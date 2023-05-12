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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о семи лучших шестиядерных процессорах для игровых конфигураций ПК – в первую очередь, среднебюджетных, поскольку в высокобюджетные сборки, как правило, устанавливаются CPU с большим количеством ядер – как минимум с восемью. Оговорюсь, что «шестиядерными» в рамках данной статьи я также буду считать процессоры с шестью производительными ядрами и несколькими дополнительными энергоэффективными – речь идет о моделях Intel Alder Lake и Raptor Lake. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает список шестиядерник AMD Ryzen 5 5600, основанный на микроархитектуре Zen 3 Vermeer. «Почему не 5500?» – может спросить кто-то в комментариях. Отвечаю: пять тысяч пятисотый не только серьезно уступает рассматриваемой модели по производительности в играх, но и не поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express, что может стать критичным при использовании некоторых графических ускорителей, способных работать только с 8, но не с 16 линиями. Что же касается Ryzen 5 5600 – он уступает 5600X считанные проценты, а стоит при этом на 2.5 тысячи дешевле. Пожалуй, это наиболее адекватный вариант, если говорить о бюджетных шестиядерниках – Ryzen 5 3600 не выдерживает с ним конкуренции, поскольку в Zen 3 по сравнению с Zen 2 присутствуют значительные микроархитектурные улучшения. К дополнительным преимуществам «пять тысяч шестисотого» можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения – на материнской плате и кулере можно в меру сэкономить. А можно и не экономить, если в дальнейшем вы хотите заменить CPU на Ryzen 7 5800X3D, являющийся вершиной развития сокета AM4.

Преимущества:

Доступная цена

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Невысокий TDP

Относительно современная архитектура

При помощи разгона можно поднять производительность до уровня 5600X

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Недостатки:

Разгон ощутимо увеличивает тепловыделение

Для работы с некоторыми материнскими платами придется обновить BIOS последних

AMD Ryzen 5 5600X выглядит на фоне своего «младшего брата» несколько переоцененным, но если вы хотите собрать игровую конфигурацию на платформе AMD AM4, и при этом не желаете заниматься ручным разгоном, эта модель станет для вас хорошим выбором, хотя и прибавит по сравнению с Ryzen 5 5600 всего несколько процентов производительности. Впрочем, почти за те же деньги можно приобрести гораздо более интересный для игровых сценариев использования процессор – Intel Core i5-12400F, жаль только, что хорошие материнские платы для него стоят достаточно дорого. Если же вернуться к 5600X, то это надежный, проверенный вариант, все плюсы и минусы которого давно хорошо известны, причем плюсов этот процессор предлагает больше, чем минусов.

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Преимущества:

Хороший вариант для среднебюджетной игровой сборки на AMD AM4

Достаточно скромный по нынешним меркам TDP

Современная микроархитектура

Имеется потенциал для умеренного разгона

Доступные материнские платы

Недостатки:

Завышенная цена во многих российских магазинах

В своих статьях я неоднократно называл Intel Core i5-12400F «народным шестиядерником», и не отказываюсь от этого определения и теперь. Да, курс доллара некоторое время назад скакнул до 80+ рублей, и цены на компьютерное железо поднялись, но 14.5 тысяч – по-прежнему приемлемая цена за «двенадцать тысяч четырехсотый». Это производительный (причем в любых сценариях использования) и достаточно энергоэффективный CPU, единственный недостаток которого не относится к нему непосредственно. Речь идет о достаточно высоких ценах на материнские платы на чипсете Intel B660. Впрочем, с учетом низкого тепловыделения Core i5-12400F, можно взять бюджетную модель без радиатора, защищающего подсистему питания – ей хватит и побочного обдува от корпусных вентиляторов. Лучше переплатите за второй слот для M.2 PCI-Express SSD.

Преимущества:

Вероятно, лучший за свои деньги игровой шестиядерник

Отличная производительность не только в гейминге, но и в рабочих задачах

Малое энергопотребление и тепловыделение

Широкая доступность в магазинах

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Недостатки:

Материнские платы на чипсете B660 могли бы стоить дешевле

Intel Core i5-13400F – процессор весьма спорный. Несмотря на то, что формально он относится к тринадцатой серии, на самом деле это Alder Lake, а не Raptor Lake, поэтому значительного прироста производительности в играх по сравнению с Core i5-12400F и Core i5-12600KF не наблюдается – более того, «двенадцать тысяч шестисотый» с индексом KF часто оказывается немного производительнее. Тем не менее, своих денег модель, вероятно, стоит, если учесть, что подходящие материнские платы для нее предлагаются дешевле, чем для условного Ryzen 5 7600X, да и память можно использовать старую, стандарта DDR4, которая сейчас стоит очень дешево. По энергоэффективности же «тринадцать тысяч четырехсотый» – один из лучших процессоров в сегодняшнем топе.

Преимущества:

Хорошая производительность в работе и играх

Высочайшая энергоэффективность

Можно сэкономить на материнской плате и кулере

Совместим с дешевой материнской памятью стандарта DDR4

Недостатки:

Старая микроархитектура Alder Lake, а не новая Raptor Lake

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А вот и первый процессор Intel с поддержкой ручного разгона по множителю. Да, чтобы воспользоваться этой возможностью, придется приобрести материнскую плату на чипсете Z690 или Z790, но базовые Z690 модели, такие, как ASRock Z690M Phantom Gaming 4, стоят приемлемых денег. У Core i5-12600KF шесть производительных P-ядер и четыре энергоэффективных E-ядра, как и у более нового «тринадцать тысяч четырехсотого», но благодаря более высоким частотам этот процессор практически всегда оказывается на 3-7% впереди. Если вы любите экспериментировать с разгоном, но не готовы переплачивать за решения с восемью производительными ядрами – возможно, это ваш вариант, особенно с учетом того, что Core i7-12700F стоит тысяч на 6-8 дороже.

