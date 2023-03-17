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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)

Компьютерные комплектующие не спешат дешеветь, но собрать достойную игровую конфигурацию в рассматриваемом бюджете можно и в таких условиях
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3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Всем привет. С вами Zero, и это мартовский выпуск «Народного ПК» в бюджете 75 тысяч рублей. Американские банки банкротятся один за другим, но курс доллара, к сожалению, не спешит падать, и даже если бы он упал, российские ритейлеры не стали бы оперативно снижать цены. Тем не менее, собрать производительную конфигурацию, не выходя за заданные рамки, все еще можно. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Давно у Intel не было столь удачных и привлекательных с точки зрения соотношения цены и производительности процессоров, как обладающий шестью физическими ядрами с поддержкой мультипоточности Core i5-12400F. Данный CPU обладает солидной вычислительной мощностью вкупе со скромными показателями энергопотребления и тепловыделения, что позволяет использовать в связке с ним относительно бюджетные материнские платы без радиаторов в области зоны VRM, а также системы охлаждения стоимостью 1500-1800 рублей. При этом «двенадцать тысяч четырехсотый» достойно проявляет себя в паре с любыми графическими ускорителями, за исключением флагманских – к нему можно ставить хоть RTX 4070 Ti, серьезно ограничивать производительность системы он не будет, хотя FPS в играх будет, конечно, пониже, чем если установить условный Core i7-13700KF.

Материнская плата: ASRock B660M-HDV

От материнской платы нам, по сути, нужны только достаточная надежность и беспроблемная работа, чипсет B660 ради возможности настройки оперативной памяти, а также хотя бы парочка разъемов M.2 для SSD. Сразу отбросим решения китайских брендов и обратимся к продукции «большой четверки», в которую входят ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock. Остается лишь выбрать самую доступную из плат на основе набора системной логики B660, обладающую двумя или тремя разъемами M.2 PCI-Express. Если рассматривать ассортимент «Ситилинка» и «Регарда», то это ASRock B660M-HDV – недорогая, но вполне приличная МП, оснащенная, к тому же, четырьмя 4 pin коннекторами для подключения вентиляторов. Один из них оставим для процессорного кулера, остальные же три можно использовать для корпусных. Если этого мало – помогут разветвители и/или переходники.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

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Кстати, о процессорном кулере. На данный момент в своей ценовой категории явно выделяется модель китайской компании ID-COOLING под названием SE-214-XT – она сравнима по эффективности с Deepcool Gammaxx 400 V2, но стоит ощутимо дешевле. Если верить производителю, эта система охлаждения рассчитана на отвод до 180 Вт тепла, и даже если китайцы, по обыкновению, несколько приукрасили возможности своего продукта, для Core i5-12400F возможностей SE-214-XT в любом случае хватит с большим запасом, в чем убедились на практике уже очень многие пользователи. Хватает его и для таких CPU, как Core i5-11400F и Ryzen 5 5600X, а также, вероятно, Core i5-13400F, но последний мало смысла покупать – производительных ядер больше не стало, да и архитектура не обновилась. Это все еще Alder Lake, а не Raptor Lake.

Оперативная память: Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K 3200 МГц 8 ГБ x2

Хотелось бы, конечно, сразу установить 32 гигабайта оперативной памяти, чтобы в ближайшие 3-5 лет не приходилось добавлять еще, но тогда придется экономить на видеокарте, а это абсолютно непозволительно. Исходя из таких вводных, предлагаю взять комплект из пары восьмигигабайтных модулей, а когда его начнет не хватать – продать и приобрести на вторичном рынке уже другой набор, из двух шестнадцатигигабайтных. Проблем с этим не будет – ОЗУ стандарта DDR5 дешевеет, в том числе, и высокочастотная, к тому же, скоро при переходе на новые платформы у геймеров не будет выбора. Сокет AMD AM5 не предоставляет альтернативы уже сейчас – процессоры Ryzen 7000 поддерживают только DDR5, но не DDR4 память. Сейчас же рекомендую брать комплект с такими характеристиками: частота – 3200 МГц, тайминги – 16-18-18 или, на крайний случай, 16-20-20.

SSD: ADATA Legend 840 512 ГБ

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На SSD тоже придется сэкономить ради графического ускорителя, причем сэкономить достаточно жестко. Объем в 500 гигабайт для игрового ПК в 2023 году – это несерьезно. К счастью, выбранная материнская плата позволяет в дальнейшем установить второй накопитель емкостью 2 или даже 4 терабайта – если докупить подобный девайс, то места для игр должно хватить. Что же касается выбранного мной в качестве варианта по-умолчанию SSD ADATA Legend 840 – это сравнительно недорогой, и при этом весьма быстрый твердотельный накопитель стандарта PCI-Express 4.0. С субфлагманскими и флагманскими решениями, оснащенными DRAM-буфером, например, Samsung 980 Pro или 990 Pro, он не сравнится, но это в бенчмарках, тестах и операциях длительного копирования. В играх же разница будет практически неразличима.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 10 ГБ

