благодаря которому качество картинки на условном FullHD-дисплее будет гораздо выше, чем при использовании нативного разрешения. Не стоит забывать и о технологиях DLSS 3/Frame Generation, позволяющих значительно увеличить частоту кадров в поддерживаемых играх.

RTX 4090 – не только крайне производительная видеокарта, но и крайне требовательная к блоку питания, а также горячая. TGP решения составляет 450 Вт, при этом некоторые модификации допускают его увеличение до 500, 520 или даже 600 Вт. Практического смысла в этом немного – энергопотребление и тепловыделение растут гораздо сильнее, чем производительность. Кстати, о тепловыделении – изначально вендоры проектировали системы охлаждения RTX 4090 именно под 600 Вт, поэтому большинство вариантов видеокарты радуют сравнительно невысокими для суперфлагмана температурами и комфортным уровнем шума. Так, версии Palit GameRock OC и GIGABYTE Gaming OC – достаточно тихие, тише, чем RTX 3090. Проблема писка дросселей у них также встречается реже, чем у продуктов ASUS или MSI, так что советую в первую очередь рассматривать именно их. Напоследок – о минусах. К ним можно отнести высокую стоимость, крупные габариты и значительное энергопотребление, но все они с лихвой перекрываются плюсами.

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Преимущества

Невероятная производительность в любых играх

Использование большинством вендоров качественных систем охлаждения с большим запасом (испарительные камеры, массивные радиаторы, множество тепловых трубок)

Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation

Существенный прирост вычислительной мощности по сравнению с решениями Ampere

Сравнительно низкий по меркам флагманского сегмента уровень шума

Недостатки

Крайне высокая цена

Внушительные габариты

Нескромные энергетические аппетиты

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Второй в настоящий момент по старшинству графический ускоритель NVIDIA, RTX 4080, на фоне старшего брата выглядит отнюдь не так впечатляюще, но и предлагается в магазинах модель примерно на треть дешевле. При этом ее производительности с лихвой хватает не только для разрешения QuadHD – купив такую видеокарту, вы можете комфортно играть и в более тяжелом режиме 4K, хотя в наиболее требовательных играх, таких, как Cyberpunk 2077, и придется при выставлении максимальных настроек задействовать технологии DLSS 3/Frame Generation. Впрочем, никакого ухудшения картинки в динамике от них не наблюдается – искать их нужно буквально под микроскопом, записав видео с игры или сделав скриншоты и увеличивая интересующую область сцены.

Несмотря на то, что большинство вендоров не используют в системах охлаждения своих модификаций «четыре тысячи восьмидесятой» испарительные камеры; массивные радиаторы, тепловые трубки и вентиляторы все равно позволяют этим видеокартам оставаться тихими и холодными. Также следует отметить, что по сравнению с решениями предыдущего поколения RTX 4080 предоставляет значительный прирост производительности за пропорциональную доплату. Если у вас не хватает бюджета на RTX 4090, RTX 4080 будет отличным выбором. Если же деньги есть, и вы планируете активно играть в современные игры, но «душит жаба» – лучше все же переплатите за суперфлагман. Он того стоит.

Преимущества

Выдающаяся производительность, достаточная для разрешения 4K

Отличные системы охлаждения (в случае большинства модификаций)

Комфортные температуры и невысокий уровень шума

Поддержка передовых технологий, таких, как DLSS 3 и Frame Generation

Наличие разгонного потенциала в рамках 6-12% производительности

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Недостатки

Высокая цена

Не самая оптимальная «стоимость FPS»

Крупные габариты

Не такой выдающийся прирост производительности, как в случае RTX 4090

Если предыдущие графические ускорители явно ориентированы в первую очередь на разрешение 4K, то RTX 4070 Ti предназначена для режима QuadHD – на это красноречиво намекает наличие лишь 12 гигабайт видеопамяти. К сожалению, стоимость модели в российских магазинах выглядит несколько завышенной. Впрочем, с учетом того, что RTX 4070 Ti легко оставляет позади одну из флагманских видеокарт Ampere, RTX 3090, причем без использования DLSS 3 и Frame Generation, позволяет частично оправдать такую цену. CUDA-ядер у карточки 7680 (для сравнения – у старших моделей 18432 и 10752), а основана она на полностью функциональном чипе AD104.

Рассматриваемый графический ускоритель можно считать идеальным вариантом для гейминга в разрешении QuadHD – он обеспечивает в любых проектах безоговорочно комфортную частоту смены кадров в сценариях без трассировки лучей, а в большинстве случаев – и с ней. Если же где-то чистой производительности для рейтрейсинга не хватает – на помощь приходят уже неоднократно упомянутые технологии DLSS 3 и Frame Generation. Среди дополнительных плюсов решения можно отметить хороший разгонный потенциал и невысокие для такой производительности показатели энергопотребления и тепловыделения.

