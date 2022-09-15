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Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года

Рассказываю об ожидаемых компьютерным и геймерским сообществом новинках от Intel, AMD, NVIDIA и других компаний
[ ] для раздела Блоги
7
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Всем привет! С вами Zero, и в этой статье я хочу собрать в одном месте побольше информации об ожидаемом компьютерщиками и геймерами «железе» - процессорах, видеокартах, материнских платах, SSD и других наиболее значимых новинках, которые будут анонсированы или поступят в продажу в ближайшие полгода. Часть информации будет из официальных источников, часть же – из неофициальных, поэтому в дальнейшем те или иные сведения могут быть как подтверждены, так и опровергнуты. Также в материал может просочиться и устаревшая информация – если такое случится, поправляйте в комментариях. Но хватит предисловий, поехали!

Процессоры Intel Raptor Lake Сore ix-13xxx

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Предыдущее поколение процессоров, Intel Alder Lake, вызвало неоднозначные отзывы – с одной стороны, производительность на ядро значительно выросла, и компания наконец-то отказалась от использовавшегося много лет и набившего оскомину 14-нм техпроцесса. С другой же, деление ядер на производительные и энергоэффективные в десктопных CPU показалось многим как экспертам, так и простым геймерам весьма сомнительной инициативой. Подобная практика отлично показывает себя в смартфонах и будет уместно смотреться в ноутбуках, но в настольных ПК, если говорить о флагманах Core i9, большинство пользователей предпочли бы видеть «честные» 12 производительных ядер с 24 потоками, а не 8 производительных с 16 потоками и 8 энергоэффективных с 8. Соответственно, для Core i7 оптимальным вариантом была бы ядерная формула 10/20. Кстати, характеристики части новых CPU уже слили в сеть, хотя впоследствии может оказаться, что данные не совсем верные.

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К сожалению, Intel «встала на рельсы» – в старших процессорах Raptor Lake снова будут производительные и энергоэффективные ядра. Впрочем, помимо этого минуса, есть и куча плюсов: многочисленные микроархитектурные улучшения, крайне высокие рабочие частоты, увеличенный объем кэш-памяти у старших моделей, и так далее. При этом, по слухам, на новой микроархитектуре будут основаны только решения, начиная от разгоняемых Core i5 и неразгоняемых Core i7 – младшие Core i5 и Core i3 могут оказаться немного улучшенными Alder Lake, что, впрочем, тоже весьма неплохо: 12400F – это отличный процессор, который без преувеличения может называться «народным», и 13400F может оказаться еще лучше. Главное – чтобы ритейлеры не слишком задрали цены. В интернете уже появились и тесты новых CPU в бенчмарках, хотя, конечно, верить им на 100% нельзя: их мог «слепить» в редакторе изображений какой-нибудь любитель дешевых сенсаций.


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По предварительным данным, официальная презентация старших процессоров Intel Raptor Lake состоится уже 27 сентября, в продажу же новинки должны поступить ближе к концу октября. Одновременно с новыми CPU будут представлены и материнские платы на флагманском чипсете Z790 – в дальнейшем к нему добавятся также H770 и B760. Такого же набора системной логики, как H710, может и не оказаться – начальный ценовой сегмент, по всей видимости, продолжит представлять H610. Что же касается неразгоняемых средних и младших CPU Raptor Lake – вероятно, они будут представлены на мероприятии CES 2023 в начале января 2023 года.

Новые материнские платы для сокета LGA 1700

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Несмотря на то, что подавляющее большинство материнских плат на чипсетах 600-й серии от основных производителей (ASUS, MSI, ASRock, GIGABYTE) после обновления будут поддерживать новые процессоры Raptor Lake, как сообщалось выше, производители представят и новые МП – сначала на топовом чипсете Z790, поддерживающем разгон как процессора, так и памяти, а потом, предположительно, в январе, и на H770 и B760 – эти два набора системной логики будут позволять разгонять только ОЗУ.

Среди ключевых особенностей нового чипсета Z790 – поддержка M.2 PCI-Express 5.0 твердотельных накопителей по-умолчанию, без применения сторонних плат и контроллеров. Впрочем, некоторые инсайдеры сообщают и о возможном появлении Z790 плат с поддержкой только PCI-E 4.0 SSD – они могут быть дешевле. Что же касается поддержки оперативной памяти – будут модели как с разъемами DDR5, так и со слотами DDR4, хотя, если верить сведениям, полученным благодаря различным сливам, с новенькими CPU лучше использовать DDR5 память, с ней их производительность будет выше. Напомню, что модули DDR5-5600 будут поддерживаться точно, а вот что с более высокими частотами – пока неизвестно. Даже если получится запустить ОЗУ на частоте, например, 6400 МГц, есть риск, что контроллер памяти перейдет с режима Gear 1 на Gear 2, и система станет работать не быстрее, а медленнее, так что стоит дождаться практических тестов. Кстати, помимо XMP-профилей, по данным ресурса Wccftech, новые МП будут поддерживать и профили разгона памяти AMD EXPO, также предполагается, что Intel заменит часть линий PCI-Express 3.0 на линии PCI-Express 4.0.

Процессоры AMD Zen 4 Ryzen 7xxx

С релиза первого поколения процессоров Ryzen компания AMD проделала колоссальную работу, и, если условный Ryzen 7 1800X был хорош для ресурсоемкого ПО, но уступал актуальным решениям Intel в гейминге, то условный Ryzen 7 5800X (Zen 3) уже не имел слабостей ни в каких сценариях использования. С каждой итерацией «красные» планомерно улучшали свои процессоры, и каждый рывок был впечатляющее предыдущего: если Zen+ не сильно превосходили Zen, то Zen 2 уже неплохо оторвались от Zen+, Zen 3 же и вовсе вызвали у большинства обозревателей и экспертов восторженные отзывы. Жаль только, что Ryzen 5000 долгое время нельзя было приобрести по адекватным ценам…

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Процессоры AMD Zen 4 (Ryzen 7000) перейдут на новый сокет AM5, поэтому желающим приобрести такой CPU придется покупать и новую материнскую плату. К счастью, совместимость со старыми системами охлаждения будет сохранена – «красные» решили не следовать дурному примеру «синих», когда значительная часть кулеров из-за появления сокета LGA 1700 потеряла актуальность. Производиться новые «камни» будут по 5-нанометровому техпроцессу TSMC, также, по предварительным данным, у всех моделей будет встроенное видеоядро, но для современных игр его возможностей будет недостаточно. Также ножки теперь будут в составе сокета, а не процессора – как и у Intel.

Разумеется, Ryzen 7000 будут поддерживать интерфейс PCI-Express 5.0 и оперативную память стандарта DDR5, что же касается производительности – нам обещают прирост до 13% IPS, до 29% на ядро и до 30-50% в приложениях и играх в целом, а также значительное увеличение рабочих частот и умеренное – объема кэш-памяти. Официальная презентация Zen 4 прошла 29 августа, поэтому про «красные» процессоры данных куда больше, чем про «синие». Старт их продаж назначен уже на 27 сентября, озвучены и рекомендованные цены:

Впрочем, не стоит питать лишних иллюзий – розничные ритейлеры наверняка установят для новинок более высокую стоимость, поскольку спрос ожидается ажиотажный. Кто-то будет дожидаться обзоров от независимых ресурсов и блогеров, но многие сделают предзаказ, поскольку AMD в последние годы с процессорами не подводила.

Новые материнские платы для сокета AM5

Помимо процессоров, компания AMD представила и четыре чипсета для материнских плат сокета AM5: X670 Extreme, X670, B550 Extreme и B550. Модели на двух старших наборах системной логики начнут продаваться вместе с процессорами, 27 сентября, появления же решений на младших чипсетах стоит ждать не раньше октября – и это еще оптимистичный прогноз. Если же говорить об отличиях чипсетов, они перечислены в таблицы. Ключевым является поддержка Extreme-версиями достаточного количества линий PCI-Express 5.0 для видеокарты и твердотельных накопителей, также можно отметить разное количество SATA и USB портов. Ручной разгон процессоров и памяти будет доступен на всех четырех чипсетах.

Важно: для увеличения числа как линий PCI-Express, так и разъемов, производители МП могут использовать сторонние контроллеры, поэтому не следует воспринимать информацию из таблицы как истину в последней инстанции. Тем не менее, общее представление о новинках она дает, и, судя по всему, многие компьютерщики и геймеры предпочтут модели B650E с дополнительными радиаторами более дорогим X670E, как было и в случае с чипсетами сокета AM4 – B450/B550 и X570.

Видеокарты NVIDIA Ada Lovelace (RTX 4000)

Пожалуй, среди всех будущих новинок многие геймеры наиболее горячо ожидают видеокарты – слухи и сливы информации об еще не вышедших графических ускорителях активно обсуждаются в социальных сетях и на тематических ресурсах, а новости на эту тему появляются практически каждый день. Сначала предлагаю обсудить видеокарты NVIDIA. О решениях среднего и бюджетного ценовых сегментов особого смысла рассуждать пока нет – они не появятся на рынке еще долго, а вот официальный анонс RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 ожидается уже в ближайшее время. «Четыре тысячи девяностую» с высокой вероятностью могут представить уже 20 сентября, хотя дата начала продаж может быть перенесена на более поздний срок, несмотря на большое количество фотографий уже готовых к продаже карт. А вот будут ли вместе с флагманом официально анонсированы обе версии RTX 4080 – пока неизвестно.

По данным популярного ресурса Videocardz, RTX 4090 будет основываться на GPU AD102-300 с 16384 CUDA-ядрами, также модель получит 24 ГБ памяти GDDR6X частотой 21 ГГц. TGP новинки составит 450 Вт якобы с возможностью увеличения до 660 Вт у топовых моделей, хотя такая информация пока выглядит довольно сомнительно – слишком уж запредельное значение.

RTX 4080 может выйти в двух версиях – с 16 ГБ памяти и 9728 ядрами CUDA, а также с 12 ГБ памяти и 7680 ядрами CUDA. Согласно информации инсайдеров, младшая версия «три тысячи восьмидесятой» могла называться RTX 3070 или RTX 3070 Ti, но NVIDIA почему-то решила поменять название. TGP старшей версии составит 340-516 Вт (номинал/предельное значение для топовых модификаций), TGP младшей – 285-366 Вт. Появление RTX 4090 на полках магазинов ожидается в октябре, старшей RTX 4080 – в ноябре. Также в сети распространяются фотографии систем охлаждения новых видеокарт, но их подлинность подтвердить пока невозможно. Например, на картинке ниже якобы изображена СО одной из нереференсных версий RTX 4090 с огромным количеством тепловых трубок и необычной формы радиатором.

Другая фотография демонстрирует, предположительно, четырехслотовую RTX 4090 с массивной системой охлаждения в составе ПК Lenovo. Реальны ли подобные изображения или являются фальсификацией – мы узнаем уже совсем скоро.

Геймерам, желающим приобрести видеокарту NVIDIA среднего сегмента, придется подождать – если верить слухам, RTX 4070 анонсируют не раньше декабря, RTX 4060 или 4060 Ti же представят только на январской выставке CES 2023. Сколько же придется ждать условной RTX 4050 – пока нет никаких данных. Кстати, некоторые инсайдеры сообщают о том, что у RTX 4060 и всех более доступных карт число линий PCI-E может быть урезано до восьми.

Видеокарты AMD RDNA 3 (RX 7000)

Графические ускорители AMD Radeon RX 6000, судя по статистике игрового сервиса Steam, не снискали огромной популярности в народе, но это легко объясняется криптовалютной лихорадкой, дефицитом в магазинах и непомерными ценами. При этом большинство моделей RDNA 2 можно считать успешными – они на равных борются с решениями NVIDIA, если не говорить о сценариях со включенной трассировкой лучей. Дополнительный плюс актуальных карточек AMD – солидный объем видеопамяти: RTX 3070 (Ti) с 8 гигабайтами смотрится как-то странно. Вероятно, если бы криптолихорадки не было, а RX 6000 производились в достаточных объемах и продавались по адекватным ценам, их успели бы попробовать гораздо больше геймеров, но случилось то, что случилось – посмотрим, что будет дальше.

Графические ускорители RX 7000, как и процессоры Ryzen 7000, будут производиться с использованием современного 5-нанометрового техпроцесса TSMC, также известно, что будет использоваться чиплетный дизайн, как и при создании «красных» процессоров. Если верить заявлениям представителей компании, новенькие видеокарты обеспечат на 50% больше производительности на Ватт, чем решения предыдущего поколения. Глава AMD Лиза Су охарактеризовала производительность RDNA 3 как «удивительную» и пообещала, что релиз видеокарт состоится до конца текущего года. Дополнительных официальных подробностей о карточках пока нет, зато имеется немало неофициальной, неподтвержденной информации от различных инсайдеров. Большинство из них выглядят довольно сомнительно – пример на скриншоте ниже.

PCI-Express 5.0 SSD, мобильные CPU и GPU, блоки питания

Помимо процессоров, материнских плат и видеокарт, в ближайшие месяцы на рынок должны поступить и твердотельные накопители с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express, которые предложат недостижимые прежде для SSD скоростные показатели. Впрочем, по мнению экспертов, первые решения не раскроют весь потенциал интерфейса, поскольку ограничителями их производительности выступят контроллер Phison PS5026-E26 и 176-слойная память.

Ситуацию может улучшить появление новых контроллеров и моделей SSD с 232-слойной памятью Micron или 238-слойной Hynix. Также стоит ждать и флагманского SSD от Samsung с собственными контроллером и памятью – изначально многие эксперты предполагали, что поддержку PCI-E 5.0 получит Samsung 990 PRO, но оказалось, что новинка ограничится четвертой версией интерфейса. Ждем новых анонсов – южнокорейская корпорация точно не оставит своих поклонников без PCI-E 5.0 SSD.

Кроме десктопных CPU и GPU, конечно же, выйдут и мобильные, предназначенные для использования в ноутбуках и ультрабуках, но статья и без того получилась объемнее, чем я планировал, к тому же, наибольший интерес аудитории обычно вызывает «железо», предназначенное для настольных ПК, так что подробно рассказывать о них я не будут. Кстати, о комплектующих для ПК – стоит упомянуть еще и новые блоки питания с одним или двумя разъемами 12 pin, в теории способными передавать до 600 Вт. Использовать переходники с двух 8 pin на один 12 pin с топовыми видеокартами, по предварительным данным, может быть небезопасно, но посмотрим, как все будет на практике.

Заключение

В этой статье я постарался собрать в одном месте значительную часть разрозненных данных о выходящем в ближайшие полгода «железе», горячо ожидаемом как многими любителями игр, так и компьютерщиками-железячниками. Как я уже упоминал в предисловии, часть информации может оказаться ложной или неактуальной, поскольку получена из неофициальных источников, так что, если у вас есть более свежие данные – пишите в комментариях. А еще пишите, каких именно комплектующих из перечисленных вы ждете больше других – лично меня, например, больше всего интересуют процессоры обоих производителей и видеокарты NVIDIA.

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