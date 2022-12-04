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Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих

Опровергаю распространенные мифы о процессорах, материнских платах, оперативной памяти и видеокартах
[ ] для раздела Блоги
2
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я разберу распространенные мифы о компьютерных комплектующих, некоторые из которых популярны среди людей, далеких от компьютерной техники, а некоторые нередко повторяются и людьми, способными самостоятельно выбрать железо, собрать и настроить ПК, или решить те или иные проблемы, связанные с его работой. Статья носит познавательно-развлекательный характер, так что не относитесь к ней слишком серьезно. Итак, поехали!

Мифы о процессорах

Миф 1: системный блок и процессор – это одно и тоже.

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Правда: конечно же, нет. Системный блок – это корпус компьютера с установленными внутри комплектующими. Называть системный блок процессором – все равно, что называть автомобиль двигателем или блоком управления двигателем.

Миф 2: чем выше тактовая частота ядер – тем производительнее процессор.

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Правда: только если сравнивать CPU одного поколения и одной микроархитектуры. Если установить для Core i7-13700KF максимальную частоту на уровне 3.5 ГГц, а старенький Core i5-2500K разогнать до 5 ГГц, «тринадцать тысяч семисотый» все равно будет гораздо производительнее.

Миф 3: старшие процессоры Intel Core настолько горячие, что с ними обязательно использовать систему жидкостного охлаждения.

Правда: в стресс-тестах Intel Core i9-13900K и Intel Core i9-12900K действительно могут быть настолько горячими, но для практических сценариев использования вам хватит суперкулера уровня Noctua NH-D15. Если же вы планируете только играть, то беспокоиться вообще не о чем – энергопотребление и тепловыделение CPU Intel в играх на десятки процентов ниже, чем в многопоточных рабочих приложениях, и, тем более, в стресс-тестах.

Миф 4: лучше купить старенький Xeon с Aliexpress и китайскую материнскую плату, чем переплачивать за нормальный CPU.

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Правда: для бюджетной сборки такой вариант сойдет, но МП китайских Noname-брендов крайне капризны. Лучше уж сразу приобрести нормальную связку из процессора и материнской платы, благо, условный «народный CPU» Core i5-12400F стоит сейчас совсем недорого.

Миф 5: если процессор нагревается до 60-70 градусов и выше, ему не хватает охлаждения.

Правда: температуры до 90 градусов точно безопасны для современных процессоров. Если же случится перегрев CPU, он просто автоматически уменьшит рабочие частоты («начнет троттлить»).

Мифы о материнских платах

Миф 1: материнскую плату можно покупать «на сдачу» – она не влияет на производительность ПК.

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Правда: напрямую, может, и не влияет, а вот косвенно – очень даже. Например, в бюджетную МП не получится поставить флагманский разгоняемый процессор. Точнее, поставить-то получится, но работать «на полную катушку» он не будет, да и подсистема питания платы, не защищенная радиаторами, может перегреться. Также при выборе МП стоит обращать внимание на количество M.2 слотов для твердотельных накопителей и другие параметры.

Миф 2: интегрированные в МП звуковые карты выдают аудио крайне плохого качества.

Правда: если вы не из секты аудиофилов и не покупаете кабели из чистого золота, а также не работаете со звуком профессионально, то возможностей встроенных звуковых адаптеров вам хватит и для игр, и для прослушивания музыки.

Миф 3: обновлять BIOS сложно и опасно – можно получить «кирпич» вместо материнской платы

Правда: большинство материнских плат позволяют легко и быстро обновить BIOS, скачав его заранее. Если же вы обновляли BIOS онлайн, но вдруг отключился интернет и плата «окирпичилась» – вам помогут в рамках гарантийного обслуживания.

Миф 4: китайские материнские платы от Xuanan и Noname-брендов ничуть не хуже решений ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock.

Правда: китайские МП часто бывают весьма проблемными, да и об обновлении BIOS в большинстве случаев можно забыть. Поддержка? Не, не слышали.

Миф 5: материнские платы для Intel лучше, а потому дороже.

Правда: Нет, просто по статистике, Intel – доминирующая платформа в игровых ПК, в целом же средняя «синяя» плата не сильно отличается по своим возможностям от средней «красной». То же самое – в субфлагманском и флагманском сегментах.

Мифы об оперативной памяти

Миф 1: главное в случае оперативной памяти – это объем, а набирать его можно как угодно, хоть одной планкой, хоть четырьмя.

Правда: для повышения производительности подсистемы памяти необходимо активировать двухканальный режим, установив или два, или четыре модуля. Оптимально – два, поскольку в случае четырех падает разгонный потенциал.

Миф 2: если купить планку DDR5 на 7200 МГц или DDR4 на 4400 МГц, она обязательно будет работать на этой частоте.

Правда: не всегда. Ограничителем может выступить контроллер памяти процессора или материнская плата. Но в случае грамотно выбранных комплектующих верхних ценовых сегментов память обычно «заводится» на заявленной частоте.

Миф 3: нельзя сочетать модули разных производителей, даже одного объема.

Правда: можно, но нежелательно. Оба модуля ОЗУ будут работать на частоте, которую может взять более «слабый» из них. Если планки базируются на разных чипах, то об эффективном разгоне можно забыть, но в стандартном режиме они, за крайне редким исключением, заработают.

Миф 4: брать высокочастотную память для игр не нужно, можно обойтись самой дешевой.

Правда: Во времена стандарта DDR3 в этом мифе была доля правды, сейчас же ОЗУ с высокой или даже средней частотой и низкими таймингами дает ощутимый прирост частоты смены кадров в играх.

Миф 5: радиаторы не нужны.

Правда: высокочастотной памяти, особенно DDR5 – очень даже нужны, а в случае серьезного разгона хорошо бы организовать и дополнительный обдув.

Мифы о видеокартах

Миф 1: производительной видеокарте нужен топовый процессор, иначе ее потенциал не раскроется

Правда: никакого «раскрытия потенциала» не существует – более уместно говорить об узком месте системы, «бутылочном горлышке» или «боттлнеке». Да, частота смены кадров в играх в случае использования конфигурации Intel Core i5-12400F+RTX 4090 будет ниже, чем в случае использования связки Intel Core i7-13700KF+RTX 4090. Но не потому, что процессор «не раскрывает» потенциал видеокарты, а просто потому что он является узким местом сборки. Не особенно, кстати, значительным – какой-нибудь старый четырехъядерник показал бы гораздо худшие результаты.

Миф 2: «Palit – воняет и горит!» У Palit плохие системы охлаждения для видеокарт.

Правда: так было примерно году в 2010-2011 до появления систем охлаждения JETSTREAM. Сейчас же Palit выпускает одни из лучших модификаций графических ускорителей, в том числе, и топовых. И у них, как правило, нет никаких проблем с охлаждением.

Миф 3: если у видеокарты вышел из строя вентилятор, а гарантия закончилась – придется заказывать новый такой же и ждать пару месяцев, пока доставят из Китая.

Правда: можно просто частично разобрать карточку и примотать кабельными стяжками к радиатору корпусный вентилятор с высоким статическим давлением, способный продувать радиаторы с плотным расположением ребер.

Миф 4: чем больше видеопамяти, тем производительнее видеокарта.

Правда: нет, RTX 3070 Ti с 8 ГБ гораздо производительнее, чем RTX 3060 с 12 ГБ. Много и других примеров. Лучше смотреть не на характеристики, а на место в модельном ряду, и, самое главное, на практические тесты в играх от авторитетных ресурсов.

Миф 5: NVIDIA установила слишком высокую рекомендованную цену на RTX 4080.

Правда: тут нечего опровергать, так и есть. Поэтому «четыре тысячи восьмидесятая» и продается в 3-4 раза хуже, чем RTX 4090.

Заключение

В этой статье я рассказал о популярных мифах, касающихся процессоров, материнских плат, оперативной памяти и графических ускорителей. В одном из следующих материалов я затрону такие комплектующие, как твердотельные накопители и жесткие диски, системы охлаждения, блоки питания и корпуса. А с какими мифами о рассмотренных в данной статье компонентах ПК чаще всего сталкивались вы? Пишите в комментариях!

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@системный блок и процессор – это одно и тоже.@ Не может быть... пелена упала с глаз )
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peppery
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