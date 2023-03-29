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Всем привет! С вами Zero, и в сегодняшней статье я расскажу о продвинутой игровой сборке на основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, с которой вы без проблем сможете играть на максимальных настройках в любые проекты в разрешении QuadHD, а во многие – даже в гораздо более ресурсоемком режиме 4K. Выбирать комплектующие я буду из ассортимента московского магазин «Регард». Поехали!

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Открывает сегодняшнюю подборку новенький процессор Intel Core i7-13700KF – Ryzen 7 7800X3D пока не вышел, так что «тринадцать тысяч семисотый» по-прежнему является одним из лучших вариантов по соотношению цены и производительности. Он обладает восемью производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и восемью энергоэффективными без оной, при этом, несмотря на то, что данный CPU достаточно сильно греется, проявляется этот нагрев в стресс-тестах, бенчмарках и некоторых ресурсоемких приложениях, но не в играх. Если вы планируете в основном играть, то для охлаждения вам хватит воздушного суперкулера, если же – значительную часть времени еще и работать в ресурсоемком ПО, то лучше, конечно, выбирайте СЖО с 360-миллиметровым радиатором, например, на платформе Asetek. Корпус я подберу такой, чтобы в него можно было установить подобное решение.





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MSI PRO Z790-P DDR4 – материнская плата по меркам чипсета Z790 достаточно бюджетная, тем не менее, ее подсистема питания вполне способна справиться с Core i7-13700KF, что же касается отвода тепла – помогут как предустановленные радиаторы, так и побочный обдув от вентиляторов. Модель обладает приличным комплектом разъемов, и, что немаловажно, позволяет сэкономить на оперативной памяти – все-таки модули DDR4 по-прежнему стоят значительно дешевле, чем DDR5. При этом хоть сколько-нибудь значимый прирост производительности по сравнению с DDR4-3200 обеспечивают только дорогие планки DDR5-6400 и выше, в идеале – DDR5-7200 и выше. Вряд ли в настоящий момент есть смысл за них переплачивать: если имеются дополнительные средства, то более целесообразно вложить их в графический ускоритель.





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Как я уже говорил, для отвода тепла в играх «тринадцать тысяч семисотому» с лихвой хватит двухсекционного воздушного суперкулера уровня Be Quiet Dark Rock Pro 4 или Noctua NH-D15. Сам я использую последний, но в «Ситилинке» и «Регарде» его нет, поэтому предлагаю альтернативу от немецкой фирмы. Она может проигрывать по эффективности охлаждения на 1-3 градуса, зато работает тише: бренд be Quiet оправдывает свое название. И небольшая подсказка новичкам – перед тем, как закреплять вентиляторы скобами, посмотрите на Youtube, как это делается. Если раньше вы таким не занимались, то сэкономите себе много времени. Что же касается систем жидкостного охлаждения – если вы будете много работать за ПК, или просто предпочитаете СЖО, то возьмите MSI MPG CoreLiquid K360 v2 (премиум-вариант) или Zalman Alpha 36 Black (бюджетный вариант).





Шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти в продвинутой сборке в 2023 году уже не обойтись – стоит сразу брать тридцать два, причем обязательно двумя модулями, чтобы не терять преимущество в производительности, которое дает двухканальный режим. Приобрести отличный комплект Patriot Viper 4 на 32 ГБ с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 можно за смешные по нынешним меркам 7500 рублей. Впрочем, привязываться конкретно к этому набору нет необходимости – можете брать любой с похожими характеристиками, например, частотой 3600 МГц и показателями задержек 16-20-20. Но не пренебрегайте радиаторами – система будет довольно горячей. И не берите ОЗУ китайских Noname-брендов, продукции которых на российском рынке за последний год стало гораздо больше, чем раньше – экономия получится копеечная, но такая покупка может выйти боком.





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Не так давно двухтерабайтный твердотельный накопитель Samsung 980 Pro предлагался за 24 тысячи рублей, а сейчас уже стоит меньше 19. Что тут можно сказать? Надо брать! Несмотря на выход сильных конкурентов, это по-прежнему один из лучших SSD на рынке – рассматриваемую модель можно охарактеризовать как быструю, проверенную временем и крайне надежную. Разницы в играх между 980 Pro и 990 Pro или WD Black 850X вы с вероятностью 99% не заметите – существенный прирост производительности принесут лишь накопители с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express, которые, вероятно, поначалу будут стоить достаточно дорого, а также могут быть не лишены проблем. Лично я подожду, пока свой PCI-Express 5.0 SSD выпустит Samsung или WD – к производителям с вертикально интегрированным производствам у меня больше доверия, чем к компаниям второго-третьего эшелона.





Переходим к главному компоненту любой заточенной под игры конфигурации – видеокарте. Наша сборка предназначена для разрешения QuadHD, и одним из оптимальных вариантов в данном случае будет NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Модели NVIDIA Ada Lovelace не только значительно превосходят конкурирующие решения AMD в сценариях с трассировкой лучей, но и поддерживают ряд важных технологий, включая DLSS второй и третьей версии, а также DLDSR. Данный метод суперсэмплинга не только превосходит DSR, особенно когда используется нецелочисленный коэффициент, но и просто выдает отличную картинку без «ступенек» и «мыла». Если у вас FullHD или QuadHD монитор, то при помощи данной функции вы сможете получить качество изображения, сравнимое с тем, что могли бы увидеть на 4K-мониторе. Нет, конечно, пикселей у вас больше не станет, но, если упростить, то технология работает как очень продвинутое сглаживание, превосходящее альтернативные варианты. Что же касается выбранной мной для примера модели от GIGABYTE – она тихая и холодная, но вы можете выбрать и другую модификацию от любого из доступных вендоров. Главное – изучите перед покупкой обзоры и отзывы, и, опять же, не слишком доверяйте малоизвестным китайским брендам, заполонившим за последний год наш рынок.





