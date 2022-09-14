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Всем привет! С вами Zero, и это рубрика «Народный ПК», в которой я каждый месяц подбираю комплектующие для сбалансированных геймерских конфигураций в различных бюджетах. Сегодняшняя статья – о сборке за 50 тысяч рублей. К сожалению, в начальных ценовых сегментах рынка компьютерных комплектующих не наблюдается какого-либо ощутимого удешевления товара, поэтому сентябрьский вариант компьютера за 50 тысяч будет мало отличаться от августовского. Впрочем, при небольшом увеличении бюджета возможности по подбору «железа» значительно расширяются – об этом я расскажу ближе к концу материала, в разделе вопросов и ответов. Поехали!

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Для приобретения шестиядерного процессора не хватит бюджета, а четырехъядерный Core i3-10105F, который использовался в августовской сборке, за последний месяц подорожал, поэтому «сердцем» системы на этот раз будет Core i3-10100F, благо, разницей в 100 МГц тактовой частоты можно пренебречь. Конечно, ядерная формула 4/8 смотрится гораздо менее перспективно, чем 6/12 даже на временном отрезке порядка нескольких лет, но в нынешних рыночных условиях игровая конфигурация за 50 тысяч в любом случае будет изобиловать компромиссами. Можно обратиться ко вторичному рынку или зарубежным интернет-магазинам, но эти варианты также сопряжены с определенными рисками, а потому все-таки предлагаю взять относительно современный четырехъядерник в магазине.

На материнской плате, с учетом того, что она будет работать в связке с негорячим четырехъядерным процессором, а также с учетом финансовых ограничений, можно и нужно экономить. Обязательных требований только два. Во-первых, чтобы материнка была от одного из именитых вендоров (ASUS, MSI, ASRock или GIGABYTE), а не от кого-то из китайских Noname-производителей, и во-вторых, чтобы у нее на борту присутствовал хотя бы один разъем M.2 для твердотельного накопителя. Подойдет, например, GIGABYTE H410M H V3…да, наименование этой МП может вводить в заблуждение, но на самом деле, она основана на чипсете H510, а не H410. Что помешало компании назвать свой продукт H510M H V3 или как-то так – тайна, покрытая мраком. Впрочем, главное в нашем случае – не название, а подходящий чипсет и наличие порта M.2. Что же касается отсутствия радиатора на подсистеме питания – с четырехъядерным процессором его наличие не является обязательным.

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Для отвода тепла от Intel Core i3-10100F уместно будет взять доступный башенный кулер с 2-4 тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором – например, Aerocool Verkho 2 Plus или DeepCool GAMMAXX 300. Их возможностей хватит с лихвой, при этом даже такие сверхбюджетные «башни» одновременно эффективнее, тише, и, чаще всего, дешевле, чем боксовые кулеры Intel. Да, BOX-версия процессора отличается от OEM еще и увеличенным сроком гарантии, но CPU не относятся к комплектующим, часто выходящим из строя. Среди дополнительных преимуществ Verkho 2 Plus – возможность автоматической регулировки скорости (в этом ценовом сегменте есть далеко не у всех СО) и скромная высота радиатора, равная всего 140 мм – проблем с совместимостью с корпусом не будет.

Оперативная память заметно подешевела – сказывается глобальное падение спроса. Поэтому можно взять не самые дешевые модули, а более-менее приличные: напомню, что чем выше гарантированная производителем частота, тем ниже в большинстве случаев при ее уменьшении можно опустить тайминги. Так что предлагаю взять комплект с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-20-20 или ниже. При этом на низкочастотную (2400-2666 МГц) память, а также на модули с показателями задержек 22-22-22 или выше обращать внимания не стоит: разница в цене минимальная, так зачем покупать то, что хуже? Для тех, кто запутался: высокая частота и низкие тайминги – хорошо, наоборот – плохо. Но гнаться за оверклокерской памятью в нашем случае нет смысла, не та платформа. Поэтому модулей Patriot Viper 4 Blackout (3200 МГц, 16-20-20) будет, что называется, «за глаза».

