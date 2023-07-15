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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о девяти игровых видеокартах, хорошо подходящих для совместного использования с «народным шестиядерником» – процессором Intel Core i5-12400F. Этот CPU на протяжении примерно полутора лет является одним из лучших вариантов с точки зрения соотношения цены и производительности, поэтому огромное количество геймеров выбирают его для своих ПК. Но хватит предисловий, поехали!





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Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 можно считать базовым, бюджетным вариантом, подходящим для использования с Core i5-12400F. Да, в продаже имеются GTX 1660 Ti/Super, но для комфортного гейминга они уже не особо подходят, даже если речь идет об относительно нетребовательном разрешении FullHD. В свою очередь, «три тысячи пятидесятая» поддерживает технологию DLSS 2, позволяющую получить во многих современных играх существенную прибавку FPS без видимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения.

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К преимуществам RTX 3050 можно отнести не только приемлемую для комфортного гейминга на средних или средневысоких, а часто и высоких настройках производительность, но и скромные показатели энергопотребления и тепловыделения. Рассматриваемому графическому ускорителю не требуются ни продуваемый корпус, ни мощный блок питания. Впрочем, переоценивать карту не следует – если позволяет бюджет, стоит переплатить за RTX 3060, которая гораздо производительнее. RTX 3050 – это недорогой, компромиссный вариант.

Преимущества:

Одна из самых доступных по цене актуальных игровых видеокарт

Дает возможность наслаждаться любыми играми в разрешении FullHD, пусть и не на ультра

Невысокие энергопотребление и тепловыделение

Достаточный объем видеопамяти для разрешения 1920x1080

Небольшие габариты

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Недостатки:

Не самая высокая по современным меркам производительность

Не позволяет комфортно играть с трассировкой лучей

Поддерживает только вторую, но не третью версию технологии DLSS

AMD Radeon RX 6600 – еще одна относительно доступная по цене видеокарта, хорошо подходящая для недорогих игровых конфигураций. Как и RTX 3050, она оснащена 8 гигабайтами видеопамяти и предназначена в первую очередь для гейминга в разрешении FullHD. Для QuadHD карте не хватит ни чистой производительности, ни объема памяти, что же касается выдаваемого ей FPS – он будет повыше, чем в случае RTX 3050. Да, купив «шесть тысяч шестисотую», с трассировкой лучей вы не поиграете, но не получится этого сделать и с бюджетными графическими ускорителями NVIDIA. Что же касается отсутствия поддержки DLSS 2 – да, это минус. Технология FSR от «красных» пока реализована значительно хуже. Но в FullHD без рейтрейсинга можно спокойно играть и без нее, причем в большинство проектов – на высоких настройках графики. Только не покупайте RX 6600 для материнских плат без поддержки PCI-Express 4.0 – она задействует лишь 8 линий интерфейса, поэтому в подобных ситуациях ее производительность снижается.

Преимущества:

Сравнительно невысокая цена

Нетребовательность к блоку питания и корпусу

Достаточная для FullHD гейминга производительность

Малые габариты

Недостатки:

Не справляется с трассировкой лучей

Нежелательно использовать с материнскими платами без поддержки PCI-Express 4.0

OEM-исполнение (в случае выбранной модификации)

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NVIDIA GeForce RTX 3060 могла бы уже давно стать «народной видеокартой» и занимать первое место в статистике игрового сервиса Steam, если бы стоила несколько дешевле. Тем не менее, и при текущей цене модель представляет интерес. Более того, она является одним из оптимальных вариантов по соотношению цены и производительности в своем сегменте, а также позволяет играть в любые проекты в разрешении FullHD, устанавливая максимальные или околомаксимальные настройки графики. Можно комфортно играть и с трассировкой лучей, хотя в требовательных проектах уровня Cyberpunk 2077 в таких случаях лучше активировать дающую бесплатную прибавку к производительности технологию DLSS 2. Что же касается того, какую версию «три тысячи шестидесятой» брать (с 8 или 12 гигабайтами видеопамяти) – решайте сами. Разумеется, второй вариант лучше, но для FullHD в подавляющем большинстве случаев хватит и первого, а для QuadHD видеокарта в любом случае слабовата.

Преимущества:

Не сильно завышенная по нынешним меркам стоимость

Хорошая производительность в разрешении FullHD

Возможность играть в большинство проектов с трассировкой лучей

Невысокий TGP

Недостатки:

Если добавить к бюджету несколько тысяч рублей, можно приобрести более производительную карту – сегмент максимально насыщен предложениями

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Radeon RX 6650 XT является обновленной и улучшенной версией видеокарты RX 6600 XT: к ее отличиям можно отнести увеличенные рабочие частоты, более быструю память и увеличенный на 20 Вт лимит энергопотребления. Модель ощутимо перегоняет RTX 3060 от NVIDIA в подавляющем большинстве игр, если не задействовать трассировку лучей – в сценариях с рейтрейсингом решения компании AMD выступают традиционно слабо. Но если вы относитесь к числу людей, которых трассировка лучей не интересует, RX 6650 XT станет отличным выбором для того, чтобы играть в разрешении FullHD в любые проекты на высоких и даже максимальных настройках графики, не опасаясь по поводу возможных просадок FPS. А вот в QuadHD во многие игры AAA-класса комфортно поиграть уже не получится – и скорее даже не из-за нехватки чистой производительности, а из-за дефицита видеопамяти.

