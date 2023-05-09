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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о пятнадцати заслуживающих внимания корпусах для игровых ПК – начиная от бюджетных, изобилующих компромиссами, и заканчивая флагманскими, подходящими для создания топовых конфигураций, включающих в себя, например, процессор Intel Core i9-13900K, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 и несколько жестких дисков. Начну я с самых недорогих моделей, которые стоит использовать лишь при жесткой нехватке бюджета, а дальше буду переходить ко все более продвинутым. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну с минимально приличного корпуса, в котором при жестких ограничениях по бюджету можно собрать игровую конфигурацию с невысоким уровнем энергопотребления и тепловыделения. Речь идет о модели ACCORD ACC-CL293B – по умолчанию она не оснащена вентиляторами, но вы можете установить аж до четырех «стодвадцаток» - три на передней панели и одну на задней. Ограничения по максимальной длине графического ускорителя и по высоте процессорной системы охлаждения – вполне адекватные для сверхбюджетного шасси, да и слотов расширения достаточно, а вот толщина металла и качество обработки отдельных элементов, конечно, оставляют желать лучшего. Сверхбюджетный ценовой сегмент, все-таки. Но для условного Core i3-10105F в связке с RX 6600 вполне подойдет. Хотя один вентилятор на выдув все-таки стоит добавить.

Преимущества:

Максимальная доступность

Достаточное количество свободного места для недорогого железа

Наличие четырех посадочных мест для 120 мм вентиляторов

Возможность установки достаточно длинных видеокарт и процессорных кулеров среднего уровня

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Недостатки:

Тонкий металл

Посредственные организация пространства и качество обработки элементов

Нет комплектных вентиляторов

У компании AeroCool в бюджетном сегменте достаточно много корпусов, но далеко не все из них заслуживают внимания. Menace Saturn FRGB V1 – заслуживает, несмотря на несколько спорный дизайн передней панели. Да, не так давно за те же деньги можно было приобрести Zalman Z3 Plus или Zalman i3 Edge, которые значительно лучше, но компьютерные комплектующие, в том числе, и шасси, увы, дорожают. К тому же, кейс от AeroCool вполне позволяет собрать добротную конфигурацию, включающую в себя, к примеру, шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F и довольно горячую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Разумеется, при таких вводных к комплектному вентилятору стоит добавить еще один или даже два – благо, посадочных мест под «стодвадцатки» у Menace Saturn FRGB V1 в избытке. Придраться, с учетом ценовой категории, здесь особенно не к чему – ну да, тонкий металл, экономия на всем, на чем только можно, да и суперкулер с высоким радиатором установить не получится. Но это издержки сегмента и неизбежные компромиссы при покупке корпуса за 3-3.5 тысячи рублей в магазине, а не на вторичном рынке.

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Преимущества:

Невысокая цена

Наличие комплектного вентилятора и большое количество посадочных мест для дополнительных

Приличная, с учетом цены, организация пространства

Возможность установки габаритных видеокарт

Недостатки:

Тонкий металл

Не лучшие возможности в плане кабель-менеджмента

В идеале стоит докупить еще как минимум один вентилятор

Я часто рекомендую корпус Zalman N5 OF для бюджетных и среднебюджетных сборок и делаю это не просто так, а за деньги. На самом деле, в настоящий момент это один из лучших вариантов в своей ценовой категории. Судите сами – модель предлагает достаточное количество места для среднебюджетной или даже продвинутой игровой конфигурации, а также по-умолчанию оснащена тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, чего хватит для практически любой сборки, которую только целесообразно размещать в подобном корпусе. Выглядит решение также вполне привлекательно – строго, но современно. Конечно, боковая стенка выполнена из акрила, а не из стекла, но это все-таки бюджетный сегмент. Благо, Zalman, как правило, не страдает от таких проблем, как плохое качество сборки изделий или недостаточная обработка элементов – «заусенцы», как у китайских Noname-шасси вы вряд ли увидите.

