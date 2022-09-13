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Здравствуйте. С вами Zero, и это рубрика «Народный ПК», в которой повествуется о том, какие геймерские конфигурации актуальны в разных бюджетах: сегодня речь пойдет о сборке за 75 тысяч. Значительная доля компонентов ПК в отечественных магазинах за месяц стала стоить дешевле, также, судя по расширившемуся ассортименту, подвезли новые партии «железа», поэтому сентябрьская конфигурация будет более производительной, чем августовская. В первую очередь – за счет видеокарты. Поехали!

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Я задумывался о связке «Intel Core i5-12400F+ASUS PRIME B660M-K D4», как в более дорогой сборке но тогда бюджета немного не хватит на желаемый графический ускоритель, поэтому предлагаю откатиться на поколение назад и выбрать Core i5-11400F. Несмотря на скорый выход 13 поколения «синих» CPU, это по-прежнему вполне современный и актуальный процессор, подходящий для любой игровой конфигурации, за исключением топовых. К сожалению, «одиннадцать тысяч четырехсотый» за последний месяц в «Регарде» не подешевел, а даже прибавил в цене, пусть и совсем незначительно – всего 150 рублей. Зато подешевели материнские платы, расширился и их ассортимент.

Материнскую плату предлагаю взять достаточно солидную – с адекватной подсистемой питания, защищенной радиаторами, четырьмя слотами для ОЗУ и парой разъемов M.2 PCI-Express для SSD. Отлично подойдет, например, ASUS PRIME B560M-A, но можно присмотреть и что-то другое на том же чипсете. DIMM DDR4 слотов для оперативки хватит и двух, а вот одним портом для SSD ограничиваться не стоит, как и пренебрегать радиаторами. Комфортный температурный режим в большинстве случаев значительно продлевает срок службы комплектующих, перегрев же, или состояние, близкое к перегреву – сокращает его. Кстати, согласно опросам, из четырех основных производителей потребительских материнских плат (ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock), именно первый пользуется наибольшим доверием среди пользователей и характеризуется как наиболее надежный. Впрочем, уровень «переплаты за бренд» в случае ASUS тоже самый высокий. Минимальный же – у ASRock.

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Intel Core i5-11400F не назвать горячим процессором, но и холодным по меркам современных неразгоняемых шестиядерников он не является, поэтому, чтобы не страдать от чрезмерной шумовой нагрузки, вызванной повышенными оборотами вентилятора системы охлаждения, предлагаю взять кулер, рассчитанный на TDP примерно в 180 Вт. Отлично подойдет ID-COOLING SE-214-XT, ID-COOLING SE-224-XT Basic или DeepCool GAMMAXX 400 V2 – можете брать любой из этих трех в зависимости от того, какой окажется доступнее по цене или удобнее для покупки в вашей локации. Если ни одной из трех этих СО в ваших магазинах нет – можно заказать доставку или поискать другие средних размеров «башни» с тремя-четырьмя теплотрубками и 120-мм вентилятором. Только не забудьте про ограничение по высоте – оно зависит от выбранного корпуса.

16 гигабайт хорошей DDR4 DIMM оперативной памяти двумя модулями сейчас можно приобрести примерно за 4500 рублей – если сравнивать со стоимостью многих других компонентов ПК, это сущие копейки. Какую память считать «хорошей»? С частотой 3000-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или близкими к ним. И обязательно берите именно два модуля: частая ошибка пользователей, впервые собирающих себе ПК – это брать одну планку на 16 ГБ вместо двух на 8. В DDR4 памяти нет встроенного двухканального режима в каждом отдельном модуле – для повышения производительности подсистемы памяти обязательно нужно брать два. Нет в наличии Viper 4 Blackout – берите любую другую память с похожими характеристиками, только небуферизованную и без ECC (без коррекции ошибок).

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Большинство полутерабайтных твердотельных накопителей в ценовой категории «до 5 тысяч рублей» не обладают DRAM-буфером, тем не менее, встречаются и приятные исключения, например, A-Data XPG SX8200 Pro. С учетом стоимости, это отличный SSD – у него нет проблем ни с производительностью, ни с надежностью, и в обычных, «домашне-геймерских» сценариях использования он мало уступает PCI-Express 4.0 флагманам, хотя, конечно, и проигрывает им в бенчмарках, особенно предусматривающих длительные операции чтения и записи. В дальнейшем я советую докупить еще один SSD на терабайт, а лучше – на два, потому что 512 ГБ вам, скорее всего, хватит очень ненадолго: игры сейчас могут весить и 100, и 150+ гигов.

В прошлом месяце в сборке за 75 тысяч я использовал видеокарту AMD Radeon RX 6600, причем без приставки XT, стоимостью чуть больше 30 тысяч рублей. Сейчас же удешевление комплектующих позволяет шагнуть на ступеньку (или на полторы) выше и взять RX 6600 XT, а лучше – новенькую RX 6650 XT с более высокими рабочими тактовыми частотами и увеличенным TDP, которая на 5-10% производительнее. До RTX 3060 Ti она не дотягивает, но в сценариях без трассировки лучей отстает не так сильно, и уж, конечно, позволяет комфортно проводить время в любых современных играх с выкрученными на максимум настройками в разрешении FullHD с 60+ FPS – опять же, если не включать рейтрейсинг. В не особо требовательные же проекты удастся поиграть на ультра или высоких параметрах графики и в QuadHD. Хороший вариант за свои деньги, хотя я бы посоветовал подкопить или занять 12-15 тысяч на RTX 3070. Но это уже вне рамок бюджета.

