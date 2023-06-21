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Всем привет! С вами Zero, и это первый летний выпуск «Народного ПК» в бюджете до 75 тысяч рублей. За один доллар на момент написания этой статьи дают примерно 83-84 рубля, при этом экономисты и другие эксперты не предрекают российской национальной валюте в ближайшее время ни значительного усиления, ни заметного ослабления. Это значит, что цены на компьютерные комплектующие будут не слишком низкими, но, по крайней мере, и вряд ли сильно вырастут. Исходя из таких вводных, могу сказать, что за 75 тысяч рублей, вероятно, удастся собрать хороший игровой компьютер для FullHD гейминга, позволяющий устанавливать высокие или даже максимальные параметры графики при сохранении комфортной частоты смены кадров. Но хватит предисловий, поехали!

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На протяжении многих месяцев Intel Core i5-12400F остается лучшим игровым, а пожалуй, и универсальным процессором в своей ценовой категории, причем подходящие для него материнские платы также стоят недорого, как и оперативная память. Этот двенадцатипоточный шестиядерник может стать надежной основной для геймерской конфигурации начального или среднего ценового сегмента – в пару к нему можно устанавливать любой графический ускоритель, за исключением флагманских, уровня RTX 4090. Точнее, можно, конечно, использовать и «четыре тысячи девяностую», но в подобной связке CPU будет «бутылочным горлышком», ощутимо ограничивающим производительность системы.

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Замечателен Core i5-12400F и тем, что не потребляет много энергии, а следовательно, не выделяет много тепла – с ним справится и боксовый кулер, но лучше, конечно, приобрести воздушную систему охлаждения от стороннего производителя, которая будет не только тише, но и эффективнее. Адекватных альтернатив у «двенадцать тысяч четырехсотого», по сути, нет – Core i5-13400F основан на той же архитектуре и обладает таким же количеством производительных ядер, а потому проявляет себя в играх не сильно лучше, но стоит намного дороже. Core i5-10400F и 11400F значительно слабее, что же касается процессоров AMD Ryzen – Zen 3 также слабее в гейминге, а Zen 4 Ryzen 5 7600X слишком дорог, как и «обвязка» для него. Речь идет о материнской плате и оперативной памяти.

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Как я неоднократно подчеркивал в своих материалах, чаще всего я стараюсь выбирать комплектующие, руководствуясь в первую очередь соотношением стоимости и характеристик. Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 явно выигрывает у множества конкурирующих продуктов – среди ее плюсов можно назвать приличную подсистему питания, частично защищенную радиатором, удобный BIOS, хорошую репутацию производителя, а также, что весьма важно, наличие двух слотов для твердотельных накопителей формата M.2 PCI-Express. Одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, заядлому геймеру со временем начнет не хватать – слишком уж много места занимают современные проекты. По правде говоря, неприлично много – не только из-за текстур высокого разрешения, но и из-за лени разработчиков, а также жестких дедлайнов от издателей. Раньше компании, выпускающие игры, были вынуждены подстраиваться под объем носителей – CD и DVD дисков, сейчас же, когда это ограничение осталось в прошлом, геймерам приходится мириться с тем, что продолжение любимой серии может занимать 100, 150, а то и 200 гигабайт.

Китайская компания ID-COOLING предлагает компьютерщикам и геймерам широкий ассортимент процессорных систем охлаждения – от сверхбюджетных до флагманских. Нас в данном случае интересует бюджетный сегмент – кулер желательно брать с запасом, поэтому предлагаю рассмотреть вариант, рассчитанный на отвод до 180 Вт тепла. Речь идет об ID-COOLING SE-214-XT RING – недорогом башенном охладителе, состоящем из средних размеров радиатора с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора, функционирующего в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту. С «двенадцать тысяч четырехсотым» вентилятору не придется разгоняться до околомаксимальных скоростей, а потому уровень шума будет низким – вероятно, его будет почти невозможно различить на фоне работы остальных компонентов системы.

Оперативной памяти, конечно, лучше бы сразу поставить 32 гигабайта, но для подавляющего большинства игр, за исключением самых ресурсоемких или плохо оптимизированных, будет достаточно и 16 гигабайт. К тому же, со временем вторичный рынок насытится модулями и комплектами DDR4 – геймеры будут продавать их крайне дешево, поскольку массовый переход на стандарт DDR5 уже не за горами. Так, процессоры AMD Zen 4 сокета AM5 уже не поддерживают DDR4 ОЗУ -–только DDR5. Тем же путем пойдет и Intel. Для начала предлагаю взять набор из двух восьмигиговых планок с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. В дальнейшем его следует заменить на комплект с такими же или похожими характеристиками, но уже из двух шестнадцатигиговых модулей. Если же ваш бюджет немного превышает указанный в статье – берите 32 гигабайта ОЗУ сразу, только обязательно двумя одинаковыми планками. Нужно это для активации двухканального режима, увеличивающего производительность подсистемы памяти. Хорошим выбором будет, например, набор Patriot Viper 4 Blackout PVB432G320C6K – в «Ситилинке» он на момент написания статьи предлагается менее, чем за 7 тысяч рублей.

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Твердотельный накопитель рекомендую сразу приобрести хотя бы терабайтный – полутерабайтного хватит на установку операционной системы, программного обеспечения и всего лишь нескольких игр, а модели меньшего объема для игрового ПК в 2023 году рассматривать просто смешно. ADATA XPG SX8200 Pro – недорогой, надежный и достаточно быстрый SSD. Его производительности с лихвой хватит для всех стоящих перед домашне-игровым компьютером задач, что же касается объема – терабайт, это, конечно, не два или четыре, но на первое время хватит. В дальнейшем же вы можете докупить еще один накопитель – материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 допускает установку двух M.2 PCI-Express SSD. Докупать 2.5-дюймовые модели с интерфейсом SATA III не советую – по современным стандартам они работают слишком медленно. Нет, конечно, в случайных операциях чтения и записи они во много раз быстрее жестких дисков, но в последовательных – лишь в 2-3 раза.

