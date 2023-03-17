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Всем привет. С вами Zero, и это мартовский выпуск «Народного ПК» в бюджете 75 тысяч рублей. Американские банки банкротятся один за другим, но курс доллара, к сожалению, не спешит падать, и даже если бы он упал, российские ритейлеры не стали бы оперативно снижать цены. Тем не менее, собрать производительную конфигурацию, не выходя за заданные рамки, все еще можно. Поехали!

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Давно у Intel не было столь удачных и привлекательных с точки зрения соотношения цены и производительности процессоров, как обладающий шестью физическими ядрами с поддержкой мультипоточности Core i5-12400F. Данный CPU обладает солидной вычислительной мощностью вкупе со скромными показателями энергопотребления и тепловыделения, что позволяет использовать в связке с ним относительно бюджетные материнские платы без радиаторов в области зоны VRM, а также системы охлаждения стоимостью 1500-1800 рублей. При этом «двенадцать тысяч четырехсотый» достойно проявляет себя в паре с любыми графическими ускорителями, за исключением флагманских – к нему можно ставить хоть RTX 4070 Ti, серьезно ограничивать производительность системы он не будет, хотя FPS в играх будет, конечно, пониже, чем если установить условный Core i7-13700KF.

От материнской платы нам, по сути, нужны только достаточная надежность и беспроблемная работа, чипсет B660 ради возможности настройки оперативной памяти, а также хотя бы парочка разъемов M.2 для SSD. Сразу отбросим решения китайских брендов и обратимся к продукции «большой четверки», в которую входят ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock. Остается лишь выбрать самую доступную из плат на основе набора системной логики B660, обладающую двумя или тремя разъемами M.2 PCI-Express. Если рассматривать ассортимент «Ситилинка» и «Регарда», то это ASRock B660M-HDV – недорогая, но вполне приличная МП, оснащенная, к тому же, четырьмя 4 pin коннекторами для подключения вентиляторов. Один из них оставим для процессорного кулера, остальные же три можно использовать для корпусных. Если этого мало – помогут разветвители и/или переходники.

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Кстати, о процессорном кулере. На данный момент в своей ценовой категории явно выделяется модель китайской компании ID-COOLING под названием SE-214-XT – она сравнима по эффективности с Deepcool Gammaxx 400 V2, но стоит ощутимо дешевле. Если верить производителю, эта система охлаждения рассчитана на отвод до 180 Вт тепла, и даже если китайцы, по обыкновению, несколько приукрасили возможности своего продукта, для Core i5-12400F возможностей SE-214-XT в любом случае хватит с большим запасом, в чем убедились на практике уже очень многие пользователи. Хватает его и для таких CPU, как Core i5-11400F и Ryzen 5 5600X, а также, вероятно, Core i5-13400F, но последний мало смысла покупать – производительных ядер больше не стало, да и архитектура не обновилась. Это все еще Alder Lake, а не Raptor Lake.

Хотелось бы, конечно, сразу установить 32 гигабайта оперативной памяти, чтобы в ближайшие 3-5 лет не приходилось добавлять еще, но тогда придется экономить на видеокарте, а это абсолютно непозволительно. Исходя из таких вводных, предлагаю взять комплект из пары восьмигигабайтных модулей, а когда его начнет не хватать – продать и приобрести на вторичном рынке уже другой набор, из двух шестнадцатигигабайтных. Проблем с этим не будет – ОЗУ стандарта DDR5 дешевеет, в том числе, и высокочастотная, к тому же, скоро при переходе на новые платформы у геймеров не будет выбора. Сокет AMD AM5 не предоставляет альтернативы уже сейчас – процессоры Ryzen 7000 поддерживают только DDR5, но не DDR4 память. Сейчас же рекомендую брать комплект с такими характеристиками: частота – 3200 МГц, тайминги – 16-18-18 или, на крайний случай, 16-20-20.

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На SSD тоже придется сэкономить ради графического ускорителя, причем сэкономить достаточно жестко. Объем в 500 гигабайт для игрового ПК в 2023 году – это несерьезно. К счастью, выбранная материнская плата позволяет в дальнейшем установить второй накопитель емкостью 2 или даже 4 терабайта – если докупить подобный девайс, то места для игр должно хватить. Что же касается выбранного мной в качестве варианта по-умолчанию SSD ADATA Legend 840 – это сравнительно недорогой, и при этом весьма быстрый твердотельный накопитель стандарта PCI-Express 4.0. С субфлагманскими и флагманскими решениями, оснащенными DRAM-буфером, например, Samsung 980 Pro или 990 Pro, он не сравнится, но это в бенчмарках, тестах и операциях длительного копирования. В играх же разница будет практически неразличима.

Графический ускоритель AMD Radeon RX 6700, оснащенный 10 гигабайтами видеопамяти, по-прежнему доступен в «Ситилинке» за 35.5 тысяч рублей, и за свои деньги это оптимальный выбор. RTX 3060 Ti, а тем более, RTX 3070 стоят намного дороже, хотя если для вас важна возможность использовать опцию DLSS и трассировку лучей, за RTX 3060 Ti, вероятно, стоит переплатить. Если же не важна – RX 6700 отлично проявляет себя в разрешении FullHD, в том числе и на максимальных настройках (но без рейтрейсинга) и хорошо – в разрешении QuadHD. Если к моменту прочтения вами этой статьи «шесть тысяч семисотую» уже раскупят – присмотритесь к RX 6650 XT, она слабее, но не сильно. Ах, да, если будете брать модификацию RX 6700 от PowerColor, убедитесь, что у вашего монитора имеется разъем DisplayPort. Порта HDMI у видеокарты нет, а использовать переходник – решение явно не самое оптимальное.

Блока питания на честные 600-650 Вт рассматриваемой конфигурации хватит с запасом, при этом переплачивать за премиальные решения, с учетом бюджета в 75 тысяч рублей, точно не стоит. Лучше обратиться к брендам, предлагающим недорогие, но качественные и надежные БП. Среди таких брендов я могу выделить Chieftec, Zalman, DeepCool, Cooler Master, и, с натяжкой, be Quiet – блоки питания у немецкой фирмы хорошие, но стоят подороже, чем у четырех упомянутых компаний. Впрочем, удачные и не очень удачные модели есть практически у всех. Я, конечно, предложу вам удачную – DeepCool PF650. Это недорогой, тихий и достаточно надежный блок питания, которого для приведенной в этой статьи сборки будет более, чем достаточно.





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Я неоднократно сталкивался с критикой в комментариях, связанной с тем, что часто выбираю для «Народных ПК» корпуса Zalman. Критика эта в большинстве случаев была не совсем справедливой – в бюджетном ценовом сегменте не так много хороших шасси без провалов по каким-либо важным параметрам, включая качество элементов и сборки, организацию пространства, кабель-менеджмент, охлаждение и прочее. Тем не менее, конкуренты у залмановских решений все-таки есть – например, в диапазоне от 4 до 5 тысяч рублей имеется хороший корпус Powercase Mistral X4 Mesh. Он достаточно просторный и продуваемый, а также по-умолчанию оснащен четырьмя 120 мм вентиляторами, к которым при желании можно добавить еще несколько. Поддерживается и установка систем жидкостного охлаждения. Максимальная высота процессорного кулера в случае рассматриваемого шасси составляет 160 мм.

Подводим итоги



Все комплектующие выбраны, внимание – на таблицу:

По производительности мартовская сборка практически не отличается от февральской, разве что SSD выбран более быстрый, но в играх разницы вы не заметите. Если же говорить о комплектующих, напрямую на FPS в играх не влияющих, то стоит отметить продуваемый корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами.

FAQ (Вопросы и ответы)

Есть какой-то вариант сэкономить, если у меня не 75, а 65-70 тысяч рублей?

Без потери производительности и без обращения ко вторичному рынку – вряд ли. Пару тысяч можно выиграть, взяв SSD, корпус и блок питания попроще, но серьезной экономии без урезания ключевых комплектующих не выйдет.

А если с потерей производительности?

Можно взять более доступную видеокарту – RX 6650 XT или RTX 3060.

Хватит ли 16 гигабайт ОЗУ?

Практически всегда – хватит, а если где-то немного и нет, поможет файл подкачки. Хотя лучше, конечно, в дальнейшем заменить предложенный набор из двух восьмигиговых планок на комплект из двух шестнадцатигиговых.

А DeepCool PF650 точно хватит для RX 6700?

Точно, причем с запасом по мощности.

Почему нет статьи про сборку на AMD в таком же бюджете?

У AMD нет процессоров, равных Core i5-12400F по цене и производительности. Ryzen 5 5600X стоит примерно столько же, но ощутимо слабее. Хотя материнские платы на чипсетах AMD B450/B550, конечно, можно найти и немного подешевле, чем на Intel B660.

Заключение

Казалось бы, в США один за другим банкротятся банки, а значит, курс доллара должен падать, а железо, спустя какое-то время – дешеветь. На практике же за одну единицу американской валюты дают на момент написания статьи больше 76 рублей, так что удешевления комплектующих не ожидается. Впрочем, собрать конкурентоспособную игровую конфигурацию по-прежнему вполне возможно. А что вы думаете по поводу предложенной в статье сборки? Пишите в комментариях!

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