Преимущества:

Относительно доступная цена

Три предустановленных вентилятора

Достаточное количество свободного места

Хорошая продуваемость

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

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Недостатки:

Тонкий металл

Прозрачная боковая стенка – из акрила, а не из стекла

Powercase Mistral Z4С Mesh LED – корпус среди компьютерщиков и геймеров не особо известный, тем не менее, за свои деньги он вполне неплох. Пожалуй, минус у него только один, хотя и достаточно серьезный – нерегулируемые вентиляторы. Они шумноваты, и, если вы не используете наушники, рядом с ПК может быть не особо комфортно. Если же вы всегда сидите в наушниках – то этот нюанс не доставит вам проблем. Теперь о плюсах шасси. К ним можно отнести отличную продуваемость, обеспечиваемую уже упомянутыми вертушками – их, кстати, по-умолчанию, четыре, но вы можете добавить еще парочку, а также обилие свободного места и привлекательный внешний вид. Имеются пылевые фильтры, предусмотрен кабель-менеджмент. В общем, если бы не вертушки без возможности снижения скорости вращения лопастей – вероятно, это был бы один из лучших корпусов в ценовом диапазоне до 5 тысяч рублей.

Преимущества:

Невысокая цена

Отличная продуваемость

Четыре предустановленных вентилятора

Привлекательный дизайн

Неплохой кабель-менеджмент

Недостатки:

Нерегулируемые и достаточно шумные вентиляторы с неотключаемой подсветкой

Тонкий металл

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DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS – это уже кейс посерьезнее, на что намекают как его цена, так и вес, который составляет более 7 кг. Модель предлагает внушительный внутренний объем, хорошую инженерную продуманность, футуристичный дизайн, а также отличную продуваемость, обеспечиваемую как компоновкой, так и четырьмя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. В таком шасси можно смело собирать игровую конфигурацию продвинутого среднего или даже субфлагманского ценового сегмента, особенно с учетом того, что на верхнюю панель можно вывести радиатор 280-миллиметровой системы жидкостного охлаждения, а на переднюю – 360-миллиметровой. Из недостатков корпуса отмечу лишь ограничение по высоте кулера, равное 160 мм, а также невозможность вывести 360-мм радиатор наверх. Да и отсеков для 3.5-дюймовых жестких дисков могло бы быть больше 2, но это уже придирки.

Преимущества:

Адекватное соотношение цены и характеристик

Отличная продуваемость и четыре предустановленных вентилятора

Внушительный объем свободного места

Высокий уровень инженерной продуманности

Футуристичный внешний вид

Недостатки:

Ограничение по высоте процессорного кулера – 160 мм

Невозможно вывести на верхнюю панель 360-мм радиатор СЖО

DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F по-прежнему не позволяет вывести на верхнюю панель 360-миллиметровый радиатор СЖО, зато поддерживает гораздо более высокие и габаритные процессорные кулеры, чем его «младший брат» – максимальная высота радиатора в данном случае составляет 168 мм, чего хватит даже для двухсекционного башенного суперкулера Noctua NH-D15. В остальном модель не сильно отличается от «пятидесятки», и предлагает прекрасное охлаждение, солидный внутренний объем и возможность устанавливать практически любые комплектующие, по весу же она даже немного легче. Если вы поклонник продукции компании DeepCool, то рекомендую вам обратить внимание на этот корпус, если же нет, то практически за те же деньги можно приобрести еще более классный кейс – Zalman Z10, о котором я расскажу ниже.