Графические ускорители за прошедший месяц ощутимо выросли в цене, поэтому оснастить наш ПК видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, не урезая существенно бюджет на другие важные компоненты системы не получится. Придется обойтись решением из конкурирующего, красного лагеря – AMD Radeon RX 6650 XT. О гейминге с трассировкой лучей, вероятно, придется забыть, но он в принципе пока является прерогативой более дорогих игровых конфигураций стоимостью от 1000-1200 долларов. В традиционном же рендеринге без рейтрейсинга RX 6650 XT проявляет себя достойно – с таким графическим ускорителем вы смело можете ставить максимальные настройки графики (без RT) даже в пресловутом Cyberpunk 2077. Если же заметите проседания FPS – ограничьтесь высокими или кастомными, выставленными между высокими и ультра. Подчеркну, что речь идет о гейминге в разрешении FullHD – для QuadHD RX 6650 XT слабовата, да и видеопамяти для многих AAA-тайтлов в таком режиме нужно больше 8 гигабайт.

На блоке питания, как обычно, предложу в разумных пределах сэкономить, тем более, на рынке в большом количестве присутствуют решения тайваньского бренда Chieftec, являющиеся одними из лучших по соотношению цены и характеристик. Блоки питания Chieftec, как правило, сравнительно недорогие, тихие и надежные, и модель Chieftec iArena GPA-650S полностью соответствует всем этим определениям. Переплачивать за красочную подсветку, модульную систему подключения кабелей или сверхвысокий КПД при ограничении бюджета в 75 тысяч рублей не слишком актуально – лучше вложить максимум средств в комплектующие, напрямую влияющие на производительность. Блок питания в данном случае – «рабочая лошадка». Впрочем, уходить совсем уж в крайности тоже не следует – БП китайских Noname-брендов могут не только внезапно выйти из строя, но и унести за собой часть остального железа.

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Если среди недорогих блоков питания я часто рекомендую продукцию Chieftec, то среди недорогих корпусов внимание явно привлекают некоторые модели Zalman. Они выгодно отличаются от конкурирующих наличием трех-четырех предустановленных вентиляторов и пылевых фильтров, а также достаточным количеством свободного места и адекватной организацией пространства. Да, хотя бы минимальные возможности для кабель-менеджмента должны присутствовать даже у шасси бюджетного сегмента – все-таки мы находимся не в 2003, а в 2023 году. К сожалению, корпуса южнокорейской компании продолжают дорожать – скорее всего, в ближайшем будущем Zalman N5 OF будет, как и Z3 Plus/I3 Edge стоить более 5 тысяч рублей. Но даже за 5 тысяч это по-прежнему отличный корпус, в котором можно собрать игровую конфигурацию среднего или даже субфлагманского уровня.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание – на итоговую таблицу:

Июньская конфигурация получилась слабее майской из-за подорожания видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Зато твердотельный накопитель удалось поставить более емкий – на терабайт. И хотя надолго такого объема все равно не хватит, в дальнейшем вы можете дополнительно докупить двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник. Кстати, если вы будете читать эту статью после 29 июня, возможно, выгоднее будет приобрести не RX 6650 XT, а RTX 4060 – это будет зависеть от ее стоимости и производительности. Но главным преимуществом «четыре тысячи шестидесятой», вероятно, будет поддержка технологий DLSS 3.0 и Frame Generation. Судя по RTX 4060 Ti, вряд ли она предложит высокую «чистую» производительность.

FAQ (Вопросы и ответы)

Если бюджет немного выше, во что вложить дополнительные средства?

В оперативную память и видеокарту. Возьмите комплект из двух шестнадцатигиговых планок и RTX 3060 Ti, RTX 4060 Ti или RTX 3070.

Надолго ли хватит терабайтного твердотельного накопителя?

В зависимости от того, во сколько игр вы играете одновременно, и что это за игры. В крайнем случае, пройденные проекты можно переместить на другой накопитель, например, жесткий диск, перенесенный со старого компьютера.

Разве 8 ГБ видеопамяти хватает для игр хотя бы в разрешении FullHD?

За редкими исключениями – да, а вот для QuadHD уже желательно выбирать видеокарты с 12 или 16 ГБ памяти.

Может, лучше дождаться выхода RTX 4060?

Только если ради DLSS 3.0 и Frame Generation. А эти технологии поддерживают далеко не все игры.

Есть ли шансы, что компьютерные комплектующие в ближайшее время значительно подешевеют?

Полагаю, если и есть, то минимальные – курс российской национальной валюты, а также политическая и экономическая обстановка этому не способствуют.

Заключение

Если несколько лет назад условной нормой для курса российской национальной валюты стал диапазон «от 70 до 80 единиц за доллар», то сейчас, кажется, эта норма смещается к «от 80 до 90». Безусловно, ослабление рубля приводит к подорожанию цифровой техники и компьютерных комплектующих. Сказываются на стоимости последних и другие неприятные факторы – например, частичная экономическая изоляция России и необходимость использования альтернативных логистических цепочек. Если бы этих факторов не было, то за 75 тысяч рублей можно было бы собрать куда более производительный игровой ПК, подходящий для гейминга не только в разрешении FullHD, но и в более тяжелом режиме QuadHD. Тем не менее, если вы хотите играть «здесь и сейчас», рассмотренная в статье сборка вам вполне подойдет – она справится даже с самыми требовательными играми, причем почти всегда на высоких или даже максимальных настройках, пусть и без трассировки лучей.

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