На блоке питания в рамках серии статей «Народный ПК» я традиционно экономлю. Но экономлю в разумных пределах – решений линейки Aerocool KCAS или китайских Noname шайтан-коробок, способных спалить материнскую плату, вы здесь не увидите. Да и зачем, если на рынке есть Chieftec и Zalman: обе компании предлагают отличный ассортимент надежных и не шумных блоков питания в сверхбюджетном и бюджетном сегменте. Для сегодняшней сборки с запасом хватило бы БП на 600-650 Вт, но чем больше резерв незадействованной мощности – тем лучше, поскольку наилучший КПД блоки питания выдают не при максимальной или околомаксимальной нагрузке, а при средней. К тому же, если не выжимать из БП все соки, он банально дольше проживет. Поэтому предлагаю взять Chieftec Element ELP-700S на 700 Вт или аналогичное по мощности решение.

С выбором шасси я решил не заморачиваться и предложить тот же вариант, что и в конфигурации за 100 тысяч: все-таки Zalman Z3 Plus, несмотря на свой солидный уже возраст – отличный вариант за свои деньги. Достойное качество материалов и сборки, великолепная продуваемость прямо «из коробки», достаточное для большинства конфигураций количество свободного места…немного огорчает разве что ограничение по максимальной высоте радиатора процессорного кулера, но нам оно не повредит, поскольку мешает устанавливать лишь действительно крупные «башни» (от 161 мм и выше). Есть корпуса в том же ценовом сегменте, которые выглядят футуристичнее и круче, но вряд ли вы найдете за 4 тысячи кейс, который бы лучше продувался прямо в заводской конфигурации, без добавления дополнительных вентиляторов. Для справки: Z3 Plus поставляется с четырьмя предустановленными «вертушками»!

Подводим итоги

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Комплектующие выбраны, и пришло время посмотреть на сентябрьскую сборку за 75 тысяч целиком.

Благодаря использованию новенькой видеокарты AMD Radeon RX 6650 XT, конфигурация получилась гораздо производительнее, чем в прошлом месяце – это вам не RX 6600, и «летать» на ультра настройках без рейтрейсинга в разрешении FullHD будут любые проекты, включая пресловутый Cyberpunk 2077. В не особенно требовательные тайтлы же вы сможете комфортно поиграть и в QuadHD, хотя, если ваша цель – гейминг в этом разрешении, рекомендую все же обратить внимание хотя бы на RTX 3070.

FAQ (Вопросы и ответы)

У меня есть дополнительные 10-20 тысяч рублей сверх бюджета в 75. На что их потратить?

Возьмите другую видеокарту – RTX 3070. Она намного производительнее и сравнима с RTX 2080 Ti. Если останутся еще средства – вместо связки «Core i5-11400F+B560» обратите внимание на связку «Core i5-12400F+B660», только не забудьте, что у сокета LGA 1700 другие крепления, и подойдут не все системы охлаждения. Блок питания тоже можно взять посерьезнее – на 750 Вт. Вообще, если ваш бюджет больше 85 тысяч рублей – рекомендую ознакомиться еще и с этой статьей.

А если бюджет меньше – на чем сэкономить?

К сожалению, тоже на видеокарте. Придется брать RX 6600. Также можно взять более доступную материнскую плату с 2 слотами для модулей памяти, БП на 600-650 Вт и корпус попроще и подешевле. Если же бюджет сильно меньше – скоро выйдет статья о сборке за 50 тысяч рублей, вам стоит обратиться к ней.

Какой к предложенной сборке подойдет монитор?

Монитор стоит выбирать, исходя из личных требований и предпочтений, и кратко ответить на этот вопрос сложно. Но если исходить из универсальных представлений о качественных дисплеях и производительности рассмотренной конфигурации, то хорошо подойдет 23-24-дюймовая модель на основе VA/IPS матрицы с частотой обновления 120+ Гц и поддержкой технологии FreeSync. Также перед покупкой уточните, чтобы монитор относился к классу «Flicker-Free», то есть обходился без нежелательного мерцания, вызывающего быстрое утомление глаз. И не забудьте проверить устройство на битые пиксели. До приобретения, не после. Монитор с одним битым пикселем вернуть не получится, разве что сотрудники СЦ/магазина пойдут навстречу.

Есть ли смысл переплачивать за RX 6650 XT по сравнению с RX 6600 XT?

Смотря сколько переплачивать. Во многих магазинах эти две видеокарты стоят практически одинаково, при этом разница в производительности в среднем составляет 5-10%. Соответственно, если разница в цене не превышает эти 5-10%, переплатить точно стоит. Если превышает – уже стоит задуматься, тем более, за 42 тысячи можно взять RTX 3060 Ti.

А с трассировкой лучей получится комфортно играть?

Нет. Для гейминга с трассировкой лучей лучше подкопите денег на RTX 3060 Ti или RTX 3070. И используйте в наиболее ресурсоемких играх вместе с рейтрейсингом еще и DLSS.

Заключение

За последние недели на российском рынке компьютерных комплектующих произошли положительные изменения – ассортимент увеличился, а цены на многое железо, напротив, уменьшились, поэтому сентябрьская сборка оказалась производительнее августовской. Тем не менее, совсем не факт, что снижение цен будет продолжаться – достаточно государству решить, что рубль должен ослабнуть до 70-80 за доллар, как удешевление сменится значительным удорожанием. Так что не советую тянуть с приобретением компьютера – может оказаться, что к зиме та же конфигурация будет стоить процентов на 20 дороже.

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