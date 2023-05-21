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ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК

Рассказываю как об очевидных, так и о более хитрых способах покупки компьютерного железа и цифровой техники с наибольшей выгодой
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-9000р на RTX 4070 Gigabyte
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1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о 8 способах сэкономить при покупке компьютерных комплектующих и цифровой техники. Отмечу, что многие из этих способов применимы и при приобретении других товаров, хотя, конечно, не все. Некоторые из описанных в статье методов и идей могут показаться вам банальными, но материал ориентирован не только на опытных интернет-пользователей, к тому же, если кому-то из читателей пригодится хотя бы один из советов – это уже хорошо. Но хватит предисловий, поехали!

Пользуйтесь агрегаторами цен и маркетплейсами, а также поисковиками

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С развитием интернета в целом и его российского сегмента в частности появилось все больше ресурсов, ориентированных на помощь покупателю – конечно, они при этом не забывают и о своей выгоде, зарабатывая на рекламе и партнерских программах. Главное, впрочем, что они позволяют не просматривать массу сайтов разных магазинов вручную – так, я, когда приобретаю что-либо для компьютера, не заказывая при этом выбранное железо из-за рубежа, обычно пользуюсь Яндекс.Маркетом, проверяю продавцов и цены на Ozon, а также изучаю ассортимент таких ритейлеров, как DNS, Ситилинк и Регард.

Не пренебрегайте изучением цен – потратив буквально полчаса, вы можете сэкономить тысячи рублей при покупке одного товара и десятки тысяч – при приобретении набора комплектующих для сборки компьютера. Например, когда я покупал корпус Fractal Design Define R5, то в DNS он стоил 18 тысяч рублей, а в Ситилинке со скидкой – всего 10.5 тысяч! Видеокарту Palit GameRock OC RTX 4090 я купил на Ozon в начале года за 130 тысяч, уточнив перед этим, действительно ли маркетплейс является официальным партнером вендора.

Следите за акциями и скидками

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Не секрет, что многие магазины изначально задирают цены на товары с учетом того, что в дальнейшем они будут продаваться по акциям или со скидками. Часто уменьшение цен приурочено к различным праздникам и знаковым датам – Новый год, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, Черная Пятница, Киберпонедельник. Хорошим вариантом будет завести отдельную электронную почту или отдельную папку на основной почте и подписаться на рекламные рассылки крупнейших ритейлеров – так можно отслеживать проводимые ими маркетинговые акции. Также сайты многих магазинов позволяют подписаться на карточку товара – это тоже весьма полезная функция.

Отслеживайте изменения цен

Помимо отслеживания цен при помощи подписки на карточки товаров и email-рассылки магазинов, советую использовать специализированные сервисы, например, Hardprice.ru. С учетом нестабильности курса рубля, а также экономических сложностей и не самой позитивной новостной повестки, цены могут меняться достаточно динамично – здесь важно, как говорится, «ухватить момент». Например, в конце ноября-начале декабря было идеальное время для покупки компьютерных комплектующих – был достигнут ценовой минимум, наверно, за пару лет, а возможно, и за более длительный срок, если учесть влияние на рынок криптовалютной лихорадки. Многие уже про нее забыли, а ведь не так давно игровые видеокарты предлагались по ценам в 2, 3, а то и 4 раза выше рекомендованных.

Используйте опцию «Гарантия лучшей цены»

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Некоторые ритейлеры предлагают опцию «Гарантия лучшей цены» – если на сайте одного из конкурирующих магазинов (не всех, а лишь входящих в определенный список, и с оговоренными условиями) вы найдете товар дешевле, то вам продадут его по той же цене. Многие потребители даже не пытаются воспользоваться подобной возможностью, подозревая, что здесь кроется какой-то подвох, но, как правило, подвоха нет, просто в одном магазине может дороже стоить товар А и дешевле товар Б, а в другом – наоборот. При этом в обоих случаях торговые сети не упускают своей прибыли – российские ритейлеры, специализирующиеся на компьютерных комплектующих, цифровой и бытовой технике, как правило, устанавливают достаточно высокую наценку. И их можно понять – предприниматели не хотят разориться, а когда курс национальной валюты не слишком стабилен, против страны введены санкции, и логистические цепочки нередко приходится строить заново, дополнительные риски логично закладывать в цену.

