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Всем привет! С вами Zero, и это первый в 2023 году выпуск «Народного ПК» – рубрики, в которой я подбираю оптимальные комплектующие для геймерских конфигураций в различных бюджетах. К счастью, опасения касательно возможного падения курса рубля до 75-80 единиц за доллар пока не оправдались, и национальная валюта даже немного укрепилась, но ритейлеры все равно не спешат снижать цены до того уровня, что наблюдался в конце осени. Вероятно, ноябрь был лучшим в 2022 году месяцем для сборки ПК. Посмотрим, что будет в 2023, и начнем, как обычно, со сборки за 100 тысяч (по московским ценам). Поехали!

Процессор в народных конфигурациях за 75 и 100 тысяч рублей не меняется уже много месяцев подряд – слишком уж хорош Intel Core i5-12400F по соотношению цены и возможностей. Это производительный, энергоэффективный, и, по современным меркам, недорогой CPU с шестью ядрами и двенадцатью потоками, который может стать отличной основой для недорогой или среднебюджетной геймерской конфигурации. Конечно, в более высоких ценовых сегментах гораздо более интересным вариантом смотрится Core i7-13700KF, но стоит новенькая модель Raptor Lake в 2-3 раза дороже, а также требует приобретения качественной материнской платы на чипсете Z790 с мощной подсистемой питания, и суперкулера или системы жидкостного охлаждения.

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В свою очередь, «двенадцать тысяч четырехсотый» гораздо более неприхотлив – к нему можно смело брать почти любую материнскую плату от ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock на подходящем чипсете, хотя в идеале, конечно, рассматривать варианты на B660 с как минимум двумя разъемами M.2 для твердотельных накопителей. При этом за наличие дополнительных радиаторов, защищающих зону VRM от перегрева, в данном случае можно не переплачивать – если у вас нормальный корпус с адекватным воздухообменом, а также хотя бы двумя-тремя вентиляторами, а не закрытый офисный «гроб», проблем с температурным режимом не будет.





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Основные требования к материнской плате я уже обозначил – чипсет B660, чтобы была доступна тонкая настройка оперативной памяти, а также хотя бы два разъема M.2 для установки высокоскоростных твердотельных накопителей – одного со временем начнет не хватать, поскольку игры с каждым годом занимают все больше места. Одной из самых доступных по цене моделей, удовлетворяющих указанным требованиям, является ASUS PRIME B660M-K D4. А неплохая подсистема питания, оснащенная радиатором, позволит в дальнейшем при желании провести апгрейд, установив процессор уровня Core i7-12700F или 13700F, хотя для таких CPU с отключенным лимитом по энергопотреблению и понадобится более производительный кулер, а также блок питания повышенной мощности. Если вы точно уверены, что вам будет достаточно одного SSD на терабайт, и что вы не будете менять CPU в рамках той же платформы, можно взять МП и подешевле, но экономия выйдет незначительная.

Для охлаждения энергоэффективного шестиядерника вроде Core i5-12400F с запасом хватит башенного кулера бюджетного ценового сегмента – с компактным или средним радиатором, оснащенным тремя-четырьмя тепловыми трубками, и одним 120-миллиметровым вентилятором. В идеале рассматривать только системы охлаждения, рассчитанные на отвод от CPU 160+, а лучше 180+ Вт тепла, поскольку вентилятор в таком случае будет вращаться на низких или средних оборотах, не создавая сколько-нибудь значимого уровня шума.

Одним из оптимальных вариантов по соотношению цены и эффективности охлаждения в настоящий момент в бюджете до 2 тысяч рублей является кулер ID-COOLING SE-214-XT. Также можно рассмотреть другие решения той же компании, подходящие для сокета Intel LGA 1700 или DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, который, к сожалению, в одних магазинах ощутимо подорожал, а в других и вовсе пропал из продажи. Главное – не берите кулеры от китайских Noname-производителей, в изобилии появившиеся в ассортименте ритейлеров после введения санкций. Подобные бренды слишком любят завышать характеристики своих изделий, при этом качество этих самых изделий очень часто оказывается весьма посредственным.

Подход к выбору оперативной памяти для сборок в определенном бюджете в рамках серии статей «Народный ПК» остается неизменным – 16 гигабайт, с частотой 3200 МГц или выше и таймингами 16-20-20 или ниже, причем обязательно двумя модулями для активации двухканального режима. К счастью, планки DDR4 по-прежнему стоят крайне дешево, да и цены на DDR5 постепенно снижаются по мере насыщения рынка интересными предложениями – со временем все больше геймеров будут переходить на новый стандарт, но пока комплекты DDR5-7200 16 ГБ x2 -- прерогатива более дорогих сборок, с процессорами уровня Intel Core i7-13700KF и видеокартами вроде RTX 4070 Ti и выше. Для компьютера за сотню тысяч рублей хватит и 16 ГБ – больше пока играм не требуется, а дополнительные средства стоит вложить в графический ускоритель.

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Кстати, о графических ускорителях. В середине декабря 2022 года RTX 3070 Ti можно было приобрести менее, чем за 50 тысяч рублей, сейчас же она стоит около 55 тысяч. Поэтому на чем-то придется экономить – например, на SSD. В длительных операциях последовательного чтения и последовательной записи, а также в бенчмарках, ADATA XPG SX8100, конечно, серьезно уступает предлагавшемуся в декабрьской статье WD BLACK SN850X, но в играх вы вряд ли заметите разницу – разве что какой-то проект будет запускаться не 10 секунд, а 12. Важно, что рассматриваемая модель на основе контроллера Realtek RTS5762 обладает DRAM-буфером – как показывают тесты, часто именно его наличие является одним из ключевых факторов, из которых складывается производительность накопителя в практических сценариях использования.

Новенький графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti появился в российских магазинах практически без задержек по сравнению с глобальным релизом, но цены ритейлеры, конечно, выставили явно завышенные – приобрести самую доступную модификацию на момент написания статьи можно за 81 тысячу рублей. Видимо, видеокарты Ada Lovelace дешевле 50 тысяч рублей выйдут еще нескоро. Хотелось бы, конечно, воспользоваться преимуществами новой архитектуры и тонкого техпроцесса, но в 100-тысячный бюджет «железка» стоимостью более 80 тысяч не помещается ни при каких условиях, если не покупать старые комплектующие на вторичном рынке, что в данном случае нерационально.

Исходя из таких вводных, предлагаю, как и в предыдущем месяце, рассматривать в качестве варианта по-умолчанию RTX 3070 Ti – это отличная видеокарта не только для разрешения FullHD, но и для QuadHD, выдающая в Cyberpunk 2077 на ультра настройках без трассировки лучей более 60 FPS. Если же вы хотите играть с рейтрейсингом – выручит опция DLSS в режиме Quality, Balanced или Performance. При этом соблазн подождать RTX 4070, 4060 Ti и 4060 может быть достаточно велик, но не стоит забывать о том, что рубль – не самая стабильная валюта, особенно в нынешних обстоятельствах, а ритейлеры гораздо охотнее поднимают цены, чем снижают их.

Блок питания стоит взять с разумным запасом мощности сверху – например, DeepCool PK750D. К преимуществам модели можно отнести честную мощность, очень хорошую для недорогого БП стабильность напряжений, тихую работу вентилятора и наличие сертификата 80 Plus Bronze, подтверждающего неплохой КПД. Также можно рассмотреть варианты от Chieftec, be Quiet или Zalman, но решения китайской компании стали пропадать из магазинов, а на модели немецкой ритейлеры выставляют более высокую наценку – что поделать, переплата за бренд. Zalman же за свои деньги хороши всем, кроме вентиляторов – порой встречаются экземпляры с повышенным уровнем шума. Проще говоря, DeepCool PK750D в начале 2023 года смотрится как один из оптимальных вариантов.

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Зато что-что, а корпуса Zalman делать умеет – этот факт подтверждает, например, неослабевающая с начала десятых годов популярность шасси Z3 Plus. Впрочем, ассортимент компании им не ограничивается – имеется в запасе у корейцев и много других интересных решений, включая N3. По-умолчанию этот продуваемый кейс оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, и их в нашем случае более, чем достаточно. Имеется и реобас. К дополнительным преимуществам модели можно отнести неплохой по меркам сегмента кабель-менеджмент, высокие ножки и наличие пылевых фильтров. Из недостатков же бросается в глаза только ограничение по максимальной высоте радиатора процессорного кулера. Оно типичное для многих Midi Tower шасси и составляет 155 мм.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, теперь посмотрим, стала ли сборка лучше или хуже по сравнению с предыдущим месяцем.

В начале-середине декабря большинство компонентов ПК в российских магазинах, в особенности видеокарты, стоили несколько дешевле, поэтому в январской версии надо было на чем-то экономить. Урезанию бюджета подвергся твердотельный накопитель, причем не в плане объема, а в плане скоростных характеристик. Все-таки 500 ГБ для игр в 2023 году – это крайне мало, а вот разница между WD BLACK SN850X и ADATA XPG SX8100 пусть и будет порой заметна, но точно не будет критична. Если сомневаетесь – можете взять SN850X и сэкономить на видеокарте, купив обычную RTX 3070 вместо RTX 3070 Ti, но такой выбор как раз приведет к снижению производительности системы в играх, а, следовательно, к уменьшению FPS.

FAQ (Вопросы и ответы)



На чем можно сэкономить, если бюджет немного меньше?

Можно взять материнскую плату подешевле, но много на этом не выгадать, как и на замене блока питания и корпуса на более простые аналоги. Выиграть на всем этом вместе удастся максимум несколько тысяч, поэтому выход, по сути, один – ставить менее производительный графический ускоритель, пусть это и негативно скажется на частоте кадров в играх.

А если бюджет, наоборот, больше?

Вкладывайтесь в видеокарту. В идеале взять RTX 4070 Ti, но между ней и RTX 3070 Ti слишком большой разрыв по цене.

Какие есть прогнозы касательно курса рубля и цен на комплектующие в 2023 году?

Лично у меня – не очень оптимистичные. Полагаю, что рубль может упасть до 75-80 единиц за доллар, а железо – подорожать процентов на 20. Серьезного укрепления национальной валюты не ожидает практически никто. Да и санкции могут ужесточить. Так что, если вы планируете покупать новый ПК, лучше не откладывать.

А будут ли в Россию привозить новые комплектующие?

Как показал опыт 2022 года – да, будут, ритейлеры приспособились к новым условиям. Впрочем, задержки по разным товарам могут составлять до нескольких месяцев. Например, новые процессоры, видеокарты и материнские платы привозили быстро, а оперативную память DDR5 с частотой 7200 МГц и выше, а также блоки питания ATX 3.0 приходилось ждать долго. Многие же модели мониторов выпуска 2022 года и вовсе прошли мимо российского рынка.

Когда выйдут видеокарты RTX 4060 и RTX 4060 Ti?

Официальной информации пока нет, но многие инсайдеры и эксперты ожидают расширения модельного ряда графических ускорителей NVIDIA в начале лета. Впрочем, пока это в основном лишь догадки и сомнительные утверждения.

Заключение

Самые пессимистичные прогнозы пока не оправдались и обрушения курса рубля в начале года не произошло – напротив, «деревянный» начал понемногу восстанавливаться. Тем не менее, многие комплектующие в российских магазинах стоят несколько дороже, чем в декабре, поэтому в январской сборке пришлось взять менее производительный SSD, чтобы не экономить на видеокарте. В следующих материалах я расскажу о конфигурациях в других бюджетах. Как вам сборка, возможно, вы что-то бы в ней поменяли? И что, по-вашему, будет с ценами? Пишите в комментариях!

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