За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет! С вами Zero, и это очередной выпуск «Народного ПК», посвященный одной из оптимальных конфигураций в бюджете до 100 тысяч рублей. К сожалению, за один доллар на момент написания статьи снова дают около 82-83 рублей, поэтому июньская сборка вряд ли получится более производительной, чем майская. Впрочем, на рынок выходят новые видеокарты и другие комплектующие, так что, возможно, влияние на цены курса национальной валюты частично компенсировалось появлением новинок. Сейчас узнаем. Поехали!

реклама

Буквально на днях появились слухи, что AMD планирует выпустить первый шестиядерный процессор с дополнительным 3D-кэшем, который будет называться Ryzen 5 7600X3D. Если верить инсайдерам, у него будет столько же добавочной памяти, сколько и у Ryzen 7 7800X3D, что же касается стоимости – модель якобы будет предлагаться за 200-250 долларов США. Если «красные» действительно выпустят подобный CPU, он наверняка станет хитом среди геймеров, несмотря на то, что с ним придется использовать материнскую плату сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5 – DDR4 ОЗУ новенькие Ryzen не поддерживают.

Сейчас же в нашем бюджете, есть, по сути, только один оптимальный вариант, лишенный каких-либо минусов – это Intel Core i5-12400F. Остальные CPU или ощутимо слабее, или сильно дороже, поэтому «народный шестиядерник» снова станет основой для нашей сборки, как и на протяжении многих месяцев. Он радует привлекательным соотношением цены и производительности, хорошо показывает себя как в работе, так и в играх, а также отличается невысоким энергопотреблением и тепловыделением. Что же касается невысокой базовой частоты – на нее можно не смотреть, в реальной работе «двенадцать тысяч четырехсотый» будет функционировать на 4+ ГГц, если не будет перегрева. А его не будет даже с недорогим башенным кулером стоимостью 1500 рублей.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Материнскую плату для Core i5-12400F выбрать несложно – подойдет любая модель от «большой четверки» (ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock) на чипсете Intel B660, оснащенная хотя бы парой разъемов для M.2 PCI-Express твердотельных накопителей. Можно, конечно, обойтись и одним таким портом, но если вы заядлый геймер, то терабайта или даже двух терабайт вам со временем начнет не хватать – соответственно, понадобится докупить второй SSD. В качестве варианта по-умолчанию я предлагаю рассмотреть ту же модель, что и в мае: ASUS PRIME B660M-K D4. Помимо пары уже упомянутых разъемов, среди ее достоинств – приличная подсистема питания, частично защищенная радиатором, удобный BIOS и неплохой набор разъемов на панели ввода-вывода, хотя и без USB Type-C. Если же рассмотренная МП недоступна в вашем регионе, можете взять и какую-нибудь другую плату на B660, даже без радиаторов, за исключением чипсетного – как я уже говорил, Core i5-12400F достаточно нетребователен, и в хорошо продуваемом корпусе не будет ни перегрева самого процессора, ни перегрева зоны VRM.

На процессорной системе охлаждения в нашем случае можно в разумных пределах сэкономить – рассчитанного на 160-180 Вт башенного кулера хватит с большим запасом. Подобрать подходящий вариант можно, например, из ассортимента китайской компании ID-COOLING. Так, модель SE-214-XT RING стоит меньше 1700 рублей. Сочетание средних размеров радиатора с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения лопастей позволит этому кулеру с легкостью отвести тепло от Core i5-12400F, при этом уровень шума будет невысоким. Скажу больше, вряд ли SE-214-XT RING будет слышно на фоне корпусных «вертушек» и системы охлаждения графического ускорителя. Если же вы, как и большинство геймеров, предпочитаете наушники, то за акустический комфорт тем более можно не переживать.

