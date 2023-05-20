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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)

Цены на многие комплектующие за месяц несколько снизились, что позволяет собрать в указанном бюджете более производительную геймерскую конфигурацию, чем в апреле
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Всем привет! С вами Zero, и это майский выпуск рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю об оптимальных игровых конфигурациях в разных бюджетах. На этот раз речь пойдет о сборке в достаточно скромной по меркам 2023 года ценовой категории «до 50 тысяч рублей». Конечно, собрать из новых комплектующих в таком бюджете компьютер, который без проблем «потянет» любые современные игры на максимальных настройках графики не представляется возможным, тем не менее, если такой задачи не стоит, и достаточно комфортного FPS на средних настройках – это уже вполне реально. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i3-10105F OEM

Четырехъядерные процессоры в 2023 году относятся уже не к среднему, а к начальному ценовому сегменту, тем не менее, для гейминга они еще актуальны, хотя и с некоторыми оговорками. Так, при наличии достаточно производительной видеокарты частота смены кадров у системы с Intel Core i3-10105F будет ниже, чем у системы с Core i5-10400F, и, тем более, Core i5-12400F, тем не менее, она все равно будет комфортной – нежелательные просадки FPS будут возникать лишь в отдельных, плохо оптимизированных играх. В дальнейшем же рассматриваемый CPU можно будет сменить на двенадцатипоточный шестиядерник сокета LGA 1200, которых на вторичном рынке будет появляться все больше и больше по мере того, как геймеры переходят на более современные платформы. Например, на Core i5-10400F.

Материнская плата: GIGABYTE H510M H

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От материнской платы нам, по сути, нужно только две вещи – совместимость с выбранным процессором и наличие хотя бы одного разъема M.2 PCI-Express для установки скоростного твердотельного накопителя. В идеале, конечно, стоило бы выбрать модель с двумя такими разъемами, чтобы в дальнейшем докупить еще один M.2 PCI-E SSD, но стоят такие решения ощутимо дороже, а в рассматриваемом бюджете на счету каждая сотня рублей. Если взять материнскую плату за 6.5-7 тысяч, то придется экономить на графическом ускорителе, а это совершенно недопустимо, поскольку именно видеокарта оказывает наибольшее влияние на общую производительность ПК в играх, если в сборке нет явных и очевидных слабых мест. Проще говоря, экономим на всем (но в разумных пределах) ради того, чтобы купить более мощную видеокарту.

Кулер: ID-COOLING SE-213V2

Процессор Intel Core i3-10105F не отличается ни серьезными энергетическими аппетитами, ни, соответственно, высоким тепловыделением. Для отвода от него тепла хватило бы и боксового кулера, но боксовые системы охлаждения неэффективные и довольно шумные, при этом переплата за них ощутима. Поэтому предлагаю взять недорогую «башню», рассчитанную хотя бы на 130 Вт тепла, чтобы был солидный запас по производительности. Хорошим вариантом будет ID-COOLING SE-213V2 – этот кулер может похвастаться наличием как тепловых трубок, так и 120-миллиметрового вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения лопастей. Многие конкурирующие решения в том же ценовым сегменте или оснащены более компактной «вертушкой» или не поддерживают регулировку скорости, а когда кулер всегда работает на максимальных оборотах – уровень шума также всегда максимальный.

Оперативная память Patriot Viper Steel PVS416G320C6K DDR4 - 2x8ГБ 3200, DIMM

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Оперативной памяти стоит взять 16 гигабайт, причем обязательно двумя модулями для активации двухканального режима, увеличивающего пропускную способность подсистемы ОЗУ. Подойдет любой 8 ГБx2 DIMM DDR4 комплект с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20, также можно брать и не набор, а просто пару одинаковых планок, если это выгоднее, желательно, с радиаторами. Впрочем, выгоднее обычно брать именно комплекты – так, набор из двух восьмигигабайтных модулей Patriot Viper Steel PVS416G320C6K на момент написания статьи предлагается в «Ситилинке» всего за 3600 рублей – в 2023 году, с учетом цен на большинство комплектующих, это очень дешево. К примеру, DDR5 память с приличными характеристиками стоит ощутимо дороже, и это несмотря на избыток на мировом рынке чипов DRAM.

SSD: ADATA Legend 750 500 ГБ

Брать для игрового компьютера твердотельный накопитель на 240-256 ГБ в 2023 году нерационально – многие игры весят 50-150 ГБ, а значит, свободное место очень быстро закончится. В своих материалах я стараюсь предлагать SSD хотя бы на терабайт, но сегодня сделать это не позволяет бюджет, поэтому ограничимся полутерабайтником. Подчеркну, что 480-500 ГБ – это минимальный объем, на который следует обращать внимание, и даже его вряд ли хватит надолго. А поскольку выбранная материнская плата оснащена лишь одним M.2 PCI-Express разъемом, придется докупать 2.5-дюймовые SATA III накопители, которые гораздо медленнее в последовательных операциях чтения и записи. Впрочем, для гейминга это не критично. Что же касается предложенного в качестве варианта по-умолчанию ADATA Legend 750 – это хороший бюджетный SSD, который можно смело использовать в качестве системного.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

Графические ускорители снова подешевели, а значит, в мае, в отличие от апреля, удастся вместить в бюджет AMD Radeon RX 6600, пусть и в OEM-исполнении. Но «шесть тысяч шестисотая» в OEM-версии явно лучше, чем RTX 3050 в BOX-версии – она банально выдает более высокую производительность в играх. Что же касается гейминга с трассировкой лучей – ПК стоимостью 50 тысяч рублей в принципе для него не слишком предназначен – разве что для ознакомления с технологией или создания красивых скриншотов. Зато без рейтрейсинга вы сможете играть в большинство проектов на высоких или даже максимальных настройках графики – снижать параметры до средних или средневысоких придется лишь в наиболее требовательных или плохо оптимизированных играх. Среди дополнительных преимуществ RX 6600 можно отметить наличие 8 гигабайт видеопамяти и скромное тепловыделение, не превышающее 140 Вт – минималистичная двухвентиляторная система охлаждения справится без проблем.

