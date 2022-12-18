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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я часто покупаю компьютерные комплектующие, цифровую технику и другие товары в московском магазине «Регард», несмотря на то, что живу не в Москве, и после оплаты мне приходится несколько дней ждать доставки – указанные ниже преимущества явно перевешивают этот недостаток. Итак, поехали!

Низкие цены

Первый, и, вероятно, главный аргумент в пользу московского магазина – это крайне низкие цены. Так, именно в «Регарде» я приобрел твердотельный накопитель Samsung 980 Pro на 2 терабайта менее, чем за 20 тысяч рублей и новенький процессор Intel Core i7-13700KF менее, чем за 35 тысяч. В остальных российских магазинах и то, и другое стоило ощутимо дороже. Упомянутые SSD от южнокорейской корпорации емкостью 1 и 2 терабайта, кстати, перед Новым Годом раскупили (но возможно, они еще появятся), так что я успел вовремя, а вот процессоры все еще есть – напомню, что по соотношению цены и производительность «тринадцать тысяч семисотый» с разблокированным множителем – один из лучших CPU продвинутого/субфлагманского сегмента, а возможно, и лучший.

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Если же вернуться к теме твердотельных накопителей, то в «Регарде» по-прежнему есть немало интересных моделей по «вкусным» ценам. Во флагманском сегменте на момент написания статьи это Kingston FURY Renegade на 2 терабайта за 19 тысяч рублей, в среднем – терабайтный Samsung 970 Evo Plus за 9 тысяч, а в бюджетном – множество интересных предложений от ADATA, включая XPG SX8100 на терабайт за 6 тысяч и XPG Gammix S5 за 5.5 тысяч. Присутствуют в ассортименте и версии этих накопителей другой емкости, а также множество моделей других производителей, причем почти все – дешевле, чем у прочих ритейлеров. Возможность обеспечить более низкую отпускную цену, чем у конкурентов – одно из ключевых преимуществ «Регарда», особенно с учетом санкций и невозможности заказа компьютерного железа из Европы и США без посредников. Да, у «Регарда» нет специализированной бонусной программы, но с такими ценами она не очень-то и нужна. Для сравнения – Intel Core i7-13700KF сейчас стоит в этом магазине около 35 тысяч рублей, в «Ситилинке» – 38.5 тысяч, а в «ДНС» - и вовсе 44 тысячи.

Широкий ассортимент



Второй плюс «Регарда», который нельзя не отметить – это внушительный ассортимент товаров. В том же «Ситилинке», например, предлагается гораздо меньше воздушных процессорных систем охлаждения и корпусных вентиляторов на выбор, а брать «абы какие» вертушки я никому не советую – они во многом влияют на то, насколько вам комфортно будет находиться за компьютером, если вы не в наушниках.

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Процессоры, материнские платы, кулеры, оперативная память, SSD и жесткие диски, видеокарты, блоки питания и корпуса – в «Регарде» имеется хороший выбор по всем основным позициям. Впрочем, компьютерными комплектующими ассортимент магазина не ограничивается – там есть и различная периферия, и ноутбуки, и сетевая техника с оргтехникой, и некрупные бытовые приборы. И, как я уже подчеркивал, цены по многим позициям московский ритейлер предлагает более низкие, чем у конкурентов.

Быстрое появление новинок



«Регард» одним из первых в России начал предлагать процессоры Intel Raptor Lake и блоки питания стандарта ATX 3.0, а также многие модели материнских плат на новом флагманском чипсете Intel Z790, и, конечно, CPU AMD Ryzen 7000 и МП для них. В условиях санкций, когда свежее компьютерное железо добирается до России со значительно большим опозданием, чем до февраля-марта этого года, это крайне важно. Многие компьютерщики и геймеры опасались, что передовое железо придется ввозить обходными путями из-за рубежа непосредственно желающим его приобрести, или платить сомнительным посредникам, но самый негативный прогноз не оправдался.

Полагаю, что оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-8000 на топовых чипах Hynix A-Die, обладающих отличным оверклокерским потенциалом, а также твердотельные накопители стандарта PCI-Express 5.0 магазин тоже будет закупать. Скажу больше, память с частотой 7200 МГц я на официальном сайте «Регарда» уже видел, но все комплекты из двух шестнадцатигиговых планок разобрали за один день, хотя стоили они по 35 тысяч рублей. Сам я по такой цене брать не захотел, поэтому заказал через друга из одной из соседних стран такой же набор от Teamgroup с Амазона за 350 долларов с учетом стоимости доставки.

Доставка по всей России и тщательная упаковка заказов



Кстати, о доставке. «Регард» доставляет заказы по всей России, причем вы можете выбрать, какой именно транспортной компании передадут ваш товар. На выбор есть СДЭК и Боксберри, и лично я, конечно, выбираю Боксберри, поскольку они, в отличие от СДЭК, не допускали утечек данных своих клиентов. Если же вы живете в Москве, в пределах МКАД, то можете заказать экспресс-доставку: у ритейлера имеется собственная курьерская служба со своими автомобилями. Сам я нахожусь в европейской части России, и до меня заказы добираются, как правило, за несколько дней. Жителям же Дальнего Востока, вероятно, придется подождать до двух недель.

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Кстати, сотрудники «Регарда» очень качественно упаковывают заказы – например, процессор Core i7-13700KF в OEM-исполнении пришел не просто в пластиковом мини-боксе, упакованном в коробку – этот бокс был помещен между двумя толстенными слоями вспененного полиэтилена. Не жалеет магазин и фирменного скотча с названием компании – если упаковка посылки была вскрыта или повреждена, при получении вы сразу это заметите. Впрочем, в любом случае, лучше до того, как расписываться в документах, открыть коробку и внимательно все осмотреть.

Удобный, шустро работающий сайт

У «Регарда» и раньше был удобный сайт, а после редизайна он стал еще лучше – особенно для пользователей больших мониторов, в том числе, широкоформатных, и мобильных устройств. Несомненным его плюсом является минимальная скорость отклика – если ресурсы «Ситилинка» и «ДНС» при высокой нагрузке иногда подтормаживают, то в случае московского ритейлера я ни разу ни с чем подобным не сталкивался. Информация на сайте магазина хорошо структурирована, а во всех основных категориях товаров имеется большое количество фильтров, с помощью которых можно отсечь продукцию с неподходящими характеристиками. И, наконец, отлично работают поиск и конфигуратор ПК.

Заключение

В этой статье я рассказал о пяти причинах, по которым я выбираю «Регард», и к ним добавлю одну бонусную: этот магазин честно заслужил свою репутацию многими годами работы на российском рынке. А продержаться на нем удается далеко не всем – помните, был такой интернет-дискаунтер, «Юлмарт»? Был, а потом обанкротился. «Регард» же работает с 1992 года, а официальный сайт магазина существует как минимум с 1997, и недавно в очередной раз обновился и стал удобнее, особенно для посетителей, заходящих на него со смартфонов. А вы что-нибудь заказывали в «Регарде»? Пишите в комментариях!

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