За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение



Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о современных смартфонах, а точнее, об их недостатках и накопившихся у меня претензиях к нынешним мобильным гаджетам. В рамках материала я буду не только критиковать производителей, но и высказывать свои предположения по поводу того, почему они поступают так, а не иначе, и что можно было бы сделать по-другому – разумеется, ради удобства пользователя. Если с чем-то согласны, или, напротив, не согласны, а может, хотите что-то обсудить или добавить – пишите в комментариях. Поехали!

Отсутствие слота для карты памяти MicroSD



реклама

Первая моя претензия касается отсутствия во многих современных смартфонах разъема для карты памяти MicroSD – производители нередко говорят, что для него якобы не хватает места, но на самом деле, почти всегда подобные заявления являются лукавством или прямой ложью. Почему разъемов MicroSD на самом деле часто нет, в особенности у аппаратов среднего и выше ценовых сегментов – я сейчас объясню.

Большинство смартфонов среднего, субфлагманского и флагманского ценового сегментов выпускаются в различных модификациях, отличающихся только емкостью флеш-накопителя, и, иногда объемом оперативной памяти. И переплата за 256 ГБ вместо 128 ГБ нередко составляет 5-7, а то и более 10 тысяч рублей. При этом качественную брендовую карту памяти MicroSD на 128 ГБ можно приобрести за 2-3 тысячи рублей. Примеры? Легко – Samsung EVO Plus, 130 МБ/с чтения, 130 МБ/с записи. Не SSD, конечно, но часто вам нужно больше в смартфоне? Резюмирую: от разъема для карты памяти производители часто отказываются ради собственной выгоды. И в ущерб пользователю. Как с этим бороться? Ругать их в СМИ и медиа, на тематических ресурсах и в соцсетях, и призывать «голосовать рублем» (или долларом/евро/юанем) за продукцию более лояльных к потребностям клиентов компаний.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Небольшой постскриптум к этому разделу – если вы активный пользователь и берете себе смартфон на 64/128 ГБ без слота для карты памяти, и думаете, что места вам хватит – с высокой вероятностью вы ошибаетесь, и не хватит. Я вот переплатил недавно несколько тысяч за Xiaomi Poco F4 8/256 ГБ вместо 6/128 ГБ, и очень доволен, что переплатил: более 100 гигабайт уже занято, хотя не прошло и нескольких месяцев.

Злоупотребление количеством камер в ущерб качеству



Вторая моя претензия касается камер. Сейчас даже у бюджетных и сверхбюджетных смартфонов на тыльной панели почти всегда можно увидеть две-три камеры. Вопрос – зачем? Понятно, что основная камера в современном смартфоне быть должна, но часто производители недорогих девайсов ставят к ней еще и широкоугольную, которая снимает намного хуже, а третьей добавляют «макрозатычку», которая выдает фото еще значительно хуже широкоугольной. В итоге человек пользуется только основной камерой – не лучше ли оставить одну, но установить датчик подороже и покачественнее?

реклама

Уточню, что сказанное выше в этом подпункте в основном актуально для устройств среднего и ниже сегментов – субфлагманские и флагманские «камерофоны» нередко действительно радуют разнообразным фотоинструментарием, где каждый из сенсоров может пригодиться, цифровая же автоматическая обработка изображений подправляет за ними огрехи. До полнокадровых зеркальных и беззеркальных камер смартфонам, конечно, не дотянуться (из-за физических ограничений, объективы все-таки фотографы покупают не зря), но качество цифровой фотографии постоянно растет, да и смартфон, в отличие от фотоаппарата, большинство людей носят с собой практически всегда.

Надоевший вырез для фронтальной камеры



Раз уж я затронул тему камер, то поговорим о вырезе для «фронталки». На мой взгляд, вырез лучше, чем «челка» (хотя это дело вкуса), но еще лучше – выдвижная селфи-камера, а идеал – подэкранная. Впрочем, если бы сделать такую камеру было технически несложно, производители наверняка бы уже подсуетились – здесь их опросы тоже показывают, что пользователям не нравятся челки и вырезы. Если камера выдвижная, то это дополнительный механический элемент, который легко может забиться мусором или сломаться (но ряд компаний все же выпускал смартфоны с подобными фронталками), а подэкранная, видимо, приводит к искажениям изображения. Впрочем, адекватные гибкие экраны производители наконец-то делать научились – надеюсь, научатся делать и подэкранные камеры, или предложат другую достойную альтернативу нынешним решениям.