Требуйте скидку или бонусы за доставленные неудобства

Если магазин «накосячил» – например, не привез вам в срок оплаченный товар, связывайтесь с поддержкой и требуйте скидку, промокод или бонусные баллы. Потерять вы в любом случае ничего не потеряете – не забанит же вас на сайте представитель ритейлера, если вы не будете хамить. Просто вежливо напишите: я заказывал процессор N, оплатил 15 числа, 20 его должны были привезти, но не привезли. Когда привезут, и что насчет компенсации? Магазины, не желая терять клиента, чаще всего в таких случаях начисляют 300-500 бонусных баллов, то есть, по факту, 300-500 рублей. Деньги, конечно, небольшие, но лишними явно не будут. У меня такое было с Ситилинком и CPU Intel Core i7-13700KF, когда он только появился в России, потому я и взял в качестве примера именно процессор.

Заказывайте некоторое железо из-за рубежа

Беспошлинный порог ввоза в страны ЕАЭС в размере 1000 евро (вес – до 31 кг) продлили до 1 октября 2023 года, а значит, как минимум до августа можно заказывать дорогостоящие товары из-за рубежа. До августа, а не до октября, потому что важна дата пересечения границы, а посылки из Германии или США нередко добираются до того же Казахстана месяц, а то и полтора. Почему я упомянул Казахстан? Все просто. Против России введены санкции, и многие магазины из США и Европы не доставляют в страну товары напрямую. Казахстан же входит в ЕАЭС и выполняет роль перевалочного пункта – за последний год в стране появилось множество посредников, причем как компаний, так и физических лиц. За скромную плату они примут вашу посылку и отправят ее в Россию одной из транспортных компаний. Только будьте внимательны – помимо честных дельцов, как всегда, хватает и мошенников.

Изучайте вторичный рынок

Еще один источник недорогого компьютерного железа – это сайты объявлений и тематические форумы, проще говоря, вторичный рынок. Примечательно, что нередко готовый бывший в употреблении компьютер можно купить гораздо дороже, чем если приобретать его комплектующие по отдельности. Некоторые предприимчивые люди даже скупают ПК, разбирают «на запчасти» и перепродают компоненты по отдельности. Впрочем, наибольший интерес часто представляют комплекты – например, состоящие из процессора, материнской платы и оперативной памяти. На основе такого набора можно собрать производительную конфигурацию, добавив SSD, кулер, видеокарту, блок питания и корпус. Также пользуются популярностью на «вторичке» видеокарты и планки оперативной памяти, предлагаемые по отдельности.

Оставайтесь в курсе политических и экономических новостей

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Напоследок – не самый приятный совет. Если хотите иметь возможность прогнозировать динамику изменения цен на импортные товары, особенно на высокотехнологичные – следите за новостной повесткой, в первую очередь, международной политической, а также экономической. Например, любые военные действия вокруг Тайваня автоматически приведут к значительному повышению цен на компьютерное железо, цифровую технику и всю остальную продукцию, в которой используются чипы, произведенные по передовым техпроцессам. Дело в том, что крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции, TSMC, базируется именно на Тайване. А его ближайший конкурент, южнокорейская корпорация Samsung, не справится с нахлынувшим объемом заказов, если мощности TSMC станут вдруг недоступны.

Заключение

В этой статье я рассказал о 8 способах сэкономить при приобретении компьютерных комплектующих, а также цифровой и бытовой техники – возможно, некоторые из них для опытных интернет-пользователей банальны и очевидны, но кому-то они могут и пригодиться. Пишите в комментариях, считаете ли вы приведенные советы актуальными, а также добавляйте к ним собственные рекомендации.

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