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Для операционной системы, софта и игр, разумеется, стоит взять M.2 PCI-Express твердотельный накопитель. Емкости в 120-128 ГБ или 240-256 ГБ, с учетом того, сколько весят современные игры, не хватит практически ни на что, поэтому наш вариант-минимум – это 500 ГБ. При этом предостерегу вас от приобретения SSD китайских брендов, даже представленных на международном рынке, таких, как Netac и Kingspec – их продукция не отличается высокой надежностью, а еще производители из Поднебесной могут без предупреждения менять контроллеры и память. Заказывать же SSD Noname-брендов с AliExpress – все равно, что играть в русскую рулетку. Вы запросто можете получить вместо нормального 500-гигабайтного накопителя 16-гигабайтную флешку в его корпусе с модифицированной прошивкой…писать на нее можно будет бесконечно, но новые данные будут заменять старые.

Так вот, к чему это я? А к тому, что лучше просто купить SSD от нормального бренда в магазине, тем более, недорогих, и при этом выдающих приличные скорости, и отличающихся достаточной надежностью моделей хватает. Отличный вариант за свои деньги – 512-гигабайтный SSD AData XPG SX6000 Lite. Да, у него нет DRAM-буфера, и он значительно уступает по скоростям тому же XPG Gammix S50 Lite, но на практике это будет далеко не так заметно, как при сравнении характеристик на сайтах магазинов, или как при прогоне бенчмарков.

Теперь обсудим важнейший компонент игровой сборки – графический ускоритель. До начала работы над статьей я надеялся, что в «Регарде» или «Ситилинке» за 25 тысяч можно будет найти RTX 2060 или RTX 3050, но, к сожалению, нет – только все те же GTX 1660 Super или Ti. Значит, придется брать их, если вы не хотите обращаться ко вторичному рынку или зарубежным интернет-магазинам. Что же касается непосредственно этих двух видеокарт – Ti на несколько процентов производительнее, чем Super, но брать можно любой из двух вариантов. При выборе обращайте внимание на систему охлаждения и не покупайте модели с укороченной печатной платой и только одним вентилятором – они горячее, шумнее, и часто работают на более низких частотах.

С GTX 1660 Super/Ti вы сможете запускать любые игры и даже комфортно играть в них, но в требовательных тайтлах параметры графики придется снижать до средневысоких, средних, или, крайне редко, даже средне-низких, если вам требуются комфортные 60+ FPS без серьезных просадок. И речь идет о разрешении FullHD. Если же вы можете играть при «консольных» 30+ кадрах в секунду, и при этом не испытываете желания разбить монитор, то поздравляю – можете ставить ультра настройки даже в Cyberpunk 2077.

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С блоком питания та же история, что и с твердотельным накопителем – главное, не берите, пытаясь сэкономить, модели китайских Noname-производителей. Особенно с учетом того, что тысячи за 3 рублей можно взять 600-650-ваттный БП от Zalman или Chieftec, который, в отличие от безымянного «китайца», обладает честной мощностью, неплохой стабильностью напряжений, высокой надежностью, и не издает лишнего шума, если нагрузка не приближается к предельной. Скажу больше – для сегодняшней сборки более, чем достаточно будет и 500 Ватт, но блок питания всегда следует подбирать с запасом как минимум в 20%, а лучше в 30-50% – так и КПД будет выше (посмотрите таблицу требований для разных сертификатов 80 Plus), и прослужит устройство дольше.

Корпус тоже можно взять от Zalman, хотя бюджетные шасси в любом случае обладают некоторыми недостатками – чаще всего, это тонкий металл стенок, неоптимальная циркуляция воздушных потоков и малое количество комплектных вентиляторов. К счастью, упомянутые минусы критичны для конфигураций с тепловыделением выше среднего, в нашем же случае можно без опаски брать недорогой кейс, лишь убедившись перед покупкой, что в него поместится все выбранное «железо». Zalman T8 по сравнению с Zalman Z3 Plus – это как «девятка» или «четырка» от АвтоВАЗ по сравнению с «Солярисом» или «Рио», а то и вообще с «Тойотой Камри», тем не менее, с учетом бюджета – вариант вполне рабочий.

Подводим итоги

Время взглянуть на итоговую таблицу комплектующих.

Увы, в отличие от сборок за 75 и 100 тысяч, конфигурация за 50 практически не отличается по производительности от представленной мной в августе: комплектующие в сверхбюджетном и бюджетном ценовых сегментах не спешат дешеветь вслед за более дорогими товарами. Впрочем, некоторым компонентам особенно дешеветь и некуда – вряд ли выбранные оперативная память, блок питания или корпус будут стоить сильно дешевле. А вот видеокарта, конечно, выглядит сильно переоцененной – на мой взгляд, адекватная стоимость для GTX 1660 Super/Ti сейчас не превышает 17-20 тысяч рублей, как до начала последней волны криптовалютной лихорадки. Если бы была открыта доставка с Computeruniverse, ритейлеры бы, вероятно, так не наглели – там GTX 1660 Super можно приобрести за 220-250 евро.

FAQ (Вопросы и ответы)

Между сборками за 50 и за 75 тысяч колоссальный разрыв в производительности. Стоит ли вообще собирать ПК за 50?

На мой взгляд – скорее нет, чем да, но финансовое положение у всех разное, как и жизненные обстоятельства. Если у вас есть возможность накопить денег и взять более производительный компьютер – лучше так и сделать. Если же бюджет в 50 тысяч на приобретение ПК для вас максимален, то предложенная мной сборка – неплохой вариант, подходящий для того, чтобы работать и играть «здесь и сейчас». Я лично знаю людей, до сих пор обходящихся платформами 2011 года (четырехъядерные Core i5-2500K/2600K) – да, они меняли видеокарту, добавляли оперативку, ставили SSD, но процессор оставался прежним. И он до сих пор кое-как, со скрипом, но все «тянет».

Какой монитор хорошо подойдет к такому ПК?

23-24-дюймовый на основе VA или IPS матрицы. С разрешением FullHD, без мерцания (Flicker-Free). За повышенной частотой обновления можно не гнаться – видеокарта для 120+ Гц слабовата, да и бюджет вряд ли позволит. Перед покупкой обязательно проверьте дисплей на битые пиксели – в недорогих моделях они встречаются довольно часто.

Мой бюджет на 10-15 тысяч больше. Что поменять в сборке?

Процессор – на шестиядерный Core i5-11400F. Материнскую плату – на модель чипсета B560 с радиаторами на подсистеме питания и двумя M.2 слотами для SSD. Кулер – на ID-COOLING SE-224-XT Basic или другой похожий, рассчитанный на TDP в 160-180 Вт. Оперативку – на 3200 МГц 16-18-18. SSD – на ADATA XPG Gammix S50 Lite. Корпус – на Zalman Z3 Plus. Видеокарту – на более мощную, смотря на что хватит денег. В порядке возрастания производительности: RTX 3050, RX 6600, RTX 3060, RX 6600 XT, RX 6650 XT. При этом все перечисленное менять необязательно. Главный приоритет – процессор с кулером и материнской платой, а также видеокарта. В большинстве случаев графический ускоритель я поставил бы на первое место, но сейчас четырехъядерные процессоры уже перешли из массового сегмента в начальный, поэтому крайне желательно использовать современный шестиядерник.

Может, есть какие-то способы сэкономить и заказать комплектующие с Computeruniverse?

Есть, но рискованные. Например, через посредников из Казахстана. Идеальный вариант – если у вас там есть надежные родственники или друзья. На AliExpress тоже продается не только фуфло – есть и нормальные магазины, и нормальные комплектующие. Но надо уметь их отличать – по отзывам, времени успешной работы и другим признакам.

А если взять часть «железа» на вторичном рынке?

Именно об этом будет одна из следующих статей. Майнеры вкинули на «вторичку» огромное количество видеокарт с гарантией от российских магазинов. Даже если в ней вам откажет ритейлер – суды в таких спорах обычно на стороне потребителя. Хотя проверять карточку перед покупкой все равно нужно. Но об этом в другой раз.

Заключение

Недорогие комплектующие, в отличие от продукции, представленной в сегментах от среднего и выше, не спешат дешеветь, поэтому и конфигурация за 50 тысяч рублей получилась не столь производительной, сколь бы хотелось. Тем не менее, она позволяет комфортно играть в любые современные игры, пусть и со снижением графических настроек, если вам обязательно нужны 60+ FPS. Небольшой спойлер: в одной из следующих статей я расскажу о том, как можно улучшить сборку за 50 тысяч, если использовать часть комплектующих со вторичного рынка или с AliExpress. А что вы бы поменяли в предложенной мной конфигурации? Пишите в комментариях!

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