Преимущества:

Достойное охлаждение

Возможность установки габаритных комплектующих, включая процессорные кулеры

Отличный кабель-менеджмент

Стеклянная, а не акриловая боковая стенка

Футуристичный дизайн

Недостатки:

Во многих городах за те же деньги можно купить Zalman Z10, а он лучше

Невозможно вывести на верхнюю панель 360-мм радиатор СЖО

Меня часто обвиняют в якобы избыточной любви к корпусам компании Zalman, но что я могу поделать, если многие из моделей этой компании являются отличными за свои деньги предложениями? Возьмем, например, Zalman Z10 – это продуманный, просторный и продуваемый кейс с четырьмя предустановленными вентиляторами, к которым можно добавить еще несколько. Помимо всего прочего, среди преимуществ решения можно отметить наличие пылевых фильтров и места для прокладки кабелей. Что касается ограничений по габаритам устанавливаемого железа – можно считать, что их нет. Так, 395 мм хватит любой игровой видеокарте, включая RTX 4090, а 173 мм и 200 мм – почти любым кулерам и блокам питания за исключением некоторых крайне экзотических вариантов. Допускается и установка 360-миллиметровой СЖО с выводом радиатора на верхнюю панель. Резюмируя, могу сказать, что Zalman Z10 будет хорошим вариантом для субфлагманской или даже флагманской игровой конфигурации, если вас не слишком беспокоит вопрос уровня шума.

Преимущества:

Один из лучших корпусов в своей ценовой категории

Превосходная продуваемость

Возможность устанавливать любое, даже самое габаритное железо

Продуманный кабель-менеджмент

Удобные пылевые фильтры

Недостатки:

Нет шумоизоляции, но вряд ли, с учетом цены, это можно считать минусом

Только два посадочных места для 3.5-дюймовых HDD

Cougar Airface Pro RGB – еще один корпус, формально относящийся к типоразмеру Midi-Tower, но превосходящий многие конкурирующие решения по габаритам. Он не только шикарно выглядит, но и предоставляет пользователю широкие возможности по размещению комплектующих и отводу от них тепла – это впечатляющее сочетание эффективности и эффективности. Весит модель около 10 кг, что само по себе говорит о том, что ее стенки сделаны явно не из фольги. Ограничения по длине и высоте таких компонентов, как графический ускоритель, кулер и блок питания формально есть, но по факту отсутствуют, да и радиатор 360-миллиметровой СЖО можно вывести как на верхнюю, так и на переднюю панель. Проще говоря, перед нами почти образцовый Midi-Tower E-ATX кейс, ориентированный на пользователей, для которых важны не только охлаждение комплектующих, но и эстетика.

Преимущества:

Огромное количество свободного места

Продвинутый кабель-менеджмент

Шикарная продуваемость

Современный дизайн

Удобство обслуживания

Недостатки:

Только 2 слота для 3.5-дюймовых жестких дисков

Непривычное расположение USB-разъемов – на боковом краю верхней панели

Передняя панель корпуса Cooler Master MasterBox 520 Mesh Blackout выглядит весьма нестандартно, и такое инженерно-дизайнерское решение может вызывать вопросы. Например – все ли в порядке с охлаждением и продуваемостью? Ответ, безусловно, положительный. Перед нами вместительный кейс, обладающий всеми необходимыми параметрами для использования в субфлагманской или флагманской геймерской сборке – разве что некоторые наиболее габаритные суперкулеры установить не получится, поскольку ограничение по высоте радиатора составляет 165 мм. В остальном придраться не к чему – не верьте описаниям на сайтах некоторых магазинов, гласящим, что наверх можно вывести только 280-миллиметровый радиатор СЖО. На самом деле, без проблем поместится и 360-миллиметровый, что наглядно демонстрируется на сайте производителя.

Преимущества:

Обилие свободного места

Отличное охлаждение

Почти идеальный кабель-менеджмент

Легкость сборки и обслуживания

Необычный внешний вид фронтальной панели

Недостатки:

Ограничение по высоте радиатора кулера CPU – 165 мм

Цена в российских магазинах выглядит несколько завышенной

А вот и первый в нашем списке корпус с шумоизоляцией – Thermaltake Suppressor F31 Tempered Glass Edition. Модель отличается классическим строгим внешним видом, напоминающим, например, решения шведской компании Fractal Design, а также допускает установку габаритных комплектующих, как, впрочем, и большинство других шасси в ценовой категории «от 10 тысяч рублей», за исключением миниатюрных моделей и корпусов, основной отличительной особенностью которых является оригинальный дизайн. Важно отметить, что F31 настолько широкий, что позволяет устанавливать на верхнюю панель 200-миллиметровые вентиляторы, чем могут похвастаться немногие шасси. А еще он практически полностью модульный – ненужные элементы можно переставить или демонтировать.