реклама

Если несколько лет назад хорошим тоном считалось устанавливать в новенький игровой компьютер 16 гигабайт оперативной памяти, то в 2023 году оптимальный объем, вне всяких сомнений, составляет 32 гигабайта, причем обязательно двумя модулями. Некоторые игры уже «кушают» под 16 ГБ, при этом операционной системе и различным программам ОЗУ тоже нужна. Так, у меня во время гейминга обычно запущены два браузера со множеством вкладок, Microsoft Word, мессенджеры Discord и Telegram, лаунчеры Steam и Epic Games, иногда – программа для стриминга и записи видео OBS и другой софт. Моих 32 гигабайт памяти мне хватает, 16 бы – уже не хватило. Да, проблему нехватки ОЗУ способен частично нивелировать размещенный на SSD файл подкачки, но именно лишь частично. Поэтому советую не экономить (тем более, экономия выйдет несущественная) и сразу взять набор из двух шестнадцатигиговых планок. Например, Kingston Fury Beast Black с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18.

Как я неоднократно упоминал в своих материалах, компьютерные игры с каждым годом занимают все больше и больше места, во многом – из-за «тяжелых» текстур высокого разрешения и лени разработчиков, не желающих оптимизировать свои проекты, но не только. Исходя из таких вводных, покупать в 2023 году для игрового ПК твердотельный накопитель емкостью менее 500 гигабайт не только нерационально, но даже глупо. Будь бюджет на сборку выше, я порекомендовал бы сразу установить SSD на 2 терабайта, но, поскольку имеется жесткое ограничение в 100 тысяч рублей, для начала придется ограничиться терабайтником. На первые месяцы его должно хватить, в дальнейшем же вы, если потребуется, можете докупить еще один накопитель – в идеале на 2 или даже 4 терабайта, потому что M.2 PCI-Express разъема у материнской платы ASUS PRIME B660M-K D4 только два, а 2.5-дюймовые SATA III SSD сильно отстают от PCI-E по скоростям последовательных (а часто и случайных) чтения и записи.

Большая часть комплектующих за месяц немного подорожала, но, к счастью, приличную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, оснащенную 8 гигабайтами видеопамяти, можно приобрести в московском магазине «Регард» даже за меньшие деньги, чем в мае. Для читателей, далеких от мира компьютерного железа поясню, что бренд Gainward принадлежит компании Palit Group, а Palit в последние годы нередко выпускает весьма привлекательные по соотношению стоимости и характеристик графические ускорители. По поводу гарантии тоже волноваться не стоит – ее срок составляет 36 месяцев.

Возможностей RTX 3070 Ti хватит, чтобы играть в абсолютно любые проекты на максимальных настройках в разрешении FullHD, и во многие – в более тяжелом разрешении QuadHD. При этом в QuadHD уже может порой наблюдаться нехватка видеопамяти. Помимо этого, стоит отметить, что если вы хотите играть со включенной трассировкой лучей, как правило, стоит включать и технологию DLSS в режиме Quality или Balance – она практически не «мылит» картинку, но значительно повышает частоту смены кадров.

реклама

Важно: если вы планируете играть в основном в новые игры с поддержкой DLSS 3/Frame Generation, то возможно, стоит выбрать не RTX 3070 Ti, а RTX 4060 Ti. Она на 5-10% слабее по чистой производительности, зато дешевле, энергоэффективнее, холоднее и поддерживает новые технологии. Выдавала бы она на 10-15% больше FPS чем сейчас, и использовала бы все 16, а не 8 линий PCI-Express – была бы отличная видеокарта. А так...довольно сомнительная.

Блок питания, как обычно, предложу взять от тайваньского бренда Chieftec – его продукция проверена временем. Пожалуй, в бюджетном сегменте рынка БП в первую очередь почти всегда стоит присматриваться именно к решениям Chieftec – есть, конечно, еще Zalman и Deepcool, но у их блоков питания чаще присутствуют недостатки вроде повышенного шума вентилятора. А модели Be Quiet уже стоят дороже. Для связки процессора Intel Core i5-12400F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti с запасом хватит «честных» 600 Вт мощности, но лучше для верности еще немного прибавить и взять Chieftec Task TPS-700S. По линии 12 В у этого БП 648 Вт – более, чем достаточно. А еще он тихий и достаточно надежный. КПД у решения, конечно, по современным меркам не самый высокий (сертификат 80 Plus Bronze), но лучше вложить дополнительные средства в комплектующие, напрямую влияющие на производительность.