Графический ускоритель AMD Radeon RX 6700, оснащенный 10 гигабайтами видеопамяти, по-прежнему доступен в «Ситилинке» за 35.5 тысяч рублей, и за свои деньги это оптимальный выбор. RTX 3060 Ti, а тем более, RTX 3070 стоят намного дороже, хотя если для вас важна возможность использовать опцию DLSS и трассировку лучей, за RTX 3060 Ti, вероятно, стоит переплатить. Если же не важна – RX 6700 отлично проявляет себя в разрешении FullHD, в том числе и на максимальных настройках (но без рейтрейсинга) и хорошо – в разрешении QuadHD. Если к моменту прочтения вами этой статьи «шесть тысяч семисотую» уже раскупят – присмотритесь к RX 6650 XT, она слабее, но не сильно. Ах, да, если будете брать модификацию RX 6700 от PowerColor, убедитесь, что у вашего монитора имеется разъем DisplayPort. Порта HDMI у видеокарты нет, а использовать переходник – решение явно не самое оптимальное.

Блок питания: DeepCool PF650 650 Вт

Блока питания на честные 600-650 Вт рассматриваемой конфигурации хватит с запасом, при этом переплачивать за премиальные решения, с учетом бюджета в 75 тысяч рублей, точно не стоит. Лучше обратиться к брендам, предлагающим недорогие, но качественные и надежные БП. Среди таких брендов я могу выделить Chieftec, Zalman, DeepCool, Cooler Master, и, с натяжкой, be Quiet – блоки питания у немецкой фирмы хорошие, но стоят подороже, чем у четырех упомянутых компаний. Впрочем, удачные и не очень удачные модели есть практически у всех. Я, конечно, предложу вам удачную – DeepCool PF650. Это недорогой, тихий и достаточно надежный блок питания, которого для приведенной в этой статьи сборки будет более, чем достаточно.

Корпус: Powercase Mistral X4 Mesh Black


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Я неоднократно сталкивался с критикой в комментариях, связанной с тем, что часто выбираю для «Народных ПК» корпуса Zalman. Критика эта в большинстве случаев была не совсем справедливой – в бюджетном ценовом сегменте не так много хороших шасси без провалов по каким-либо важным параметрам, включая качество элементов и сборки, организацию пространства, кабель-менеджмент, охлаждение и прочее. Тем не менее, конкуренты у залмановских решений все-таки есть – например, в диапазоне от 4 до 5 тысяч рублей имеется хороший корпус Powercase Mistral X4 Mesh. Он достаточно просторный и продуваемый, а также по-умолчанию оснащен четырьмя 120 мм вентиляторами, к которым при желании можно добавить еще несколько. Поддерживается и установка систем жидкостного охлаждения. Максимальная высота процессорного кулера в случае рассматриваемого шасси составляет 160 мм.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание – на таблицу:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

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Материнская плата

ASRock B660M-HDV

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K 3200 МГц 8 ГБ x2

SSD

ADATA Legend 840 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6700 10 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF650 650 Вт

Корпус

Powercase Mistral X4 Mesh

По производительности мартовская сборка практически не отличается от февральской, разве что SSD выбран более быстрый, но в играх разницы вы не заметите. Если же говорить о комплектующих, напрямую на FPS в играх не влияющих, то стоит отметить продуваемый корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами.

FAQ (Вопросы и ответы)

Есть какой-то вариант сэкономить, если у меня не 75, а 65-70 тысяч рублей?

Без потери производительности и без обращения ко вторичному рынку – вряд ли. Пару тысяч можно выиграть, взяв SSD, корпус и блок питания попроще, но серьезной экономии без урезания ключевых комплектующих не выйдет.

А если с потерей производительности?

Можно взять более доступную видеокарту – RX 6650 XT или RTX 3060.

Хватит ли 16 гигабайт ОЗУ?

Практически всегда – хватит, а если где-то немного и нет, поможет файл подкачки. Хотя лучше, конечно, в дальнейшем заменить предложенный набор из двух восьмигиговых планок на комплект из двух шестнадцатигиговых.

А DeepCool PF650 точно хватит для RX 6700?

Точно, причем с запасом по мощности.

Почему нет статьи про сборку на AMD в таком же бюджете?

У AMD нет процессоров, равных Core i5-12400F по цене и производительности. Ryzen 5 5600X стоит примерно столько же, но ощутимо слабее. Хотя материнские платы на чипсетах AMD B450/B550, конечно, можно найти и немного подешевле, чем на Intel B660.

Заключение

Казалось бы, в США один за другим банкротятся банки, а значит, курс доллара должен падать, а железо, спустя какое-то время – дешеветь. На практике же за одну единицу американской валюты дают на момент написания статьи больше 76 рублей, так что удешевления комплектующих не ожидается. Впрочем, собрать конкурентоспособную игровую конфигурацию по-прежнему вполне возможно. А что вы думаете по поводу предложенной в статье сборки? Пишите в комментариях!

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