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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о проблемах графических ускорителей AMD, и о том, почему «красные» видеокарты по-прежнему довольствуются достаточно скромной долей рынка, несмотря на то что устанавливаются в популярные консоли, такие, как Microsoft Xbox и Sony PlayStation. Подчеркну, что я не являюсь фанатом NVIDIA, и признаю, что у «зеленых» GPU также имеются минусы – о них я расскажу в одной из следующих статей. Но хватит предисловий, поехали!

Провал с трассировкой лучей

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И первое, о чем стоит сказать – провал графических ускорителей AMD в области трассировки лучей, несмотря на то что с ее появления в массовых игровых видеокартах прошло уже почти 5 лет. Рейтрейсинг был представлен NVIDIA с выходом поколения Turing в 2018 году. Конкурирующие решения AMD тогда вовсе не поддерживали его на аппаратном уровне. Логично было ожидать, что «красные» видеокарты не успеют догнать «зеленые» и в следующей итерации. Так и случилось – линейка RTX 3000 (Ampere) значительно превосходила RX 6000 (RDNA 2) в сценариях с трассировкой лучей. Многие поклонники AMD надеялись, что хотя бы с выходом RX 7000 ситуация изменится, но нет – не изменилась. В Cyberpunk 2077 с выставленными на максимум параметрами трассировки лучей Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT серьезно отстают не только от RTX 4090 и RTX 4080, но даже от RTX 4070 Ti. Если же активировать DLSS 3 и Frame Generation в случае NVIDIA и FSR в случае AMD, разрыв становится еще значительнее.

Кто-то может возразить, заявив, что столь серьезное отставание наблюдается при использовании разработчиками игр технологии NVIDIA RTX, а не DirectX RayTracing (DXR), но это в данном случае не так важно, поскольку мы оцениваем, насколько хорошо актуальные графические ускорители справляются с трассировкой лучей на практике, в реальных играх, а не в бенчмарках. И в реальных играх с рейтрейсингом GPU AMD не выдерживают конкуренции. По сути, у геймеров, желающих любоваться реалистичной игрой света и отражений, нет выбора – они вынуждены покупать видеокарты NVIDIA. Кстати, широкий ассортимент графических ускорителей с поддержкой трассировки лучей представлен в московском магазине «Регард» – он доставляет заказы по всей стране. Одним из оптимальных вариантов для ознакомления с возможностями рейтрейсинга в бюджете до 50 тысяч рублей сейчас является новенькая видеокарта RTX 4060 Ti.

Отставание от NVIDIA в области технологий ИИ и нейросетей

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Еще одна важная проблема видеокарт AMD – отставание от NVIDIA в области технологий искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения. Если вспомнить, что было несколько лет назад, первая итерация технологии NVIDIA DLSS (сглаживание на основе глубокого обучения) также была не слишком удачной. Но вторая версия уже была практически лишена недостатков, если не использовать «замыливающий» картинку режим Ultra Performance. Третья же итерация, DLSS 3 с поддержкой режима создания дополнительных кадров Frame Generation, и вовсе снискала восторженные отзывы как обозревателей, так и геймеров – она обеспечивает солидную прибавку FPS без какого-либо заметного в динамике ухудшения картинки.

А что там у AMD? Технология FSR отстает даже от второго поколения DLSS как с точки зрения прибавки производительности, так и с точки зрения сохранения качества изображения. С DLSS 3/Frame Generation она и вовсе не идет ни в какое сравнение. Для NVIDIA же технологии искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения являются одним из приоритетнейших направлений. Подтверждается это и финансовой статистикой – недавно капитализация компании превысила 1 триллион (!) американских долларов. Это примерно в 8 раз больше, чем капитализация AMD. А ведь AMD выпускает GPU для консолей, процессоры для ПК, ноутбуков, приставок и серверов, и многое другое.

