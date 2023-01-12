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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я считаю, что вопреки заявлениям многих бывалых компьютерщиков, в свое время разгонявших «Селероны» и «Пентиумы», оверклокинг не умер, а просто видоизменился, не потеряв, тем не менее, своей актуальности, а возможно, даже обретя новый смысл. Если вы не согласны – при желании, после прочтения статьи аргументируйте свою позицию в комментариях. Поехали!

Что такое оверклокинг

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Начать стоит с определения оверклокинга. В узком смысле оверклокинг, или разгон – это повышение тактовой частоты работы таких компонентов ПК, как CPU и GPU, а также ОЗУ, с целью повышения их производительности или с соревновательной целью. В последнем случае речь идет об установлении рекордов при помощи экстремальных методов охлаждения, например, при использовании жидкого азота. Сопутствующее изменение других параметров, например, повышение напряжения, также относится к оверклокингу.

В широком смысле оверклокингом можно назвать любую тонкую настройку работы комплектующих компьютера или ноутбука – в этом смысле андервольтинг, то есть понижение напряжения, например, CPU или GPU с целью снижения энергопотребления, также можно считать оверклокингом, хотя изначально это были чуть ли не противоположные понятия. Действительно же противоположен оверклокингу в узком смысле был андерклокинг – снижение частоты работы компонентов ПК.

Что разгоняли раньше, и что можно разгонять в современных ПК



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В начале двухтысячных самым податливым для оверклокинга компонентом системы был центральный процессор, хотя разгоняли тогда не по множителю, а по шине. А в отдельных случаях даже разблокировали ядра! Разгоняли тогда и оперативную память, и видеокарты – например, знакомая олдовым компьютерщикам программа Riva Tuner, наработки из которой вошли в MSI Afterburner, позволяла здорово ускорить бюджетный графический ускоритель NVIDIA GeForce FX 5200 и другие решения тех времен.

В современных компьютерах также разгоняют процессоры, GPU и видеопамять, а также ОЗУ. Причем если бытовой разгон процессоров и видеокарт благодаря современному программному обеспечению в значительной степени стал проще, то серьезный оверклокинг оперативной памяти с подбором вторичных и третичных таймингов, особенно в случае DDR5 модулей, напротив, стал занятием для «хардкорщиков».

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Кстати, еще можно разгонять мониторы, по крайней мере, некоторые. По крайней мере, так заявляют их производители. Конечно, разгоном в традиционном смысле это назвать сложно, но, поскольку любой хоть сколько-нибудь значимый оверклокинг сопряжен с риском нестабильной работы устройства, аналогию и заимствование названия можно назвать корректными. Например, есть 100 экземпляров мониторов с разрешением QuadHD и гарантированной частотой в 144 Гц, также их производитель сообщает о наличии «режима разгона» до 165 Гц, но не гарантирует при таких условиях адекватную работу дисплеев без появления артефактов. Часть мониторов в таком режиме работает корректно, а часть выдает артефакты. Это тоже разгон, хоть с очень большой натяжкой.

И финальный аккорд, чтобы у бывалых компьютерщиков-железячников вообще бомбануло. Блоки питания тоже разгоняются. По крайней мере, Be Quiet Dark Power 12 и 13 серий. По-умолчанию у них несколько линий 12В, но при помощи ключа «Overclocking Key» (официальное название от производителя!) их можно объединить в одну сверхмощную. Есть ли в этом смысл – наука умалчивает, поскольку к условной RTX 4090 можно и так подвести питание с разных линий.

Разгон процессора

Теперь поговорим об оверклокинге в современных условиях. Начнем с процессоров. Потребительские CPU Intel сейчас делятся на условно разгоняемые – в их названии присутствует буква «K», например, как в случае Core i7-13700K, или Core i7-13700KF, и условно неразгоняемые – в их названии такая буква отсутствует. Например, Core i5-12400F или Core i5-12400. Почему условно? Потому что разгон по шине тоже никуда не делся, хотя и поддерживается лишь на крайне ограниченном количестве материнских плат. Для K-процессоров тоже нужны не абы какие платы, а исключительно на Z-чипсетах, с мощной подсистемой питания и радиаторами на ней. В общем, разгон превратился из доступного почти всем желающим способа бесплатного увеличения производительности CPU в дополнительную опцию, за которую нужно доплачивать. Но опция эта действительно повышает уровень комфорта при настройке ПК.

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Главное место сейчас занимает разгон по множителю. Он достаточно прост, хотя и не лишен нюансов – например, нужно знать, какое напряжение устанавливать безопасно, и какой уровень Load-Line Calibration оптимален или близок к оптимальному. Это настоящий оверклокинг, а не просто изменение множителя в один клик. И после него по-прежнему необходимо тестировать процессор при помощи специального софта на стабильность, а также на отсутствие перегрева и троттлинга. Проще говоря, разгон процессора определенно жив, а не мертв, несмотря на то, что потенциал для него в случае флагманских моделей невелик – часто речь идет скорее не об увеличении рабочих частот, а об их фиксации на высоких отметках во избежание просадок производительности. Для увеличения же частот нередко нужны системы жидкостного охлаждения.

Если говорить о процессорах AMD, то с ними оверклокинг более доступен – не требуются ни материнские платы на флагманском чипсете, ни какие-то «особенные» CPU с определенным индексом. Хотя неопытный пользователь может запутаться – Ryzen 7 5800X разгонять можно, а Ryzen 7 5800X3D уже нельзя, разве что при помощи МП с внешним тактовым генератором. Но дело в том, что 5800X3D – это особенный, экспериментальный процессор с дополнительным кэшем поверх, собственно, чипа. На момент написания статьи он такой один, хотя в феврале ожидается релиз Ryzen 7000, обладающих такой же отличительной чертой.

Разгон видеокарты



Разгон графического ускорителя со времен упомянутой в начале материала FX 5200 изменился не так сильно, хотя, конечно, в репертуаре оверклокеров появились новые инструменты, включая андервольтинг, настройку кривой скорости вращения вентиляторов и перепрошивку BIOS видеокарты. Возможно, такие инструменты были и раньше, но в начале двухтысячных так широко они не использовались. Зато некоторые потребительские видеокарты в свое время программно «переделывались» в профессиональные – GeForce 6600 и 6800 при доле везения можно было превратить в Quadro при помощи все той же Riva Tuner.

Сейчас оверклокеры и геймеры, как правило, идут двумя путями – или андервольтят GPU для понижения энергопотребления, тепловыделения и издаваемого системой охлаждения видеокарты уровня шума, или все-таки пробуют «настоящий» разгон с повышением напряжения, лимита TGP и частот GPU, а также увеличением герцовки видеопамяти. Примечательно, что нередко именно чипы памяти оказываются наиболее податливыми к увеличению рабочих частот, и в дальнейшем легко проходят стресс-тесты. Из GPU же производители нередко выжимают почти максимум. Но, опять же, разгон видеокарт определенно жив.

Разгон оперативной памяти



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Разгон оперативной памяти сейчас, пожалуй, наиболее сложен и требователен к знаниям и терпению пользователя. Чтобы немного увеличить напряжение, частоту и тайминги, или уменьшить показатели задержек, и не менять остальные параметры, много ума не надо, а вот чтобы выжать из конкретного комплекта памяти максимально возможную производительность при сохранении стабильной работы, надо порой экспериментировать не один вечер. Не верите? Зайдите в тему на форуме Overclockers.ru: «DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов». И почитайте закрепленный в первом сообщении «гайд от Максима» – в разгоне ОЗУ есть множество тонкостей и нюансов. Например, зависимости одних таймингов от других или возможность работы планок в режиме Unlink, при немного отличающемся напряжении, если первый модуль держит нужную частоту, например, при напряжении 1.425В, а другой – только при напряжении 1.44В.

Тонкая настройка работы других комплектующих и мышление оверклокера



Разгоном перечисленных выше компонентов возможности по тонкой настройке и оптимизации работы ПК далеко не ограничиваются. Приведу несколько примеров. Обычный пользователь купит корпус с предустановленными вентиляторами и будет доволен, человек же с мышлением оверклокера с большой вероятностью заменит вертушки на другие, на условные Noctua, и при этом еще и отрегулирует кривую их скорости вращения. Другой пример – оптимизация работы воздушных потоков внутри системного блока. Большинству геймеров будет лень разбирать ПК и снимать что-то из комплектующих ради установки дополнительной «вертушки» и снижения и без того приемлемых температур на несколько градусов. Оверклокер же с высокой вероятностью решит этим заморочиться.

Оптимизируют продвинутые пользователи, в том числе, и оверклокеры, и операционную систему, отключая ненужные им процессы и службы, но стоит предупредить, что здесь важно не перестараться. Особенно не рекомендую использовать различные утилиты «от Васяна», якобы отключающие всю телеметрию или «всесторонне улучшающие работу системы». И, конечно, лучше использовать оригинальные образы Windows от Microsoft, а не сборки Windows Zver Pro Ultra Black Serega Edition.

Заключение

В этой статье я изложил свои аргументы в пользу того, что оверклокинг по-прежнему актуален – как в широком смысле, так и в узком, как соревновательная дисциплина. Те же компьютерщики, которые говорят, что оверклокинг мертв, на мой взгляд, не сильно отличаются от людей, считающих, что при СССР деревья были выше, а колбаса вкуснее. А что вы думаете по поводу разгона, и занимаетесь ли тонкой настройкой комплектующих своего ПК? Пишите в комментариях!

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