Преимущества:

Адекватная для таких характеристик стоимость

Огромный объем свободного пространства

Множество посадочных мест для вентиляторов

Модульность и кабель-менеджмент

Наличие шумоизоляции

Недостатки:

Маловато слотов для накопителей

В комплекта только 2 вентилятора

Бренд be quiet, как правило, соответствует своему названию, и корпус PURE BASE 500DX – не исключение. Это просторный 8-килограммовый кейс с тремя тихими предустановленными 140-миллиметровыми вентиляторами, обеспечивающими установленным комплектующим хорошее охлаждение. Если же трех вертушек вам мало – имеются и посадочные места для дополнительных. Что касается ограничений по длине видеокарты и высоте радиатора кулера CPU – влезет практически любое железо. А вот радиатор 360-миллиметровой СЖО, если вы пожелаете такую установить, придется монтировать на переднюю панель, и это, пожалуй, единственный серьезный минус рассматриваемого решения. В остальном корпус весьма хорош, хотя в некоторых магазинах несколько переоценен – за те же деньги можно взять куда более продвинутый Fractal Design Define R5.

Преимущества:

Солидный запас свободного места

Инженерная продуманность и продвинутый кабель-менеджмент

Тихие и эффективные вентиляторы

Удобство обслуживания, в том числе, снятия пылевых фильтров

Высокий уровень модульности

Недостатки:

Завышенная цена во многих российских магазинах

Радиатор 360-миллиметровой СЖО можно вывести только на переднюю панель

Fractal Design Define R5 – это настоящий шедевр корпусостроения и один из моих любимых кейсов – в нем у меня трудятся Intel Core i7-13700KF и NVIDIA GeForce RTX 4090. Модель хороша тем, что предоставляет пользователю выбор между эффективностью охлаждения и шумоизоляцией – по-умолчанию баланс смещен в сторону второго, но вы можете поменять его, открыв или сняв переднюю панель и установив на верхнюю дополнительные вентиляторы. Среди ключевых преимуществ Define R5 я назову огромное количество свободного места, максимальную модульность конструкции, надежность и простоту обслуживания. А еще в него можно установить восемь, а с переходниками десять 3.5-дюймовых жестких дисков. Полагаю, это один из лучших вариантов в ценовой категории «от 10 до 15 тысяч рублей».

Преимущества:

Возможность выбора между эффективностью охлаждения и шумоизоляцией

Огромное количество свободного пространства.

Поддержка до десяти 3.5-дюймовых жестких дисков

Шикарный кабель-менеджмент и максимальная модульность

Солидная комплектация

Недостатки:

Внешний вид и дизайн кому-то могут показаться скучными

Яркие светодиоды на верхней панели

Дальше по плану – еще один корпус для любителей малошумных конфигураций, Be Quiet Silent Base 601 Window. Это весьма крупный и тяжелый кейс, благодаря прозрачной боковой стенке выглядящий менее строго и более современно, чем рассмотренная ранее модель Fractal Design. Он также отличается высокой степенью модульности и хорошей шумоизоляцией, а еще комплектуется отличными вентиляторами – жаль, что только двумя, для шасси такого уровня можно было не пожалеть и четырех. Больше трех 3.5-дюймовых HDD вы не установите, поэтому если вам нужно много жестких дисков – лучше берите Define R5, зато геймерам, предпочитающим любоваться комплектующими с подсветкой, Silent Base 601 явно понравится, как и перфекционистам, любящим тщательно укладывать кабели.