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Отсутствие конкурирующих с флагманскими решениями «зеленых» продуктов

Проблема, о которой обозреватели и авторы говорят в течение многих лет – неконкурентоспособность AMD во флагманском игровом сегменте. Несмотря на то, что топовые видеокарты приобретает сравнительно малое количество геймеров, значительное число любителей компьютерных игр читает и смотрит их обзоры. У далеких же от мира гейминга пользователей часто складывается впечатление «кто рулит в топ-сегменте – тот рулит во всех сегментах». Да, это ошибочное, но весьма распространенное мнение. И это одна из причин популярности графических ускорителей NVIDIA на рынках ПК и ноутбуков. Посмотрим на статистику по оборудованию пользователей, предоставленную популярным игровым сервисом Steam: 76.5% геймеров используют «зеленые» видеокарты, и только 15% – «красные». Еще 8.5% – это графика Intel, как встроенная, так и дискретная.

В сценариях с трассировкой лучей у видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 просто-напросто нет конкурентов. При этом «четыре тысячи девяностая» оказалась отнюдь не столь горячим «монстром», как прогнозировали эксперты – многие модификации по-умолчанию ограничены TGP в 450 Вт, но оснащены системами охлаждения, рассчитанными на 600 Вт. В итоге геймеры получили невероятно мощную, но при этом достаточно тихую видеокарту, работающую при комфортных температурах. Есть, конечно, варианты исполнения, позволяющие увеличить энергопотребление и тепловыделение карты до 500, 520 и даже 600 Вт, но практического смысла в этом мало – RTX 4090 в таком режиме работы становится очень шумной и горячей, но не сильно выигрывает в плане производительности.

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Постепенное ослабление позиций в среднем игровом сегменте

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Хуже всего для AMD, что теперь «красные» видеокарты ощутимо уступают «зеленым» не только во флагманском и субфлагманском, но и в продвинутом среднем и среднем игровых сегментах. Да, только в сценариях с трассировкой лучей, но усилия NVIDIA привели к тому, что именно гейминг с трассировкой лучей сейчас воспринимается многими любителями компьютерных игр как норма. Пока немало осталось и пользователей, считающих, что рейтрейсинг – очередной «маркетинговый наворот», за который нет смысла переплачивать, но, как показывает практика, изображение с трассировкой лучей действительно становится гораздо реалистичнее. Особенно ощутим «вау-эффект» при переходе с условной GTX 1060 на RTX 4080-4090, если выкрутить все настройки на максимум в Cyberpunk 2077.

Технологии DLSS 3 и Frame Generation позволяют графическим ускорителям NVIDIA среднего уровня, таким, как RTX 4060 Ti, несмотря на достаточно скромные паспортные характеристики, значительно опережать конкурирующие продукты AMD в современных играх. А ведь буквально на днях выходит RTX 4060, которая, вероятно, будет стоить не дороже 30-35 тысяч рублей. Трассировка лучей становится все ближе к народу, и это не может не радовать. При этом удастся ли AMD наверстать отставание в этой области и догнать конкурентов – большой вопрос. Возможно, и удастся, как произошло на процессорном рынке. Но вряд ли быстро.

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Не лучшая маркетинговая политика

Свои технические провалы компания AMD могла бы частично скомпенсировать при помощи успешной маркетинговой политики. Посмотрите на NVIDIA – как она преподнесла трассировку лучей! Как революцию в мире компьютерных игр. И хотя многие геймеры изначально относились к рейтрейсингу со скепсисом, причем заслуженным, поскольку видеокарты RTX 2000 не особо его вывозили, со временем трассировка лучей стала нормой для большинства AAA-проектов. Если бы «зеленым» не удалось заинтересовать рейтрейсингом достаточное количество аудитории, технология могла бы «заглохнуть» и стать нишевой, как HairWorks из The Witcher 3: Wild Hint. Да, в этом был даже какой-то элемент навязывания, поскольку графических ускорителей GTX 2080 и GTX 2070 не существовало – только RTX 2080 и RTX 2070, но подобная тактика оправдала себя. Браво, Дженсен Хуанг.