реклама

И последний на сегодня компонент ПК – это корпус. Не мудрствуя лукаво, я выбрал для размещения перечисленных выше комплектующих модель Zalman N5 OF. К ее достоинствам можно отнести адекватную стоимость, достаточное количество свободного места, привлекательный внешний вид, а также хорошее охлаждение «с завода» – речь идет как об организации пространства, так и о трех предустановленных 120-миллиметровых вентиляторах. К ним, кстати, при желании, можно добавить еще несколько, но такая доработка системы охлаждения была бы актуальна для более «горячих» конфигураций. Для Core i5-12400F и RTX 3070 Ti и трех «вертушек» более, чем достаточно. Отмечу, что на рынке хватает альтернатив, которые стоят дешевле Zalman N5 OF, тоже оснащены тремя-четырьмя вентиляторами и выглядят более современно и футуристично. Но у таких корпусов часто имеются скрытые недостатки вроде плохой обработки деталей, невозможности автоматической регулировки оборотов вентиляторов, и так далее.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

Вопреки моим опасениям, сборка не получилась слабее, чем в прошлом месяце – да, некоторые комплектующие незначительно подорожали, зато видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti удалось найти в «Регарде» примерно на три тысячи рублей дешевле, чем в мае, причем в хорошем исполнении. С такой конфигурацией вы сможете без каких-либо проблем комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD и в большинство игр – в разрешении QuadHD, хотя и с оговорками. Хотелось бы, конечно, взять RTX 4070, но пока без расширения бюджета это невозможно. Может быть, в дальнейшем этот GPU подешевеет, хотя не факт – во многом это зависит от динамики курса российской национальной валюты.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему RTX 3070 Ti, а не RTX 4060 Ti? Последняя же новее.

Как отметил коллега с конкурирующего ресурса, суть RTX 4060 Ti передают заголовки: «Не покупайте это», «До смешного плохо», «Разочарование за $400». По чистой производительности новинка уступает не только RTX 3070 Ti, но и во многих играх RTX 3070. Приобретать ее стоит разве что ради поддержки технологий DLSS 3/Frame Generation. При этом учтите, что RTX 4060 Ti задействует только 8 линий PCI-Express. Проще говоря, RTX 3070 Ti – вариант более универсальный.

Когда уже вместо Core i5-12400F будет что-то другое?

Когда Intel или AMD предложат более конкурентоспособный и не слишком дорогой процессор для гейминга. Если слухи правдивы, возможно, это будет Ryzen 5 7600X3D с дополнительным 3D-кэшем. Но к нему придется покупать материнскую плату на сокете AM5 и оперативную память DDR5, так что рискну предположить, что Core i5-12400F будет появляться в выпусках «Народного ПК» еще много месяцев.

Стоит ли добавить денег и взять RTX 4070, если есть такая возможность?

Да, да и еще раз да! Эта карточка не только существенно превосходит RTX 3070 Ti по производительности, но и поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation, а еще обладает 12 гигабайтами видеопамяти, что крайне важно, с учетом требований многих современных игр.

А на чем можно сэкономить, если бюджет меньше 100 тысяч?

Без значительного уменьшения производительности системы вряд ли удастся на чем-то сильно сэкономить. Можно, конечно, выгадать без ущерба вычислительной мощности тысячу рублей на блоке питания и еще тысячу на корпусе, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это пойдет не в плюс, а в минус. Рекомендовать приобретать в 2023 году 16 гигабайт ОЗУ вместо 32 гигабайт или полутерабайтный SSD вместо терабайтного – тоже так себе советы.

Какие прогнозы по поводу цен и курса рубля?

Думаю, доллар в ближайшее время будет стоить скорее около 85 рублей, чем около 75, соответственно, ощутимого удешевления железа ожидать не следует. Но это лишь мои предположения.

Заключение

Несмотря на падение курса рубля, июньский «Народный ПК» за 100 тысяч рублей оказался не менее производительным, чем майский. Сказались как выход на рынок новинок, так и летний сезон. Надеюсь, в бюджетах 75 и 50 тысяч рублей мне также удастся порекомендовать вам конкурентоспособные конфигурации. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)

Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских

ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских

ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК