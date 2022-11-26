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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как правильно и безопасно перевозить компьютер – например, при переезде в другую квартиру в пределах одного населенного пункта, в другой город, или даже в другую страну. Надеюсь, этот материал поможет кому-то избежать досадных ошибок и выхода из строя комплектующих вследствие неправильной транспортировки. Поехали!

Базовые рекомендации

Прежде всего, я приведу рекомендации, которые, при их соблюдении, позволят в дальнейшем перевезти компьютер с наименьшими рисками. Некоторые меры предосторожности, указанные мной, могут показаться вам чрезмерными, но на самом деле, они таковыми не являются. Лучше потратить немного времени на подготовку ПК к транспортировке, чем покупать новую материнскую плату из-за выломанного разъема.

Сохраняйте коробки от комплектующих



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Первый мой совет – сохраняйте коробки от железа и их содержимое (пенопласт, пенополиэтилен и т.д.), даже если гарантийный срок уже закончился. Правильная упаковка предохраняет устройства от тряски и ударов при транспортировке. Перевозить видеокарту или корпус в их «родной» коробке, правильно их уложив, гораздо более безопасно, чем использовать для этого сторонние контейнеры. Конечно, можно самостоятельно купить пенополиэтилен и пупырчатую пленку, после чего надежно упаковать драгоценный графический ускоритель, но времени, денег и сил это потребует гораздо больше, чем если вы просто сохраните заводскую упаковку. Я, например, храню коробки от железа в коробке из-под корпуса, а она стоит в углу в кладовой.

Перед любой транспортировкой частично разбирайте ПК



Даже если вы перевозите компьютер в пределах одного города, обязательно осуществляйте его частичную разборку. Что нужно демонтировать? Процессорный кулер и видеокарту – это самые тяжелые элементы, способные повредить материнскую плату, например, при торможении автомобиля. Саму материнку можно оставить закрепленной в корпусе, вытаскивать модули оперативной памяти, SSD и жесткие диски, а также блок питания также нет необходимости, если они качественно закреплены. Напоминаю – HDD обязательно следует крепить с обеих сторон, четырьмя винтами. Это снижает уровень вибраций при работе и повышает безопасность при транспортировке. Не забывайте использовать крепеж и для блока питания. Если решили все-таки снять жесткие диски – перевозите их в антистатических пакетах, заклеив их скотчем.

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Кстати, если вы перевозите компьютер, и давно не чистили его от пыли, то как минимум продуть радиаторы процессорного кулера и видеокарты баллончиком со сжатым воздухом – отличная идея. Да и из корпуса в целом стоит выдуть пыль. Только не используйте пылесос – 9 раз это может пройти без последствий, а на десятый статика убьет материнскую плату, или поток воздуха окажется слишком мощным и что-либо повредит. Полагаю, раз в полгода-год отдать 350-600 рублей за пневматический очиститель, он же баллончик со сжатым воздухом – не слишком высокая цена за безопасность при чистке ПК от пыли. И еще совет – когда продуваете радиаторы или пылевые фильтры, не снимая вентиляторов, придерживайте их лопасти, чтобы они не вращались.

Важно! Если вы транспортируете компьютер в минусовую температуру, и комплектующие сильно остыли, дайте им время нагреться до комнатной температуры, а только потом собирайте и включайте ПК.

Перевозка в пределах населенного пункта



В пределах одного города дорогостоящий игровой ПК лучше всего перевозить на такси – корпус можно плашмя положить в багажник автомобиля. Даже если коробка утеряна, с ним ничего не случится. Видеокарту в фабричной упаковке и кулер в ней же можно положить туда же. Если упаковки нет – садитесь на заднее сиденье и берите пакет или сумку с «железом» с собой. В случае переезда и перевозки мебели и прочих крупногабаритных вещей закидывать комп, и, особенно, коробку с видеокартой в грузовик я бы не рискнул. Во-первых, грузчики могут случайно что-то уронить или поставить сверху. И во-вторых, вот представьте. Вы Ашот, работаете грузчиком, получаете 25 тысяч в месяц. И видите коробку с надписью «RTX 4090». Как тут устоять? В общем, держите видеокарту ближе к телу. Ах, да, чуть не забыл. Монитор, естественно, тоже лучше всего перевозить в разобранном виде (с отсоединенной подставкой), в заводской коробке плашмя. Если коробка утеряна – найдите похожую по габаритам и зафиксируйте устройство при помощи пенопласта, пенополиэтилена и пупырчатой пленки, чтобы оно не тряслось и не подпрыгивало во время поездки.

Перевозка в другой город



При транспортировке компьютера в другой город на машине или поезде рекомендую придерживаться той же тактики, что и при транспортировке в пределах одного населенного пункта на такси. А вот если летите самолетом – лучше разберите ПК полностью, и сдайте в багаж только корпус, а все остальное упакуйте в комплектные коробки и возьмите с собой в ручную кладь, если позволяют габариты, так будет безопаснее. Процессор из материнки можно не вынимать, а вот оперативную память придется – с ней плата не влезет в свою коробку. Если ваш багаж потеряют или повредят – лишитесь только корпуса, а он, по сравнению с процессором или видеокартой, стоит относительно недорого.

Перевозка в другую страну



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Если вы перевозите компьютер (а также ноутбук или смартфон) в другую страну, то советую зашифровать все накопители кроме основного с операционной системой, а на основном оставить безобидную ерунду. Никаких материалов, которые могут быть экстремистскими, никакого пиратского программного обеспечения или видеороликов 18+. Почистите от спорных материалов переписки, посты в соцсетях и историю браузера – к сожалению, пограничники некоторых стран совершенно законно могут потребовать все это показать. Забэкапьте все нужное на зашифрованные накопители, и сделайте так, чтобы они выглядели пустыми или неотформатированными. Кстати, российские пограничники по закону не могут требовать досмотреть ваш телефон или ноутбук. А вот попросить могут. Таможня, к сожалению, может и требовать. Так что лучше почистите гаджеты от всего компрометирующего – права на свободу выражения мнений и на тайну переписки, а также на конфиденциальность частной жизни соблюдаются далеко не всегда и не везде.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, как безопасно перевозить компьютер в пределах одного населенного пункта, между разными городами и между разными странами. Вы можете считать часть приведенных рекомендаций чрезмерными или даже параноидальными, но, как говорится, «лучше перебдеть, чем недобдеть». А что вы думаете по поводу приведенных в статье советов? Пишите в комментариях, добавляйте собственные идеи и рассказывайте о том, как перевозили свой компьютер.

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