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Что же касается маркетинговой политики AMD, она…точно не плохая, возможно, даже хорошая. Но в мире информационных технологий этого недостаточно. Помните знаменитую цитату из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла? «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». К маркетингу на современном рынке это относится в полной мере. AMD пытается представить свои графические ускорители с положительной стороны, говоря о том, что с точки зрения стоимости одного FPS в сценариях без трассировки лучей они лучше конкурентов, и на часть аудитории это работает, но политика NVIDIA гораздо успешнее. К тому же, «зеленые» последовательно улучшали свою продукцию с каждым поколением, у «красных» же были как удачные, так и неудачные архитектуры. Из-за этого у многих любителей компьютерных игр сформировались следующие установки: «NVIDIA – дорого, но почти наверняка круто и качественно», «AMD – подешевле, но и послабее, как в плане новых технологий, так и в плане беспроблемной работы с целом».

Бонус: когда покупать видеокарту AMD все-таки стоит

Несмотря на все вышесказанное, не стоит списывать видеокарты AMD со счетов. Есть как минимум один сегмент, где они смотрятся интереснее решений NVIDIA. Речь идет о бюджетном игровом сегменте – том, где для гейминга с трассировкой лучей не хватает производительности. AMD Radeon RX 6600 смотрится гораздо интереснее, чем NVIDIA GeForce RTX 3050, при том, что стоят эти графические ускорители практически одинаково. Если вы собираете недорогой игровой компьютер, например, в бюджете до 50-60 тысяч рублей, то в большинстве случаев наиболее рационально будет купить видеокарту AMD.

Что делать AMD

Напоследок хочу поговорить о том, что следует делать компании AMD, чтобы исправить ситуацию, и стоит ли вообще ее исправлять. Возможно, руководство «красных» все устраивает – рынок графических ускорителей для них не единственный, а на процессорном рынке как в десктопном, так и в серверном и ноутбучном сегментах дела идут успешно. Да и железо для консолей расходится огромными партиями. Может быть, AMD и не планирует возвращаться на игровой Олимп и перегонять NVIDIA, особенно с учетом уже несколько разных весовых категорий – разница в капитализации компаний достигает почти 8 раз. Тем не менее, если компания все же хочет соперничать с «зелеными» на равных, то ей, вероятно, стоит сделать следующее»:

Переманить нескольких квалифицированных специалистов NVIDIA, которые помогут реализовать в новых видеокартах на аппаратном и программном уровне трассировку лучей на более высоком уровне, чем сейчас. Создать и продвигать собственную реализацию трассировки лучей, как было с API Vulkan. Возможно, использовать DXR или собственный открытый стандарт. Активнее сотрудничать с разработчиками игр. Вкладываться в технологии нейросетей и искусственного интеллекта. Выпускать имиджевые продукты, способные конкурировать с флагманами NVIDIA даже в сценариях с трассировкой лучей, пусть и ценой огромного энергопотребления и тепловыделения. За счет более инновационного и агрессивного маркетинга наращивать пользовательскую базу, не позволяя ей опускаться ниже определенного уровня. Оперативнее реагировать на действия конкурента в бюджетном и среднем игровых сегментах, стараясь сохранить лояльность потребителей, покупающих видеокарты стоимостью не более 300-400 долларов.

Заключение

В этой статье я рассказал о пяти актуальных проблемах графических ускорителей AMD, мешающих им на равных конкурировать с видеокартами NVIDIA. Фанаты «красных» могут накинуться на меня в комментариях, но я, хоть и обладаю «зеленым» графическим ускорителем (RTX 4090), хочу, чтобы AMD усиливалась и наращивала свою долю на рынке видеокарт, поскольку конкуренция является двигателем прогресса, а монополия ведет к стагнации и необоснованному завышению цен. А что вы думаете по поводу текущей ситуации с графическими ускорителями AMD? Пишите в комментариях!

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