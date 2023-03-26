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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о пяти лучших видеокартах в ценовой категории от 25 до 35 тысяч рублей, которые в настоящий момент можно купить в российских магазинах. Многие пользователи не готовы тратить на графический ускоритель 50 или даже 40 тысяч, поэтому решения указанного ценового сегмента крайне востребованы. Примеры видеокарт я буду приводить из ассортимента московских магазинов «Ситилинк» и «Регард». Поехали!

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Открывает сегодняшний список графический ускоритель, который можно назвать входным билетом в мир современных игр – NVIDIA GeForce RTX 3050. Примечательно, что такой «билет» можно купить не слишком дорого – за 25-27 тысяч рублей, при этом рассматриваемая видеокарта позволяет наслаждаться любыми проектами в разрешении FullHD с 60+ FPS, хотя, конечно, в наиболее ресурсоемких играх придется снизить настройки, выставив их на высокие или средневысокие. На трассировку лучей также надеяться не приходится – в моделях начального игрового сегмента она присутствует скорее для ознакомления с технологией, хотя и может применяться для съемки красивых скриншотов.

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RTX 3050 отличается низким по нынешним меркам энергопотреблением и тепловыделением – заявленный для нее производителем TGP не превышает 130 Вт. Поэтому габаритная система охлаждения карточке не требуется, хотя приобретать модификации с одним вентилятором и укороченной печатной платой я все-таки не рекомендую – они довольно горячие и шумные по сравнению с решениями, оснащенными двухвентиляторными или трехвентиляторными СО. Что же касается 8 гигабайт видеопамяти – их хватит на весь жизненный цикл модели.

Преимущества:

Сравнительно невысокая цена

Малые показатели энергопотребления и тепловыделения

Достаточная производительность для FullHD-гейминга

Наличие 8 ГБ видеопамяти

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Недостатки:

В требовательных проектах придется снижать настройки

Почти бесполезная в данном случае поддержка трассировки лучей

Переплатив всего 5 тысяч рублей, можно приобрести значительно более мощную RTX 3060

Если верить статистике популярного игрового сервиса Steam, доля графических ускорителей AMD среди геймеров довольно мала, тем не менее, у компании есть весьма интересные предложения. Например, Radeon RX 6600 – эта видеокарта выдает большую производительность, чем RTX 3050 практически в любой игре, при этом разница может составлять от 5% до 20%. Если вам повезет, вы сможете купить «шесть тысяч шестисотую» за те же 25-27 тысяч рублей, что и RTX 3050, но учтите, что, например, предлагаемая московским магазином «Регард» модификация от Sapphire пусть и стоит дешево, даже меньше 25 тысяч, является OEM. Проще говоря, вы получите видеокарту в антистатическом пакете, а вот коробки и прочего в комплекте не будет. Если не хотите рисковать – переплатите полторы тысячи и возьмите ту же карту в «Ситилинке» в Retail-исполнении с полноценной комплектацией. Производительности хватит для любых игр в разрешении FullHD, хотя и не всегда на ультра. Или всегда, если вам комфортно играть не с 60+, а с 30+ FPS.

Важно! Карта может задействовать только 8 линий PCI-Express, поэтому крайне желательно использовать ее в связке с материнскими платами, поддерживающими PCI-Express 4.0.

Преимущества:

Иногда стоит даже меньше, чем RTX 3050

Невысокий TGP, позволяющий производителям экономить на системах охлаждения

Весьма привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Скромные габариты (в случае большинства моделей)

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Недостатки:

Наиболее доступные по цене модификации могут предлагаться в OEM-исполнении

Крайне желательно устанавливать в материнские платы с поддержкой PCI-E 4.0 во избежание снижения производительности

NVIDIA GeForce RTX 3060 вполне могла бы стать «народной видеокартой», но помешала криптовалютная лихорадка. Потом же, когда волна майнингового безумия схлынула, у решения появились сильные конкуренты, да и большинство геймеров уже в панике купили «хоть какой-нибудь» GPU, опасаясь, что графические ускорители и вовсе пропадут из магазинов. С некоторыми моделями, кстати, так и вышло – в первую очередь это касается линейки RX 6000 от AMD. Некоторые эксперты даже предполагали, что «красные» намеренно недопоставляют на рынок чипы для видеокарт, и в дальнейшем эти теории получили косвенное подтверждение.

Впрочем, вернемся непосредственно к «три тысячи шестидесятой». Изначально она выпускалась только с 12 ГБ видеопамяти, при том, что подобный объем ей не очень-то и нужен, поскольку по уровню производительности карта оптимальна для разрешения FullHD. В FullHD (1920x1080) вы сможете выкручивать настройки на максимум где угодно и при этом наслаждаться стабильными 60+ кадрами в секунду. Конечно, без трассировки лучей – если вы захотите активировать в том же Cyberpunk 2077 еще и рейтрейсинг, то для компенсации просадки FPS придется включить функцию DLSS 2 – скорее всего, в режиме Performance или Balance. Впрочем, это в любом случае достойная, с учетом цены, игровая видеокарта.

Преимущества:

Не самая низкая, но все-таки приемлемая стоимость

Отличная производительность в разрешении FullHD

Технология DLSS позволяет использовать рейтрейсинг или играть в QuadHD

Невысокие требования к питанию и охлаждению

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Недостатки:

В данном ценовом сегменте конкурирующие видеокарты расположены очень плотно – добавьте 5 тысяч рублей, и можно будет купить куда более производительную модель

Radeon RX 6650 XT – это обновленная версия RX 6600 XT, базирующаяся на том же графическом процессоре, но обладающая повышенными базовой и Boost-частотами, более быстрой, чем у предшественницы, видеопамятью, а также увеличенным со 160 до 180 Вт TGP. Благодаря перечисленным улучшениям видеокарта заметно превосходит RTX 3060 от NVIDIA в сценариях без включенной трассировки лучей, в некоторых играх вплотную приближаясь к уровню RTX 3060 Ti. Максимальные параметры графики в разрешении FullHD можно ставить где угодно – карточка справится. А вот если вас интересует рейтрейсинг, то лучше смотреть в сторону решений NVIDIA – AMD в этой области по-прежнему отстает.

Преимущества:

Один из оптимальных вариантов в своем бюджете

Достаточная для любых игр в разрешении FullHD на ультра производительность (но без RT)

Существенные улучшения по сравнению с RX 6600 XT

Адекватный TGP – 180 Вт

Недостатки:

Плохо подходит для трассировки лучей

Добавив немного денег, можно купить RX 6700

35.5 тысяч – это уже небольшое превышение бюджета, но, несмотря на это, я решил включить в список и видеокарту AMD Radeon RX 6700 10 ГБ. Поначалу эта карточка не вызвала существенного интереса у игрового сообщества – она появилась только в конце лета 2022 года, при этом примерно за те же деньги продавалась более производительная и предлагающая трассировку лучей и технологию DLSS 2 RTX 3060 Ti от NVIDIA. Сейчас же «шесть тысяч семисотую» порой можно купить почти за те же деньги, что и RX 6650 XT, при том, что эта видеокарта и производительнее, и отличается большим объемом видеопамяти. Так, у младшей модели всего 2048 универсальных процессоров (аналог CUDA-ядер у NVIDIA), а у старшей – 2304. Соответственно, больше и текстурных блоков. Для разрешения FullHD возможностей RX 6700 хватает с лихвой, если не задействовать трассировку лучей, и многие игры она без проблем потянет и в QuadHD. В требовательных проектах вроде Cyberpunk 2077 FPS на ультра в 2K, конечно, будет ниже 60, но достаточно поставить высокие настройки – и проблема будет решена.

Преимущества:

Выгодное соотношение цены и возможностей

Производительности хватает для всех игр в FullHD (без трассировки лучей) и для многих – в QuadHD

10 гигабайт видеопамяти

Не сильно завышенная стоимость, несмотря на курс рубля

Недостатки:

Для гейминга с трассировкой лучей лучше доплатить и взять RTX 3060 Ti

Малый ассортимент модификаций в российских магазинах

FAQ (Вопросы и ответы)



А почему в списке нет GTX 1660 Ti/Super?

RTX 3050 современнее и лучше, а цены на перечисленные видеокарты в российской рознице почти всегда завышены.

Где тогда RTX 3060 Ti?

Тут все банально – не влезла в бюджет. Хотя уверен, что где-то найти эту видеокарту дешевле 35 тысяч реально.

Что купить, если на видеокарту есть немного больше 35 тысяч?

RTX 3060 Ti, а если получится, то RTX 3070.

А если напротив, не хватает денежных средств?

А вот здесь ответить сложнее. Возможно, стоит обратиться ко вторичному рынку, заручившись своими знаниями или помощью друга-компьютерщика. Из новых же видеокарт, если денег меньше 20 тысяч, можно взять RX 6500 XT, но эта модель для современных игр, откровенно говоря, слабовата.

Правда ли, что DLSS 2 от NVIDIA работает лучше, чем FSR от AMD, и меньше мылит картинку?

Да, если не использовать режим Ultra Performance.

Заключение

В этой статье я рассказал о пяти заслуживающих внимания видеокартах для игр в ценовом диапазоне от 25 до 35 тысяч рублей. Модели актуальны на момент написания статьи (весна 2023 года), и, вероятно, будут актуальны еще долго, хотя цены на них могут изменяться под влиянием экономических и не только экономических факторов. А что вы думаете по поводу перечисленных графических ускорителей? Какой из них вы приобрели или хотели бы приобрести? Пишите в комментариях!

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