Преимущества:

Один из лучших вариантов с точки зрения соотношения цены и возможностей

Высокая для разрешения FullHD производительность

Значительный объем улучшений по сравнению с базовой версией RX 6600 XT

Адекватные показатели энергопотребления и тепловыделения

Недостатки:

Не подходит для гейминга с трассировкой лучей

Завышенная стоимость во многих российских магазинах





NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – хороший вариант для геймеров, желающих иметь запас производительности в разрешении FullHD. Да, у этой видеокарты только 8 гигабайт памяти, но это ее единственный серьезный недостаток – отсутствие технологий DLSS 3/Frame Generation к таковым причислить сложно, поскольку на момент релиза рассматриваемого GPU их еще не было. Конечно, при возможности стоит добавить 3-5 тысяч рублей и взять графический ускоритель Ada Lovelace, но если бюджет строго ограничен, то RTX 3060 Ti можно покупать, не опасаясь того, что ее вычислительной мощности не хватит для каких-либо игр. Хоть Cyberpunk 2077, хоть Red Dead Redemption 2 – карта справится. Но только в разрешении FullHD (1920x1080 пикселей) – для более «тяжелых» режимов не хватит видеопамяти.

Преимущества:

Более, чем достаточный уровень производительности для разрешения FullHD

Адекватное соотношение цены и возможностей

Большое количество модификаций на выбор

Невысокий TGP

Недостатки:

Не подходит для комфортного гейминга в более высоких разрешениях, чем FullHD

Добавив 3-5 тысяч рублей, можно приобрести RTX 4060 Ti с поддержкой DLSS 3/Frame Generation

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ





RTX 4060 уже появлялась в продаже в «Ситилинке», но первая партия новеньких графических ускорителей была небольшой, и ее завоз совпал по времени с резким ослаблением курса рубля, поэтому все имеющиеся экземпляры быстро раскупили. Тем не менее, в скором времени ритейлеры обходными путями привезут еще видеокарт – главный вопрос здесь заключается в том, по какой цене они будут предлагаться, поскольку высока вероятность, что рациональнее будет переплатить и взять RTX 4060 Ti.

Мнения обозревателей по поводу RTX 4060 разделились – с одной стороны, видеокарта является отличным, почти ультимативным решением для гейминга в разрешении FullHD на максимальных настройках со включенной трассировкой лучей. С другой – RTX 4060 Ti подходит на эту роль еще лучше, а стоит при этом не сильно дороже. Есть еще AMD Radeon RX 7600, но она плохо справляется с рейтрейсингом и не поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation, FSR же работает значительно хуже.

Преимущества:

Отличный вариант для FullHD-гейминга на ультра с рейтрейсингом

Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающих бесплатную прибавку производительности в ряде тайтлов

Превосходная энергоэффективность

Малые габариты в случае большинства модификаций

Недостатки:

Малый по нынешний меркам объем видеопамяти

Задействует только 8 линий PCI-Express – не стоит устанавливать в материнские платы без поддержки четвертой версии данного интерфейса





У RTX 4060 Ti значительно больше CUDA-ядер, чем у RTX 4060 – 4352 против 3072, соответственно, производительность этой видеокарты тоже ощутимо выше. Она сравнима с RTX 3070, хотя и несколько уступает ей, если не задействовать трассировку лучей и технологию DLSS. Зато с DLSS 3/FG RTX 4060 Ti уже выступает в другой лиге, несмотря на то что, как и обычная «четыре тысячи шестидесятая» задействует только 8, а не 16 линий PCI-Express. Последнее, кстати, становится дурной тенденцией для среднебюджетных и бюджетных игровых графических ускорителей, как и урезанная шина памяти. Впрочем, если выбирать между RTX 3070 и RTX 4060 Ti, я предпочел бы последнюю – из-за того, что она современнее и дешевле. А небольшая разница в производительности легко нивелируется во многих требовательных играх с помощью DLSS 3/FG – с ними RTX 4060 Ti уже оказывается впереди.