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Преимущества

Исчерпывающий уровень производительности для разрешения QuadHD

Невысокий по меркам сегмента TGP

Качественное охлаждение у всех версий от топовых брендов

Приличный разгонный потенциал (7-14% FPS сверху)

Ощутимое превосходство над RTX 3090 при двух третях ее энергопотребления

Недостатки

Завышенная стоимость в российских магазинах

Видеопамяти могло бы быть и 16 ГБ

Часто – достаточно крупные габариты

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 стоит в российской рознице значительно дешевле старших предложений линейки Ada Lovelace – разница с RTX 4070 Ti достигает 20-25 тысяч рублей. При этом по паспортным характеристикам модель не так и сильно позади: например, она оснащена все теми же 12 гигабайтами видеопамяти. Да, CUDA-ядер только 5888, но для разрешения QuadHD их хватает с лихвой, при этом небольшой и достаточно холодный чип позволят использовать не самые габаритные системы охлаждения. С учетом TGP в 200 Вт, многие модификации «четыре тысячи семидесятой» оснащены двумя вентиляторами – и их хватает.

Если говорить о производительности, то RTX 4070 выдает примерно на 12-20% больше кадров в секунду, чем RTX 3070 Ti. Дополнительным преимуществом Ada Lovelace над Ampere является и наличие 12 ГБ памяти. Пожалуй, разрешение QuadHD – это идеальная среда для использования такой видеокарты, хотя можно ее покупать и для FullHD-гейминга. В этих двух режимах карта обеспечит комфортный FPS в любых проектах на максимальных настройках графики. Разве что при включении рейтрейсинга иногда придется активировать и DLSS/FG. Стоила бы RTX 4070 еще тысяч 50, а не 65…

Преимущества

Отличная приспособленность для гейминга в разрешении QuadHD

12 гигабайт быстрой видеопамяти GDDR6X

Высокая энергоэффективность

Неплохой разгонный потенциал

Недостатки

И снова – завышенная стоимость в рублях

Для 4K-гейминга лучше выбрать более производительную видеокарту

Несмотря на то, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti выпущена в середине 2021 года и относится к предыдущему поколению графических ускорителей NVIDIA, будучи основанной на архитектуре Ampere, она по-прежнему не утратила своей актуальности. Рассматриваемая модель ощутимо превосходит недавно вышедшую RTX 4060 Ti в играх, хотя и стоит тоже дороже. Использовать ее разумно для гейминга в разрешениях FullHD и QuadHD, хотя в последнем в некоторых проектах уже может наблюдаться нехватка видеопамяти – RTX 4070 с ее 12 гигабайтами здесь выглядит явно лучше. Тем не менее, если вы хотите играть с трассировкой лучей на максимальных настройках в режиме FullHD, улучшенная «три тысячи семидесятая» может стать одним из оптимальных вариантов, несмотря на то что она поддерживает только вторую версию технологии DLSS.

Преимущества

Значительно более высокая производительность в играх, чем у RTX 4060 Ti

Широкий выбор модификаций в российских магазинах

Более, чем достаточная производительность для комфортного FullHD-гейминга

Позволяет играть в большинство проектов и в разрешении QuadHD

Недостатки

Довольно высокие энергопотребление и тепловыделение

Только 8 гигабайт видеопамяти

Отсутствие поддержки DLSS 3/Frame Generation – только DLSS 2

Новенькая RTX 4060 Ti во многом разочаровала обозревателей и геймеров – по чистой производительности она уступает не только RTX 3070 Ti, но и RTX 3070. Среди дополнительных ее недостатков – лишь 8 гигабайт видеопамяти и использование восьми, а не шестнадцати линий PCI-Express 4.0. Проще говоря, в конфигурации с поддержкой только третьей версии PCI-Express данную видеокарту лучше не ставить. Тем не менее, сценарии применения у решения есть – в первую очередь, это FullHD-гейминг на максимальных настройках со включенной трассировкой лучей, а также с активированными опциями DLSS 3.0 и Frame Generation. В разрешении QuadHD RTX 4060 Ti порой может не хватать видеопамяти – 8 гигабайт в 2023 году – это отнюдь не 8 гигабайт, например, в 2019. Есть у рассматриваемого графического ускорителя и преимущества – поддержка новых технологий, скромные габариты многих модификаций, а также сравнительно малые показатели энергопотребления и тепловыделения.

Преимущества

Не самая высокая по нынешним меркам цена

Более, чем достаточная для FullHD-гейминга производительность

Невысокий TGP

Небольшие габариты (у большинства модификаций)

Поддержка технологий DLSS 3 и Frame Generation

Недостатки

Уступает не только RTX 3070 Ti, но и RTX 3070

Только 8 гигабайт видеопамяти

Задействует лишь 8 линий PCI-Express

Будущая новинка – NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

RTX 4060 еще не вышла, но ее официальный релиз ожидается менее, чем через неделю, поэтому большая часть информации о данной видеокарте уже доступна. Вероятно, она будет несколько производительнее RTX 3060, а значит, идеальный сценарий ее использования – разрешение FullHD, но, в отличие от «три тысячи шестидесятой» – не просто на максимальных настройках, но еще и со включенной трассировкой лучей. От просадок FPS в требовательных играх защитят DLSS 3 и Frame Generation. Только не забудьте, что RTX 4060, как и RTX 4060 Ti, задействует лишь 8 линий PCI-Express: использовать ее со старыми материнскими платами, поддерживающими лишь третью версию данного интерфейса – не лучшая идея. Одним же из главных плюсов новинки является ее весьма низкий для игровой видеокарты TGP – всего 115 Вт. Это означает, что на рынке будут не только двухвентиляторные, но и одновентиляторные модификации данного графического ускорителя.