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Блока питания на честные 850 Вт для нашей конфигурации хватит с лихвой, поэтому модель Be Quiet System Power 10 будет хорошим выбором. Это тихий и надежный БП с хорошими электрическими параметрами, и пусть у него нет новомодных фишек вроде отстегивающихся кабелей или RGB-подсветки, со своими задачами он справляется на ура. Отмечу, что переплачивать за блоки питания стандарта ATX 3.0, чтобы не использовать переходники, особенного смысла нет. Проблема с выгоранием разъемов и коннекторов давно в прошлом – она касалась только RTX 4090, а ее причиной была неаккуратность самих пользователей, которые не до конца вставляли штекер в разъем. Впрочем, доля вины лежит и на разработчиках и производителях оного, поскольку в таких случаях всегда желательно делать «защиту от дурака»





Не смотрите что Fractal Design Define R5 выглядит как закрытая коробка с плохой продуваемостью – это шикарный модульный корпус, и при желании вы можете открыть или полностью снять переднюю панель, а также убрать заглушки с верхней и установить туда систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Корзины для накопителей также можно переставлять. Слотов для вентиляторов – множество, свободного места – вагон, система прокладки кабелей – продумана великолепно. Пожалуй, единственный минус шасси – его визуальный стиль, он слишком строгий, а потому может показаться неказистым любителям прозрачных боковых стенок из стекла или акрила, а также RGB-подсветки. Зато поместятся практически любые комплектующие – у меня в таком шасси установлена RTX 4090, и мне даже не пришлось убирать часть корзин для HDD/SSD. Я просто их переставил.

Подводим итоги



Комплектующие выбраны, время взглянуть на итоговую таблицу:

В какие игры и в каком разрешении можно комфортно играть с такой сборкой? В любые на максимальных – в разрешениях QuadHD и FullHD, и в любые на максимальных или высоких с оговорками – в 4K. Скажу больше – RTX 4070 Ti превосходит флагман предыдущего поколения, RTX 3090. Так что играть вы сможете действительно во что угодно, причем с трассировкой лучей, а там, где не хватит чистой производительности – помогут технологии DLSS 2/3 и Frame Generation. Конечно, в наиболее ресурсоемких тайтлах в 4K с рейтрейсингом иногда не удастся получить 60+ FPS без снижения настроек, но даже в пресловутом Cyberpunk 2077 в 4K на ультра при включенном DLSS Balanced будет 40-50 кадров в секунду. Активируйте Frame Generation – и проблема перестанет быть актуальной.

FAQ (Вопросы и ответы)

Надолго ли хватит предложенной в статье конфигурации?

Как минимум на несколько лет, и даже в 2026-2027 году, она, вероятно, будет справляться с выходящими играми, только уже не на максимальных настройках.

Может, лучше сэкономить и взять SSD на 1 терабайт?

Экономия выйдет неудачной – в том же «Регарде» Samsung 980 Pro на 2 терабайта стоит 19 тысяч рублей, а на 1 терабайт – 11 тысяч. К тому же, если вы заядлый геймер, то вряд ли терабайта вам хватит надолго – многие современные игры весят 100-150 гигабайт, а некоторые даже больше.

Точно ли воздушного суперкулера достаточно для 13700KF, если только играть?

Точно. У меня Noctua NH-D15, и никаких проблем в играх нет, хотя рабочее напряжение зафиксировано на 1.37В, а частота P-ядер – на 5.3 ГГц. Температуры не превышают 65-73 градусов. Минимальный троттлинг наблюдается только в LinX и других тяжелых бенчмарках, и стресс-тестах, и то не сразу, а по прошествии какого-то времени. Достаточно выставить множитель минус два или минус три для AVX-инструкций в BIOS или понизить напряжение (сделать андервольт), если позволит экземпляр CPU, и воздушного суперкулера хватит даже для рабочих нагрузок.

Может, лучше взять RTX 4080? Хватит ли мощности блока питания?

Если есть дополнительные средства – конечно, RTX 4080 будет лучше. Мощности БП хватит, хотя если хотите иметь больший запас, лучше возьмите киловаттную модель, к примеру, be Quiet Dark Power 12.

Для кого вообще такие дорогие сборки? Никто же их не покупает.

Еще как покупают – это демонстрируют и статистика магазинов, и даже примеры блогеров с Overclockers.ru. Как минимум три блогера уже купили флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, который один стоит почти как вся описанная конфигурация.

Заключение

В этой статье я рассказал об отличной геймерской сборке стоимостью около 200 тысяч рублей, купив которую, вы сможете комфортно играть в любые проекты в разрешениях FullHD и QuadHD без каких-либо оговорок, и в более тяжелом разрешении 4K – с оговорками. Если же заменить в рассматриваемой конфигурации видеокарту (на RTX 4090) и блок питания (на киловаттный) – она станет почти ультимативной, и вам вряд ли придется задумываться об апгрейде еще очень и очень долго. А что вы думаете о предложенных комплектующих? Пишите в комментариях!

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