Преимущества:

Высокая производительность – выше, чем у 13400F

Адекватный TDP

Поддержка оперативной памяти стандарта DDR4

Постепенно дешевеет в магазинах

Недостатки:

Для разгона требуется материнская плата на Z-чипсете

Нужен более серьезный кулер, чем в случае 13400F

AMD Ryzen 5 7600X стоит не сильно дороже, чем Core i5-13400F и Core i5-12600KF, но превосходит их на 7-15% как по игровой производительности, так по производительности в ресурсоемких рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой. При этом стоит отметить, что «семь тысяч шестисотый» относится к новому сокету AM5, а следовательно, при его приобретении придется покупать материнскую плату на одном из новых чипсетов, а также пару планок оперативной памяти нового стандарта DDR5 – ОЗУ DDR4 процессоры Zen 4 не поддерживают. Возможно, с точки зрения оптимизации и прогресса это и хорошо, но память DDR4 сейчас стоит очень дешево, а вот хорошие высокочастотные модули и комплекты DDR5, например, DDR5-7200, по-прежнему ощутимо бьют по кошельку.

Преимущества:

Производительность на 7-15% выше, чем у предыдущих двух процессоров

Невысокое энергопотребление и тепловыделение

Прогрессивная микроархитектура

Адекватная стоимость в российских магазинах

Недостатки:

Придется значительно переплатить за материнскую плату и ОЗУ

С учетом переплат, возможно, лучше взять Core i7-12700F или Core i5-13600KF и оперативную память DDR4

Последний на сегодня рассматриваемый CPU – это Intel Core i5-13600KF. В отличие от 13400F, он действительно базируется на новой микроархитектуре Raptor Lake, что позволяет ему уверенно опережать в играх не только Ryzen 5 7600X, но даже гораздо более дорогой Ryzen 9 7950X. Позади остается и Core i7-12700K с его восемью производительными ядрами. Кстати, у 13600KF аж 14 ядер – шесть производительных и восемь энергоэффективных. Для игр это не так важно, но в рабочих приложениях пригодится. Если сравнивать модель с 7600X, то разница в игровых сценариях использования составляет в среднем 8-12%, а в рабочих – до 20-30%. Вообще, в играх Core i5-13600K быстрее не только любых Zen 3 и Zen 4, кроме новеньких моделей с 3D-кэшем, но и любых Alder Lake. Хотя, если уж у вас есть деньги на такой процессор, я бы, конечно, посоветовал добавить еще и приобрести 13700KF с восемью производительными ядрами.

Преимущества:

Шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер

Превосходные показатели как в работе, так и в играх

Значительно меньший нагрев, чем у 13700KF и 13900K

Поддержка оперативной памяти стандартов DDR4 и DDR5

Можно дополнительно подразогнать, хотя и ценой ощутимого увеличения TDP

Недостатки:

Высокая цена

Требует использования материнской платы на Z-чипсете и хорошего кулера

FAQ (Вопросы и ответы)

А безопасно ли заказывать OEM-процессор в Регарде с доставкой? В какой упаковке он придет?

Безопасно. Я заказывал 13700KF, мне приходил в пластиковом боксе, замотанном во много слоев ударопоглощающих материалов – внутри вспененный полиэтилен, снаружи пупырчатая пленка. К тому же, при предоплате вы можете вскрыть посылку при курьере, осмотреть CPU и отказаться от получения, если увидите физические повреждения

Хватит ли шести ядер и двенадцати потоков для современных игр?

Да, их вполне хватает, хотя если есть дополнительные средства – лучше, конечно, брать современный восьмиядерник, а точнее, процессор с восемью производительными и восемью энергоэффективными ядрами, Core i7-13700KF. Пока это лучший вариант для продвинутой игровой конфигурации.

Во что лучше вложить деньги – в графический ускоритель или в восьмиядерный процессор вместо шестиядерного?

В графический ускоритель. Современный шестиядерник уровня Core i5-12400F не станет узким местом «бутылочным горлышком» системы – к нему в пару смело можно брать, например, видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 4070.

Почему процессоры предлагаются в OEM-исполнении?

Переплачивать за боксовые версии нет смысла. Они часто стоят на несколько тысяч дороже, при этом комплектные кулеры, когда они есть – неэффективные и шумные. Трехлетняя гарантия тоже не нужна – если процессор не бракованный, и вы не занимаетесь экстремальным разгоном, скорее всего, он проработает без каких-либо проблем много лет. А если вам попался брак, то вы заметите это достаточно быстро.

А почему в списке нет доступного Ryzen 5 5500?

Он значительно уступает в производительности Ryzen 5 5600 и не поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express.

Заключение

В этой статье я рассказал о семи заслуживающих внимания шестиядерных процессорах, отлично подходящих для геймерских ПК различных ценовых сегментов. Строго говоря, не все рассмотренные CPU – шестиядерные, но производительных ядер у всех именно шесть, энергоэффективные же ядра не дают большой прибавки FPS в играх. А что вы думаете по поводу предложенных мной моделей? Возможно, вы являетесь обладателем одной из них? Пишите о своих впечатлениях в комментариях, а еще пишите, какие CPU вы бы добавили в мой список.

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