Преимущества:

Хорошая шумоизоляция

Инженерная продуманность, модульность, удобство обслуживания

Возможность вывода радиатора 360 мм СЖО на переднюю или верхнюю панель

Нет ограничений по габаритам железа

Богатая комплектация

Недостатки:

Комплектных вентиляторов могло было быть и побольше.

Корпус ориентирован скорее на низкий уровень шума, чем на продуваемость

Напоследок рассмотрим пару Full-Tower корпусов, хотя для игровых конфигураций, даже флагманских, они в большинстве случаев избыточны. Тем не менее, есть пользователи, предпочитающие именно Full-Tower, поскольку в таких шасси очень удобно собирать и обслуживать ПК – даже удобнее, чем в случае крупных Midi-Tower моделей. Взять, например, Thermaltake Core X71 Tempered Glass Edition – это просто огромный кейс, позволяющий вывести на переднюю панель хоть 360 мм, хоть 420 мм, хоть даже 480 мм радиатор СЖО. Отличные возможности по охлаждению здесь сочетаются с огромным количеством посадочных мест для всего, чего только можно.

Преимущества:

Куча посадочных мест для накопителей, вентиляторов и всего остального

Выдающиеся возможности по охлаждению

Громадное количество свободного места даже при установке габаритных комплектующих

Модульность – на высочайшем уровне

Продуманный кабель-менеджмент

Недостатки:

Корпус тяжелый и габаритный, вследствие чего его неудобно переносить и транспортировать

Избыточность для большинства конфигураций

Российские магазины задрали на Fractal Design Define 7 XL цену, но, с учетом того, насколько это вместительный и крутой практически по всем параметрам корпус, я все равно включил его в список. Вы просто взгляните на характеристики – смонтировать 420-миллиметровый или 480-миллиметровый радиатор СЖО можно не только на переднюю, но и на верхнюю панель, а сколько здесь слотов расширения и посадочных мест для накопителей и вентиляторов…хватит любому геймеру. Не стоит забывать и про такие плюсы, как модульная конструкция, шумоизоляция и расширенная комплектация, а также продуманная организация пространства, включающая в себя, помимо всего прочего, и кабель-менеджмент.

Преимущества:

Один из самых крупных и вместительных корпусов на рынке

Огромное количество посадочных мест для накопителей и вентиляторов

Отсутствие ограничений по габаритам комплектующих

Хорошая шумоизоляция

Шикарная организация пространства

Недостатки:

Завышенная цена и малая востребованность – скорее всего такой кейс вам просто не нужен

Значительные габариты и вес, вызывающие проблемы с переноской и транспортировкой

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет корпуса N?

На рынке присутствует огромное количество шасси, и включить все интересные модели в один список просто не представляется возможным. Если в статье нет какого-то корпуса – это не значит, что он плохой.

Какие стоит брать вентиляторы, если не хватает комплектных?

Из премиум-сегмента могу порекомендовать Noctua. Из не таких дорогих – например, be Quiet и Fractal Design «тихих» серий.

Можно ли покупать корпуса на вторичном рынке?

Да, но скорее всего, придется менять вентиляторы – старые с большой вероятностью исчерпали свой ресурс или значительную его часть.

Нужны ли пылевые фильтры?

Желательны – они ощутимо замедляют процесс запыления внутри системного блока.

Как часто нужно чистить ПК от пыли?

В зависимости от температурного режима. Если температуры комфортные и при высокой степени запыленности – можно и раз в год. Но точно не реже. А вообще – лучше раз в полгода.

Заключение

В этой статье я рассказал о 15 заслуживающих внимания корпусах для игрового ПК – от наиболее бюджетных моделей со стенками из «фольги» до флагманских Full-Tower E-ATX решений с продуманной до мелочей организацией пространства. Некоторые интересные шасси в список не вошли – например, Zalman Z3 Plus и i3 Edge просто слишком подорожали и утратили конкурентоспособность. А что вы думаете по поводу описанных в статье корпусов? Имели с ними дело? А может, хотели бы добавить к перечню свою модель? Пишите в комментариях!

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