Преимущества:

Ультимативный вариант для разрешения FullHD

По производительности – почти как RTX 3070

Разумные энергопотребление и тепловыделение

Более-менее приемлемая, с учетом курса рубля, стоимость

Недостатки:

Мало видеопамяти

Задействует только 8 линий PCI-Express – не стоит устанавливать в материнские платы, поддерживающие только PCI-E 2.0 или 3.0





Переходим к более производительным графическим ускорителям, подходящим не только для разрешения FullHD, но и для более тяжелого режима QuadHD. Первый из них – RTX 4070. Это отличная альтернатива любым видеокартам предыдущего поколения – «четыре тысячи семидесятая» позволяет устанавливать максимальные настройки графики в любых разрешениях ниже 4K, а также задействовать трассировку лучей. Там, где карте не хватит чистой производительности, на помощь придут технологии DLSS 3/FG – если не использовать режим Ultra-Performance (а в нем и нет необходимости), то качество изображение от этого хуже не станет. Точнее, если в каких-то сценах и станет, в динамике этого будет не различить – только на скриншотах и с увеличением. Поспешу развеять опасения и по поводу того, что Core i5-12400F якобы «не раскроет» видеокарту – такого не случится. Да, узким местом в подобной связке будет процессор, но он не будет серьезно ограничивать производительность GPU.

Преимущества:

Высокий уровень производительности как в FullHD, так и в QuadHD

Наличие 12 гигабайт видеопамяти

Солидный отрыв от RTX 3070 и даже RTX 3070 Ti

Относительно скромный для такой видеокарты TGP – всего 200 Вт

Недостатки:

Бьющая по кошельку цена

Плохо подходит для 4K-гейминга





И последняя на сегодня модель – RTX 4070 Ti. Эта видеокарта легко опережает RTX 3090 в любых режимах – как без трассировки лучей, так и с ней. Возможно, для Core i5-12400F она даже несколько избыточна, но никто не запретит вам в дальнейшем поменять платформу. Для гейминга в разрешении FullHD приобретать подобный графический ускоритель смысла нет, а вот если вы планируете играть в QuadHD, выставляя при этом максимальные настройки, то RTX 4070 Ti – ваш выбор. Дополнительно производительность видеокарты можно увеличить с помощью ручного разгона – потенциал для него имеется, и неплохой. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – они для субфлагманского GPU достаточно скромные. За это можно сказать спасибо современному техпроцессу TSMC, который оказался гораздо удачнее, чем литография Samsung, используемая для производства карт RTX 3000 Ampere. Проще говоря, RTX 4070 Ti – отличный вариант по всем параметрам, кроме одного – цены. Она явно завышена.

Преимущества:

Исчерпывающий уровень производительности для гейминга в QuadHD

Поддержка технологий DLSS 3/FG

12 гигабайт видеопамяти

Адекватные по меркам сегмента энергопотребление и тепловыделение

Неплохой разгонный потенциал

Недостатки:

Завышенная стоимость

Для разрешения 4K стоит взять как минимум RTX 4080, а лучше RTX 4090

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет RTX 3070 и RTX 3070 Ti?

Из-за наличия у них только 8 гигабайт видеопамяти. Для разрешения FullHD лучше взять одну из карт RTX 4000, а для QuadHD – как минимум RTX 4070 или другую карту с 12 гигабайтами памяти.

Можно ли в пару к Intel Core i5-12400F приобрести RTX 4090?

Можно, но процессор будет серьезно ограничивать производительность системы в некоторых играх, особенно если играть не в 4K. Для RTX 4090 я бы порекомендовал брать Core i7-13700KF или Ryzen 7 7800X3D.

Почему игровые видеокарты стоят так дорого?

Причин много – это и ценовая политика производителей, и, в большей степени, санкции и низкий курс рубля, а также нестабильность российского рынка, из-за которой ритейлеры закладывают в стоимость высокую наценку, страхуясь от рисков.

Какие шансы, что GPU в ближайшее время подешевеют?

Полагаю, что невысокие. Финансовые аналитики и экономисты говорят, что предпосылок для резкого укрепления курса рубля не ожидается. Санкции тоже пока вряд ли снимут.

Имеет ли смысл рассматривать варианты со вторичного рынка?

Только если вы разбираетесь в компьютерном железе и сможете грамотно проверить устройство при покупке. Или у вас есть товарищ, который с этим поможет.

Заключение

В этой статье я рассказал о девяти видеокартах, хорошо подходящих для совместного использования с народным шестиядерным процессором Intel Core i5-12400F. В материале рассмотрены варианты под разный бюджет – от недорогой RTX 3050, позволяющей играть в любые игры в FullHD, но не на максимальных настройках, до предлагающейся более, чем за 80 тысяч RTX 4070 Ti, легко тянущей даже самые требовательные проекты в QuadHD на ультра с трассировкой лучей, особенно если активировать DLSS 3/FG. К сожалению, курс российской национальной валюты не радует, и графические ускорители дорожают, но выбор в разных ценовых сегментах по-прежнему имеется неплохой. А что вы думаете по поводу предложенных мной GPU? Какую видеокарту вы бы использовали с Core i5-12400F? Пишите в комментариях!

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