Низкое качество фронтальных камер



И снова о камерах, и снова о фронтальных. Сейчас эта проблема сошла на нет, если говорить о продукции большинства производителей, но еще несколько лет назад во многие решения даже среднего и выше сегментов ставились крайне низкокачественные фронтальные датчики, хотя немалая часть пользователей часто использует смартфоны для селфи или для видеозвонков. К счастью, здесь производители осознали потребность аудитории и стали ставить адекватного качества датчики. А вот в ноутбуки, даже стоимостью более 1000 долларов США, по-прежнему вместо нормальных датчиков нередко ставят 0.3 Мп «затычки», вынуждая пользователей докупать отдельные веб-камеры.

Малая емкость аккумулятора и низкая автономность



Переходим к следующей, ключевой для многих пользователей проблеме – я говорю о сравнительно малой емкости аккумуляторных батарей в смартфонах, и, соответственно, посредственной автономности. Да, нынешние батареи на ~5000 мА*ч – это не те 1400-3000 мА*ч, что ставились в смартфоны 7-8 лет назад, но выросли и диагонали экранов, и «аппетиты» железа. В итоге устройство все равно приходится заряжать гораздо чаще, чем хотелось бы. Быстрая зарядка частично выручает, но не всегда, мобильные гаджеты же с действительно емкими аккумуляторами в основном выпускают только китайские производители, часто не отличающиеся стабильным и высоким качеством продукции. Да и характеристики у таких девайсов почти всегда посредственные. А ведь многие потребители купили бы смартфон со всеми атрибутами флагмана в полтора раза тяжелее и толще нынешних, если бы весь дополнительный объем пошел на аккумулятор.

реклама

Окей, кому-то важно, чтобы его смартфон был тонким, мне же без разницы – пусть он будет толще сантиметра, лишь бы заряжать его приходилось пореже. За быструю зарядку производителей стоит похвалить, но, скорее всего, при высокой мощности, она ускоренными темпами изнашивает аккумулятор, приводят к уменьшению его емкости. И да, я знаю про пауэрбанки. Но это дополнительный инструмент, производительных же флагманов или субфлагманов (хотя бы со Snapdragon 865/870/Dimensity 8100) с емкостью батареи 10000+ мА*ч от именитых компаний на рынке просто нет, ну или я таких не знаю.

Отсутствие возможности удобной и быстрой замены аккумулятора



Если производители смартфонов по каким-то причинам не хотят выпускать «кирпичи» с большой емкостью аккумулятора, почему бы не обеспечить возможность быстрой замены батареи, как в случае беззеркальных фотокамер? Сделать это технически просто, причем можно обеспечить даже возможность «горячей замены». Для этого нужно использовать в смартфоне два аккумулятора – один из них (малых размеров и малой емкости, например, 500 мА*ч) будет выполнять ту же роль, что батарейка в материнской плате компьютера. Второй же, примерно на 5000 мА*ч, будет основным. Когда его заряд подходит к опасно низкой отметке, смартфон оповещает об этом пользователя, и тот, не отключая аппарат, производит быструю замену батареи. Пока человек производит эти действия, смартфон питается от «мини-аккума» на 500 мА*ч, а после установки второго на 5000, «мини-аккум» снова подзаряжается от него до 80%+ емкости. Вот такая может быть более удобная (для гиков и технарей) альтернатива пауэрбанку.

Куча ненужных приложений и их частые обновления



Одна из самых раздражающих штук при покупке нового смартфона – это обилие ненужных приложений, причем они еще и будут часто требовать обновления. Да, можно запретить не интересующему вам ПО обновляться и отобрать у него все разрешения, но без рутования устройства софт часто нельзя удалить, рутование же несет за собой определенные риски, особенно для неопытных пользователей. Причем значительное количество приложений, по сути, вообще не нужны – на десктопах их вместо занимают сайты: сайты банков, сайты магазинов, сайты сервисов, и так далее. Слишком частые обновления же как предустановленных, так и установленных пользователем самостоятельно приложений, зачастую не несут никакой практической пользы, но стремительно пожирают лимит доступного трафика, если тариф не безлимитный, или софт обновляется не через Wi-Fi.