Преимущества

Скорее всего, будет одним из оптимальных вариантов для гейминга в разрешении FullHD

Очень низкие для игровой видеокарты показатели энергопотребления и тепловыделения

Поддержка технологий DLSS 3 и Frame Generation

Невысокая рекомендованная цена

Недостатки

Уровень чистой производительности на момент написания статьи неизвестен

Использует только 8 линий PCI-Express

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, откровенно говоря, слабовата для того, чтобы играть в большинство проектов со включенной трассировкой лучей. Но если вы активируете опцию DLSS 2 в режиме Performance или Balanced – частота смены кадров в разрешении FullHD будет комфортной даже в Cyberpunk 2077. Альтернативный вариант – не выкручивать все настройки на максимум. Впрочем, стоит ли приобретать «три тысячи шестидесятую» сейчас – большой вопрос. Высока вероятность, что после появления на рынке новенькой RTX 4060, замещаемая ей модель резко подешевеет – у нее нет поддержки некоторых новых технологий. Проще говоря, тем, кто планирует покупать в ближайшие недели видеокарту за 30-40 тысяч рублей, стоит немного повременить. Есть, конечно, риск дальнейшего ослабления курса рубля, но экономисты оценивают его как достаточно низкий.

Преимущества

Доступная по нынешним меркам для игровой видеокарты цена

Достаточная для разрешения FullHD производительность

Адекватный для своей ценовой категории объем видеопамяти

Сравнительной небольшой TGP и компактные габариты в случае большинства модификаций

Недостатки

Поддержка только второй версии DLSS

Может во многом потерять актуальность с выходом RTX 4060 – лучше повременить с покупкой

NVIDIA GeForce RTX 3050 не подходит для того, чтобы играть с трассировкой лучей в требовательные игры, но вполне подходит для того, чтобы ознакомиться с этой технологией и оценить, стоит ли в дальнейшем приобрести более производительную видеокарту для полноценного ее использования. Также с RTX 3050 можно выкручивать настройки в условном «Киберпанке» на максимум и снимать красивые скриншоты. В целом же это, конечно, графический ускоритель, предназначенный для того, чтобы играть в основном без рейтрейсинга. И его цена в текущих условиях выглядит несколько завышенной. Но в любом случае, это входной билет в мир FullHD-гейминга для экономных любителей компьютерных игр, поэтому я и включил рассматриваемое решение в сегодняшний список.

Преимущества

Позволяет комфортно играть в разрешении FullHD, хотя и без рейтрейсинга

Подходит для ознакомления с трассировкой лучей (именно для ознакомления, FPS при этом будет низким)

8 гигабайт видеопамяти

Скромный TGP и небольшие габариты

Недостатки

Стоимость в текущих условиях выглядит несколько завышенной

Слабовата для гейминга с трассировкой лучей

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет ни одной видеокарты AMD?

К сожалению, графические ускорители «красных» по-прежнему не слишком конкурентоспособны в сценариях с трассировкой лучей. А вот если выбирать карточку для того, чтобы играть без рейтрейсинга, то на некоторые модели Radeon определенно стоит обратить внимание.

Правда ли технологии DLSS 3/Frame Generation так хороши, как о них пишут?

Да. Я являюсь обладателем видеокарты RTX 4090 (Palit GameRock OC) и пробовал включать их – частота кадров в условном Cyberpunk 2077 или The Witcher 3: Wild Hunt версии 4.03 с трассировкой лучей значительно увеличивается при неразличимом в динамике ухудшении картинки.

Зачем включать в список еще не вышедшую RTX 4060?

Большая ее характеристик уже известна. К тому же, главным преимуществом «четыре тысячи шестидесятой» является поддержка новых технологий, увеличивающих частоту смены кадров. Целевые сценарии использования модели также известны – это, в первую очередь, FullHD гейминг на максимальных настройках.

При условно неограниченном бюджете стоит брать RTX 4090?

Если вы требовательный геймер или играете и работаете с графикой – да. Эта карта хороша по всем параметрам, а ее недостатки весьма условны – это цена, габариты и высокий TGP.

Будет ли подборка лучших видеокарт AMD?

Скорее всего, да. В среднем и бюджетном сегменте у «красных» много интересных предложений для тех геймеров, которых не интересует трассировка лучей.

Заключение

В этой статье я рассказал о девяти лучших графических ускорителях, актуальных в 2023 году и хорошо подходящих для гейминга с трассировкой лучей. Думаю, ближе к концу года, с появлением на рынке новых моделей видеокарт, я выпущу обновленную версию списка, рассказав в ней о вышедших решениях. А что вы думаете по поводу перечисленных GPU? И какая у вас сейчас установлена видеокарта? Пишите в комментариях!

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