Блок питания: Chieftec Value APB-500B8 500 Вт

Блока питания на 450-500 Вт для процессора Intel Core i3-10105F и видеокарты AMD Radeon RX 6600 хватит с большим запасом, если, конечно, речь идет не о китайских Noname-поделках. Тайваньский бренд Chieftec уже, без преувеличения, проверен временем, и, что немаловажно, широко представлен в бюджетной ценовой категории. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть недорогой БП Chieftec Value APB-500B8 – он не может похвастаться сверхвысоким КПД или модульной системой подключения кабелей, но есть у него и свои преимущества. К ним можно отнести честную мощность, приличную стабильность напряжений и невысокий уровень шума – с учетом стоимости, этого более, чем достаточно. Если планируете апгрейд – можете взять другой БП из линейки Chieftec, на 600-700 Вт, но он обойдется примерно на тысячу-полторы рублей дороже.

Корпус: AeroCool Tomahawk-S-BK-v4

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Корпус на этот раз предложу взять из сверхбюджетного сегмента – конфигурация у нас не отличается высоким тепловыделением, поэтому его возможностей вполне хватит. В дальнейшем же вы можете добавить к установленному по-умолчанию вентилятору еще одну или две «вертушки». В целом же, у AeroCool много недорогих шасси, но далеко не все из них можно рекомендовать. Tomahawk-S-BK-v4 – можно. Из недостатков следует отметить тонкий металл и верхнее размещение блока питания (с ограничением последнего по длине), но преимуществ явно больше – максимальная доступность, внушительный объем свободного места для размещения комплектующих, несколько дополнительных посадочных мест для 120-миллиметровых вентиляторов и адекватное расположение USB-разъемов. Многие корпуса Zalman лучше, но стоят они от 4.5 тысяч рублей, так что для сборки за 50 тысяч можно ограничиться Tomahawk-S-BK-v4

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:

Процессор

Intel Core i3 10105F OEM

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Материнская плата

GIGABYTE H510M H

Система охлаждения

ID-COOLING SE-213V2

Оперативная память

Patriot Viper Steel PVS416G320C6K DDR4 - 2x8ГБ 3200, DIMM

SSD

ADATA Legend 750 500 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Value APB-500B8 500 Вт

Корпус

AeroCool Tomahawk-S-BK-v4

Некоторые комплектующие подешевели, и благодаря этому удалось уместить в бюджет как более производительную видеокарту (RX 6600, а не RTX 3050), так и более эффективный кулер. На корпусе в этот раз я решил сэкономить, но такую экономию можно считать оправданной. Полагаю, AeroCool Tomahawk-S-BK-v4 за свои деньги – один из лучших вариантов. Среди конкурирующих решений найти что-то приличное непросто – все-таки 3 тысячи рублей для шасси в 2023 году уже не деньги, если речь идет не о приобретении закрытого и плохо продуваемого офисного «гроба». Резюмируя, скажу, что рассмотренной конфигурации будет достаточно для того, чтобы играть в любые проекты в разрешении FullHD, причем нередко – на высоких или максимальных настройках. Тем не менее, потенциал на будущее у нее минимальный – сборки стоимостью менее 1000 долларов традиционно изобилуют компромиссами.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, если бюджет меньше 50 тысяч?

Если покупать новые комплектующие – вряд ли удастся на чем-то серьезно сэкономить. Возможно, стоит обратиться ко вторичному рынку, прибегнув к помощи знакомого компьютерщика, причем не искать комплектующие по отдельности, а приобрести б/у ПК – это часто выгоднее.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Сложный вопрос. Если их немного – в видеокарту или процессор, все-таки шестиядерник, даже Core i5-10400F, будет актуален гораздо дольше четырехъядерника. Если побольше – то лучше обратитесь к материалу об игровой конфигурации за 75 тысяч – ссылка на него будет в конце данной статьи.

Что по поводу заказа железа из-за рубежа? Беспошлинный порог продлили?

Да, беспошлинный порог ввоза в размере 1000 евро в страны ЕАЭС продлили до 1 октября. В Россию многие американские и европейские интернет-магазины сейчас не доставляют, но в таких случаях на помощь придут посредники из Казахстана и других соседних стран.

Может, при бюджете в 50 тысяч рублей лучше смотреть в сторону процессоров со встроенной графикой, и создавать сборку под апгрейд, без видеокарты?

Скорее всего, про такую конфигурацию будет один из следующих спецвыпусков «Народного ПК».

Чего ждать – удешевления или удорожания комплектующих?

Значительного снижения цен ждать точно не стоит, что же касается того, подорожает компьютерное железо или нет – это зависит от курса рубля и от других экономических и политических факторов. Прогнозировать их сложно.

Заключение

В период с середины апреля по середину мая многие компоненты ПК подешевели – пусть незначительно, но этого хватило для того, чтобы в конфигурацию за 50 тысяч снова удалось поставить видеокарту AMD Radeon RX 6600. С ней вы сможете с комфортом играть в любые современные проекты в разрешении FullHD, хотя, конечно, не всегда на полных максимальных настройках и без трассировки лучей. К сожалению, на шестиядерный процессор денег уже не хватило – даже старенький Intel Core i5 - 10400F стоит около 10 тысяч рублей. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Пишите в комментариях!

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