Встроенная реклама



Нельзя не сказать и про встроенную рекламу. Человек покупает устройство стоимостью несколько сотен долларов (а иногда и за тысячу), и при этом видит прямо в оболочке и фирменных приложениях навязчивую рекламу. Конечно, это касается далеко не всех производителей и смартфонов, но даже Apple, если верить инсайдерам, намерена «значительно увеличить» количество рекламы в своей экосистеме. Что уж тут говорить о китайских производителях – покупая смартфоны Noname-брендов из Поднебесной, можно наткнуться не только на рекламу, но и на вшитое в базовый софт вредоносное ПО.

Завышенные цены на большинство флагманских и субфлагманских моделей



реклама

Теперь о ценах. Помните времена, когда мощный игровой ПК стоил 1000 долларов, а смартфон класса «убийца флагманов», по производительности не уступающий топам, но немного отстающий от них по вторичным параметрам вроде влагозащиты, камер и дизайна – менее 400 долларов? Если взять за точку отсчета 2014 год, то здесь можно вспомнить, например, OnePlus One, ASUS Padfone S, Nubia Z7 Mini/Max. Сейчас же 400-500 долларов – это хорошо если уровень субфлагмана, флагманы же (даже без передовых фишек вроде гибкого экрана) стоят гораздо, гораздо дороже. Производители цифровой техники приучают пользователей: цены на топовые гаджеты растут намного быстрее инфляции, это нормально, чувак, покупай еще! И люди покупают, причем зачастую в кредит. Сколько в России студентов с кредитными айфонами, разбитыми еще до окончания срока выплат – мне неведомо. Но ситуацию с ценовым позиционированием флагманских устройств вряд ли можно охарактеризовать как здоровую.

Отсутствие возможности апгрейда



Последняя моя претензия – это скорее не претензия, а «хотелка». Дайте рынку смартфон-конструктор, который можно будет апгрейдить. Сделайте однотипные разъемы, хотя бы для SoC Qualcomm/Mediatek. Аналоги десктопных/ноутбучных планок памяти и встроенных накопителей, что-то вроде карт памяти, или, скорее, мини-SSD для замены основного хранилища. Стандартизируйте блок камер по габаритам и креплениям, чтобы его можно было легко поменять. Но, пожалуй, момент упущен, и большинству пользователей такие сложности не нужны – они готовы раз в 1-3 года покупать новый смартфон и выкидывать или убирать в ящик стола старый. Проекты мобильных устройств, собираемых из комплектующих, и в дальнейшем готовых к апгрейду, были, но ни один из них не взлетел.

Что не попало в мой список, но не нравится части пользователей

Свои претензии к производителям современных смартфонов я перечислил, теперь напишу о тех, которые встречал на тематических ресурсах, когда их высказывали другие пользователи. Сам я эти претензии не разделяю, или разделяю лишь в малой части.

Большие габариты. Многие жалуются, что на рынке одни «лопаты», но по мне, так это, наоборот, круто – больше полезная площадь экрана. Просто не стоит изначально формировать неверные пользовательские привычки, пытаясь управиться с крупным девайсом одной рукой. Что же касается использования больших смартфонов на морозе – для этого есть специальные перчатки с особым материалом на кончиках пальцев. Впрочем, соглашусь – должны на рынке присутствовать и смартфоны с маленькими экранами, если у кого-то в них есть потребность. Однообразный дизайн. Тут дело вкуса, но на мой взгляд, приятно и оригинально выглядящих смартфонов на рынке хватает. Или вы хотите RGB-иллюминацию, как у компьютерных корпусов и вентиляторов? Так тогда и батарея быстрее будет садиться, а ее емкости и так вечно не хватает. Отсутствие разъема 3.5 jack у многих устройств. Да, для кого-то это проблема, а по мне так внутриканальные затычки без проводов, такие, как Samsung Buds 2 – идеальный вариант для смартфона. USB Type-C наушники или переходник найти тоже несложно.

Заключение

В этой статье я рассказал о своих претензиях к современным смартфонам, а также в ряде случаев постарался объяснить, почему производители поступают именно так, как они поступают. Возможно, часть моих «наездов» покажется кому-то необоснованной – пишите в комментариях, если вы с чем-то не согласны, или, напротив, согласны. Также пишите, если у вас есть свои претензии к производителям смартфонов, которые я не перечислил в рамках этого материала.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)

ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских