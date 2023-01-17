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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)

Рассказываю о сбалансированной и достаточно производительной геймерской конфигурации, актуальной в 2023 году
[ ] для раздела Блоги
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
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Всем привет. С вами Zero, и сегодняшний материал из серии «Народный ПК» будет о том, какой игровой компьютер удастся собрать в начале 2023 года за 75 тысяч рублей, если приобретать комплектующие исключительно в российских магазинах, не заказывая ничего из зарубежных магазинов и не обращаясь к сайтам объявлений и специализированным форумам. Цены, конечно, в конце ноября-начале декабря прошлого года выглядели несколько приятнее, но с этим ничего не поделать. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Шестиядерный CPU Intel Core i5-12400F все еще остается оптимальным выбором для многих геймерских конфигураций – он не только очень хорош с точки зрения соотношения цены и производительности, но и достаточно энергоэффективен. Единственный серьезный минус «двенадцать тысяч четырехсотого» не относится непосредственно к самому CPU – речь идет о стоимости материнских плат на чипсете B660, которые в российской, да и в зарубежной рознице явно переоценены. Впрочем, если вы собираете компьютер в первую очередь для игр, связка «Core i5-12400F+B660» все равно смотрится лучше, чем «Ryzen 5 5600X+B450/B550», или, тем более, чем связки с шестиядерниками Intel предыдущих поколений.

Материнская плата: GIGABYTE B660M DS3H DDR4

От МП в нашем случае требуется следующее. Во-первых, чипсет B660 для поддержки тонкой настройки модулей ОЗУ. Во-вторых, как минимум пара разъемов M.2 для установки SSD – одного накопителя геймерам, как правило, быстро начинает не хватать. За четыре слота для модулей ОЗУ и радиатор в области зоны VRM можно не доплачивать, но, поскольку в московском «Ситилинке» действует скидка на GIGABYTE B660M DS3H DDR4, именно ее я предлагаю в качестве варианта по-умолчанию. Также можно рассмотреть ASUS PRIME B660M-K D4 и другие похожие решения. К сожалению, тенденция на удорожание материнских плат продолжается – можно лишь с ностальгией вспоминать времена процессоров Intel Sandy Bridge, когда к Core i5-2500K, обладающему свободным множителем, и предлагавшемуся за 6500 рублей, можно было купить отличную МП, поддерживающую разгон, примерно за 4000 рублей.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

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Кулера для Core i5-12400F хватит недорогого – за 1500 рублей вполне можно взять воздушную систему охлаждения, которая не только будет эффективно отводить от данного процессора тепло, но и не станет раздражать высоким уровнем шума. В идеале, чтобы был запас по производительности, и можно было реже продувать радиатор, стоит взять одну из моделей, рассчитанных на отвод 160 или даже 180 Вт тепла, например, ID-COOLING SE-214-XT. Если же вы будете выбирать среди других кулеров, убедитесь, что решение обладает необходимым креплением для сокета Intel LGA 1700 – некоторые системы охлаждения имеют несколько ревизий, и вам может попасться старая. В таком случае придется приобретать адаптер, что-то «колхозить», или выбирать другой кулер.

Оперативная память: Team Vulcan Z Grey TLZGD416G3200HC16CDC01 3200 МГц 8 ГБ x2

Следующий пункт по списку – модули оперативной памяти. Именно во множественном числе, а не в единственном, поскольку двухканальный режим существенно увеличивает производительность ОЗУ. Подойдет любой DDR4-комплект с частотой хотя бы 3200 МГц и таймингами 16-20-20 или ниже, например, Team Vulcan Z Grey. При этом гнаться за высокочастотной памятью в рассматриваемом бюджете никакого смысла нет – если у вас имеются дополнительные средства, лучше вложите их в графический ускоритель. Именно замена видеокарты на более производительную дает наибольший прирост FPS, если в конфигурации нет явных узких мест.

SSD: Samsung 980 500 ГБ

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В качестве основного хранилища для операционной системы, программного обеспечения и игр предлагаю использовать один из лучших на рынке безбуферных твердотельных накопителей – Samsung 980, или, если наличие DRAM-буфера для вас принципиально, ADATA XPG SX8100. Стоят эти две модели в версиях на 500 гигабайт практически одинаково, и обе предлагают более, чем достаточный для современных игр уровень производительности. При этом я вынужден предупредить, что 500 гигабайт вам хватит очень и очень ненадолго – если есть возможность, лучше возьмите SSD сразу на терабайт, или в будущем докупите в пару к первому накопителю двухтерабайтник. В рамках же статьи я выбрал 500-гигабайтную модель, чтобы вложить побольше денег в видеокарту.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ

Кстати, о видеокартах. Цены на них не спешат возвращаться к минимумам конца ноября-начала декабря 2022 года, поэтому RX 6700 XT в бюджет не поместится. Придется ограничиться RX 6650 XT – этот графический ускоритель, конечно, послабее, но он все равно позволяет с комфортом играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей. Удастся поиграть в требовательные тайтлы и в более ресурсоемком режиме QuadHD, но уже не на ультра. Рассматриваемая модель на 5-10% производительнее, чем RX 6600 XT, и, хотя и отстает от RTX 3060 Ti и RX 6700 XT, все равно подходит для адекватного гейминга без фризов и резких просадок FPS. При этом за модификациями с топовыми системами охлаждения можно не гнаться – TDP видеокарты составляет около 180 Вт, а значит, ей хватит и пары вентиляторов, установленных поверх радиатора с тепловыми трубками.

Блок питания: DeepCool PK650D 650 Вт

Ассортимент блоков питания Chieftec, являющихся в бюджетном сегменте одним из лучших вариантов по соотношению цены и характеристик, в российских магазинах изрядно поредел. Не знаю, в санкциях ли дело, или в чем-то еще: компания тайваньская, но имеет производственные мощности в континентальном Китае и главный офис продаж в Германии. Впрочем, на рынке хватает недорогих БП с достойными показателями и от других компаний – в первую очередь в голову приходят Zalman и DeepCool. Для нашей конфигурации с запасом хватит и блока питания на 500 Вт, но почти всегда оптимально брать более мощную модель – как для снижения уровня шума, так и под возможный будущий апгрейд. DeepCool PK650D стоит чуть более 4 тысяч рублей, и за свои деньги это отличный БП – с достойной для бюджетного сегмента стабилизацией напряжений, тихим вентилятором и неплохим КПД.

Корпус: Zalman N5 OF Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в корпусе Zalman N5 OF. Из преимуществ решения можно отметить достаточное количество свободного места, неплохую организацию пространства и наличие трех предустановленных 120-мм вентиляторов, чего для конфигурации за 75 тысяч хватит с лихвой. Большинство недорогих корпусов очень плохи для любых компьютеров, кроме маломощных офисных печатных машинок, но о рассматриваемой модели такого сказать нельзя, хотя, конечно, это не Fractal Design и не be Quiet за 15+ тысяч рублей. Но от нее этого и не требуется. Напоследок скажу, что в отличие от многих недорогих шасси, Zalman N5 OF «из коробки» поддерживает регулировку скорости вращения вентиляторов и управление их подсветкой – это также ощутимый плюс.

Подводим итоги

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С выбором компонентов системы закончили, теперь посмотрим, как они смотрятся вместе:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

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GIGABYTE B660M DS3H DDR4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

Team Vulcan Z Grey TLZGD416G3200HC16CDC01 3200 МГц 8 ГБ x2

SSD

Samsung 980 500 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PK650D 650 Вт

Корпус

Zalman N5 OF

К сожалению, вынужден констатировать, что сборка за 75 тысяч оказалась ощутимо слабее, чем в декабре – дело в том, что чуть больше месяца назад графический ускоритель AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ можно было купить всего за 37 тысяч рублей. Сейчас же он предлагается от 40 тысяч, подорожали в связи с падением курса рубля и некоторые другие комплектующие. И пусть национальная валюта слегка укрепилась, к прежнему уровню она не вернулась, а если бы и вернулась – поднимают цены магазины быстро, а вот снижают гораздо медленнее. Впрочем, сборка с Radeon RX 6650 XT также позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD. А вот для QuadHD уже стоит присмотреть что-то помощнее, в идеале даже не RX 6700 XT, а RTX 3070 Ti.

FAQ (Вопросы и ответы)

Во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Тут ответ очевиден – в видеокарту. Берите упомянутую выше RX 6700 XT, RTX 3070 Ti или еще более производительную модель. Также советую взять более емкий SSD, и, желательно, оснащенный DRAM-буфером.

Почему опять выбран корпус от Zalman?

Шасси Zalman отличаются достаточно стабильным для бюджетных решений качеством, неплохим соотношением цены и возможностей и достаточным количеством вентиляторов. В ценовом диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей не так много приличных корпусов – гораздо больше явного фуфла или офисных «гробов».

Может, лучше взять часть комплектующих с AliExpress, вторичного рынка или заказать через посредников из Казахстана?

Вполне актуальный вариант, но только для разбирающихся в железе и нюансах заказа из-за рубежа пользователей. При этом в рамках серии статей «Народный ПК» (за исключением специальных выпусков) я рассматриваю новое железо, продающееся в магазинах.

Когда ждать новых видеокарт в среднем и бюджетном сегментах?

В бюджетном – точно нескоро. В среднем – возможно, во втором или третьем квартале года, если верить инсайдерам. Но рекомендованные цены, скорее всего, будут выше, чем в случае решений предыдущих поколений. Майнинг-лихорадка продемонстрировала как «зеленым», так и «красным», что геймеры готовы переплачивать за желанные графические ускорители гораздо больше, чем считалось ранее.

Какой к рассмотренной конфигурации стоит взять монитор?

Дисплей лучше выбирать исходя из личных предпочтений, но универсальные рекомендации, подходящие для большинства пользователей, такие: 23-25 дюймов, VA или IPS матрица, разрешение FullHD, частота обновления 120+ Гц, Flicker-Free (без мерцания), поддержка FreeSync. Или 27 дюймов, QuadHD.

Заключение

Из-за роста цен на комплектующие конфигурация получилась менее производительной, чем в декабре, тем не менее, с ней вы все равно сможете проходить любые проекты, не страдая от просадок FPS и микрофризов, хотя, конечно, не в 4K. А как вам сборка? Возможно, вы что-то бы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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